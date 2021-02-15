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Франция (3076) Минск (1560) минские соглашения (3221)

Нужно "дважды подумать", прежде чем менять Минские договоренности, - посол Франции Понсен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Нужно

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что с изменением Минских договоренностей надо быть осторожным, потому что к ним привязанные международные санкции против РФ.

Об этом де Понсен сказал во время публичной дискуссии "Минские соглашения: выполнить нельзя разорвать?", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, прекращение огня на Донбассе "более или менее случилось", хотя оно не является совершенным, и Украина продолжает нести потери.

"Это правда, что, с точки зрения Парижа, ситуация сложная. Россия все время пытается делать вид, что она не является стороной конфликта, и пытается заставить Украину общаться с сепаратистами направления. Мы опираемся на эту динамику и пытаемся заставить Россию взять на себя какие-то обязательства... Я знаю, что в Украине происходили дебаты в отношении Минских соглашений. Но мы прагматики, мы не уверены, что, изменяя формат переговоров, вы решите ситуацию. Все зависит от политической воли России - захотят ли они брать на себя какую-то ответственность", - сказал де Понсен.

Он отметил, что много раз слышал о существовании "плана Б", однако не знает, в чем он заключается.

"Но пока его ("плана Б") нет, вы должны придерживаться "плана А", а это нормандский формат и Минские соглашения", - отметил посол.

По словам де Понсена, французская сторона не считает, что дискуссия по изменению формата переговоров полностью лишена смысла, но проблема в том, насколько Россия воспримет изменение формата и захочет ли она "модифицировать то, что сейчас существует".

"И еще мы должны всегда помнить, что Минские соглашения привязаны к продолжению санкций против России. Если не будет "Минска", не будет санкций за невыполнение "Минска". Поэтому мы должны дважды подумать, прежде чем заходить на эту территорию", - предостерег дипломат.

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Топ комментарии
+4
И о чем там в ОАЭ ШЕПТАЛИСЬ ? 😀😀😀
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15.02.2021 15:56
+4
І усе закінчиться як в Карабаху, тільки ще років через 25?
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15.02.2021 15:59
+4
Во заявляет. Оказывается санкции на росийю вводили не за оккупацию территорий и войну в Украине, а за легализацию этой оккупации.
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15.02.2021 16:02
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И о чем там в ОАЭ ШЕПТАЛИСЬ ? 😀😀😀
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15.02.2021 15:56 Ответить
І усе закінчиться як в Карабаху, тільки ще років через 25?
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15.02.2021 15:59 Ответить
Во заявляет. Оказывается санкции на росийю вводили не за оккупацию территорий и войну в Украине, а за легализацию этой оккупации.
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15.02.2021 16:02 Ответить
Тотальна скупка росією іноземців. А через них - і вплив на політику іноземних держав...

Іноземні інвестори в Росії представляють вже не лише самих себе, як наприклад - німецькі та французькі, Їх інколи рос хазяї нагороджують, інколи садять в тюрму, інколи їх літак може впоротися у снігоочищувач на аеродромі. Всяке буває.
Вербуют їх регулярно: - поять, підсовують дівчат і фіксують на камеру...а керівники Ів Роше уже звання в КГБ другий раз отримують.
Іноземні бізнесмени в свою чергу лобіюють інтереси росії в своїх країнах... - поять і башляють політиків своїх країн.
В той же час, ВСІ до єдиного російські інвестори за кордоном представляють спецслужби росії і служать російському режимові. Красти крадуть. Напиваються. Не без цього, але служать. Але примножують КГБешне багатство і купляють місцевих політиків і все інше, що під руку попаде...
Їх туди і посилають для цього. Щоб не стільки бізнес, як політиків до рук прибирати. "Верх" Угорщини, наприклад -майже весь вже скупили. В Італії до 50 відсотків. В Австрії не менше. У Франції більше третини, а от партія Лє ПЕн - сто відсотково...
В Німеччині куплена правляча партія, і декілька дрібних, прем'єри в кількості дві штуки (бувший і нинішня), Дойче банк, регулятор фінансових ринків, частина поліції. Та й президент - за допомогою Шрьодера - в придачу. Служить вірно, як собака. На врагофф Раші гавкає славно. Аж у вухах лящить. А як служить перед Путіним- як пудель. Меркель веде себе, як болонка. По дві-три години чекає, коли господар з'явитися "соізволіт". Боїться його, як вогню. А куди діватися...- минуле міцно тримає за спідницю...

Тому вищеприведена позиція французького політика - не випадковість, а наслідок ...

