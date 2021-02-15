Цену на газ должен регулировать рынок при условии, что он - эффективный, - Коболев
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В Украине должен заработать эффективный рынок газа, который сможет регулировать цену на голубое топливо.
Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил сегодня во время Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
По его словам, создание эффективного рынка в будущем устранит споры между потребителем, который хочет получить меньший тариф, и поставщиком, который стремится максимизировать свою прибыль.
"Цену на газ должен регулировать рынок - при условии, если рынок эффективный", - отметил Коболев.
Ранее также сообщалось, что Коболев прогнозирует, что Украина выйдет из отопительного сезона 2020/2021 года с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) около 17 млрд куб. м.
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Прямо как у детей:"Если б да кабы, во рту б выросли б грибы. Тогда был не рот, а целый огород".
Кобелев делает вид, что не знает какой у нас рынок: "...при условии, если рынок эффективный"
что продавец один...
Иначе страна ВСЕГДА будет в заложниках у негодяев !!!
Только гос.собственность и гос.управлением обязательным стратегическим гос.запасом !!!
Рыночная реализация может быть ТОЛЬКО ИЗЛИШКОВ, ПОСЛЕ обеспечения населения и стратегически важных предприятий !!!!
Это стратегические товары!
ринкова ціна на газ складається у Європі, де можливості оплати споживачів
у 5-10 разів більші, ніж у українців..
який тут нахір ринок!!!
Какой рынок при обязаловке?