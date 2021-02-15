С экс-главы МинВОТ Гримчака сняли электронный браслет: "Теперь я абсолютно свободный человек"
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Бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Гримчак не обязан носить электронный браслет и может свободно передвигаться из-за завершения срока действия обязательств, возложенных на него Высшим антикоррупционным судом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Радио Свобода сообщили в пресс служба ВАКС.
"Вчера (14 февраля. - Ред.) закончился срок действия обязанностей, которые были установлены ранее, сроком на два месяца. То есть отныне он уже не должен его носить (электронный браслет. - Ред.) ", - заявили в ВАКС.
В суде отметили, что пока со стороны обвинения не поступало нового ходатайства о продлении действия процессуальных обязанностей. Однако таким правом прокуроры могут воспользоваться.
"Сегодня с удовольствием сообщаю вам, что все аресты, ограничения передвижения, обязательства перед судом и электронный браслет с меня сняли. Теперь я абсолютно свободный человек", - написал по этому поводу Гримчак.
Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.
Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 30 января 2020 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи и с тех пор находится под домашним арестом.
В апреле НАБУ и Специализированная антиконституционная прокуратура завершили расследование по делу бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к взяточничеству.
22 мая САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении Юрия Гримчака и его "помощника".
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