Потрібно "двічі подумати", перш ніж змінювати Мінські домовленості, - посол Франції Понсен - Цензор.НЕТ 9766
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15.02.2021 17:34 Ответить
Похоже что медиа не правильно писали что Украину критиковали в ЕС за коррупцию, скорее всего что критиковали что наша коррупция не дотягивает до ихней международной.
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15.02.2021 18:15 Ответить
жабоїди не хотят міняти формат,юо якщо їх там не буде,то путін і підкупляти їх не буде. фінанси підуть в іншу сторону,от і переживають.Давно треба закривати ті мінські угоди і переходити на якісь варшавськічи бакінські чи ще якісь но не на території рабів путіна.
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15.02.2021 16:07 Ответить
а жабоедов кто-то просили хрюкать?..
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15.02.2021 16:08 Ответить
Не думая подписали,так же и перепишут. Нужно "дважды подумать", прежде чем менять Минские договоренности, - посол Франции Понсен - Цензор.НЕТ 1144
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15.02.2021 16:09 Ответить
"Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились"
- Аль Капоне
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15.02.2021 16:13 Ответить
В очах цього мерзотника посла - страх, зрада, жадоба до грошів.
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15.02.2021 16:15 Ответить
Нужно "дважды подумать" (c)

Эта фраза же как тригер для зебилов! Сразу отключаются все немногочисленные нейроны
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15.02.2021 16:22 Ответить
Но мы прагматики, мы не уверены, что, изменяя формат переговоров, вы решите ситуацию. - прагматики изменяют формат если созданный ими не работает,но французкие членососы рашистского прагматизма.который создал минский формат не будут изменять ничего ибо это не их прагматизм... Нужно "дважды подумать", прежде чем менять Минские договоренности, - посол Франции Понсен - Цензор.НЕТ 5393
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15.02.2021 16:25 Ответить
бгг, а кто то взял на себя ответственность за геноцид в руанде где перебили миллион человек ? а ведь виновники сидят во главе миротворческой миссии оон
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15.02.2021 16:27 Ответить
місіонери оон перебили аборигенів, щоб брати відповідальність на себе?
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15.02.2021 16:34 Ответить
Вы читать умеет, критики?
Всем насрать на ваши глубокие рассуждения, а реальность такова: "И еще мы должны всегда помнить, что Минские соглашения привязаны к продолжению санкций против России. Если не будет "Минска", не будет санкций за невыполнение "Минска"
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15.02.2021 17:05 Ответить
Ви особисто знаєте які санкції накладені на мокшанщину за невиконання мінських угод? Скажу по-секрету там крім мінських на кацапах тих санкцій як бліх. Так що непереймайтеся ви так паперу з французами. На мою думку,коли б ті ж таки французи насправді дотримувалися санкційної політики то кацапи зараз би вили ще більше. То все окозамилювання від друга Макрона,не більше. ІМХО.
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15.02.2021 17:20 Ответить
Без поддержки Запада нас Расия давно бы сожрала с потрохами. ИМХО
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15.02.2021 17:56 Ответить
А каким это образом оказалось, что санкции привязаны к минской капитуляции, не подскажешь говноед? Может евромляди просто решили что им удобно вместе с кацапами нагнуть слабую жертву агрессии и заставить нас выполнить все хотелки кремля, при этом делая вид, что они наши "друзья" и в чем-то нас поддерживают? Ты как великий АНАЛитик наверняка уже все знаешь и все продумал, не так ли?
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15.02.2021 21:55 Ответить
Олежка, прежде чем разговаривать с людьми - говно из ротика выплюнь. Потом рот прополощи эликсиром и прочитай новость, в которую ты тужышься насрать. В особенности это место: "Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что с изменением Минских договоренностей надо быть осторожным, потому что к ним привязанные международные санкции против РФ."
После этого поменяй носки, постриги ногти и отправляйся по адресу:

