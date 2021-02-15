Большинство поставщиков установили цену на газ для населения на уровне 6,99 грн уже в январе, - замглавы ОП Свириденко

Большинство поставщиков газа для населения Украины пошли навстречу потребителям и установили цену реализации топлива 6,99 грн за 1 куб. м уже в январе.

С сегодняшнего дня, с 15 февраля, население начнет получать платежки за газ по этой цене. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка", который начался в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"С августа 2020 года в стране заработал рынок газа для населения, и потребители уже имеют право выбирать поставщика, имеют право менять поставщика", - сообщила она.

В то же время Свириденко отметила, что в структуре рынка газа для населения около 76% занимают монополии, которые отчасти являются представителями одной группы. Еще 7-8% занимает группа компаний НАК "Нафтогаз Украины" и другие предприятия.

"Занимающиеся сбытом компании начали злоупотреблять своим доминирующим положением в разрезе регионов и устанавливать маржу от 25% до 44% по сравнению с ценой, которую предлагал НАК "Нафтогаз "как государственная компания", - заявила она.

По словам заместителя руководителя Офиса президента, АМКУ занимается вопросом злоупотребления монопольным положением на рынке газа, и 18 облгазсбытов в 15 областях уже получили штрафы на сумму 380 млн грн.

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"Начиная с сегодняшнего дня, 15 февраля, мы с вами будем получать платежки за газ за январь. И здесь я отмечу, что большинство участников рынка пошли навстречу потребителям и, понимая тяжелую ситуацию в стране в связи с ковидом и снижением деловой активности, пошли на то, чтобы тоже установить цену реализации газа 6,99 грн в январе, феврале и марте ", - рассказала Юлия Свириденко.