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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты на Донбассе "хотят строить государства и трансформироваться в Россию", - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты на Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает, что ОРДЛО сегодня не с Украиной. По его словам, боевики хотят строить "государства".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Кравчук заявил в ходе форума "Украина 30".

По словам Кравчука, террористы хотят трансформироваться в Россию.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области сегодня не с Украиной и цель главарей, тех людей, которые там, так называемых руководителей, довольно откровенная и открытая. Они хотят строить государства и трансформироваться в Россию", - отметил Кравчук.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что Россия "не бросит Донбасс".

Также читайте: На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Та нехай будують що хочуть. Україна повинна признати території Донбасу зайняті московським військами окупованими. Всі хто взяв в руки зброю проти держави України і працює на окупантів колоборантами. А час покаже.
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15.02.2021 15:14
+6
Хочу на даче сделать флюгер. Кравчук послужит моделью.
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15.02.2021 15:17
+5
Снова выдумывают какое-то мнение тех, чьё мнение никогда никого не интересовало...
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15.02.2021 15:09
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Снова выдумывают какое-то мнение тех, чьё мнение никогда никого не интересовало...
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15.02.2021 15:09 Ответить
Посетительница моей странички на Фейсбуке в своем комментарии выразила возмущение: почему израильтяне уничтожают точечно главных палестинских террористов, а на Донбассе они шикуют в ресторанах?
Руководству Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины) нет необходимости посылать на опасное задание специалистов, которых готовят пять лет.
«Черную работу» по «зачистке» командного состава Вооруженных террористических сил «ДНР» и «ЛНР» успешно выполняют сотрудники ФСБ РФ.
Александр Беднов - командир группы быстрого реагирования «Бэтмен», начальник штаба 4-й бригады ЛНР, министр обороны ЛНР. Капитан милиции запаса. Позывной «Бэтмен». Расстрелян с группой сопровождения из автоматов, гранатомётов и термобарического огнемёта «ШМЕЛЬ» 1 января 2015 в окрестностях города Лутугино.
Евгений Ищенко - один из лидеров группы «31-й казацкий округ войска Донского». «Народный мэр» Первомайска, который выступал с резкой критиков против главарей «ЛНР» и «ДНР». Позывной: «Малыш».
Рассстрелян неизвестными киллерами 23 января 2015 года на шоссе Первомайск-Лисичанск.
Алексей Мозговой - лидер «повстанцев» Луганской Народной Республики, командир 14-го батальона территориальной обороны Народной милиции «ЛНР» и банды «ПРИЗРАК». Перешел в вечность 23 мая 2015 года в результате обстрела из пулемета и автоматического оружия.
Павел Дрёмов - казачий атаман Всевеликого Войска Донского. Командир Шестого отдельного мотострелкового казачьего полка имени М. И. Платова Народной Милиции ЛНР. Кличка: «Батя». В потусторонний мир ему помогли перейти с помощью взрывного устройства, заранее установленного внутри его автомобиля. Жизнь «Бати» трагически прервалась в торжественный для него день. Дремов направлялся в город Стаханов, где во дворце культуры имени Горького должна была состояться церемония его бракосочетания с женщиной из Санкт-Петербурга. Водитель атамана Леонид Пинчук получил тяжелые ранения и скончался, не приходя в сознание.
Михаил Толстых. Погоняло «Гиви». Герой Донецкой Народной Республики, Гвардии полковник армии «ДНР». Командир батальона «Сомали». Погиб «Герой ДНР» 8 февраля 2017 года в 06:12 утра в своем кабинете, от разрыва термобарической гранаты «ШМЕЛЬ» после окончания Российского гимна. Министерство обороны РФ так характеризует «работу» «Шмеля»: «Прилетел, взорвался и сжёг дотла». Так оно и произошло в тот день.
Все вышеперечисленные граждане родились в Украине на Донбассе. Все воевали за Россию, убивали украинских военных и обстреливали из артиллерии и минометов жилища своих соседей. Всех их Россия предала.
Недостанет мне времени, чтобы повествовать об Арсене Павлове, жителе города Ухты по кличке «Моторолла», командире террористического подразделения «СПАРТА».
Это мерзкоподобное, с полным отсутствием интеллекта на лице, уродливо-рыжее и гнилозубое существо с ростовской автомойки, которое приехало в чужую страну убивать и грабить, был взорван в лифте своего дома по улице Челюскинцев, № 122.
Смерть нашла Геннадия Цыпкалова, экс-председателя «Совета министров ЛНР» в тюремной камере, где он был найден повешенным.

Валерий Болотов - первый народный губернатор Луганской области. 27 января 2017 года внезапно в расцвете сил умер в Москве от «сердечной недостаточности».
Многие запомнили резонансное убийство спонсора террористов - Евгения Жилина, в подмосковном кафе: «ВЕТЕРОК, личного друга Захарченко, о котором будет написано ниже.

