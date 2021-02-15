Зеленский внес в парламент пакет законов об инспекторах Высшего совета правосудия

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о дисциплинарных инспекторах Высшего совета правосудия.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект №5067 предлагает изменения в Кодекс административного судопроизводства по поводу подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции.

Законопроект №5068 предусматривает изменения в некоторые законы о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.

Проект №5069 предусматривает изменения в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эти изменения предлагают установить ответственность за невыполнение законных требований такого инспектора.

Законопроекты №№5068-5069 Зеленский определил как неотложные.

Сейчас тексты документов отсутствуют на сайте парламента.

Последний этап прохождения всех документов - переданы на рассмотрение руководству.

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