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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Россия (91250) Донбасс (26945) минские соглашения (3221) нормандская четверка (1596) Резников (1168)

С июля прошлого года РФ делает все, чтобы заблокировать любые переговорные процессы по Донбассу, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

РФ продолжает блокировать Минские соглашения о прекращении войны на Донбассе, поскольку у них есть свое видение - в первую очередь политические требования, а потом уже вопросы безопасности, что не устраивает Украину.

Об этом сказал в рамках Публичной дискуссии "Минские соглашения: выполнить нельзя разорвать?" вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его убеждению Минские соглашения остаются сегодня единственным основанием прекращения войны на Донбассе. Резников убежден, что Минские соглашения носят только политико-дипломатический характер и отнюдь это не международный договор, или международные законы. Но это не значит, что Украина должна отказаться, поскольку пока это единственный вариант.

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Он напомнил, что сейчас существуют две платформы - это Нормандский формат "как высшего уровня платформа и как ребенок рожденный Нормандским форматом ТКГ в уже условном виртуальном Минске".

"К сожалению с логикой (в Минске - ред.) там все сложно, но там с политикой все хорошо. У них есть четкая цель и пока с июля прошлого года РФ делает все, чтобы заблокировать любые переговорные процессы, придумывая разные причины. У них есть свое видение: они хотят блокировать переговоры", - сказал он.

Резников объяснил, что они постоянно настаивают на политическом урегулировании в первую очередь, и не говорят о безопасности, а мы постоянно им напоминаем, что первым пунктом для Украины являются вопросы безопасности, "без урегулирования вопросов безопасности не может быть и речи о политическом", - отметил Резников.
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Топ комментарии
+7
С июля прошлого года РФ делает все, чтобы заблокировать любые переговорные процессы по Донбассу, - Резников (c)

Ага, а как же. Только с июля прошлого года. А до этого "Порошенко наживался на войне", а кацапы были белыми и пушистыми.
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15.02.2021 14:50
+5
По-ходу резников с июля прошлого года проснулся...
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15.02.2021 14:53
+2
Вали ты нах вместе с твоими переговорами и главзебилом. Врага уничтожают,а не стоят перед ним раком,квартальная падаль.
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15.02.2021 14:55
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С июля прошлого года РФ делает все, чтобы заблокировать любые переговорные процессы по Донбассу, - Резников (c)

Ага, а как же. Только с июля прошлого года. А до этого "Порошенко наживался на войне", а кацапы были белыми и пушистыми.
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15.02.2021 14:50 Ответить
verflucht Schweinehund, geh zum Stand!
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15.02.2021 15:24 Ответить
Ну ,тут уже все ясно было все с самого начала. Не новость. Вопрос как разрулить. И Зеля явно набрехал в понимании этого вопроса.Но можно ли брехать президенту и каковы меры наказания за нее ?
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15.02.2021 14:52 Ответить
По-ходу резников с июля прошлого года проснулся...
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15.02.2021 14:53 Ответить
Вали ты нах вместе с твоими переговорами и главзебилом. Врага уничтожают,а не стоят перед ним раком,квартальная падаль.
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15.02.2021 14:55 Ответить
Росія оголосила свою мету -Даунбас,з особливим статусом(автономією) в складі України і московити від своєї мети не відмовляться, ніколи!!!)))
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15.02.2021 15:01 Ответить
Да надо рашку развалить к чертовой матери - пусть разбираются сами с друг другом
А пока им удаётся ссорить наших украинцев между собой - « разделяй и властвуй» их проверенный метод
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15.02.2021 15:04 Ответить
Вдала євроінтеграція України , це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям Росіі!!!))))
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15.02.2021 15:15 Ответить
кацапы знают что захватили часть чужой страны, и ми пох, своих дебилов- бабы нарожают но лучше конечно через останкино - чужих использовать,
а деньги на "канфликт" это таран "заработает", мертвечук даст...
кстати а почему тарана до сих пор не арестовали за финансирование терроризма, или статьи нет?
ай=яй=яй, а какой шкандаль бил, а преЗЕ дент- мальчыт.
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15.02.2021 15:02 Ответить
Вообще- то с 2014
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15.02.2021 15:02 Ответить
Они будут блокировать всё по Донбасу, потому что собираются присоединить к раше эти территории и активно их к этому готовят. Естественно, "разведение" и "перестать стрелять" им при этом очень на руку. Все, кто думают, что, мол, нет не может быть - это люди, игнорирующие очевидные факты.
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15.02.2021 15:14 Ответить
Росіі не потрібен Даунбас,Росіі потрібна вся Україна ,принаймні в статусі країни -сателіта,а краще ,як Малоросійський федеральний округ РФіі !!!)))
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15.02.2021 15:18 Ответить
Это само собой
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15.02.2021 16:25 Ответить
Аж с июля?
А луноликий об этом не знал, когда путлеру в глаза заглядывал и мир там высматривал?
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15.02.2021 15:24 Ответить
дідусю рєзнікову начасі займатися молодой дружиной Юляхой, а він кожен день несе несенітниці
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15.02.2021 15:25 Ответить
т.е. с июля 2020 года украинским правительством имитировалась работа... а нужны ли чиновники, не разбирающиеся ни в чем и осознанно наносящие вред Украине?
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15.02.2021 15:34 Ответить
Политика этой власти по решению вопроса о возврате территорией никогда. не приведёт к нужному результату,А только на руку рашке.Ничего власть не делает,для создания международной антироссийской коалиции для полной её экономической изоляции.Санкции,это предупредитедьный инструмент.И хремлядь хамством на них плюёт с 2015г.Они нужны,но они конечно влеяют.но с малой эффективностью.С врагом надо воевать,а не договариваться.И Украина победит,только вместе с союзниками.
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15.02.2021 15:44 Ответить
«Войны начинают, когда хотят, но кончают - когда могут».© Никколо Макиавелли
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15.02.2021 16:08 Ответить
 
 