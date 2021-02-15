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Катастрофы без очередного транша МВФ в Украине не будет, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Катастрофы без очередного транша МВФ в Украине не будет, -

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что катастрофы без очередного транша Международного валютного фонда в Украине не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛБ.ua, об этом он сказал на брифинге в понедельник, комментируя отсутствие договоренностей о выделении денег по итогам визита миссии МВФ.

"Относительно сотрудничества с Международным валютным фондом, оно продолжается. Мы убеждены в том, что нам пройти 21-й год без очередного транша МВФ будет намного труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность", - сказал Гетманцев.

При этом он признал, что никто не радуется провалу переговоров.

"Это отрицательный результат. С другой стороны мы должны понимать, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев. Учитывая указанное стороны признали, что потребуются дополнительные консультации", - сказал он.

Гетманцев отказался называть эти "красные линии", объяснив, что не уполномочен говорить о деталях переговоров.

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"Среди требований есть те, которые продолжают обсуждаться. Проводя переговоры с МВФ мы должны в первую очередь обеспечить интересы простых украинцев в части уровня доходов, тарифной политики", - сказал он.

Напомним, что миссия МВФ работала в Украине 21-23 декабря и 11 января - 12 февраля в виртуальном режиме. Ее следствием должен стать первый пересмотр кредитной программы и выделение второго транша в размере 700 млн долларов.

Визит закончился безрезультатно. 13 февраля постоянный представитель МВФ Йоста Люнгман сообщил, что "нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы".

Первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов.
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Топ комментарии
+38
Катастрофы без очередного транша МВФ в Украине не будет, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3272
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15.02.2021 13:37
+28
Катастрофа глобального масштаба в Украине уже состоялась, когда к власти пришли зеленские, ермаки, дубинские, бужанские, гетьманцевы, коли-котлеты и прочая гопота из криворожской подворотни.
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15.02.2021 13:40
+27
Как по мне, так нужно просто запретить голосовать идиотам. Тогда у власти не будет таких тупых кукол олигархов. И следующей власти не придется в очередной раз разгребать завалы после бездумного выбора люмпена.
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15.02.2021 13:40
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На выборах 1 декабря 1991 года случилась.

Всё дальнейшее, это уже не катастрофа, а затянувшаяся панихида...
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15.02.2021 21:06 Ответить
Таких коррупционеров как ты Гетманцев потрусить и МВФ не нужен, сами кредитовать будем.
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15.02.2021 18:20 Ответить
Задушили экономику дичайшими налогами,раздавили малый бизнес,все трудовые ресурсы выдавили на заработки за кордон и теперь все экономические процессы в стране сводятся только в примитивным разговорам о выклянчивании долгов у МВФ.
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15.02.2021 20:42 Ответить
Милованов озвучил более предметно -- про то место, где нужду справляют.
...готовьтесь служить парашей, дорогие земляки... ...точнее -- уже дешёвые.
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15.02.2021 20:58 Ответить
т.е. зая ФОПов закошмарили и подняли тарифы на коммуналку..? Всё равно ведь кредит МФВ не дал!
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15.02.2021 22:08 Ответить
катастрофа случилась у 73% имбицилов,которые привели к власти зебильную мразь.
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15.02.2021 23:40 Ответить
73% процентов зели и 54% пети,а это одни и те же 95% ,которые думают что поменяв цвет хамелеона можно изменить его суть. Хватит реогировать только на цвета олигархата,пора
систему менять , У Юли есть програма пусть начинает ее озвучивать еще раз на ее основе
начать обсуждение перезапуска влады. Все в стране пренадлежит громадам по конституции, которую влада не выполняет. Вся влвсть громадам.
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16.02.2021 07:26 Ответить
та нормально! Президент світового рівня он домовився продати трохи пшениці арабам, тому ще трохи протягнемо....
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16.02.2021 07:59 Ответить
Натурально, не будет.
Зря, что ли, "бубочка" в ОАЭ смотался?
Сейчас соседи подкинут (ну не арабы же).
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16.02.2021 08:59 Ответить
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