Лавров считает Европу инициатором разрыва отношений с РФ: Все началось в 2014 году в связи с событиями в Украине

Разрыв отношений Российской Федерации и Евросоюза происходит уже давно, инициатором этого является ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник, 15 февраля, по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.

По его словам, уже "любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе" человеку понятно, что этот процесс разрыва начался много лет назад.

Лавров считает, что все началось в 2014 году, когда "Украина столкнулась с государственным переворотом". Российский министр выразил мнение, что именно тогда ЕС не смог выполнить договоренности, которые были достигнуты прямо накануне тех событий и под которыми поставили свои подписи Германия, Франция и Польша.

По словам главы МИД РФ, оппозиция "наплевала" на эти подписи и на мнение Евросоюза, которое заключилось в необходимости выполнять договоренность.

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Также российсский министр добавил, что у Москвы нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности.

"Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения", - цитирует слова Лаврова РИА "Новости".

Напомним, ранее Лавров заявил о возможности разрыва отношений с Европейским союзом, если он будет вводить санкции. Санкции создают риски для секторов российской экономики.

Вместе с тем глава МИД РФ подчеркивал, что Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни.