Ученые опровергли заявления Путина: Пресной воды под Азовским морем недостаточно, чтобы обеспечить оккупированный Крым

Ученые опровергают информацию президента РФ Владимира Путина о том, что под Азовским морем могут быть очень большие запасы пресной воды для решения вододефицита в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил ученый секретарь Института геологических наук НАН Украины Руслан Гаврилюк.

"Вероятность того, что там будут какие-то подземные воды в количестве, которого будет достаточно для водоснабжения, резко стремится к нулю. И об этом говорят не только наши специалисты, но и специалисты из-за "поребрика", - сказал Гаврилюк.

Его слова подтверждает другой ученый – заместитель директора МГИ института Российской академии наук (РАН) Антон Георга-Копулос. Он отметил, что точных исследований о запасах пресной воды под Азовским морем нет.

"Так, чтобы сказать, что существует огромный источник пресной воды, которую мы могли бы сейчас использовать, не задумываясь о каких-то последствиях, мы, к сожалению, этого сказать не можем. Таких данных у нас нет", - считает он.

Доктор геологических наук Николай Огняник исследовал подземные воды Крыма в советское время. Вспоминает, что в Азовском море, в пяти километрах от берега, геологи находили два источника пресной воды. Но запасы были незначительные - хватило бы лишь на несколько человек.

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"Возможно, в частном случае где-то какой-то семье хватило бы. Но даже для маленького города такого снабжения водой в мире, насколько мне известно, нет", - объясняет он.

В тоже время заведующий кафедрой гидрогеологии "Института геологии" КНУ имени Тараса Шевченко Алексей Кошляков отмечает, что теоретически такая вода под Азовом может быть.

"Существует так называемая субмаринная разгрузка подземных вод. Воды подземных водоносных горизонтов разгружаются в море", – поясняет он.

Иначе говоря, подземные воды с материковой Украины и Крыма впадают в Азовское море, просачиваются и накапливаются в горной породе и песке под морским дном. Оттуда пресную воду можно добывать бурением, например, как нефть.

Президент России Владимир Путин в прошлом году заявил, что запасы пресной воды имеются в прилегающих к оккупированному Крыму акваториях, под Азовским морем.

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