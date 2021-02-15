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Газ (10096) газохранилище (169) Нафтогаз (3099) Коболев (455)

Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует, что Украина выйдет из отопительного сезона 2020/2021 года с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) около 17 млрд куб. м.

"Я думаю, из отопительного сезона мы выйдем с запасами около 17 млрд куб. м", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По оперативным данным АО "Укртрансгаз", на 14 февраля 2020 года в ПХГ Украины находится 19,61 млрд куб. м газа, суточный отбор в прошлые сутки составил 132,4 млн куб. м.

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Глава "Укртрансгаза" Сергей Перелома в начале февраля отмечал, что имеющиеся запасы в хранилищах позволяют в предстоящие февральские морозы поднимать до 160 млн куб. м газа в сутки.

Как сообщалось, в январе 2021 года из ПХГ Украины было поднято 2,6 млрд куб. м газа, в частности, 19 января суточный отбор достиг 143 млн куб. м, что обеспечило 75% потребленного страной газа в этот день.

При этом в январе-2021 из ПХГ Украины было экспортировано 233 млн куб. м газа (в Венгрию – 166 млн куб. м, в Польшу – 61 млн куб.м, в Словакию – 6 млн куб. м).

По состоянию на 1 февраля в ПХГ было 21,04 млрд куб. м газа, иностранные трейдеры на эту дату хранили в ПХГ Украины в режиме "таможенный склад" 6,7 млрд куб. м газа, украинские компании в этом режиме – 0,8 млрд куб. м.

В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд куб. м (с 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м). В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.
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Топ комментарии
+4
А как ты это узнал?? Еще вчера ты вещал о том что никто не знает сколько газа в хранилищах...
А если не знать сколько есть сейчас...то как можно узнать сколько останется??
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15.02.2021 13:53
+3
как там уровень зарплаты,козленыш))?
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15.02.2021 13:51
+2
А в многоэтажках дубак. Ай молодцы! Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев - Цензор.НЕТ 5102
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15.02.2021 13:51
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как там уровень зарплаты,козленыш))?
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15.02.2021 13:51 Ответить
А в многоэтажках дубак. Ай молодцы! Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев - Цензор.НЕТ 5102
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15.02.2021 13:51 Ответить
а у меня на батареях например яичницу жарить можно. И что? В среднем у всех нормально, а то что у вас там холодно - так обслуживайте обтопительную систему дома, идите претензии предьявляйте ЖЕКу, городским властям. Как вам Коболев поможет в этой ситуации?
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15.02.2021 14:47 Ответить
У кого индивидуальные счетчики на отопление, и свой котёл - да. А у кого центральное - там "не всё так однозначно" (с)
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15.02.2021 14:52 Ответить
А как ты это узнал?? Еще вчера ты вещал о том что никто не знает сколько газа в хранилищах...
А если не знать сколько есть сейчас...то как можно узнать сколько останется??
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15.02.2021 13:53 Ответить
Витренко вещал.
В остальном согласен.
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15.02.2021 13:57 Ответить
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует, что Украина выйдет из отопительного сезона 2020/2021 года с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) около 17 млрд куб. м....а Витренко,который претендент на табуретку министра , вагарит,что никто толком не ведаеть сколько газа в украинских хранилищах. Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев - Цензор.НЕТ 7955
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15.02.2021 13:54 Ответить
Премия.
Однозначно.
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15.02.2021 13:55 Ответить
Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2375
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15.02.2021 17:35 Ответить
...те были вчера по пять и очень большие,
а эти и маленькие, и сегодня, и по три.
Вот и выбирай,
по пять, очень большие, но вчера,
либо по три, маленькие, но сегодня, понял? Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев - Цензор.НЕТ 1268