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15.02.2021 18:00 Ответить
Я б не советовал надеяться на КГБ/ФСБ...
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15.02.2021 18:02 Ответить
Намікае , вони так тій россії тре як рибці зонтік
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15.02.2021 15:11 Ответить
да помню
мы можем многое,
говорил пенис душылин-
лене голубковой
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15.02.2021 15:11 Ответить
Любое строительство завсегда на пользу.
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15.02.2021 15:13 Ответить
Вы о Освенциме? Окупанти на Донбасі "хочуть будувати держави і трансформуватися в Росію", - Кравчук - Цензор.НЕТ 5909
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15.02.2021 16:57 Ответить
Та нехай будують що хочуть. Україна повинна признати території Донбасу зайняті московським військами окупованими. Всі хто взяв в руки зброю проти держави України і працює на окупантів колоборантами. А час покаже.
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15.02.2021 15:14 Ответить
Хочу на даче сделать флюгер. Кравчук послужит моделью.
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15.02.2021 15:17 Ответить
а що, після окупації був час, коли ці "ресбубліки" хотіли повернутися до України?
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15.02.2021 15:18 Ответить
Мотодрыла, Киви, Бэтьман, Захар-курощуп, Мозговило и т.д....Сколько их там уже трансформировалось в пекло к чертям, - и не сосчитаешь. "Царствие" им смолошкворчащее.
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15.02.2021 15:20 Ответить
Что ж до сих пор не построили?
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15.02.2021 15:21 Ответить
А то мля ми без Кравчука не знали.... Окупанти на Донбасі "хочуть будувати держави і трансформуватися в Росію", - Кравчук - Цензор.НЕТ 4392
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15.02.2021 15:21 Ответить
кравчук, ты у людей донбасса спросил хотят ли они в рашку, или ты только с пуйловскими пугалами общаешься, исходя из твоих выводов. Я смотрю вам начхать на людей, на территории, лишь бы вам упыркам было хорошо, а если рашка пойдет на Киев, вы в Европу махнете, чай денежек та наворовали и не мало.
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15.02.2021 15:22 Ответить
Дед и раньше мягко говоря чудил ..)) Но чудить после 7 лет агрессии даже таким придуркам непозволительно. - Дебил !!!! Ты это только щас понял ????
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15.02.2021 15:22 Ответить
а наркоман хочет наркотиков.Мы должны ему их обеспечить ?
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15.02.2021 15:22 Ответить
помочь гнидам трансформироваться в груз 200 и воссоединиться с парашей
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15.02.2021 15:22 Ответить
Відселити людей (хто хоче з сірої зони) і нехай строють шо хочуть. Територія окупована, там орудують кацапи. Звісно пристпом ці теритрії ніхто брати не буде (хоча і треба було б). Було б там проукраїнське населення ще куди не йшло, а так... Роздовбана кацапами территорія може нехай трохи відпочине... Кацабидло завезене йоською сраліном само здрисне звідти на історічєскую коли голодно стане
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15.02.2021 15:27 Ответить
Значит надо отключить этим не подконтрольным территориям воду, тепло,. газ и электроэнергию и не платить за это России!! И пусть они топают нищими и голыми и грязными и холодными в свою Россию!! Посмотрим как они запоют:без бесплатной воды с Днепра, без бесплатного газа и бесплатной электроэнергии и тепла с Украины!!! Одни умники в Крыму уже кричали "Хоть камни с неба"" Теперь они не имеют даже своей воды свои задницы подмыть!!! Жаль, что до дебильного Зеленского и его банды эти простые истины не доходят!! А может Зеоенского путин давно купил с потрохами!!??
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15.02.2021 15:32 Ответить
"государства" подземного гулага. когда в шахтах танки закончатся, будут туда и своих крепостных сажать, и парашеньке с белорусью в аренду сдавать.
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15.02.2021 15:32 Ответить
"Прєкратілі стрелять" - от і вам і наслідки! Вони вже "держави будують" ... бо земля у окупантів та сєпарів під ногами не горить! Окупанти на Донбасі "хочуть будувати держави і трансформуватися в Росію", - Кравчук - Цензор.НЕТ 28
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15.02.2021 15:36 Ответить
Оккупанты на Донбассе "хотят строить государства и трансформироваться в Россию...

НЕУЖЕЛИ???? Вот это новость!! Никто бы и подумать не мог... Кравчук открыл всем глаза.
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15.02.2021 15:42 Ответить
оці всі рбк - якого біса вони роблять в Україні ?
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15.02.2021 16:05 Ответить
А я хочу виллу на Канарах, крейсерскую яхту, собственный самолет ...
Хотеть не вредно.
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15.02.2021 16:16 Ответить
Насрать,что там хотят насекомые.
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15.02.2021 16:16 Ответить
Не мог бы Кравчук объяснить, кто отдал ядерное вооружение и взамен ничего не дал украинской армии, чтобы обороноспособность не снизилась. Хотя даже слепому было видно, что Россия готовится напасть на Украину.
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15.02.2021 16:44 Ответить
кому і що давати на заміну, тим гриценкам які й так залишки збарижили більше чим хто до і після?
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15.02.2021 17:12 Ответить
счаз мокшанские свинocoбаки только поднятся скален помогут, и кива с христопродавцем рабиновичем спають "Вставай, проклятьем заклеймённый,
весь мир голодных и рабов", а чо до сих пор оккупированьіе территории как гoвнo в штанцях у капутена, абасрался, смердит а вькінуть позорище
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15.02.2021 17:03 Ответить
"Людей" пусть себе заберут, а территорию нужно вернуть Украине.
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15.02.2021 20:35 Ответить
 
 