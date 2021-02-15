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Газ (10096) Нафтогаз (3099) Коболев (455)

Одна финансовая группа де-факто контролирует поставки более 70% газа для населения, - Коболев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Одна финансовая группа де-факто контролирует поставки более 70% газа для населения, - Коболев

Оптовый рынок газа в Украине работает эффективнее розничного, который все еще находится под действием монополистов.

Об этом в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка" заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одна финансовая группа де-факто контролирует поставки более 70% газа для населения. НАК" Нафтогаз "на этом рынке имеет примерно 10%", - отметил Коболев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цену на газ должен регулировать рынок при условии, что он - эффективный, - Коболев

Он подчеркнул, что розничный рынок является более инертным, а значит, больше всего страдает от злоупотреблений.

"Этот рынок очень инертный, потребители этого рынка менее осведомлены с точки зрения своих возможностей. Они более уязвимы. Они гораздо больше страдают от злоупотреблений монополистов", - подчеркнул Коболев.

При этом он подчеркнул, что "Нафтогаз" даже после ограничения верхнего предела цены на газ предлагает потребителям более выгодные тарифы, чем другие поставщики.

"Мы постоянно растем и сейчас предлагаем самую низкую цену, которая даже после вмешательства государства и ограничения верхнего предела цены еще ниже, чем у других сбытовых компаний", - отметил глава "Нафтогаза".

В то же время, по словам Коболева, об эффективности оптового рынка свидетельствует тот факт, что сейчас в Украине есть возможность покупать газ дешевле, чем в Европе.

"В Украине уже относительно давно и относительно эффективно работает оптовый рынок природного газа: это несколько частных компаний, которые в больших объемах продают и покупают природный газ совершенно свободно, без государственного регулирования. Газ свободно импортируется", - сказал Коболев.

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Он также обратил внимание, что из-за большого предложения и относительно ограниченного спроса на оптовом рынке цена стала формироваться фактически по принципу "хаб минус". И этой зимой возникла интересная тенденция, когда Украина стала чистым экспортером газа.

"Мы начали экспортировать тот газ, который закачивали летом в подземные хранилища, в Европу. Это очень положительный момент, свидетельствующий о том, что отсутствие государственного регулирования при правильно сформированных предпосылках делает рынок эффективным, справедливым и прозрачным", - прокомментировал Коболев.
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Топ комментарии
+5
В своей речи Фирташ также сделал заявление: "Мы получили, что хотели: Кличко стал мэром, Порошенко - президентом".

Это чужая корова.
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15.02.2021 16:22
+4
И? У вас же типа моно бильшость в Раде. Вам и флаг в руки. Только похоже вы все на ту "финансовую группу" работаете
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15.02.2021 15:58
+4
Одна фінансова група де-факто контролює поставки понад 70% газу для населення, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2091
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15.02.2021 16:28
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И? У вас же типа моно бильшость в Раде. Вам и флаг в руки. Только похоже вы все на ту "финансовую группу" работаете
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15.02.2021 15:58 Ответить
В своей речи Фирташ также сделал заявление: "Мы получили, что хотели: Кличко стал мэром, Порошенко - президентом".

Это чужая корова.
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15.02.2021 16:22 Ответить
Мнение беглого олигарха меня не интересует
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15.02.2021 16:26 Ответить
Одна фінансова група де-факто контролює поставки понад 70% газу для населення, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2091
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15.02.2021 16:28 Ответить
Просто, Золотой мальчик. Ну, как его не пожалеешь.
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15.02.2021 16:00 Ответить
название группы в студию.
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15.02.2021 16:01 Ответить
"Дмитрий Фирташ и партнеры" контролируют больше 70% монопольного рынка распределения природного газа в регионах.
облгазы создали облгазсбыты и всех абонементов облгазов перевели втихаря перевели на те облгаззбыты
ты в какой канторе покупаешь газ?
Источник: https://biz.censor.net/r3016268
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15.02.2021 16:25 Ответить
и не делятся, сволочи
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15.02.2021 16:27 Ответить
молчал бы ты уже, гнида. Одна фінансова група де-факто контролює поставки понад 70% газу для населення, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2983
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15.02.2021 16:33 Ответить
И что, кто-то верит что наши "друзья" из мвф не в курсе, что у нас монополии на рынке распределения газа или на рынке тепловой генерации электроэнергии? И при этом эти мародеры постоянно от нас требуют "рыночных" цен на э/э и газ для населения, в смысле платить олигархам столько, сколько они захотят, без всяких ограничений и тормозов. Про дерибан и прихватизацию всего что можно и нельзя под давлением мародеров из мвф и говорить не приходится, дерибан ЗЕМЛИ начнется через несколько месяцев и тогда мы потеряем последнее что осталось у нашего народа и государства. Это я пишу всем тем дегенератам, которые наяривают на мвф и прочих закордонных "друзей", которые якобы "ночами не спят", все об украинцах и Украине заботятся.
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15.02.2021 21:42 Ответить
Идет обычная ОБЛУДА."ЕТО дарование" не озвучивает что облгазам Фирташа Нафтогаз продает газ по 9гр за м3 а облгаз продает по 6,99. И это факт. А "ЕТО" приватизировавшее госкомпанию Нафтогаз и ПРОСТО ЗА ДЕНЬГИ УКРАИНЦЕВ летом закупили ПО три гривни газ ( европейский),за три гривни украинский газ и продают его по 8,2гр.выбивают облгазы Фирташа с рынка. Вопрос что они ПОДЛЫЕ уроды,ибо Фирташ покупает газ по существующей цене на рынке ЗА СВОИ ДЕНЬГИ,а эти мрази за НАШИ деньги увеличили цену НА двести процентов ГОСКОМПАНИЕЙ,а прибыль банально воруют. Так кто подлец?
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15.02.2021 23:51 Ответить
 
 