А вы говорили, что запасов газа нет Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев - Цензор.НЕТ 8360
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15.02.2021 13:56 Ответить
Я рад, живя в холоде я сэкономил вам, пан Кобылев, газ.
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15.02.2021 13:59 Ответить
маладєц зєбіл!
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15.02.2021 14:00 Ответить
И тебе надо поднять тарифы еще больше, что бы совсем ни чем не пользовался и будет достаток в стране.
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15.02.2021 14:04 Ответить
Я відкрию тобі таємницю, в мене 100 % компенсація від держави на всі комунальні платежі. Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв - Цензор.НЕТ 249
Мені похєр на всі ці ціни. А ти плати і мерзни! Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв - Цензор.НЕТ 7258
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15.02.2021 14:19 Ответить
Не все же такие больные, есть нормальные люди, которые работают и платят налоги, тарифы. А если бы все были 100 процентные, что бы ты жрал?
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15.02.2021 14:45 Ответить
Мене Держава найняла по контракту, після цього за виконану роботу дала пільги. В чому проблема? Я не ледарь і зєбіл кончений як ти.
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15.02.2021 15:16 Ответить
Украинские газосховища самые крупные в Европе,но РАБссия строит Северное дерьмо Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев - Цензор.НЕТ 3161А Турецкий южный поток Эрдоган обосрал...Вывод ? Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев - Цензор.НЕТ 3161В обход Украины Крысы Мавзолейные построили 2 потока..Это типа браццкий сраный народец уродец... Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев - Цензор.НЕТ 3161
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15.02.2021 14:01 Ответить
и сколько там газа украинского а не таможенного хранения т.е. не украинского?) то-то же коболев....
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15.02.2021 14:01 Ответить
Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев - Цензор.НЕТ 8956
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15.02.2021 14:04 Ответить
Украина добывает 20 ярдов кубов газа ежегодно и стабильно...Всего в год нужно около 30 ярдов,вопросы? Решением Стокгольмского арбитража Украина обязана покупать 5 ярдов кубов у Путлерских Мудаков РАБссии ,остальное поставляет Норвегия через Польшу в Украину,итого 30 ярдов...
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15.02.2021 14:07 Ответить
Думаю Коболев не очень рад что так много осталось.Нет больших закупок, нет большого бабла на схемах.Поэтому над будет поднимать цену потребителям.Если мы даже просто каким то образом перестанем использовать газ в жилищах то государство придумает схему компенсации недополученной прибыли путем ввода какого нибудь налога.Не хочешь платить за использование газа - заплати за его неиспользование.
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15.02.2021 14:14 Ответить
Нафтогаз государственная коррумпированная структура,организовывалась далеко до президенства пороха.
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15.02.2021 14:19 Ответить
Для развития сельского хозяйства нам нужно чтобы булка хлеба стоила не дороже 5 копеек.
Вопрос из зала : слыш министр,с такой ценой ты по миру пойдешь с голой торбой,а где брать бабло на технику,ГСМ,ремонтные мастерские,оборотных средств не хватит покрыть расходы...Министр,ты дурак? Нет,хорошо уговорили,пусть булка хлеба будет стоить 20 копеек... Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв - Цензор.НЕТ 4166 Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв - Цензор.НЕТ 4166
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15.02.2021 14:17 Ответить
В разных странах какой то товар может стоить абсолютно не рыночную цену, а регулируемую. Иначе народ или умрет с голоду или вымерзнет от холода или еще что нибудь. К примеру хлеб в Египте. В Украине система отопления подсажена на газ и нет физической возможности ее изменить.И как в условии рыночной мировой цены на газ отапливать жилище человеку с зарплатой бедной страны? А не отапливать нельзя, вымерзнут создатели прибавочной стоимости.
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15.02.2021 14:28 Ответить
Нафтогаз был в плюсе при Порошенко приблизно 16 ярдов.Сейчас Нафтогаз убыточен,минус 5 ярдов и его следует продать браццкой РАБссии... Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв - Цензор.НЕТ 5604
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15.02.2021 14:20 Ответить
Без РАБссии мы мерзнем с 1982 года Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв - Цензор.НЕТ 386именно в этот год газогон Уренгой-Помары-Ужгород строила вся страна,а сейчас пользуется один Путлер...,с шестеркой Миллером..и это справедливо... Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв - Цензор.НЕТ 386 Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв - Цензор.НЕТ 386
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15.02.2021 14:31 Ответить
И сколько лямов премии в этот раз маме перепадет ?
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15.02.2021 15:58 Ответить
Коболев!! Ты лучше скажи на всю Украину !! какая средневзвешанная цена, смешанного газа в 17 млрд куб в газохранилище!!!!!3 гривны или 5 или 7 гривен за куб. м.?? Чтобы вся Украина тебя могла контролировать!! И видеть, как ты и неуч и вор зеленский со своей командой ЧМОшнико и Витренко , будете обкрадывать весь народ Украины!!!! Ведь Витренко уже признался на всю Украину , что себестоимость газа добытого в Украине равна =2.6 гривен ха куб..Так почему Вы продаёте его наелению По 7.66гривен за куб?? и Куда деваются огромные финансы от этой разницы. Ваш навар- воровство составляет 5 гривен с куба газа.За год это 75 млрд гривен.Хватит всем пенсионерам Украины на год !!Ещё немного и останется!! А шмаргаль не знает где деньги найти в бюджет?
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15.02.2021 17:47 Ответить
Коболев!! Ты лучше скажи на всю Украину !! какая средневзвешанная цена, смешанного газа в 17 млрд куб в газохранилище!!!!!3 гривны или 5 или 7 гривен за куб. м.?? Чтобы вся Украина тебя могла контролировать!! И видеть, как ты и неуч и вор зеленский со своей командой ЧМОшнико и Витренко , будете обкрадывать весь народ Украины!!!! Ведь Витренко уже признался на всю Украину , что себестоимость газа добытого в Украине равна =2.6 гривен ха куб..Так почему Вы продаёте его наелению По 7.66гривен за куб?? и Куда деваются огромные финансы от этой разницы. Ваш навар- воровство составляет 5 гривен с куба газа.За год это 75 млрд гривен.Хватит всем пенсионерам Украины на год !!Ещё немного и останется!! А шмаргаль не знает где деньги найти в бюджет?
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15.02.2021 19:50 Ответить
 
 