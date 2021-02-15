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Новости Экономика
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ОАЭ (184) ДТЭК (407)

Энергохолдинг Ахметова подписал меморандум с инвестиционным фондом из ОАЭ для развития возобновляемой энергетики

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Энергохолдинг Ахметова подписал меморандум с инвестиционным фондом из ОАЭ для развития возобновляемой энергетики

Компания ДТЭК (входит в SCM бизнесмена Рината Ахметова) подписала трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Masdar, которая входит в инвестиционную компанию Mubadala, управляющую портфелем активов и инвестиций в ОАЭ и за рубежом, в размере $ 232 млрд.


Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК.
Меморандум о взаимопонимании направлен на развитие международного партнерства в рамках реализации целей новой стратегии ДТЭК 2030.
Mubadala, Masdar и ДТЭК согласно меморандуму, изучат потенциальную возможность совместных инвестиций в проекты возобновляемой энергетики в Украине и за рубежом.


"ДТЭК поставил себе цель - достичь углеродной нейтральности к 2040 году. Мы уже построили ветро- и солнечные электростанции мощностью 1 ГВт, что стало вкладом компании в глобальную борьбу с изменением климата. Сегодня совместно с нашими партнерами Mubadala, Masdar мы делаем следующий шаг на пути к этой цели. Мы приветствуем международное сотрудничество и партнерство в качестве основы будущего успеха. Это честь и ответственность для нашей компании - быть проводником для иностранных инвестиций в Украину ", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.


Меморандум был подписан во время официального государственного визита Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Украины Елены Зеленской в ОАЭ.
"Как мировой лидер в области возобновляемых источников энергии, представленный более чем в 30 странах, Masdar приветствует эту возможность помочь Украине в достижении ее целей в области чистой энергии. Используя наш общий опыт, Masdar и ДТЭК смогут наилучшим образом определить дальнейший путь развития сектора возобновляемой энергетики Украины", - цитирует пресс-служба ДТЭК слова исполнительного директора Masdar Мохаммеда Джамиль Аль Рамахи.
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Топ комментарии
+9
Кто бы сомневался Энергохолдинг Ахметова подписал меморандум с инвестиционным фондом из ОАЭ для развития возобновляемой энергетики - Цензор.НЕТ 2610. Инвестиции для Ахметова. Сейчас и Бенямойский за сармаком подтянется Энергохолдинг Ахметова подписал меморандум с инвестиционным фондом из ОАЭ для развития возобновляемой энергетики - Цензор.НЕТ 2807
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15.02.2021 16:06
+8
Так ось для чого Вава в Емірати ганяв.
Україна розрахується ... землею?
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15.02.2021 16:08
+8
Теперь понятно, кто погнал Бубочку в круиз!
Он не только работает в офисе Ермака преЗедентом, а еще на пол ставки коммерческим у ДТЭКа....
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15.02.2021 16:08
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Кто бы сомневался Энергохолдинг Ахметова подписал меморандум с инвестиционным фондом из ОАЭ для развития возобновляемой энергетики - Цензор.НЕТ 2610. Инвестиции для Ахметова. Сейчас и Бенямойский за сармаком подтянется Энергохолдинг Ахметова подписал меморандум с инвестиционным фондом из ОАЭ для развития возобновляемой энергетики - Цензор.НЕТ 2807
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15.02.2021 16:06 Ответить
Так ось для чого Вава в Емірати ганяв.
Україна розрахується ... землею?
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15.02.2021 16:08 Ответить
ДТЭК поставил себе цель - достичь углеродной нейтральности к 2040 году Источник: https://censor.net/ru/n3248036 по 10 гривен за киловатт Энергохолдинг Ахметова подписал меморандум с инвестиционным фондом из ОАЭ для развития возобновляемой энергетики - Цензор.НЕТ 7393
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15.02.2021 16:08 Ответить
Вы оптимист. Десяток - это своим, т.е. арабам. Не своим(хохлам) - 20.
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15.02.2021 16:13 Ответить
Теперь понятно, кто погнал Бубочку в круиз!
Он не только работает в офисе Ермака преЗедентом, а еще на пол ставки коммерческим у ДТЭКа....
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15.02.2021 16:08 Ответить
так вот клоун чем занимался, вгонял энергетику ещё дальше в опу, молодец вовочка, бабло вложим в МММ, а АЭС по режим на металл.
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15.02.2021 16:10 Ответить
Даже богатым нефтеарабам понравились зеленые тарифы в Украине.Бабло с воздуха.Вернее с шахер махер.
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15.02.2021 16:13 Ответить
Инвесторам ОАЭ на заметку.
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15.02.2021 16:13 Ответить
Это гражданам на заметку, а не инвесторам. Платить нам все равно придется. Реальные инвестора отсудят у Украины все до копейки.
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15.02.2021 16:21 Ответить
В том что Украина заплатит инвесторам через решения международных судов я не сомневаюсь, но кто потом захочет вложить хоть доллар в нашу банановую недореспублику.
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15.02.2021 17:31 Ответить
Ахметов отец украинской зеленой энергетики. В будущем ему поставят памятник.
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15.02.2021 16:17 Ответить
А пока он с Беней на пару поставил в коленно-локтевую позицию энергетику Украины и всех нас докучи.
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15.02.2021 16:26 Ответить
Енергохолдинг Ахметова підписав меморандум з інвестиційним фондом з ОАЕ для розвитку відновлюваної енергетики - Цензор.НЕТ 8820
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15.02.2021 16:27 Ответить
Ахметов - атец, а нарід - мама?
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15.02.2021 16:28 Ответить
И стоило для подписания договора с ДТЭК ехать в ОАЭ? Это уже даже не смешно...
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15.02.2021 16:20 Ответить
Вот всё потихоньку и всплывает, так это за Ахметова договаривался даже и не знаю как его правильно назвать ну тот что в Юрмале Украину проституткой называл. Хороший мальчик.
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15.02.2021 16:27 Ответить
Так на хера там Зеленский,чтобы потом это в заслугу ставить?
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15.02.2021 16:27 Ответить
тепер все зрозуміло- був зеля шавкою бені а тепер став шавкою ахметова-
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15.02.2021 16:27 Ответить
Кто там визжал не своим голосом что из Украины убегут *зельоные инвестора*? Да их отсюда еще попробуйте выгнать. Такого гэшефта ни в одной стране мира не найти. Только конченых рабов могут называть *гарантированным покупателем*. В отличие от них даже у проституток есть выбор.
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15.02.2021 16:33 Ответить
Господи!
Вы вообще понимаете, какой ужас творится?
Это Ахметов подпрягает саудитов, чтоб надёжнее доить бюджет на зилёную энергетику!
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15.02.2021 16:39 Ответить
и кто от имени ахметовского ДТЄКа его там подписал??? на каком самолете он прилетел? )))
все тайное становиться явным... ну слишком уж явным )))) перемога, да, зебабуины????
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15.02.2021 16:45 Ответить
У нас нечем платить уже существующим так называемым инвесторам в зеленую энергию, а Ахметке все мало, давай еще понаставим.
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15.02.2021 16:53 Ответить
Шмыгаль-Ахметова человечек- год убеждает что все беды в Украине от зеленой энергетики. Морковно-цимесные жалуются каждый день: соево-шоколадные понастроили солнечные и ветровые электростанции от которых житья нет. А тут Ахметов заявляет что зелёной энергетики будет ещё больше. Сложно будет 73% этот вираж объяснить.
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15.02.2021 16:58 Ответить
Какое к черту глобальное потепление.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 февраля самая высокая температура днем была 11,8 в 1957г.
Интересно какие 70-100 лет назад были причины потепления когда небыло ни машин ни АЕС? Сказки про глобальное потепление рассказывают олигофрены и крупные корпорации в своих личных интересах.
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15.02.2021 17:11 Ответить
Если в ОАЭ всё так хорошо с возобновляемыми, то почему они строят себе атомную "Барака" или уже построили? Несостыковочка как говорится. Очередной план, как срубить вагоны денег по зеленому тарифу с Украины и населения и не более, вот только этот план по обнищанию населения наверное для того, чтобы просто распродать страну и на этом всё.
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15.02.2021 18:00 Ответить
Так вот ради кого ЗЕ поехал на пляжах греться.
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15.02.2021 18:35 Ответить
Из этой статьи я не совсем понял , где они собираются ставить панели - на черноземах Украины или в песках ОАЭ ? Ставить на наших черноземах немного недальновидно и немного преступно , а также нерационально с точки зрения нормальной ( не коррупционной ) экономики , ставить надо на крышах а не на земле . Если в пеках пустыни , а солнце там круглый год , то нахрена им Ахметов ?
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15.02.2021 20:16 Ответить
 
 