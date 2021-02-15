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Ученые опровергли заявления Путина: Пресной воды под Азовским морем недостаточно, чтобы обеспечить оккупированный Крым

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ученые опровергли заявления Путина: Пресной воды под Азовским морем недостаточно, чтобы обеспечить оккупированный Крым

Ученые опровергают информацию президента РФ Владимира Путина о том, что под Азовским морем могут быть очень большие запасы пресной воды для решения вододефицита в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил ученый секретарь Института геологических наук НАН Украины Руслан Гаврилюк.

"Вероятность того, что там будут какие-то подземные воды в количестве, которого будет достаточно для водоснабжения, резко стремится к нулю. И об этом говорят не только наши специалисты, но и специалисты из-за "поребрика", - сказал Гаврилюк.

Его слова подтверждает другой ученый – заместитель директора МГИ института Российской академии наук (РАН) Антон Георга-Копулос. Он отметил, что точных исследований о запасах пресной воды под Азовским морем нет.

"Так, чтобы сказать, что существует огромный источник пресной воды, которую мы могли бы сейчас использовать, не задумываясь о каких-то последствиях, мы, к сожалению, этого сказать не можем. Таких данных у нас нет", - считает он.

Доктор геологических наук Николай Огняник исследовал подземные воды Крыма в советское время. Вспоминает, что в Азовском море, в пяти километрах от берега, геологи находили два источника пресной воды. Но запасы были незначительные - хватило бы лишь на несколько человек.

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"Возможно, в частном случае где-то какой-то семье хватило бы. Но даже для маленького города такого снабжения водой в мире, насколько мне известно, нет", - объясняет он.

В тоже время заведующий кафедрой гидрогеологии "Института геологии" КНУ имени Тараса Шевченко Алексей Кошляков отмечает, что теоретически такая вода под Азовом может быть.

"Существует так называемая субмаринная разгрузка подземных вод. Воды подземных водоносных горизонтов разгружаются в море", – поясняет он.

Иначе говоря, подземные воды с материковой Украины и Крыма впадают в Азовское море, просачиваются и накапливаются в горной породе и песке под морским дном. Оттуда пресную воду можно добывать бурением, например, как нефть.

Президент России Владимир Путин в прошлом году заявил, что запасы пресной воды имеются в прилегающих к оккупированному Крыму акваториях, под Азовским морем.

