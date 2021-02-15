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отключение (199) Укрэнерго (438) электроэнергия (762) Кудрицкий Владимир (38)

"Укрэнерго" не планирует никаких отключений потребителей, ни на текущей неделе, ни в будущем. Период непростой, но у нас есть планы, - председатель НЭК Кудрицкий

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

"Укрэнерго" не планирует никаких ограничений или отключений потребителей, ни на текущей неделе, ни в будущем.

Об этом сегодня в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка" заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Температура сейчас снижается и этот осенне-зимний период действительно является непростым. Но у нас есть план, как сбалансировать энергосистему. Частью этого плана было включение в сеть второго энергоблока ХАЭС, которое состоялось сегодня в 9:31 утра, что поможет нам пройти этот период. Также остаются в работе дополнительные блоки "Центрэнерго", которые работают на природном газе", - отметил он.

"Сегодня низкие запасы угля и аварийность на энергоблоках ТЭС являются фактором риска для нашей энергосистемы. Но мы понимаем, как с этим риском работать, и у нас есть планы и на будущее тоже", - добавил Кудрицкий.

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Автор: Ірина Дашківська
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"у нас есть План!" (с) Укрэнерго

"Укрэнерго" не планирует никаких отключений потребителей, ни на текущей неделе, ни в будущем. Период непростой, но у нас есть планы, - председатель НЭК Кудрицкий - Цензор.НЕТ 2958
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15.02.2021 14:24 Ответить
...только не курите помногу, чуваки "Укрэнерго" не планирует никаких отключений потребителей, ни на текущей неделе, ни в будущем. Период непростой, но у нас есть планы, - председатель НЭК Кудрицкий - Цензор.НЕТ 1611
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15.02.2021 14:28 Ответить
"Энергетику положили, но мы как-то выкрутимся. Терпите."
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15.02.2021 14:30 Ответить
Вчора був рекорд. Дружина надумалась прати, а стіралка заглючила. Вмикаю тестер до мережі - 160 В. ЗІ Бережіть побутову техніку, її ніхто Вам не віжшкодує.
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15.02.2021 14:37 Ответить
проводку надо менять в квартире,
у меня на подстанции на выходе 10,4 кВ
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15.02.2021 14:53 Ответить
поставив за лічильником реле, що відсікає наднизькі і надвисокі напруги (170 - 250 ). ТО дружина лається "Укренерго" не планує жодних відключень споживачів, ні поточного тижня, ні в майбутньому. Період непростий, але у нас є плани, - голова НЕК Кудрицький - Цензор.НЕТ 8815: у сусідів є світло, а у нас відключається. То я нагадую той випадок, коли фаза на нуль упала і у більшості погоріла вся техніка.
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15.02.2021 16:47 Ответить
Агрессор углем поможет.
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15.02.2021 14:39 Ответить
Пусть не ******, в моём городе в группе в Вайбере, уже график отключений сбросили. У них веерным, оказывается, отключение с 8.00 до 17.00
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15.02.2021 15:01 Ответить
Но в этом есть и плюс, меньше будут платить. Не раздевать же вас до гола.
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15.02.2021 15:10 Ответить
Главное есть планы, а сочинения напишем потом.
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15.02.2021 15:07 Ответить
 
 