39,Вул Рейтарська - Киïв індекс 01901
Телефони: (+380) 044 590 36 00

Посол Франции находится там!
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16.02.2021 10:35 Ответить
Ты как большой любитель гуана решал поделиться житейским опытом в избавлении от последствий его употребления? Не удивлен, опыт говноеда у тебя видать очень большой, не исключено что с раннего детства. Ну и и как великому жопоголовому АНАЛитику я тебе напомню простые вещи - так называемые "санкции" еврошлюхи против кацапов ввели до подписания минской капитуляции и самостоятельно решили их привязать к их выполнению ( так что аналогичным образом они их могут снять в любой момент, под любым надуманным предлогом), при этом как сами "санкции" в основном состоят из запрета на въезд на территорию ЕС нескольким десяткам кацапских террористов, а те что касаются экономики (например запрет на экономическое сотрудничество с оккупированным Крымом) очень легко обходятся и фактически не работают. И если бы ты не было бы жопоголовым быдлом, то ты понимало бы, что нужно быть последним идиотом и предателем страны, чтобы ради всего этого цирка от евромлядей менять свою Конституцию под кацапов и делать из Украины фактически конфедерацию, когда украинская власть над ОРДЛО будет чисто номинальной, о чем и говорится в минской капитуляции и законе "об особливостях місцевого самоврядування на терріторії окремих регіонів Донецької та Луганської областей", принятому во исполнение этой капитуляции парламентом Украины. Ну а та как ты тупой говноед, то значит ты и дальше будешь кукарекать про то, что ради "санкций" нужно уничтожить страну на радость кацапам и их европейским друзьям.
"После этого поменяй носки, постриги ногти и отправляйся по адресу:" - это опять таки что-то из личного опыта или ты убогое решило что ты у нас "юморист" аля бубочка зельцман?
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17.02.2021 22:21 Ответить
То, что ты тут выкакал и выложил свои какашечки красивым узором - не наполняет это фекальное панно смыслом. Ни Макрон, ни Меркель не приедут к тебе во флигель изучать твой помёт.
Реальность, Олежка, не обращает внимания на твои, гм....., ну сам понимаешь.
Как сказал дедушка Кравчук - "маэмо те, що маэмо!"
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18.02.2021 11:08 Ответить
Вот чем больше с тобой говноедом "общаюсь", тем больше убеждаюсь что гуано, это главная тема всех твоих высеров. При этом смысл как таковой просто отсутствует, зато ты душу изливаешь, а может просто ищешь таких же копрофилов как и ты? Причем по сути твоих высеров то и ответить просто нечего, потому что нет сути, не считать же смыслом твое тупое ватное написание на азировке высказывания кравчука. Впрочем на то ты и говноед, чтобы срать а не писать.
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18.02.2021 22:49 Ответить
Ты можешь разорвать свою письку в кровавые клочья, но от этого ни позиция Франции, ни позиция Германии не изменится...
Прими мои соболезнования!
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19.02.2021 09:59 Ответить
Ну вот все и встало на свои места, тебя говноед малолетний выдал твой лексикон про "письку", теперь жду шуток про "мамку" и тогда можно будет уверенно утверждать, что ты малолетка. При этом не важно сколько тебе лет, главное что уровень развития у тебя как у малолетки, а говноедство только отягащает твою природную тупость.
Что касается позиции германии и франции, то слушать союзников кацапов может только идиот и самоубийца, и уж тем более менять свою Конституцию в обмен на "санкции" от еврошлюх, которые кстати практически автоматически снимут с орды после того как заставят Украину выполнить минскую капитуляцию. Вот такое "гибридное" мЫротворчество от еврошлюх. И ты бы тоже это понимал, если бы не был малолетним говноедом.
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19.02.2021 15:07 Ответить
Увы, Олежка, даже если ты оклеишь пенопластом дверь своего сортира и закроешься на крючёчек, чтобы не слышать радио, позиции германии и франции, увы, не изменятся...
А если ночью в горячечном бреду тебе мерещится "менять свою Конституцию в обмен на "санкции" от еврошлюх" - попробуй обворачивания влажной простынёй комнатной температуры!
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19.02.2021 16:04 Ответить
А не пошел бы ты...
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15.02.2021 19:17 Ответить
Во-первых еврошлюхи сами решили привязать свои "санкции" к минской капитуляции, потому как они вводили их до подписания этой самой капитуляции, а во-вторых санкции наложенные евромлядями на орду за оккупацию Донбасса и аннексию Крыма просто смешные , и носят в основном персональный характер (запрет на въезд для нескольких десяткой кацапских террористов) и в ответ они хотят чтобы мы изменили свою Конституцию под давлением кацапов, превратили страну в конфедерацию, где лугандон будет иметь все атрибуты государства де-факто, но де-юре будет как бы частью Украины (второе приднестровье), да еще и не мешали кацапам убивать наших солдат, потому что им и клоуну удобно делать вид, что существует какое-то там "перемирие"? И при этом мы их своих карманов кормим этих жабоедов рассчитываясь за аферы армяшки -авакяшки по покупке французских вертолетов, катеров, электровозов? А нужны ли нам такие "союзники", которые играют на стороне врага?
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15.02.2021 21:51 Ответить
предлагаю дважды отиметь посла паяльником в сраку, а потом переспросить его мнение
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15.02.2021 23:26 Ответить
Зато не нужно дважды думать, что Франция агент роSSии, а Макрон подстилка об которую кабаев-кривоногих вытирает ноги. Достаточно и одного раза.
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16.02.2021 03:04 Ответить
 
 