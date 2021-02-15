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Гримчак (348) Антикоррупционный суд (1070)

С экс-главы МинВОТ Гримчака сняли электронный браслет: "Теперь я абсолютно свободный человек"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С экс-главы МинВОТ Гримчака сняли электронный браслет:

Бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Гримчак не обязан носить электронный браслет и может свободно передвигаться из-за завершения срока действия обязательств, возложенных на него Высшим антикоррупционным судом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Радио Свобода сообщили в пресс служба ВАКС.

"Вчера (14 февраля. - Ред.) закончился срок действия обязанностей, которые были установлены ранее, сроком на два месяца. То есть отныне он уже не должен его носить (электронный браслет. - Ред.) ", - заявили в ВАКС.

В суде отметили, что пока со стороны обвинения не поступало нового ходатайства о продлении действия процессуальных обязанностей. Однако таким правом прокуроры могут воспользоваться.

"Сегодня с удовольствием сообщаю вам, что все аресты, ограничения передвижения, обязательства перед судом и электронный браслет с меня сняли. Теперь я абсолютно свободный человек", - написал по этому поводу Гримчак.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Также смотрите: Гримчак подал иск против Украины в ЕСПЧ. ДОКУМЕНТ

16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 30 января 2020 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи и с тех пор находится под домашним арестом.

В апреле НАБУ и Специализированная антиконституционная прокуратура завершили расследование по делу бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к взяточничеству.

22 мая САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении Юрия Гримчака и его "помощника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАБУ подтвердили, что дело против Гримчака закрыто, но только в части недостоверного декларирования

