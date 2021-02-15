"Укрэнерго" не планирует никаких отключений потребителей, ни на текущей неделе, ни в будущем. Период непростой, но у нас есть планы, - председатель НЭК Кудрицкий

"Укрэнерго" не планирует никаких ограничений или отключений потребителей, ни на текущей неделе, ни в будущем.

Об этом сегодня в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка" заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Температура сейчас снижается и этот осенне-зимний период действительно является непростым. Но у нас есть план, как сбалансировать энергосистему. Частью этого плана было включение в сеть второго энергоблока ХАЭС, которое состоялось сегодня в 9:31 утра, что поможет нам пройти этот период. Также остаются в работе дополнительные блоки "Центрэнерго", которые работают на природном газе", - отметил он.

"Сегодня низкие запасы угля и аварийность на энергоблоках ТЭС являются фактором риска для нашей энергосистемы. Но мы понимаем, как с этим риском работать, и у нас есть планы и на будущее тоже", - добавил Кудрицкий.

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