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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" обсудит на фракции назначение Витренко и отставку Уруского, - нардеп Мокан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" сегодня на заседании фракции собирается рассмотреть кадровые вопросы. Вероятно парламентарии обсудят сбор подписей за отставку вице-премьер-министра Олега Уруского.

Об этом РБК-Украина рассказал представитель Кабинета Министров в Верховной раде, нардеп от СН Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, больше деталей членам фракции пока не сообщили.

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"Сегодня вечером на заседании фракции один из вопросов для рассмотрения - это кадровые вопросы. Вероятнее всего, что будет рассматриваться ситуация со сбором подписей за отставку вице-премьер-министра Олега Уруского. С такой инициативой выступают некоторые народные депутаты. Возможно, также будут дискуссии относительно очередной попытки назначения Юрия Витренко", - сказал он.
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Интрига задымилась.....Ну ,все-таки ,кто стоит за назначением "конотопского гения"?? Это же поразительное упорство с каким его впихивают в министры...
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15.02.2021 15:16 Ответить
Мабуть особисто Зе. А от питання-нахєра?
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15.02.2021 15:29 Ответить
Нельзя Уруского увольнять. Он еще не успел ничего спиз..ть, чтобы отбыть деньги потраченные на покупку должности. Или успел?
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15.02.2021 15:17 Ответить
за этими перестановками абрамявичюсей-уруских уже и забывается причина их лишь бы не свинарчуки...
но, кто жеж ответит за нынешнее состояние безделья в отрасли?
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15.02.2021 15:21 Ответить
Витренко вступительный экзамен в воровской кодлан Коломойского сдал: Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов. 6 октября 2020/ НАБУ начало расследование в отношении передачи "Нафтогазом" 305 млн кубометров газа фиктивной фирме./Подлежит назначению министром Украины.
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15.02.2021 15:25 Ответить
Не соромно втретє "впизать нєвпизуємоє"... А самому Вітренко не соромно... хоча в ВР і кабміні мабуть і не знають, що таке сором.
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15.02.2021 15:28 Ответить
Ты еще у его мамы спроси о сороме.
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15.02.2021 15:35 Ответить
"Слуга народу" обговорить на фракції призначення Вітренка і відставку Уруського, - нардеп Мокан - Цензор.НЕТ 2570
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15.02.2021 15:33 Ответить
 
 