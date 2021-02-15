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Новости Политика Украины
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ВР (28728) оружие (9382) растаможка (177) евробляхи (196) Слуга народа (2547)

"Слуга народа" обсудит на фракции законопроекты об оружии и растаможке евроблях

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В понедельник фракция "Слуга народа" соберется на заседание. Народные депутаты планируют обсудить законопроекты об обороте оружия и растаможке автомобилей на еврономерах.

Об этом сообщает пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ.

"На заседании фракции политической партии "Слуга народа" в понедельник определят главные законопроекты недели. Среди приоритетов работы парламента на 16-19 февраля - растаможка автомобилей, урегулирование оборота оружия и кадровые вопросы", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" еще не определилась с позицией по законопроекту о легализации оружия, - нардеп Корниенко

Парламентарии обсудят следующие проекты:

  • №4335 об обороте гражданской огнестрельного оружия;
  • №№4643-д и 4644-д об упрощении и удешевлении растаможка автомобилей на европейских номерах.

Также депутаты рассмотрят постановления об отмене результатов голосования за некоторые законы:

  • №2680 о согласовании градостроительной документации с главным архитектором города или района, что противоречит нормам действующего законодательства;
  • №0850, предусматривающего приобретение права собственности на земельный участок при приобретении расположенной на ней недвижимости.

Ранее первый заместитель главы фракции слуга народа Александр Корниенко заявил, что ответ на вопрос о голосовании за кандидатуру первого вице-премьер-министра - министра энергетики можно будет дать после заседания фракции партии "Слуга народа" в понедельник, 15 февраля, пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Витренко и.о. министра энергетики 21 декабря 2020 года. Перед этим, 17 декабря, для назначения первым вице-премьером-министром энергетики Витренко в Верховной Раде не хватило 40 голосов ("за" проголосовали 186 депутатов). Он подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики. 28 января Верховная Рада повторно не поддержала назначение Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.
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Топ комментарии
+9
дебилы с оружием уже есть. Осталось дать возможность обзавестись оружием самозащиты законопослушным и разумным гражданам.
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15.02.2021 13:40
+6
Дебіли, які не маючи потреби в машині та/або зброї, проте хочуть не дати набути те майно тим хто таку подребу має, то найсташніше...
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15.02.2021 13:44
+4
Не знаю что хуже , евробляхи или дебилы с оружием .
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15.02.2021 13:38
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Правила форума Совет форумчан
Прикольное сочетание - оружие и растаможка евроблях...
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15.02.2021 13:38 Ответить
Не знаю что хуже , евробляхи или дебилы с оружием .
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15.02.2021 13:38 Ответить
дебилы с оружием уже есть. Осталось дать возможность обзавестись оружием самозащиты законопослушным и разумным гражданам.
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15.02.2021 13:40 Ответить
Вооруженный дебил на евробляхе)
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15.02.2021 13:40 Ответить
Такое сочетание уже много лет присутствует.
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15.02.2021 13:41 Ответить
Дебіли, які не маючи потреби в машині та/або зброї, проте хочуть не дати набути те майно тим хто таку подребу має, то найсташніше...
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15.02.2021 13:44 Ответить
А если еще у соседа корова сдохнет -праздник души будет.
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15.02.2021 14:16 Ответить
Вовачке нужен рейтинг...зеленое стадо думает какую бы подачку бросить евробляхерам что бы его поднять...
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15.02.2021 13:39 Ответить
Тут еще одновременно подляна рюкзакяну.
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15.02.2021 13:41 Ответить
Если бы такие гонения были в паРаше- это было бы логично . Но откуда у нас эти рабские чувства ?
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15.02.2021 14:12 Ответить
У кого это "у вас"?
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15.02.2021 14:13 Ответить
У украинцев !!!! ----------"Слуга народа" обсудит на фракции законопроекты об оружии и растаможке евроблях - Цензор.НЕТ 1152 walking

