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Рынок газа для населения вернется в нормальный режим с апреля, - замглавы ОП Свириденко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Ограничение на цену газа для населения в 6,99 грн за кубометр будет действовать до конца марта этого года, сообщила на форуме Ukraine30 замглавы Офиса президента Юлия Свириденко.
"После этого мы возвратимся в состояние нормального функционирования рынка", - сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, перед Минэнерго стоит задача разработать более системные решения, чтобы подобный ограничений не было в следующем году.
Свириденко отметила, что необходимо более системно посмотреть на работу госрегуляторов, усилить борьбу с создаваемых монополистами барьерами и создать единую базу потребителей услуг, чтобы нуждающиеся могли получать адресную помощь.
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+2 LVA smart
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в сентябре отдавать долги нужно...
а уже в октябре можно вернуться к старой схеме, тем более, что коболев озвучил 17 млрд газа остатка в хранилищах по окончанию сезона
не исправимы.
Иначе страна ВСЕГДА будет в заложниках у негодяев !!!
Только гос.собственность и гос.управлением обязательным стратегическим гос.запасом !!!
Рыночная реализация может быть ТОЛЬКО ИЗЛИШКОВ, ПОСЛЕ обеспечения населения и стратегически важных предприятий !!!!