26 мая Антикоррупционный суд оставил бывшего замминистра МинВОТ Грымчака под домашним арестом
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Топ комментарии
+20
Обосралась зеленая плесень по полной. Подстава с календариками не прокатила.
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15.02.2021 14:42
+15
А было за что? Если было конкретно за что, без проблем - садите. А обосрались с подставой - выпускайте. Он еще и в ЕСПЧ подал, будем ему все платить за убогость зеленой власти.
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15.02.2021 14:49
+9
любой студент 3 курса сразу определит, что по этому делу не было состава. теперь скинемся тысяч 20-30 евро на ЕСПЧ. тоже самое будет по Шеремету.
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15.02.2021 15:08
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Обосралась зеленая плесень по полной. Подстава с календариками не прокатила.
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15.02.2021 14:42 Ответить
да, не посадили честнейшую свынюгу
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15.02.2021 14:45 Ответить
А было за что? Если было конкретно за что, без проблем - садите. А обосрались с подставой - выпускайте. Он еще и в ЕСПЧ подал, будем ему все платить за убогость зеленой власти.
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15.02.2021 14:49 Ответить
квартальный номер не прокатил, свынюга не прошла
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15.02.2021 17:04 Ответить
абсолютная свобода-это когда уже корешки одуванчиков нюхаеш, (если КОВИДА небыло в эпикризе) С экс-главы МинВОТ Гримчака сняли электронный браслет: "Теперь я абсолютно свободный человек" - Цензор.НЕТ 1865
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15.02.2021 14:43 Ответить
и скока это стоило?
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15.02.2021 14:44 Ответить
Неправильный вопрос -- сколько это будет стоить всем нам после решения ЕСПЧ? Обосрались то зеленые ушлепки, а платить будут все.
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15.02.2021 15:54 Ответить
Крысы Мавзолейные,а знаете почему сдох СССР в 1991 году,и РАБссия немецкого сЦаря Николашки Готорпп-Гольштейна 1 марта 1917 года? З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет: "Тепер я абсолютно вільна людина" - Цензор.НЕТ 3108
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15.02.2021 14:46 Ответить
Браво! Странно что МВФ слиняло, ге
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15.02.2021 14:47 Ответить
Потому что вы БЫДЛО Шариковское , причем дремучее и ТУПОЕ З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет: "Тепер я абсолютно вільна людина" - Цензор.НЕТ 8338
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15.02.2021 14:47 Ответить
ну ты и дебил!..
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15.02.2021 14:52 Ответить
та ты не стесняйся, когда в детский пупок языком ныряешь сразу в штанину кончаешь или у тебя только на детские фото стоит?
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15.02.2021 14:59 Ответить
питушария педофила заднеприводного говоришь смотреть З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет: "Тепер я абсолютно вільна людина" - Цензор.НЕТ 3621небось сам по песочницам с фотоаппаратом бегаешь детишкам улыбаешся?
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15.02.2021 14:52 Ответить
Евгений Вольнов сделал из шМария барана всего за 5 минут З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет: "Тепер я абсолютно вільна людина" - Цензор.НЕТ 9124
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15.02.2021 14:50 Ответить
Порешал. Календарики оказались подлинными. З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет: "Тепер я абсолютно вільна людина" - Цензор.НЕТ 3410
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15.02.2021 14:52 Ответить
А напрасно, меньше вони было бы от пса паршивого.
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15.02.2021 14:52 Ответить
Крысы Мавзолейные...а знаете про дату 2 ноября 1721 года?В этот день сраный петя первый придумал РАБссию срань...,если верить 300 летнему циклу развития цивилизации,то конец этого цикла заканчивается 2 ноября 2021 года.... З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет: "Тепер я абсолютно вільна людина" - Цензор.НЕТ 2178 З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет: "Тепер я абсолютно вільна людина" - Цензор.НЕТ 2178
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15.02.2021 14:53 Ответить
любой студент 3 курса сразу определит, что по этому делу не было состава. теперь скинемся тысяч 20-30 евро на ЕСПЧ. тоже самое будет по Шеремету.
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15.02.2021 15:08 Ответить
ПАрєшалі уже...
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15.02.2021 15:11 Ответить
Давно пройшли часи коли хабарники відкривали шухляду стола та казали клади сюди, зараз якщо в кабінет заносять нал то це провокація та підстава.
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15.02.2021 15:12 Ответить
Это государство уже невозможно рефрмировать. Еще ни одна высокопоставленная падаль не села за коррупцию. Все прогнило до основания. Помоэет только внешняя политичская хирургия.
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15.02.2021 15:17 Ответить
скоро можно будет посадить много высокопоставленной падали от зевласти.
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15.02.2021 15:33 Ответить
Гримчак не мав тієї політичної ваги, що має Порох. Тому і кантувався на кічі, і з браслетом по наклепу та підставі.
Відігрались зелені на Гримчаку, на генералі Марченко, на Марусі Звіробій, на Софії Федині, на Сашку Погребинському... на інших менш відомих особах з оточення Порошенка...
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15.02.2021 15:45 Ответить
Откупился .
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15.02.2021 15:47 Ответить
Неа, обосрались.
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15.02.2021 15:56 Ответить
Бот кому ты пишеш эту туфту .все знают какие честные эти гримчаки и прочая ******** как и земразь я бы вас все сук на фонарях повесил бы
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16.02.2021 14:26 Ответить
Штырит, служивый? От стакана оторвался и увидел? Снова прими и попустит.
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16.02.2021 14:34 Ответить
Кацап йди *****
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18.02.2021 20:08 Ответить
...и что это было?...или я что то пропустил?....поймали на взятке, чмокнули и отпустили?)).. З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет: "Тепер я абсолютно вільна людина" - Цензор.НЕТ 6973
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15.02.2021 16:53 Ответить
Пригадайте справу вишкі Бойка.Скільки було рішучих заяв від Луценко.Як він випучував очі на пресконференціях по ригу Медянику перечислюючі фінансові злочини проти України
А,що вийшло насправді пшик і заможне життя в Лондоні...
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15.02.2021 18:14 Ответить
в нашей стране выражение "это не ваша заслуга, это наша недоработка", ой как актуальна в отношении т.н. "беловоротничковой преступности". З ексголови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет: "Тепер я абсолютно вільна людина" - Цензор.НЕТ 1934
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15.02.2021 19:32 Ответить
Опять зеленский жидко обосрался!!
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15.02.2021 21:00 Ответить
Автор статьи немножко лукавит))) Грымчак тогда НЕ ЗАНИМАЛ НИКАКОЙ должности, поэтому понятие "взятка" здесь не работает))) Взятку не дают безработному!
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15.02.2021 23:45 Ответить
 
 