Дебіли, які не маючи потреби в машині та/або зброї, проте хочуть не дати набути те майно тим хто таку подребу має, то найсташніше...
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15.02.2021 14:18 Ответить
У Украинцев как раз рабских чувств нет. Это генетическая черта кацапов, которых в изобилии кацапы переселяли к нам в период оккупации (а это несколько сот лет).
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15.02.2021 14:20 Ответить
Таки да ! Но почему люди не хотят дать лругим жить по человечески. Мне евробляха просто не нужна но многим она необходима. Почему я должен им не давать право ЗА СВОИ деньги купить машину той комплектации что у нас вообще нет.
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15.02.2021 14:27 Ответить
Во-первых, это лобби Васадзе. Во-вторых, "деньги сильно нужны" в бюджет, с которого очень многие воруют себе на карман, а обдирать покупателей иномарки за границей в размере цены этой самой иномарки - довольно жирная статья дохода.
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15.02.2021 14:30 Ответить
А сколько украинцев гамном исходят на евробляхеров ! Сам не могу и другим не дам?
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15.02.2021 14:32 Ответить
кацапизм, к сожалению, заразен. Особенно половым путём.
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15.02.2021 14:34 Ответить
Всего лишь эпизод: https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/06/150602_ru_s_holodomor_donbass_russia.amp

"Слуга народа" обсудит на фракции законопроекты об оружии и растаможке евроблях - Цензор.НЕТ 1108
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15.02.2021 14:24 Ответить
Меня любить Украину уговаривать не надо ! Но напоминать как нас разбавляли кАзламордыми надо всем и всегда.
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15.02.2021 14:30 Ответить
Кстати, кто имеет дело с компами, знает, какой это был треш в виде яндекс-баров, мейл-сру агентов и прочего шлака. С 14-го года как бабка пошептала. Вот вам эффективный способ избавления от кацапизма в конкретной отрасли!!!
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15.02.2021 15:12 Ответить
В очередной раз власть, и ВР в том числе, показывает что ей плевать на экономику, на народ Тупо проталкивают - лоббируют , закон торговцев оружием Так как будто без этого закона никто из украинцев не сможет выйти из дома. Хотя большинство народа против этого закона. Вот примут закон о оружие.и сразу весь народ заживет зажиточно Так же и с * євробляхами *. Маразм крепчает. А ведь клоун предупреждал, открыто говорил - Зробимо їх разом. Вот и робить....Только избиратели ЗЕ не думали что это и их коснется Касается всех.
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15.02.2021 13:43 Ответить
Большинство дебилы . Наука утверждает что их около 75%. Мнение дебилов меня никоим образом не интересует. У меня машины из автосалона , но абсолютно нормально отношусь к т.н. евробляхам. Почему люди протестуют против комуналки и при этом приветствуют грабеж с автомобилистов?
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15.02.2021 14:02 Ответить
Ну, если быть объективным то налог вообще должен быть мизерным Украина не производит автомобилей европейского качества ( о мировом молчу) .Да и вообще мы не производим ничего Только собираем из комплектующих...АВТОЗАЗ , это автозавод на бумаге .Даже те сотни что собирают очень долго продают В нормальной стране , если нет своего автопрома ( в нашем слугае- легковые авто ) то и нет налогов на ввоз импортных авто.По поводу евроблях Даже старые евробляхи в разы лучше наших * новых * авто Здесь вопрос на в ..бляхах Здесь вопрос в высоких налогах..
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15.02.2021 15:41 Ответить
Если принять закон об оружии, а потом принять закон о самозащите и защите своей собственности, т.е. применение этого оружия, это мы забываем о рейдерстве предприятий, попрощаемся с кражами домов и квартир. Будет + огромный, только наши депутаты боятся народу Украины дать это право на ношение и применение оружия, элементарно боятся за свои жизни, из-за того что они принимают все свои решения против народа.
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15.02.2021 14:16 Ответить
100% "Слуга народа" обсудит на фракции законопроекты об оружии и растаможке евроблях - Цензор.НЕТ 345
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15.02.2021 14:20 Ответить
Если б в данном случае они боялись именно за свои жизни, то запретили бы вот это [cм.ниже]. А это доступно к приобретению практически любому не судимому совершеннолетнему гражданину Украины после несложных процедур.

