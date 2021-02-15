Энергохолдинг Ахметова подписал меморандум с инвестиционным фондом из ОАЭ для развития возобновляемой энергетики
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Компания ДТЭК (входит в SCM бизнесмена Рината Ахметова) подписала трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Masdar, которая входит в инвестиционную компанию Mubadala, управляющую портфелем активов и инвестиций в ОАЭ и за рубежом, в размере $ 232 млрд.
Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК.
Меморандум о взаимопонимании направлен на развитие международного партнерства в рамках реализации целей новой стратегии ДТЭК 2030.
Mubadala, Masdar и ДТЭК согласно меморандуму, изучат потенциальную возможность совместных инвестиций в проекты возобновляемой энергетики в Украине и за рубежом.
"ДТЭК поставил себе цель - достичь углеродной нейтральности к 2040 году. Мы уже построили ветро- и солнечные электростанции мощностью 1 ГВт, что стало вкладом компании в глобальную борьбу с изменением климата. Сегодня совместно с нашими партнерами Mubadala, Masdar мы делаем следующий шаг на пути к этой цели. Мы приветствуем международное сотрудничество и партнерство в качестве основы будущего успеха. Это честь и ответственность для нашей компании - быть проводником для иностранных инвестиций в Украину ", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Меморандум был подписан во время официального государственного визита Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Украины Елены Зеленской в ОАЭ.
"Как мировой лидер в области возобновляемых источников энергии, представленный более чем в 30 странах, Masdar приветствует эту возможность помочь Украине в достижении ее целей в области чистой энергии. Используя наш общий опыт, Masdar и ДТЭК смогут наилучшим образом определить дальнейший путь развития сектора возобновляемой энергетики Украины", - цитирует пресс-служба ДТЭК слова исполнительного директора Masdar Мохаммеда Джамиль Аль Рамахи.
Пожалуйста, подождите...
Україна розрахується ... землею?
Он не только работает в офисе Ермака преЗедентом, а еще на пол ставки коммерческим у ДТЭКа....
Вы вообще понимаете, какой ужас творится?
Это Ахметов подпрягает саудитов, чтоб надёжнее доить бюджет на зилёную энергетику!
все тайное становиться явным... ну слишком уж явным )))) перемога, да, зебабуины????
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 февраля самая высокая температура днем была 11,8 в 1957г.
Интересно какие 70-100 лет назад были причины потепления когда небыло ни машин ни АЕС? Сказки про глобальное потепление рассказывают олигофрены и крупные корпорации в своих личных интересах.