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Газ (10096) Нафтогаз (3099) Коболев (455) Тарифы на газ (350)

Цену на газ должен регулировать рынок при условии, что он - эффективный, - Коболев

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Цену на газ должен регулировать рынок при условии, что он - эффективный, - Коболев

В Украине должен заработать эффективный рынок газа, который сможет регулировать цену на голубое топливо.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил сегодня во время Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По его словам, создание эффективного рынка в будущем устранит споры между потребителем, который хочет получить меньший тариф, и поставщиком, который стремится максимизировать свою прибыль.

"Цену на газ должен регулировать рынок - при условии, если рынок эффективный", - отметил Коболев.

Ранее также сообщалось, что Коболев прогнозирует, что Украина выйдет из отопительного сезона 2020/2021 года с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) около 17 млрд куб. м.

Читайте также: Рынок газа для населения вернется в нормальный режим с апреля, - замглав ОП Свириденко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
А под кодовым названием "Рынок" скрывается какое ОПГ ?
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15.02.2021 14:13
+7
Рынок - морковку вырастила одна бабка, а реализуют её пять мужиков с наценкой.
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15.02.2021 14:14
+6
Газпром в лице Фирташа...
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15.02.2021 14:28
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...да подождите вы, дайте с мамой посоветоваться Цену на газ должен регулировать рынок при условии, что он - эффективный, - Коболев - Цензор.НЕТ 8982
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15.02.2021 14:13 Ответить
А под кодовым названием "Рынок" скрывается какое ОПГ ?
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15.02.2021 14:13 Ответить
Газпром в лице Фирташа...
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15.02.2021 14:28 Ответить
Рынок - морковку вырастила одна бабка, а реализуют её пять мужиков с наценкой.
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15.02.2021 14:14 Ответить
Про сферического коня в вакууме)
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15.02.2021 14:18 Ответить
При отсутствии у населения, то есть потребителей, средств рынок не работает.
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15.02.2021 14:18 Ответить
"Цену на газ должен регулировать рынок - при условии, если рынок эффективный", - отметил Коболев.
Прямо как у детей:"Если б да кабы, во рту б выросли б грибы. Тогда был не рот, а целый огород".
Кобелев делает вид, что не знает какой у нас рынок: "...при условии, если рынок эффективный"
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15.02.2021 14:27 Ответить
А получать на убыточном государственном предприятии зарплату больше миллиона кто регулирует?
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15.02.2021 14:19 Ответить
У нас монополія все регулюе
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15.02.2021 14:19 Ответить
Цену на газ должен регулировать рынок при условии, что он - эффективный/ Ближневосточный стиль заяв украинцам воров кодлана Коломойского. С намёками и недомолвками.
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15.02.2021 14:23 Ответить
Удиввителььные дела. Наафтогаз перманентно убыточен, а кобель прооцветает....
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15.02.2021 14:32 Ответить
а если рынок будет не эффективный то цены регулировать будем мы Ціну на газ повинен регулювати ринок за умови, що він ефективний, - Коболєв - Цензор.НЕТ 3269
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15.02.2021 14:39 Ответить
"Цену на газ должен регулировать рынок - при условии, если рынок эффективный", - отметил Коболев.,,,тот,кто должен был давно создать рынок,говорит об условиях рынка,которые он,как глава должен был прописать и утвердить давным давно
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15.02.2021 14:45 Ответить
а если не эффективный, а дефективный, как у нас? Ціну на газ повинен регулювати ринок за умови, що він ефективний, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2773
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15.02.2021 14:47 Ответить
Цену на газ должен регулировать рынок при условии

что продавец один...
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15.02.2021 14:53 Ответить
когда эта рыжая тварь уже будет сидеть в тюрьме за все преступления против экономики Украины и украинцев?
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15.02.2021 15:03 Ответить
Не волнуйся так! Завтра к тебе в палату придёт медсестра с уколом и всё объяснит!
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15.02.2021 15:49 Ответить
Не может и не должно быть никакого "РЫНКА" на стратегические виды ресурсов !
Иначе страна ВСЕГДА будет в заложниках у негодяев !!!
Только гос.собственность и гос.управлением обязательным стратегическим гос.запасом !!!
Рыночная реализация может быть ТОЛЬКО ИЗЛИШКОВ, ПОСЛЕ обеспечения населения и стратегически важных предприятий !!!!
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15.02.2021 15:10 Ответить
Никакого рынка на соль, спички и мыло!
Это стратегические товары!
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15.02.2021 15:50 Ответить
Если от этого зависит "положительная стабильность в обществе" - то ДА !
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15.02.2021 17:33 Ответить
приберіть спочатку монополістів, вже потім можна говорити про ринок.

ринкова ціна на газ складається у Європі, де можливості оплати споживачів
у 5-10 разів більші, ніж у українців..

який тут нахір ринок!!!
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15.02.2021 15:36 Ответить
Когда уже разгонят это "НАФТОГАЗ", а Коболева посадят за решётку?? Большего врага для Украины и не надо, чем этот убыточный НАФТОГАЗ"и с его руководителями- ворюгами!!
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15.02.2021 15:41 Ответить
Для начала, вернитесь к индивидуальным счетчикам газа и разрешите отключаться от централизованного отопления.
Какой рынок при обязаловке?
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15.02.2021 16:23 Ответить
 
 