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Оккупанты на Донбассе "хотят строить государства и трансформироваться в Россию", - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает, что ОРДЛО сегодня не с Украиной. По его словам, боевики хотят строить "государства".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Кравчук заявил в ходе форума "Украина 30".
По словам Кравчука, террористы хотят трансформироваться в Россию.
"Отдельные районы Донецкой и Луганской области сегодня не с Украиной и цель главарей, тех людей, которые там, так называемых руководителей, довольно откровенная и открытая. Они хотят строить государства и трансформироваться в Россию", - отметил Кравчук.
Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что Россия "не бросит Донбасс".
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мы можем многое,
говорил пенис душылин-
лене голубковой
НЕУЖЕЛИ???? Вот это новость!! Никто бы и подумать не мог... Кравчук открыл всем глаза.
Хотеть не вредно.
весь мир голодных и рабов", а чо до сих пор оккупированьіе территории как гoвнo в штанцях у капутена, абасрался, смердит а вькінуть позорище