Также читайте: В оккупированном Крыму пересохла река Сарысу. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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+33
Ученые опровергли заявления Путина: Пресной воды под Азовским морем недостаточно, чтобы обеспечить оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 4043
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15.02.2021 16:21
+27
Сколько пропаганды не крути по зомбоящику, а воды от того не прибавится.
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15.02.2021 16:07
+18
опровергали не возможность постройки, а его существование на протяжении какого то вмени. построить дом на скальном грунте, или на песке, а тем более на иле, большая разница. то что на@бн@тся нет сомнения, то что просаживается уже сегодня, это факт.
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15.02.2021 16:19
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Правила форума Совет форумчан
Сколько пропаганды не крути по зомбоящику, а воды от того не прибавится.
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15.02.2021 16:07 Ответить
Сірководню з Чорного моря, дамо кацапам безкоштовно.
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15.02.2021 17:27 Ответить
а то в них немає, бздят по кожному поводу - по дєлу і без дєла Вчені спростували заяви Путіна: Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити окупований Крим - Цензор.НЕТ 2009
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15.02.2021 17:56 Ответить
"бурите, Шура, бурите, она - ПРЕСНАЯ !!!!!!" Вчені спростували заяви Путіна: Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити окупований Крим - Цензор.НЕТ 742 Вчені спростували заяви Путіна: Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити окупований Крим - Цензор.НЕТ 742 Вчені спростували заяви Путіна: Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити окупований Крим - Цензор.НЕТ 742 Вчені спростували заяви Путіна: Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити окупований Крим - Цензор.НЕТ 742
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15.02.2021 17:31 Ответить
Любой здравомыслящий гражданин, желающий оздоровиться на морском курорте, никогда не выберет целью своей поездки временно оккупированный россиянами ЮБК (Южный берег Крыма). И вот почему.
Несколько лет назад в Керченском проливе бушевал сильный шторм. Высокие волны разломили пополам танкер «Волгонефть» и в Черное море вылилось тогда около 1 тысячи 300 тонн мазута. На дно, в результате аварии, вместе с погибшим судном ушло 6800 тонн технической серы, которая лежит на дне морском до сих пор. Поэтому местные жители не купаются в море и не ловят отравленную рыбу, а приезжим курортникам, о наличии серы в воде, не говорят.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного Крыма получают воду, которую надо предварительно 10 минут кипятить, строго по часам.
В крымских городах и поселках расставлены цистерны в разных районах с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Российские оккупанты, артиллеристы-алкоголики Сергея Кунжутовича Шойгу, отрабатывая в ходе учений «отражение атаки НАТО на Крым» со стороны Херсонской области, как всегда ошиблись в расчетах и БОМБАНУЛИ отстойники отходов химического производства титанового и содового заводов.
Вследствие попаданий православных снарядов в указанные объекты, цистерны были частично повреждены, что привело к экологической катастрофе на севере Крыма в районе города Армянск. Погиб урожай. Дороги стали скользкими от выпавших химических осадков сернистого ангидрида, металлические предметы покрылись ржавчиной, на деревьях пожелтели и опали листья. Детей пришлось эвакуировать из зараженного региона. Прошедший дождь смыл всю эту гадость в водохранилища, из которых вода подаётся в крымские здравницы. Источник: https://atr.ua/news/179316-armansk-gorod-katastrofa-ziteli-zaluutsa-na-otravlennyj-vozduh
Россияне, узнав из новостей об этой бомбёжке, сдали купленные заранее путевки в «крымнаш». Турагентства понесли колоссальные убытки.
Новое крымское руководство дважды судимого Гоблина, разрешило проблему отвода бытовых сточных вод и привело их в «соответствие с требованиями санитарных норм».
В качестве выгребной ямы была избрана севастопольская бухта, куда ничтоже сумняшеся «понаехавшие» из Нечерноземья чиновники слили почти 500 кубометров человеческих фекалий. Министр РФ по делам Крыма Олег Савельев не видит в этом ничего страшного, так как, по его словам, «тварь морская это все поедает».
Ссылка: https://newdaynews.ru/crimea/500334.html
Теперь крымчане ожидают туристов и купальщиков из Снежной Нигерии и Сомали.
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15.02.2021 17:42 Ответить
"Tварь морская это все поедает, а сухопутная - выделяет", добавил министр.
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15.02.2021 20:19 Ответить
Помнится мне ученые опровергали возможности постройки моста - мост построен... теперь ученые опровергают наличие воды -вода будет?! Пиялть и что за ученые такие!?
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15.02.2021 16:08 Ответить
опровергали не возможность постройки, а его существование на протяжении какого то вмени. построить дом на скальном грунте, или на песке, а тем более на иле, большая разница. то что на@бн@тся нет сомнения, то что просаживается уже сегодня, это факт.
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15.02.2021 16:19 Ответить
кстати даже если выкачивать воду под морем океаном такое возможно и практически мы будем опустошать подземные горизонты а как мы знаем под морями и океанами прослойка земной коры- очень тонка между -тем, что называют магмой и так далее.... удаление воды питьевой из под дна морей- океанов способно вызвать просадку дна, разломы, движение плит, провокацию вулканической деятельности, выбросы отравляющих газов и так далее не поганый кинофильм будет вода в Крыму есть... но посредине Азовского моря выросла гора км 3 высотой оттуда стреляет магмой и пеплом магма и все остальное вокруг трясет 5-8 баллов и Тамань и Крым и Кубань и Донбасс и Украина маленькие цунами в Чёрном- Азовских морях но типа вода же есть.. во красота....
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15.02.2021 16:35 Ответить
