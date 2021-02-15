Оккупанты на Донбассе "хотят строить государства и трансформироваться в Россию", - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает, что ОРДЛО сегодня не с Украиной. По его словам, боевики хотят строить "государства".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Кравчук заявил в ходе форума "Украина 30".

По словам Кравчука, террористы хотят трансформироваться в Россию.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области сегодня не с Украиной и цель главарей, тех людей, которые там, так называемых руководителей, довольно откровенная и открытая. Они хотят строить государства и трансформироваться в Россию", - отметил Кравчук.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что Россия "не бросит Донбасс".

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