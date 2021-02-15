Лавров считает Европу инициатором разрыва отношений с РФ: Все началось в 2014 году в связи с событиями в Украине
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Разрыв отношений Российской Федерации и Евросоюза происходит уже давно, инициатором этого является ЕС.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник, 15 февраля, по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.
По его словам, уже "любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе" человеку понятно, что этот процесс разрыва начался много лет назад.
Лавров считает, что все началось в 2014 году, когда "Украина столкнулась с государственным переворотом". Российский министр выразил мнение, что именно тогда ЕС не смог выполнить договоренности, которые были достигнуты прямо накануне тех событий и под которыми поставили свои подписи Германия, Франция и Польша.
По словам главы МИД РФ, оппозиция "наплевала" на эти подписи и на мнение Евросоюза, которое заключилось в необходимости выполнять договоренность.
Также российсский министр добавил, что у Москвы нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности.
"Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения", - цитирует слова Лаврова РИА "Новости".
Напомним, ранее Лавров заявил о возможности разрыва отношений с Европейским союзом, если он будет вводить санкции. Санкции создают риски для секторов российской экономики.
Вместе с тем глава МИД РФ подчеркивал, что Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни.
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Так кто умнее?
ногу-хромать и на правую. Тогда у тебя будет вид морского волка, шагающего
вперевалку...
т.е. это как бы Европа виновата шо рашка замутила на Донбассе и отжала Крым????
но то, что она отжала Крым и строит их себя невинную девушку - это нормально?
то, что годами каламутит, вооружает сепаров и подкидывает ихтамнетов с современным оружием на Донбасс - это то же как-то не по-добрососедски (мягко сказано)
королевство кривых зеркал по имени советский народ
но дурь ушла на маньку - коксохим
"Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения", - цитирует слова Лаврова РИА "Новости".Источник: https://censor.net/ru/n3248000
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тут ця сволота має рацію, на жаль. По-одинці вони з деякими європейськими країнами, чи точніше з деякими окремими їхніми корумпованими політиками "порішали".
Это и многое другое Вы прочтете в книге "Бред сивого мерина."