А так они видят угрозу именно своей рейдерской деятельности, а менты еще теряют очень жирный кусок с разрешительной системы.

https://stvol.ua/catalog/oruzhie/filter/proizvoditel-is-b42498ef-fa17-11e4-8f3d-1cc1de282c58/apply/

"Слуга народу" обговорить на фракції законопроєкти про зброю і розмитнення євроблях - Цензор.НЕТ 2577
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15.02.2021 15:06 Ответить
Выходит что из за каких то 0.0001 % имеющих место быть весь народ Украины должен вооружится Бред Рейдеры нападают на тех кто делится не хочет Сам гребет а мафии отстегивать не желает По поводу домов Ну - ка статистику сколько этих крах по всей Украине . Уже США дали право на....Теперь будут пересматривать это право.. Экономикой надо заниматься .Уменьшением нагрузки на бизнес Созданием новых рабочих мест.Повышением соц стандартов, а не тем что народу 100 лет нахрен не нужно- свободное обращение оружия. P.S. Читайте внимательно Там говорится что чтобы иметь право на коротко ствольное нужно иметь 5 лет опыта обращения с длинно ствольным Иными словами -Все должны сначала купить ружья. Бредятина в угоду торговцам оружием. Народ ответил что оружие ему не нужно.Были опросы..
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15.02.2021 15:36 Ответить
Мне Ваши опросы....у людей?! Может у бабушек - пенсионерок, раз проголосовали за Януковича, второй раз за Зе. Опросы кто заказывал и кому?! Ну и обращение оружием 5 лет опыта, что в этом такого?! Люди должны иметь право защитить себя от воров и гоп-стопа, фермеры, частные предприниматели от рейдерства. Экономикой можно заниматься и создавать рабочие места и с правом ношение оружия и правом защитить себя и своей собственности. Подумаешь, титушки останутся без работы, горе та какое. "Слуга народу" обговорить на фракції законопроєкти про зброю і розмитнення євроблях - Цензор.НЕТ 7007 "Слуга народу" обговорить на фракції законопроєкти про зброю і розмитнення євроблях - Цензор.НЕТ 2417
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15.02.2021 15:57 Ответить
"весь народ Украины должен вооружится" - манипулятивное утверждение. Не "ДОЛЖЕН", а "имеет право", как любой свободный человек, если он не преступник и не душевно больной. Право не обязывает - оно запрещает ограничивать.
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15.02.2021 18:00 Ответить
Народ Украины имеет очень много прав Но, власть все этим права народа ИМЕЕТ. А оружие народу не нужно Пусть проведут всеукраинский референдум прежде чем херней страдать...в угоду торговцам оружием..
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15.02.2021 22:30 Ответить
Это естественное право, которое ограничивают только рабам. Назови страны, где это принималось на общенародном референдуме? И расскажи, какую силу в Украине имеет такой плебисцит?
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15.02.2021 22:32 Ответить
Исходя из написанного тобой выходит что власть живет в одном измерении , а народ в другом Народ говорит -Нам вооружатся нет смысла Нам это не надо..Власть -Надо запустить , в свободное обращение, личное оружие. Ну никак торговцы смертью не хотят угомонится..Любое оружие, в первую очередь, это средство убивать И самозащита с применением его это тоже попытка убийства. Надо чтобы работали силовые структуры...на защиту населения , а не давать в руки оружие каждому.
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16.02.2021 11:33 Ответить
Какой "народ говорит"? Ты еще расскажи, что в Крыму был "рифирендум" и "народ Крыма решил" "Слуга народу" обговорить на фракції законопроєкти про зброю і розмитнення євроблях - Цензор.НЕТ 477
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16.02.2021 16:45 Ответить
Ну почему, фейковый референдум то был в Крыму . И никто этот * референдум * так и не отменил Не отменили потому что отменить его могут только те кто его проводил. Крымчане хитрожопые .Когда был развал совка то они проголосовали за то чтобы быть в составе Украины И причина здесь одна В то время в Украине зарплаты были больше чем на рассеи Потом они стали больше на рассеи Побели к рассеи А станут больше в Украине опять будут хотеть стать частью Украины. Хотя..Там коренных крымчан осталось не так уж и много Теперь большинство там составляют понаехавшие А эти...при любом раскладе будут тянуть за рассеей..Таковы реалии.
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16.02.2021 17:57 Ответить
фейковый референдум то был в Крыму - Референдум - это ЗАКОННОЕ действие. Назови Закон, согласно которому был проведен этот "референдум" в Крыму? Фейковый - это не референдум, точно так же, как, к примеру, фейковые "деньги" не деньги.
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16.02.2021 18:17 Ответить
Любой табурет может быть использован в качестве смертельного оружия. Не говоря уже о кухонном ноже. Дробовик с картечью имеет почти 100% летальность, а их наравне с нарезными карабинами (в том числе крупнокалиберными, типа Барретт и т.п.) более миллиона легальных стволов на руках у населения. И что?
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16.02.2021 16:46 Ответить
Я не внятно донес своё видение ? Чтобы ввести в свободное обращение оружие нужно , сначала, привить ВСЕМУ населению правила обращения с ним А это не один год. И только тогда, после всеукраинского опроса , референдума, принимать закон о его ношении в личном пользовании. У нас и без оружия смертей хватает от нелегального оборота оружия Хотя оно в ограниченном количестве У ограниченного контингента Дураков везде много Украина не исключение Никому не известно что придет на ум выпившему человеку..А потом - Я был пьян, ничего не помню Вот , в этом законе, если примут, нужно прописать -Применение оружия человеком в состоянии алкогольного или наркотического опьянения , в следствии чего погибли люди, наказывается пожизненным лишением свободы Не будет это прописано то убийцы всегда смогут откупится У нас тот прав у кого много денег ...
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16.02.2021 17:51 Ответить
Ты говоришь точно так же, как "вы сначала научитесь плавать, а потом вам воду в бассейн нальём" "Слуга народу" обговорить на фракції законопроєкти про зброю і розмитнення євроблях - Цензор.НЕТ 8131 Кроме того, ты манипулятивно "забыл", что в Украине УЖЕ более миллиона легальных стволов на руках у населения, и культура владения легальным оружием у Украинцев высокая, о чем говорит статистика - в год не более десятка происшествий и то, чаще всего не приведших к смерти, а всего лишь "неосторожное обращение".
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16.02.2021 18:21 Ответить
Да иди ты лесом Хочешь - обзаводись .... и застрелись. "Слуга народу" обговорить на фракції законопроєкти про зброю і розмитнення євроблях - Цензор.НЕТ 5961
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16.02.2021 20:31 Ответить
Интересно, почему хоплофобы все такие нервные...
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16.02.2021 21:52 Ответить
Та тих євроблях вже майже не залишилось.
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15.02.2021 13:43 Ответить
Они в голове остались .
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15.02.2021 13:44 Ответить
Зато он на слуху у населения, особенно у тяготеющих к халяве оленей, а это их электорат...
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15.02.2021 13:45 Ответить
Ну зброї на руках... як законної так "трофейної" як багнюки.
Будь яка маленька іскра... і воно запрацює.
І не на користь теперешної, або попереднєі влади!!!
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15.02.2021 13:47 Ответить
Этих искр уже столько было - и шо? А вот в Молдове приняли закон об оружии еще в дикие 90-е годы во время "горячей фазы" приднестровской войны - и шо? В том же Кишеневе майданы были не раз, а у народа и карабины дома, и пистолеты МОЖНО СКРЫТНО НОСИТЬ - и шо?
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15.02.2021 13:50 Ответить
В 90х запрещалось ментам даже криво смотреть на военных. Принять 150 спирта и сесть за руль -это было норма. И почти все ( там ) носили различное оружие. Не было НИ ОДНОГО ДТП И НИ ОДНОЙ необоснованной СТРЕЛЬБЫ. Дебилам нельзя ни пить и нельзя давать оружие , но почему должны страдать нормальные? 73% дебилов это показатель , вот давайте их трахать и перетрахивать.
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15.02.2021 14:09 Ответить
Та давайте вже ту зброю, нехай народ душу відведе
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15.02.2021 14:14 Ответить
Чувство справедливости это то что присуще достойному человеку. Но у нас самосуд -тягчайшее преступление.
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15.02.2021 14:22 Ответить
ВАСАДЗЕ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ НА ВВП РАШИ "Слуга народу" обговорить на фракції законопроєкти про зброю і розмитнення євроблях - Цензор.НЕТ 2863 И ВЫПУСКАТЬ ДЕРЬМО

