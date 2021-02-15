Нужно "дважды подумать", прежде чем менять Минские договоренности, - посол Франции Понсен
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Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что с изменением Минских договоренностей надо быть осторожным, потому что к ним привязанные международные санкции против РФ.
Об этом де Понсен сказал во время публичной дискуссии "Минские соглашения: выполнить нельзя разорвать?", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, прекращение огня на Донбассе "более или менее случилось", хотя оно не является совершенным, и Украина продолжает нести потери.
"Это правда, что, с точки зрения Парижа, ситуация сложная. Россия все время пытается делать вид, что она не является стороной конфликта, и пытается заставить Украину общаться с сепаратистами направления. Мы опираемся на эту динамику и пытаемся заставить Россию взять на себя какие-то обязательства... Я знаю, что в Украине происходили дебаты в отношении Минских соглашений. Но мы прагматики, мы не уверены, что, изменяя формат переговоров, вы решите ситуацию. Все зависит от политической воли России - захотят ли они брать на себя какую-то ответственность", - сказал де Понсен.
Он отметил, что много раз слышал о существовании "плана Б", однако не знает, в чем он заключается.
"Но пока его ("плана Б") нет, вы должны придерживаться "плана А", а это нормандский формат и Минские соглашения", - отметил посол.
По словам де Понсена, французская сторона не считает, что дискуссия по изменению формата переговоров полностью лишена смысла, но проблема в том, насколько Россия воспримет изменение формата и захочет ли она "модифицировать то, что сейчас существует".
"И еще мы должны всегда помнить, что Минские соглашения привязаны к продолжению санкций против России. Если не будет "Минска", не будет санкций за невыполнение "Минска". Поэтому мы должны дважды подумать, прежде чем заходить на эту территорию", - предостерег дипломат.
Пожалуйста, подождите...
Іноземні інвестори в Росії представляють вже не лише самих себе, як наприклад - німецькі та французькі, Їх інколи рос хазяї нагороджують, інколи садять в тюрму, інколи їх літак може впоротися у снігоочищувач на аеродромі. Всяке буває.
Вербуют їх регулярно: - поять, підсовують дівчат і фіксують на камеру...а керівники Ів Роше уже звання в КГБ другий раз отримують.
Іноземні бізнесмени в свою чергу лобіюють інтереси росії в своїх країнах... - поять і башляють політиків своїх країн.
В той же час, ВСІ до єдиного російські інвестори за кордоном представляють спецслужби росії і служать російському режимові. Красти крадуть. Напиваються. Не без цього, але служать. Але примножують КГБешне багатство і купляють місцевих політиків і все інше, що під руку попаде...
Їх туди і посилають для цього. Щоб не стільки бізнес, як політиків до рук прибирати. "Верх" Угорщини, наприклад -майже весь вже скупили. В Італії до 50 відсотків. В Австрії не менше. У Франції більше третини, а от партія Лє ПЕн - сто відсотково...
В Німеччині куплена правляча партія, і декілька дрібних, прем'єри в кількості дві штуки (бувший і нинішня), Дойче банк, регулятор фінансових ринків, частина поліції. Та й президент - за допомогою Шрьодера - в придачу. Служить вірно, як собака. На врагофф Раші гавкає славно. Аж у вухах лящить. А як служить перед Путіним- як пудель. Меркель веде себе, як болонка. По дві-три години чекає, коли господар з'явитися "соізволіт". Боїться його, як вогню. А куди діватися...- минуле міцно тримає за спідницю...
Тому вищеприведена позиція французького політика - не випадковість, а наслідок ...
- Аль Капоне
Эта фраза же как тригер для зебилов! Сразу отключаются все немногочисленные нейроны
Всем насрать на ваши глубокие рассуждения, а реальность такова: "И еще мы должны всегда помнить, что Минские соглашения привязаны к продолжению санкций против России. Если не будет "Минска", не будет санкций за невыполнение "Минска"
После этого поменяй носки, постриги ногти и отправляйся по адресу:
39,Вул Рейтарська - Киïв індекс 01901
Телефони: (+380) 044 590 36 00
Посол Франции находится там!
"После этого поменяй носки, постриги ногти и отправляйся по адресу:" - это опять таки что-то из личного опыта или ты убогое решило что ты у нас "юморист" аля бубочка зельцман?
Реальность, Олежка, не обращает внимания на твои, гм....., ну сам понимаешь.
Как сказал дедушка Кравчук - "маэмо те, що маэмо!"
Прими мои соболезнования!
Что касается позиции германии и франции, то слушать союзников кацапов может только идиот и самоубийца, и уж тем более менять свою Конституцию в обмен на "санкции" от еврошлюх, которые кстати практически автоматически снимут с орды после того как заставят Украину выполнить минскую капитуляцию. Вот такое "гибридное" мЫротворчество от еврошлюх. И ты бы тоже это понимал, если бы не был малолетним говноедом.
А если ночью в горячечном бреду тебе мерещится "менять свою Конституцию в обмен на "санкции" от еврошлюх" - попробуй обворачивания влажной простынёй комнатной температуры!