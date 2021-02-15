Украина закончит отопительный сезон с запасами газа в 17 млрд куб. м, - Коболев

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует, что Украина выйдет из отопительного сезона 2020/2021 года с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) около 17 млрд куб. м.

"Я думаю, из отопительного сезона мы выйдем с запасами около 17 млрд куб. м", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По оперативным данным АО "Укртрансгаз", на 14 февраля 2020 года в ПХГ Украины находится 19,61 млрд куб. м газа, суточный отбор в прошлые сутки составил 132,4 млн куб. м.

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Глава "Укртрансгаза" Сергей Перелома в начале февраля отмечал, что имеющиеся запасы в хранилищах позволяют в предстоящие февральские морозы поднимать до 160 млн куб. м газа в сутки.

Как сообщалось, в январе 2021 года из ПХГ Украины было поднято 2,6 млрд куб. м газа, в частности, 19 января суточный отбор достиг 143 млн куб. м, что обеспечило 75% потребленного страной газа в этот день.

При этом в январе-2021 из ПХГ Украины было экспортировано 233 млн куб. м газа (в Венгрию – 166 млн куб. м, в Польшу – 61 млн куб.м, в Словакию – 6 млн куб. м).

По состоянию на 1 февраля в ПХГ было 21,04 млрд куб. м газа, иностранные трейдеры на эту дату хранили в ПХГ Украины в режиме "таможенный склад" 6,7 млрд куб. м газа, украинские компании в этом режиме – 0,8 млрд куб. м.

В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд куб. м (с 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м). В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.