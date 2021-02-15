РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11017 посетителей онлайн
Новости ЭкономикаОбщество
1 522 20
Тарифы на газ (350) Свириденко (97) Офис Президента (1692)

Большинство поставщиков установили цену на газ для населения на уровне 6,99 грн уже в январе, - замглавы ОП Свириденко

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Большинство поставщиков установили цену на газ для населения на уровне 6,99 грн уже в январе, - замглавы ОП Свириденко

Большинство поставщиков газа для населения Украины пошли навстречу потребителям и установили цену реализации топлива 6,99 грн за 1 куб. м уже в январе.

С сегодняшнего дня, с 15 февраля, население начнет получать платежки за газ по этой цене. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка", который начался в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"С августа 2020 года в стране заработал рынок газа для населения, и потребители уже имеют право выбирать поставщика, имеют право менять поставщика", - сообщила она.

В то же время Свириденко отметила, что в структуре рынка газа для населения около 76% занимают монополии, которые отчасти являются представителями одной группы. Еще 7-8% занимает группа компаний НАК "Нафтогаз Украины" и другие предприятия.

"Занимающиеся сбытом компании начали злоупотреблять своим доминирующим положением в разрезе регионов и устанавливать маржу от 25% до 44% по сравнению с ценой, которую предлагал НАК "Нафтогаз "как государственная компания", - заявила она.

По словам заместителя руководителя Офиса президента, АМКУ занимается вопросом злоупотребления монопольным положением на рынке газа, и 18 облгазсбытов в 15 областях уже получили штрафы на сумму 380 млн грн.

Читайте также: "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями

"Начиная с сегодняшнего дня, 15 февраля, мы с вами будем получать платежки за газ за январь. И здесь я отмечу, что большинство участников рынка пошли навстречу потребителям и, понимая тяжелую ситуацию в стране в связи с ковидом и снижением деловой активности, пошли на то, чтобы тоже установить цену реализации газа 6,99 грн в январе, феврале и марте ", - рассказала Юлия Свириденко.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Так в этом и смысл афёры!
показать весь комментарий
15.02.2021 14:01
+3
Никто не знает сколько стоит электричество и газ для населения . Прикольно ?
показать весь комментарий
15.02.2021 14:00
+2
Юля предлагает по три, Юля наш президент, но только после Вовы. Петя молчит.
показать весь комментарий
15.02.2021 14:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Никто не знает сколько стоит электричество и газ для населения . Прикольно ?
показать весь комментарий
15.02.2021 14:00 Ответить
Так в этом и смысл афёры!
показать весь комментарий
15.02.2021 14:01 Ответить
3 грн. стоит газ
показать весь комментарий
15.02.2021 15:09 Ответить
Юля предлагает по три, Юля наш президент, но только после Вовы. Петя молчит.
показать весь комментарий
15.02.2021 14:01 Ответить
Большинство поставщиков установили цену на газ для населения на уровне 6,99 грн уже в январе, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 1800 А если я предложу по 2,50, то .... Большинство поставщиков установили цену на газ для населения на уровне 6,99 грн уже в январе, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 8260

Уже никому мы не верим. Большинство поставщиков установили цену на газ для населения на уровне 6,99 грн уже в январе, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 3565
показать весь комментарий
15.02.2021 14:03 Ответить
Фамилию в студию и ты президент, потянешь, главное 2, 50.
показать весь комментарий
15.02.2021 14:08 Ответить
Большинство поставщиков установили цену на газ для населения на уровне 6,99 грн уже в январе, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 6024 После зе не потяну.
показать весь комментарий
15.02.2021 14:10 Ответить
А кто оплачивает банкет?
показать весь комментарий
15.02.2021 14:08 Ответить
МВФ.
показать весь комментарий
15.02.2021 14:11 Ответить
Так не оплачивает же!
показать весь комментарий
15.02.2021 14:12 Ответить
МВФ, говорят, обосрался на радостях)
показать весь комментарий
15.02.2021 14:13 Ответить
І за трубу 2500 тис гр, здеруть всерівно свое .
показать весь комментарий
15.02.2021 14:16 Ответить
а прошлым летом нам рассказывали, как закупается в хранилища газик недорого для отопительного сезона, вон оно как потом боком выходит
показать весь комментарий
15.02.2021 14:27 Ответить
Кто рассказывал, клоуны? Ну так клоуны брешут всегда.
показать весь комментарий
15.02.2021 14:35 Ответить
Ну кроме клоунов тут еще и спекулянты - купить задешево, продать втридорога ... бизнес, мля !
показать весь комментарий
15.02.2021 14:49 Ответить
кобелёв казал по 2 грывни таримся, при этом наделили по 20000000 грн зарплаты каждой твари вместы с сыночком мамки с гранатой.
показать весь комментарий
15.02.2021 14:47 Ответить
"АМКУ занимается вопросом злоупотребления монопольным положением на рынке газа, и 18 облгазсбытов в 15 областях уже получили штрафы на сумму 380 млн грн." - два момента: 1. облгазам выгоднее продолжать драть три шкуры с народа, а потом заплатить штраф. 2. штраф идет не назад переплатившему населению, как компенсация, а государству. то есть прямая аналогия с криминалом, когда меньшего уголовника крышует больший.
показать весь комментарий
15.02.2021 14:28 Ответить
в АМКУ сидят лобби монополистов, так что "все нормуль будет"
показать весь комментарий
15.02.2021 14:32 Ответить
А штрафы пойдут на выплаты переплатившим из-за злоупотреблений?
показать весь комментарий
15.02.2021 15:57 Ответить
газ сім гривень за куб. Дорого це чи дешево? - якщо я маю авто на природньому газі, то мені вигідно і по десять гривень за куб ( в кубові лише 0,7кг). Але якщо опалювати приміщення, то і сім гривень - дорого. Бо хоч не хоч а сімсот кубів у місяць мінімум спалити треба. І не відмовишся, бо замерзнеш при таких морозах. Автівку ж, якщо нема грошей на бензин чи газ, можна поставити в гараж та їздити громадським транспортом. У магазин можна і пішки.
Більшість людей виявилася неготових до таких кульбітів влади (гірше ж не буде). У мене хоч були раніше закуплені дрова (які ще треба пиляти й рубати). Та від покійних тестя і тещі вугілля осталося, що ще за совка куплене. А так, при відсутності субсидії, плати дурню кожного місяця тисяч вісім за газ і доставку.
показать весь комментарий
15.02.2021 16:22 Ответить
 
 