ЗАЗ, возобновивший выпуск автомобилей в 2020 году, начал выпускать из российских машинокомплектов седаны Kia Rio и кроссоверы Kia Rio X. Какие на самом деле перспективы у этих моделей?
Теоретически Kia Rio и Rio X действительно могут стать одними из лидеров в своих сегментах.( ТО ЕСТЬ УКРАИНЦАМ ВТЮХИВАЮТ КАЦАПСКИЕ АВТО БЛАГОДАРЯ ЗАКОНУ ПРО ЕВРОБОЯХИ)
Недорогой седан Rio имеет большую потенциальную аудиторию покупателей. Однако, в этом сегменте и большая конкуренция. Южнокорейскому седану придется конкурировать с Renault Logan,( Рено Логан - российского производства) Ravon R4 ( Равон - узбекская сборка ) и Hyundai Accent. А ведь есть ещё ******* C-Elysee, Peugeot 301 и другие модели.
«Кореец» в базовой комплектации ( из российских деталей 😀😀😀) по техническим характеристикам превосходит Renault Logan( Из российских деталей 😀😀😀)
У седана Rio клиренс составляет 160 мм, у ******* C-Elysee и Peugeot 301 - 146 мм, а у Logan - 145 мм. А вот объем багажника у «корейца» меньше - 480 л. В то время как у Logan - 510 л, а у французских седанов - 506 л.
При этом в базовой комплектации корейский седан стоит от 437 724 гривен, Logan - от 326 400 гривен, а C-Elysee и Peugeot 301 - от 405 000 гривен.( в ЕС Можно купить машины в два раза дешевле ; НО ДЕПУТАТ ВАСАДЗЕ РАБОТАЕТ НА СВОЙ КАРМАН И ВВП РАШИ )
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15.02.2021 14:38 Ответить
Преимуществом седана Kia Rio (и его «брата» кроссовера) называется то, что он адаптирован для сложных дорожных условий нашей страны. У него усиленная ходовая часть, антикоррозийная и антигравийная защита, дополнительная шумоизоляция, увеличенный клиренс. Именно этим объясняют, что в России седаны и кроссоверы Rio стоят значительно дешевле, чем в Украине.😀😀😀ВРЕТ ВАСАДЗЕ НЕ МОРГАЯ
Некоторые эксперты считают, что основную конкуренцию седану Rio составит вторичный рынок.( А ЭТО ИНТРЕСНО: именно потому ВАСАДЗЕ с ЮЖАНИНОЙ создали проблемы 5 млн украинцам своим законом про евробляхи - расчистили рынок для своих корыт ) Они полагают, что украинские покупатели, например, будут делать выбор в пользу кроссовера 2016 года из США, чем в пользу «российского» корейского седана, за сборку которого в Украине к цене добавили 5 000 долларов. ВОТ БАРЫГИ - на 5 000 долларов увеличили цену на свои корыта и при этом РАСТАМОЖКУ ВАСАДЗЕ В БЮДЖЕТ УКРАИНЫ ВООБЩЕ НЕ ПЛАТИТ 😂😂😂
Примерно такая же ситуация и с кроссовером Rio X. Он в базовой комплектации с 1,4 л ( всего 1'4 л !!!!! : а стоит как БМВ 😀😀😀) двигателем мощностью 100 л.с. стоит от 462 294 гривен. Его конкурент Renault Duster в базовой комплектации с 1,6 л двигателем мощностью 115 л.с. стоит 456 800 гривен. При этом у Rio X дорожный просвет составляет 195 мм, а у Duster - 210 мм.
Некоторые эксперты критикуют ЗАЗ за то, что он выпускает автомобили из российских машинокомплектов. В Украину запрещено ввозить автомобили из РФ. Однако, существует мнение, что возобновление производства легковых автомобилей на ЗАЗе, пусть даже методом крупноузловой сборки - чисто обдираловка простых украинцев и бюджета Украины и КТО-ТО ЗА ЭТО ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ
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15.02.2021 14:39 Ответить
"Слуга народу" обговорить на фракції законопроєкти про зброю і розмитнення євроблях - Цензор.НЕТ 4606