))) вода не есть собой отдельньій слой. Вода заполняет собой трещиньі и порьі водовмещающей горной породьі. Если водовмещающая порода известняки, песчаники или гранитьі, или другая скальная порода, то вода теоретически в ней может бьіть. Если суглинки и глиньі, то фсе, - суши весла
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15.02.2021 17:23 Ответить
Ну, если мост где-то проседает, то мы долго об этом знать не будем, кацапы не признАются.
Кроме того, ледоходов на море пока не было.
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15.02.2021 16:28 Ответить
дело в том что из за использования днепровской воды в Крыму Азовское море стало слабосоленое, исчезли медузы и дельфины были редкостью,
теперь становится все на свое место, появились медузы и дельфины
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15.02.2021 16:34 Ответить
Где находится река Днепр, и где находится Азовское море? Вы хотите сказать, что днепровская вода раньше (до войны) каким-то образом просачивалась через весь полуостров Крым или каким-то образом стекала с полуострова в Азовское море и делала его слабосолёным??? Может, всё-таки есть на то другие, более реальные причины?
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15.02.2021 16:55 Ответить
Дамба привела к нарущению динамического равновесия между Черным и Азовским морем. Уровень Азовского моря поднялся, и это непреложный факт. Море "съело" пляжи, причем наибольший удар пришелся по рашинской части. Уменьшение солености тоже должно быть, но это не столь очевидно как повышение уровня.
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15.02.2021 18:37 Ответить
О какой дамбе Вы говорите?
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15.02.2021 18:46 Ответить
Память коротка? Так я же вам не доктор.
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15.02.2021 19:59 Ответить
Увиливать от ответа не удастся. Умничать про "нарушение динамического равновесия между Черным и Азовским морем" перед твоими дружками-алкашами будешь в пивнушке. Направление движения днепровской воды или сразу в Чёрное море или якобы через Крым на солёность воды в Азовском море не влияет.
Украинцы в географии разбираются. Разбираются также в тех, кто свою родину - свободную Россию, за 5 копеек (или чуть больше) продаёт. А ты, подонок, дешифровался тем, что, скурил учебник географии в школьном туалете.
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15.02.2021 21:48 Ответить
Пацанчик-недоучка, еще пару лет и училка неучит тебя системы уравнений составлять и решать. Тогда и вопрос сам собой отпадет Вчені спростували заяви Путіна: Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити окупований Крим - Цензор.НЕТ 1875
P.S. Днепр в Азовское море не впадает Вчені спростували заяви Путіна: Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити окупований Крим - Цензор.НЕТ 1875
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16.02.2021 01:45 Ответить
Ты про какую дамбу с умной мордой рассуждал, придурок? Я же тебя спрашивал, но ты не ответил, потому, что обосрался.
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16.02.2021 04:42 Ответить
опреснялся Сиваш из-за сброса воды из Канала, но никак не Азовское море
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15.02.2021 17:34 Ответить
совеЦкие "реки вспять" ничему не научили. от же ж саранча-однодневка, последствия не просчитывают
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15.02.2021 16:10 Ответить
Справа в тому, що **** думав шо насєлєніє України буде його вилупків зустрічати з хлібом-сіллю. У всякому випадку йому так доповідали його халуї. І він думав, що відтяпає по Дніпру і весь південь України. Ну так як було до 1939-го року. То тоді й замарачуватись про воду не треба було... А тут отримав великий фак в гніздо Ученые опровергли заявления Путина: Пресной воды под Азовским морем недостаточно, чтобы обеспечить оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 2040
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15.02.2021 16:22 Ответить
жаль Крим (але не мешканців-манкуртів). Повернення Криму Україні - питання часу, а наслідки знов на плечі Неньки
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15.02.2021 16:34 Ответить
Там нема воды чтоб обеспечить Кубань...
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15.02.2021 16:12 Ответить
***** зібралося з під нашого Азовського моря воду качати?
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15.02.2021 16:12 Ответить
Кацапу нагадити що вдома, що не вдома в радість.
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15.02.2021 17:20 Ответить
А чё не на 300?
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15.02.2021 16:26 Ответить
300 уж слишком оптимистично...все будет хорошо, то есть все плохо... Вчені спростували заяви Путіна: Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити окупований Крим - Цензор.НЕТ 4382
пс: говорят там прививка щас идет полным ходом...колят конечно же конский Спутник, никем не проверенный и одобренный...дикари даже не догадались встать в очередь за нормальной вакциной...теперь уже, даже если захотят, то получат Пфайзер не раньше 2022 года - после молодых демократий... Вчені спростували заяви Путіна: Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити окупований Крим - Цензор.НЕТ 4382 лапти, ну что с вами не так... Вчені спростували заяви Путіна: Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити окупований Крим - Цензор.НЕТ 9720
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15.02.2021 16:40 Ответить
Під яким Азовським морем? В Азовському морі вода в два рази солоніша за воду Чорного моря.
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15.02.2021 16:17 Ответить
Чёрное - в 1,5 раза соленее Азовского. А в Израиле - в 4 раза Азовского, и опресняют...
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15.02.2021 17:01 Ответить
Так то ж в Ізраїлі, а тут кацапи Вчені спростували заяви Путіна: Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити окупований Крим - Цензор.НЕТ 7090
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15.02.2021 22:42 Ответить
Урину пусть свою пьют!
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15.02.2021 16:18 Ответить
Ученые опровергли заявления Путина: Пресной воды под Азовским морем недостаточно, чтобы обеспечить оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 4043
