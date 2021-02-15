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Зеленский внес в парламент пакет законов об инспекторах Высшего совета правосудия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский внес в парламент пакет законов об инспекторах Высшего совета правосудия

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о дисциплинарных инспекторах Высшего совета правосудия.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект №5067 предлагает изменения в Кодекс административного судопроизводства по поводу подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции.

Законопроект №5068 предусматривает изменения в некоторые законы о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.

Проект №5069 предусматривает изменения в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эти изменения предлагают установить ответственность за невыполнение законных требований такого инспектора.

Законопроекты №№5068-5069 Зеленский определил как неотложные.

Сейчас тексты документов отсутствуют на сайте парламента.

Последний этап прохождения всех документов - переданы на рассмотрение руководству.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР руками "слуг народа" поддержал законопроект, фактически сворачивающий судебную реформу, - ЦПК. ВИДЕО 
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Топ комментарии
+6
Не приходя в сознание почтовым голубем с ОАЭ внёс Зеленский внес в парламент пакет законов об инспекторах Высшего совета правосудия - Цензор.НЕТ 7938
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15.02.2021 14:39
+3
Зеленский внес в парламент пакет законов об инспекторах Высшего совета правосудия - Цензор.НЕТ 4725
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15.02.2021 14:41
+2
Останнім часом навіть гидко новини читати. Що не новина, то черговий зашквар...
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15.02.2021 15:24
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Не приходя в сознание почтовым голубем с ОАЭ внёс Зеленский внес в парламент пакет законов об инспекторах Высшего совета правосудия - Цензор.НЕТ 7938
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15.02.2021 14:39 Ответить
Зеленский внес в парламент пакет законов об инспекторах Высшего совета правосудия - Цензор.НЕТ 4725
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15.02.2021 14:41 Ответить
Почитаеш ці новини і краще не читав би.
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15.02.2021 14:46 Ответить
Принимайте смело, будет что то не так, отзовете или приостановите, все познается методом тыка.
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15.02.2021 15:03 Ответить
ще наплодять дармоїдів-здирників
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15.02.2021 15:07 Ответить
А кто будет инспектировать инспекторов?
Правильно, контролёры.
А потом надо создать службу супервайзеров, которые будут контролировать контролёров.
И так - до бесконечности.
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15.02.2021 15:10 Ответить
Останнім часом навіть гидко новини читати. Що не новина, то черговий зашквар...
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15.02.2021 15:24 Ответить
косметичні правки у загайній суддівській халепі не допоможуть
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15.02.2021 15:30 Ответить
и будут плять "зеленые инспектора" над высшим правосудием страны стоять,и будет мир смотреть на них,как на " зеленое ,квартальное посмешище" клована
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15.02.2021 15:47 Ответить
Понятно. І за цей бубочкін законопроект Венеціанська комісія стане на прю. А за нею - Євросоюз і ПАРЄ, І, само собою - МВФ та світовий банк. Оскільки результати розглядк порушень суддів тепер залежатимуть від волі окремих інспекторів ВРП; а по-факту - від тих чиновників з Адміністрації, хто призначає тих інспекторів...
Кредимти, дешеві кредити... та не тільки кредити заспівають романси...
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15.02.2021 15:57 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ НАБУ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКУПКЕ ВАКЦИН.
Собрано внеочередное заседание Кабинета министров и внесен законопроект фактически увольняющий Сытника с должности главы НАБУ и обеспечивающий избрание лояльного главы этого антикоррупционного органа.
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15.02.2021 16:10 Ответить
Как новые ПЛЕНКИ ВОВКА показали судейскую империю власти
- Паша, что будем делать, как власть захватывать будем
ЗА ДАНИМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО, саме так рік тому голова скандального Окружного адмінсуду Києва ВОВК обговорював з колегами свою можливу участь у виборах до Верховної Ради.
"Українська правда" прослухала "плівки Вовка".
Якщо вони правдиві, стає очевидно, що скандальність ОАСКу - не доля і не збіг обставин, а справа рук його працівників.
Які, користуючись унікальним статусом свого суду - він вирішує суперечки з органами влади або між ними - фактично будували власну імперію.


29 ТРАВНЯ 2019
ВОВК:
"ДВА СУДА ПРИНАДЛЕЖАТ НАМ - ЭТО КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД И ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ".

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/07/19/7259869/
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15.02.2021 16:12 Ответить
Видать,робити вже зовсім н###уй... Зеленський вніс до парламенту пакет законів про інспекторів Вищої ради правосуддя - Цензор.НЕТ 6618
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15.02.2021 17:15 Ответить
Очередной коррупционной рассадник!))))Посмотрел зеля как тупицкий отдыхает за границей и понял, что с судьей можно брать больше))))
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15.02.2021 17:21 Ответить
"Няни", "инспекторы", "кураторы", "корректоры"- это и есть "реформы" Зеленского? Но такая зашкаливающая субъектность права неизбежно станет еще одним источником колоссальной коррупции. Должны действовать законы со строгими наказаниями за их нарушение, а не всякие "няни".
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15.02.2021 19:20 Ответить
 
 