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Новости Политика Украины
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Рынок газа для населения вернется в нормальный режим с апреля, - замглавы ОП Свириденко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рынок газа для населения вернется в нормальный режим с апреля, - замглавы ОП Свириденко

Ограничение на цену газа для населения в 6,99 грн за кубометр будет действовать до конца марта этого года, сообщила на форуме Ukraine30 замглавы Офиса президента Юлия Свириденко.

"После этого мы возвратимся в состояние нормального функционирования рынка", - сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, перед Минэнерго стоит задача разработать более системные решения, чтобы подобный ограничений не было в следующем году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство поставщиков установили цену на газ для населения на уровне 6,99 грн уже в январе, - замглавы ОП Свириденко

Свириденко отметила, что необходимо более системно посмотреть на работу госрегуляторов, усилить борьбу с создаваемых монополистами барьерами и создать единую базу потребителей услуг, чтобы нуждающиеся могли получать адресную помощь.
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Топ комментарии
+2
Не может и не должно быть никакого "РЫНКА" на стратегические виды ресурсов !
Иначе страна ВСЕГДА будет в заложниках у негодяев !!!
Только гос.собственность и гос.управлением обязательным стратегическим гос.запасом !!!
Рыночная реализация может быть ТОЛЬКО ИЗЛИШКОВ, ПОСЛЕ обеспечения населения и стратегически важных предприятий !!!!
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15.02.2021 15:11
+1
Когда газ уже нафиг не нужОн будет в таком количестве Рынок газа для населения вернется в нормальный режим с апреля, - замглав ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 8707
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15.02.2021 14:02
+1
С нашей олигархической монополией это называется рынком газа ?
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15.02.2021 14:08
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Когда газ уже нафиг не нужОн будет в таком количестве Рынок газа для населения вернется в нормальный режим с апреля, - замглав ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 8707
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15.02.2021 14:02 Ответить
З язика зняв...
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15.02.2021 14:03 Ответить
зима придет скоро с нормальным, по ихнему тарифом- по 15 гр за куб
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15.02.2021 14:04 Ответить
c апреля по сентябрь нужно суметь у мвф выбить-вымолить-выклянчить транш...даже два...
в сентябре отдавать долги нужно...
а уже в октябре можно вернуться к старой схеме, тем более, что коболев озвучил 17 млрд газа остатка в хранилищах по окончанию сезона
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15.02.2021 14:44 Ответить
нормальный режим это как? по 15 000 за 100 кубов? мфв бабла не дал, будет гнобить народ
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15.02.2021 14:03 Ответить
Зависит от того, вам купить, или продать Рынок газа для населения вернется в нормальный режим с апреля, - замглав ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 6089
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15.02.2021 14:05 Ответить
Эта дама издевается ?
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15.02.2021 14:05 Ответить
к 10 грн тоесть
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15.02.2021 14:06 Ответить
Дужже дякуєм ЗЕвладі.
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15.02.2021 14:07 Ответить
С нашей олигархической монополией это называется рынком газа ?
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15.02.2021 14:08 Ответить
А с ноября-снова в ненормальный и так по кругу Ринок газу для населення повернеться в нормальний режим із квітня, - заступник голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 6895
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15.02.2021 14:12 Ответить
Вова, не шути, Юлю выберем, он вернет, хочешь устроить малый ледниковый период? Ну, бляха муха,
не исправимы.
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15.02.2021 14:12 Ответить
Ніколи не буде нормальний.
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15.02.2021 14:14 Ответить
Ринок газу для населення повернеться в нормальний режим із квітня, - заступник голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 8102
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15.02.2021 14:19 Ответить
Дякую,велике дякую))) Чи як там "геополітик" ляпав своїм язиком.
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15.02.2021 14:19 Ответить
Алё, власть, вы нас так не пугайте! Какой такой "нормальный"? Ваш нормальный нам уже не влазит никуда!
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15.02.2021 14:20 Ответить
С дня смеха будут грабить Ринок газу для населення повернеться в нормальний режим із квітня, - заступник голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 7938
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15.02.2021 14:34 Ответить
Не может и не должно быть никакого "РЫНКА" на стратегические виды ресурсов !
Иначе страна ВСЕГДА будет в заложниках у негодяев !!!
Только гос.собственность и гос.управлением обязательным стратегическим гос.запасом !!!
Рыночная реализация может быть ТОЛЬКО ИЗЛИШКОВ, ПОСЛЕ обеспечения населения и стратегически важных предприятий !!!!
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15.02.2021 15:11 Ответить
 
 