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17 февраля состоится заседание ТКГ. Будет поднят вопрос о многочисленных нарушениях террористами режима тишины, - украинская делегация

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

17 февраля состоится заседание ТКГ. Будет поднят вопрос о многочисленных нарушениях террористами режима тишины, - украинская делегация

16 и 17 февраля запланировано проведение заседаний Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию, обнародованную украинской делегацией в ТКГ.

Подчеркивается, что 16 февраля состоятся видеоконференции ряда рабочих групп, а 17 февраля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Обнародована также повестка дня предстоящей конференции:

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;

- продолжение разработки плана совместных шагов;

- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;

- обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;

- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

"Отдельно будет поднят вопрос о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ", - подчеркивает украинская делегация. 

Читайте также: Трехсторонняя контактная группа обсудила открытие КПВВ на Донбассе и допуск представителей МАГАТЭ в ОРДЛО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Порошенко - Зеленському: Якщо заплющувати очі і займати «страусину позицію», війна не закінчується

https://www.youtube.com/watch?v=gpxj8t2wW_0
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15.02.2021 16:21
+6
а що цікаво? займати «страусину позицію»
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15.02.2021 16:35
+6
якщо тобі не цікаво то вийди ..і не питай херні.
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15.02.2021 16:58
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Порошенко - Зеленському: Якщо заплющувати очі і займати «страусину позицію», війна не закінчується

https://www.youtube.com/watch?v=gpxj8t2wW_0
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15.02.2021 16:21 Ответить
Комусь це цікаво?
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15.02.2021 16:30 Ответить
а що цікаво? займати «страусину позицію»
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15.02.2021 16:35 Ответить
якщо тобі не цікаво то вийди ..і не питай херні.
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15.02.2021 16:58 Ответить
Говорили,балакали- сіли та й заплакали...
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15.02.2021 16:42 Ответить
у ху#ла там своя "повестка дня"
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15.02.2021 16:56 Ответить
Минулі вибори показали, що з допомогою телевізора можна спробувати зробити із зеленого лайна цукерку. Тільки вийшов тільки фантик від цукерки, а всередині- зелене лайно
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15.02.2021 17:13 Ответить
Ідіоти! Армію укріплюйте, бліндажі поглиблюйте, снарядами запасайтеся, роботу серед особового складу проводьте. Вони про чергове порушення перемир'я балакати хочуть. Господи, ну за що нам таке нещастя.
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15.02.2021 18:12 Ответить
Домовлятись з орками треба 120+ калібром, а не пустопорожніми перемовинами.
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15.02.2021 18:23 Ответить
А обязательно рядом с прапором эту триколорную тряпку публиковать? 17 лютого відбудеться засідання ТКГ. Буде ставитися питання про численні порушення терористами режиму тиші, - українська делегація - Цензор.НЕТ 6571
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15.02.2021 18:28 Ответить
тряпки
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15.02.2021 21:39 Ответить
На фронті гинуть щодня, а Сцикун в ОАЕ - відпочивати. Загинули солдати там де рік назад орків не було. Армію відводять і орки далі мінують і просуваються. Солдати без можливості відповіді перетворились у живі мішені.
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15.02.2021 23:16 Ответить
ТКГ в Минске,- это способ легализации террористов, которые выступают там под своими тряпками. Таки образом, эта так называемая ТКГ, является пособницей этих самых террористов. А все ее участники должны быть переведены в разряд государственных преступников.
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16.02.2021 02:38 Ответить
 
 