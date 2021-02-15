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Кабмин существенно упростил критерии для заемщиков по "Доступной ипотеке" под 7%. Воспользоваться программой сможет широкий круг граждан, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Кабмин существенно упростил критерии для заемщиков по

Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми, в частности, существенно упрощаются критерии для заемщиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Прежде всего, как подчеркивается, принятые изменения предусматривают исключение определения категорий лиц, которые могут быть заемщиками. Иными словами, теперь, чтобы стать участником программы "Доступная ипотека" под 7%, необязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.

Кроме этого, отменено требование относительно непревышения обеспечения жильем на уровне 13,65 кв. метра на одного члена семьи.

"Решение правительства существенно упрощает критерии для потенциальных заемщиков новой ипотечной программы. Таким образом, "Доступная ипотека" под 7% становится еще доступнее, и воспользоваться государственной поддержкой в ​​сфере ипотечного кредитования сможет широкий круг граждан. Также постановление вносит ряд технических правок, предложенных банковским сообществом. Это является продолжением конструктивного диалога по быстрому и эффективному запуску доступной ипотеки", - прокомментировал решение заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

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Как сообщалось, 27 января Кабинет Министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов.

Постановление "Некоторые вопросы обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов", которую правительство утвердило сегодня, предусматривает, что Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Автор: Ірина Дашківська
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Уже даже составлены списки этих граждан. Остальных просят не напрягаться.
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15.02.2021 15:36 Ответить
Упростили они, теперь отбоя не будет получить, все пенсионеры там будут.
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15.02.2021 15:37 Ответить
Ау, благодетели, давайте погундите какие в Европе проценты-расценки, как вы это можете с тарифами, что притихли?
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15.02.2021 15:40 Ответить
Вже заявили, що на іпотеку можуть розраховувати люди в яких оф.зарплата від 70 тис грн.

Так що давай досвидания Кабмін суттєво спростив критерії для позичальників за "Доступною іпотекою" під 7%. Скористатися програмою зможе широке коло громадян, - Мінфін - Цензор.НЕТ 8861
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15.02.2021 15:54 Ответить
Накроется ФОНД, никакой компенсации не будет и заемщик будет платить по полной ставке по ипотеке. Знаем, плавали.
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15.02.2021 16:13 Ответить
чтобы стать участником программы "Доступная ипотека" под 7%, необязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.


Це означає, що названі категорії повинні розпрощатись навіть з примарною мрією придбати житло. «Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит». В ... Тепер слуги будуть будувати внукам за державний кошт.
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15.02.2021 16:32 Ответить
Мы себе квартиру как раз вот искали, по итогу нам понравился тут https://m16-estate.ru/resale/petrogradskiy вариант, квартиры на сайте проверенные и так при сделке с документами точно вопросов не будет
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11.02.2022 14:45 Ответить
 
 