Нужно "дважды подумать", прежде чем менять Минские договоренности, - посол Франции Понсен

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что с изменением Минских договоренностей надо быть осторожным, потому что к ним привязанные международные санкции против РФ.

Об этом де Понсен сказал во время публичной дискуссии "Минские соглашения: выполнить нельзя разорвать?", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, прекращение огня на Донбассе "более или менее случилось", хотя оно не является совершенным, и Украина продолжает нести потери.

"Это правда, что, с точки зрения Парижа, ситуация сложная. Россия все время пытается делать вид, что она не является стороной конфликта, и пытается заставить Украину общаться с сепаратистами направления. Мы опираемся на эту динамику и пытаемся заставить Россию взять на себя какие-то обязательства... Я знаю, что в Украине происходили дебаты в отношении Минских соглашений. Но мы прагматики, мы не уверены, что, изменяя формат переговоров, вы решите ситуацию. Все зависит от политической воли России - захотят ли они брать на себя какую-то ответственность", - сказал де Понсен.

Он отметил, что много раз слышал о существовании "плана Б", однако не знает, в чем он заключается.

"Но пока его ("плана Б") нет, вы должны придерживаться "плана А", а это нормандский формат и Минские соглашения", - отметил посол.

По словам де Понсена, французская сторона не считает, что дискуссия по изменению формата переговоров полностью лишена смысла, но проблема в том, насколько Россия воспримет изменение формата и захочет ли она "модифицировать то, что сейчас существует".

"И еще мы должны всегда помнить, что Минские соглашения привязаны к продолжению санкций против России. Если не будет "Минска", не будет санкций за невыполнение "Минска". Поэтому мы должны дважды подумать, прежде чем заходить на эту территорию", - предостерег дипломат.

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