Зеленский внес в парламент пакет законов об инспекторах Высшего совета правосудия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о дисциплинарных инспекторах Высшего совета правосудия.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
Законопроект №5067 предлагает изменения в Кодекс административного судопроизводства по поводу подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции.
Законопроект №5068 предусматривает изменения в некоторые законы о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.
Проект №5069 предусматривает изменения в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эти изменения предлагают установить ответственность за невыполнение законных требований такого инспектора.
Законопроекты №№5068-5069 Зеленский определил как неотложные.
Сейчас тексты документов отсутствуют на сайте парламента.
Последний этап прохождения всех документов - переданы на рассмотрение руководству.
Пожалуйста, подождите...
Правильно, контролёры.
А потом надо создать службу супервайзеров, которые будут контролировать контролёров.
И так - до бесконечности.
Кредимти, дешеві кредити... та не тільки кредити заспівають романси...
Собрано внеочередное заседание Кабинета министров и внесен законопроект фактически увольняющий Сытника с должности главы НАБУ и обеспечивающий избрание лояльного главы этого антикоррупционного органа.
- Паша, что будем делать, как власть захватывать будем
ЗА ДАНИМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО, саме так рік тому голова скандального Окружного адмінсуду Києва ВОВК обговорював з колегами свою можливу участь у виборах до Верховної Ради.
"Українська правда" прослухала "плівки Вовка".
Якщо вони правдиві, стає очевидно, що скандальність ОАСКу - не доля і не збіг обставин, а справа рук його працівників.
Які, користуючись унікальним статусом свого суду - він вирішує суперечки з органами влади або між ними - фактично будували власну імперію.
29 ТРАВНЯ 2019
ВОВК:
"ДВА СУДА ПРИНАДЛЕЖАТ НАМ - ЭТО КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД И ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ".
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/07/19/7259869/