Большинство обстрелов на Донбассе в 2020 году были сосредоточены в четырех "горячих точках", - ОБСЕ
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В ОБСЕ заявили, что около 76% всех нарушений режима прекращения огня в 2020 году на востоке Украины имели место в 4 "горячих точках" вдоль линии соприкосновения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине "Тенденции и наблюдения в 2020 году".
"Большинство зафиксированных в 2020 году случаев вооруженного насилия было сосредоточено в 4 "горячих точках" вдоль линии соприкосновения (около 76% всех зафиксированных нарушений режима прекращения огня)", - говорится в отчете.
Согласно данным Миссии, этим горячими точками являются: район Попасная-Первомайск-Золотое, треугольник Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, районы к востоку и северо-востоку от Мариуполя и районы на юго-запад, юг и юго-восток от Светлодарска.
Всего же в 2020 году количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных вдоль линии соприкосновения, уменьшилось на 55% по сравнению с 2019 годом. Количество взрывов, вызванных применением вооружения, которое должно быть отведено согласно Минским договоренностям, уменьшилось на 5%.
Снижение боевой активности зафиксировано после того, как 27 июля 2020 года были введены в действия дополнительные меры по усилению прекращения огня. Как подсчитали в СММ, с этого времени среднесуточный показатель таких нарушений "уменьшился почти в 20 раз" (623 нарушения против 23 соответственно).
Относительно нарушений режима прекращения огня, зафиксированных за пределами зоны безопасности, то в основном они были оценены "как те, которые связаны с проведением учений с боевой стрельбой". В 2020 году СММ зафиксировала около 1800 таких нарушений (это почти 1,4% всех нарушений режима прекращения огня, зафиксированных Миссией), из которых примерно 77% произошли на временно оккупированных территориях Донбасса.
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