История о 5 000 евро в ЕС
Проектирование модели Logan началось в 1998 году. Проекту было присвоено внутризаводское обозначение X90. Планировалось создать компактный семейный автомобиль со стартовой ценой 5 000 евро. При проектировании, благодаря использованию компьютерного моделирования, не было создано ни единого предсерийного образца

Цены в Киеве на Рено Логан
ОбъемРасходМощностьЦена Автомат
Renault Logan II (рестайлинг) 0.9 AT Life+0,9 л5,0 л90 л.с403 400 грн
Итак разница между ценой в ЕС в Украине - минимум 5 000 евро . Все в карман автобарыг.
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15.02.2021 14:49 Ответить
Автобарыги стыдливо молчат ОТКУДА ЗАВОЗЯТ это дорогое чудо

Renault Logan - бюджетный субкомпактный автомобиль, разработанный компанией Renaultспециально для развивающихся рынков. Основное производство развёрнуто в Румынии на заводе промышленной группы Dacia, с 1999 года принадлежащей компании Renault. В России первое поколение автомобиля выпускалось с 2005 года по декабрь 2015 на заводе Автофрамос(позже «Рено Россия») в Москве, а с 2014 года на заводе АвтоВАЗ в Тольятти выпускается второе поколение.
В конце 2018 года после обновления Logan получил версию Stepway. На этой версии увеличен клиренс и стоят другие бамперы. Ещё Logan Stepway имеет версию city с вариатором. Logan Stepway главный конкурент LADA Vesta Cross.
В зависимости от специфики рынка продаётся под марками Dacia, Renault и Nissan. В странах Европы (за исключением России) и в Марокко продаётся Dacia Logan, собираемая в Румынии и в Марокко. В России автомобиль продаётся под маркой Renault. Также под маркой Renault продаётся в Латинской Америке, в Индии и с сентября 2009 года - в Украине . В Иране он известен как Renault Tondar. На рынке Мексики Logan продаётся под названием Nissan Aprio. На индийском рынке продаётся под маркой Mahindra Verito. В России выпускается универсал Dacia Logan MCV 2006 года под именем LADA Largus.
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15.02.2021 14:51 Ответить
ВОТ НЕ ДАДУТ АВТОБАРЫГИ И ДЕПУТАТЫ ЕЗДИТЬ ПРОСТОМУ УКРАИНЦУ НА ХОРОШИХ АВТО ЕВРОПЕЙСКОЙ СБОРКИ ( пусть и 10 летних)
А ВОТ НА ЧЕМ АВТОБАРЫГИ И ДЕПУТАТЫ САМИ ЕЗДЯТ ?

Список их авто в СМИ !!!!
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15.02.2021 15:02 Ответить
Ни оружие ,ни евробляхи,
ни что -либо другое ,во
благо норода ,сопливые
"слуги" принимать не будут
Там бабло ,а оружие -страшно
им .Овоща дубинами сковырнули,
Они это помнят...
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15.02.2021 15:13 Ответить
РАБИНОВИЧ, МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО,БОЙКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
ДЕ Ж депутати-патріоти? 10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
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15.02.2021 16:01 Ответить
Так у нас есть закон о растаможке бу автомобилей.
Будут обсуждать как обойти закон?
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15.02.2021 16:27 Ответить
А змінити закон чи доопрацювати його ніяк не можна, нє?
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15.02.2021 17:53 Ответить
законы часто имеют свойство устаревать и не отвечать текущим запросам общества
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15.02.2021 20:01 Ответить
 
 