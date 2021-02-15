Для абитуриентов с временно оккупированных территорий будут организованы бесплатные подготовительные курсы, - Минобразования
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Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в Украине работают над внедрением проекта с бесплатных подготовительных курсов для поступления в вузы для абитуриентов с временно оккупированных территорий Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.
По словам министра, такие курсы позволят Министерству привлечь как можно больше детей, окончивших школу на оккупированных территориях после апреля 2014 года, к обучению в Украине.
Этот проект будет действовать в течение 2021-2022 годов в девяти учреждениях высшего образования, а именно:
- Донецкий национальный технический университет;
- Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;
- Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Мариупольский государственный университет;
- Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова;
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
- Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;
- Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского;
- Херсонский государственный университет.
Уточняется, что в вышеупомянутых вузах будут расположены образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", которые будут помогать абитуриентам с оккупированных территорий подавать необходимые документы для обучения на подготовительных курсах.
Как отметили в ведомстве, планируется, что вузы обеспечат слушателей курсов на период обучения местами в общежитиях.
Обучение продлится: с февраля по май 2021 года - 4 месяца (120 часов), а также с октября 2021 года до мая 2022 года - 8 месяцев (240-480 часов).
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По моему, уже даже немцы рехнулись от своего "мультикультурализма". В Германии "русский мир" остается "русским миром" для московитов и новоявленных "фольксдойче" из Орды независимо от времени прибытия в страну московитов, они не "мультикультурализируются", при том, что немцы совсем не наши друзья и любят Орду.
И что же сравнивать с нашей, многократно пострадавшей, страной, где эти зомби ждут своего часа, чтобы вернулась Орда, потому что ее термитоматки не могут сжирать кого-нибудь еще, если в первую очередь не удастся сожрать Украину.
Інакше ніяк..
Эти твари себе подмогу,
Сопливую подтягивают.
Для детей АТОвцев где
Льготы!