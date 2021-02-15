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Для абитуриентов с временно оккупированных территорий будут организованы бесплатные подготовительные курсы, - Минобразования

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Для абитуриентов с временно оккупированных территорий будут организованы бесплатные подготовительные курсы, - Минобразования

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в Украине работают над внедрением проекта с бесплатных подготовительных курсов для поступления в вузы для абитуриентов с временно оккупированных территорий Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

По словам министра, такие курсы позволят Министерству привлечь как можно больше детей, окончивших школу на оккупированных территориях после апреля 2014 года, к обучению в Украине.

Этот проект будет действовать в течение 2021-2022 годов в девяти учреждениях высшего образования, а именно:

  • Донецкий национальный технический университет;
  • Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;
  • Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Мариупольский государственный университет;
  • Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова;
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
  • Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;
  • Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского;
  • Херсонский государственный университет.

Уточняется, что в вышеупомянутых вузах будут расположены образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", которые будут помогать абитуриентам с оккупированных территорий подавать необходимые документы для обучения на подготовительных курсах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкарлет о возможных вариантах проведения ВНО: или в полноформатном режиме, или как ГИА в форме ВНО, или как ГИА в учебных заведениях

Как отметили в ведомстве, планируется, что вузы обеспечат слушателей курсов на период обучения местами в общежитиях.

Обучение продлится: с февраля по май 2021 года - 4 месяца (120 часов), а также с октября 2021 года до мая 2022 года - 8 месяцев (240-480 часов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2020 году в украинские вузы через образовательные центры поступили более 2 тыс. абитуриентов из Крыма и ОРДЛО, - Минобразования
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Топ комментарии
+11
В юридической практике это называется дискриминация прав по территориальному признаку.
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15.02.2021 15:15
+7
В мене дитина україномовний патріот України. Я сплачую 4000 щомісяця за репетиторів та курси з підготовки до ЗНО. Чому я маю платити, а дітям ворогів, які навіть мову не знають!, все на халяву? ... Українці! Не голосуйте за жидів та кацапів!
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15.02.2021 15:48
+6
Дєті Данбасса:
Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій будуть організовані безкоштовні підготовчі курси, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 707
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15.02.2021 15:53
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Правила форума Совет форумчан
Які їм привілеї, все на дурняк.
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15.02.2021 15:14 Ответить
А как вы хотели? Это же дети кормильцев!!! Для абитуриентов с временно оккупированных территорий будут организованы бесплатные подготовительные курсы, - Минобразования - Цензор.НЕТ 9410
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15.02.2021 15:23 Ответить
В юридической практике это называется дискриминация прав по территориальному признаку.
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15.02.2021 15:15 Ответить
100%
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15.02.2021 15:18 Ответить
не лише територіальному. а і право на навчання - одним усе, іншим самим. стосовно територіалного - у Німеччині українців лише так і беруть у вузи: 1 рік "нульовий курс" при уні. зазвичай він мовний на базі спеціальності.
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15.02.2021 15:19 Ответить
И по этническому признаку тоже, привилегии не распостраняются на детей погибших в АТО, из коих большинство все-таки украинцы (все знают, но неполиткорректно об этом говорить), но распостраняются на зомби-домбабвян (пусть не на всех, но на значительное из них большинство, которые кричали "Путин приди", а когда он пришел, перебрались на неоккупированную территорию), это дискриминация защитников Украины, и помощь тому переселенческому домбабвянскому большинству (сильно промыты мозги еще до нападения Путлера на Украину), кто Украину ненавидит.
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15.02.2021 15:27 Ответить
Тут еще одна опасность - эти потомки тех, которые кричали "путин приди", получив посредством необоснованных привилегий образование, будут иметь преимущество и в карьерном росте, а значит и в управлении процессами в стране и в продвижении себе подобных. Это плохо...
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15.02.2021 15:34 Ответить
Совершенно согласен, там где в мозги вдолбили "русский мир", там , как вижу по жизни, нет никакой рецессии и выздоровления.
По моему, уже даже немцы рехнулись от своего "мультикультурализма". В Германии "русский мир" остается "русским миром" для московитов и новоявленных "фольксдойче" из Орды независимо от времени прибытия в страну московитов, они не "мультикультурализируются", при том, что немцы совсем не наши друзья и любят Орду.
И что же сравнивать с нашей, многократно пострадавшей, страной, где эти зомби ждут своего часа, чтобы вернулась Орда, потому что ее термитоматки не могут сжирать кого-нибудь еще, если в первую очередь не удастся сожрать Украину.
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15.02.2021 16:00 Ответить
Брайтон Бич в NY...

Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій будуть організовані безкоштовні підготовчі курси, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 5993 Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій будуть організовані безкоштовні підготовчі курси, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 5795
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15.02.2021 16:04 Ответить
Кстати, такое же было в Грузии относительно абхазов. Чем это закончилось, все знают.

Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій будуть організовані безкоштовні підготовчі курси, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 3043
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15.02.2021 15:54 Ответить
це тіпа нульовий курс? а чому вчитимуть?
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15.02.2021 15:16 Ответить
Как работать локтями в толпе и избавляться от конкуренции нечестными способами.
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15.02.2021 15:22 Ответить
В Украине всегда были привилегии для украинофобов.
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15.02.2021 15:20 Ответить
Детям погибших АТОшников болт , а этим курсы ? Ну-ну.
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15.02.2021 15:22 Ответить
Те, що зараз на Донбасі (не буду називати), вітається владою...
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15.02.2021 15:22 Ответить
Курси вистріл потрібно
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15.02.2021 15:23 Ответить
Всьо для кармільцєв!
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15.02.2021 15:26 Ответить
идиоты кто это все придумал
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15.02.2021 15:27 Ответить
курси з метою: вивчай мову та історію України, здай іспит, а потім - отримаєш право на навчання у вишах.
Інакше ніяк..
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15.02.2021 15:29 Ответить
Ще як варіант можна: вивчай мову та історію України, здай іспит, а потім - отримаєш паспорт громадянина. Ну як у Латвії, коротше!
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15.02.2021 15:41 Ответить
а для тех, кто живет в свободной Украине? за кого борется плагиатор Сергей Шкарлет? прогнать ********* через детектор лжи и отправить в отставку... а потом опустить, как последнего ********* Украины...
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15.02.2021 15:32 Ответить
В кузню. Перековувати русказичную чєлюсть на україномовну.
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15.02.2021 15:37 Ответить
Шкарлет!! Какие на хрен бесплатные курсы для абитуриентов с" с той стороны, ОРДЛО""!Вы только послушайте по ТВ этих малых ублюдков!! Вы, что не понимаете , что это на враги и будущие агрессоры??!! Вам , что некуда деньги девать,. ДЕБИЛЫ ЗЕЛЕНСКОГО?? Отдайте их на ВАКЦИНУ!!
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15.02.2021 15:38 Ответить
Вчіть дітей сепарів за бюджетні кошти і без знань ,ви так про своїх дбали б .
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15.02.2021 15:41 Ответить
Шкарлет ти малохольний.
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15.02.2021 15:44 Ответить
А Марк прав ,
Эти твари себе подмогу,
Сопливую подтягивают.
Для детей АТОвцев где
Льготы!
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15.02.2021 15:46 Ответить
Для детей АТОвцев - работа и военный сбор.
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15.02.2021 16:03 Ответить
В мене дитина україномовний патріот України. Я сплачую 4000 щомісяця за репетиторів та курси з підготовки до ЗНО. Чому я маю платити, а дітям ворогів, які навіть мову не знають!, все на халяву? ... Українці! Не голосуйте за жидів та кацапів!
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15.02.2021 15:48 Ответить
Знайома, яка працювала в університеті Грінченка розказувала, що їм виплачують стипендії 5 тис грн (зараз може й більше), за гуртожиток не платять, вчитись не хочуть, але відрахувати їх не можуть бо така політика держави. І при тому брудом поливають Україну та вихваляють росію, а деякі ще й вихваляються крутим папою у якого бізнес в лугандонії.
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15.02.2021 16:44 Ответить
Жодного вузу з західу, пережвають як сприймуть дітей "годувальників".
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15.02.2021 15:51 Ответить
Дєті Данбасса:
Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій будуть організовані безкоштовні підготовчі курси, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 707
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15.02.2021 15:53 Ответить
ЗНО по донбасюрські.
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15.02.2021 15:54 Ответить
Конечно! Так и нужно! Я, как подорваный, пашу тут на нищенскую зарплату, плачу налоги, плачу ВОЕННЫЙ СБОР... А деткам свинорылых, стреляющих в мою сторону - бесплатный сервис? Спасибо, вожди...
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15.02.2021 16:01 Ответить
Може ви ще їх підмивати будете ? Юнним сєпапам скрізь привілеї зробили, а дітям АТОшніків сосябма Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій будуть організовані безкоштовні підготовчі курси, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 4251
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15.02.2021 16:15 Ответить
і доплати рідним. вониж завзято воюють за "руський мір"
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15.02.2021 17:58 Ответить
 
 