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15.02.2021 16:21 Ответить
ТАК ПУТИН ЖЕ НЕ УЧЕНЫЙ А ПРОСТО ХЙЛО ГОВНЯНОЕ !)
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15.02.2021 16:23 Ответить
Ученые опровергли заявления Путина: Пресной воды под Азовским морем недостаточно, чтобы обеспечить оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 9405
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15.02.2021 16:25 Ответить
Ученые опровергли заявления Путина: Пресной воды под Азовским морем недостаточно, чтобы обеспечить оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8323
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15.02.2021 16:26 Ответить
Вчені спростували заяви Путіна: Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити окупований Крим - Цензор.НЕТ 9606 морячок уже смолу горячую у чертей пьет, его вода в Крыму не волнует
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15.02.2021 17:37 Ответить
Опровергать фантазии шизофреника. Вот занятие.
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15.02.2021 16:27 Ответить
Прихлопнуть бы всю эту кацатараканью страну одним здоровенным тапком. Ученые опровергли заявления Путина: Пресной воды под Азовским морем недостаточно, чтобы обеспечить оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 9691
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15.02.2021 16:27 Ответить
то вони там трубу недобудовану шукають. щоб пустити через неї воду, а усім сказати, що то підморська вода.
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15.02.2021 16:29 Ответить
Подкоп под Днепр еще не планируют? Вчені спростували заяви Путіна: Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити окупований Крим - Цензор.НЕТ 8451
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15.02.2021 16:31 Ответить
Уважаемые крымчане, Путин вас уже обдурил, что в Крыму все буде хорошо. Жизнь в оккупированном Крыму стала гораздо хуже, работы нет, дороговизна и ничего хорошего без Украины не будет. Теперь снова он дурит, пресной воды под Азовским морем нет, с таким успехом он мог бы заявить, что под Гнилым морем есть пресная вода и под Черным морем есть вода. Употребление же местной крымской грязной воды приведет к не желаемым болезням, камням в почках и др. Пока не поздно, гоните оккупантов с украинского Крыма
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15.02.2021 16:36 Ответить
Крым брал, Сухуми брал, Тирасполь брал, Дамаск брал, Донецк брал, Луганск брал - воду не брал!
Обнуленный мачо за годы оккупации полуострова переселил в украинский Крым как минимум, около полмиллиона жителей Нечерноземья: угро-финнов, вепсов и мокшу. Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на пришельцев с севера, а местных крымчан уволили с работы, как неблагонадежных. Если каждый понаехавший посетит один раз в сутки туалет и сольёт из бачка ведро воды, то объемов Северо-Крымского канала для смыва российских фекалий не хватит. А еще каждый день регулярно какают на крымской военной ядерной базе еще сто тысяч военных министра нападения Сирожи Кунжутовича Шойгу. Через шесть лет, после возвращения украинского Крыма в «родную российскую гавань», до князя Темнейшего, наконец, дошло, что пахотные земли и виноградники Крыма без днепровской воды зачахнут и превратятся в солончаки. Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного россиянами Крыма получают воду по часам.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Кремль не собирается строить опреснители и готовит исковое заявление в Международный Суд против Украины, из-за прекращения подачи пресной воды с материка для российской военной ядерной базы в Крыму. Чиновники из Офиса президента Украины предложили Верховному Главнокомандующему РФ слетать на Мальту и ознакомиться с новейшими технологиями опреснения морской воды.
Мальта - единственная страна в Европе, в которой нет источников пресной воды. На этом острове не текут реки и не плещутся озёра. Исключением являются только естественные осадки, выпадающие в виде дождя и снега. Много лет назад местые власти закупили и смонтировали опреснители морской воды. Около пяти миллионов туристов в год посещают этот остров. Что мешает встающей с колен Империи, внедрить опыт Мальты на временно оккупированном россиянами полуострове Крым?
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15.02.2021 17:53 Ответить
И всё-то вы знаете, и везде-то вы побывали.
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16.02.2021 01:48 Ответить
Путин доложили, что пресной воды под азовским морем не больше, чем на полуострове, то есть мало, но для него это не важно. Ему важно "обосновать" необходимость поставить в море вышки по "добыче" пресной воды, даже если её там не будет совсем. Чтобы застолбить в прямом и переносном смыслах акваторию украинского моря и территорию полуострова как свою.
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15.02.2021 16:38 Ответить
Так в чем проблема? Наоборот поддержите заявление ***** что крым полностью обеспечен пресной водой и на всех собраниях ООН показывайте ету бумагу, чтобы к Украине вообще небыло вопросов о возобновлении подачи воды окупантам
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15.02.2021 16:40 Ответить
Поддержать Украине заявление ***** про необходимость постройки платформ по якобы добыче воды в Азовском море и обосновании отказаться Украине по этой причине от судоходства по Азовскому морю и рыболовства ради снятия претензий по подачи днепровской воды в Крым? Тебя кацапы надоумили на этот пост?
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15.02.2021 17:26 Ответить
Где ты увидел что я предлагал поддержать ***** в постройке платформ и добыче воды? Я говорил о наличии пресной воды в окупированном крыму по заявлению *****
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15.02.2021 17:33 Ответить
Никогда не было такого "заявления ***** о том, что "Крым полностью обеспечен водой".
***** никогда такого не скажет, потому, что Украину надо всё время делать виноватой в том, что в Крыму не хватает воды. Поэтому твой коммент про то, что надо прислушаться к заявлению ***** и "поддержать заявление *****, чтобы он от нас отвязался!" есть призыв бороться с тем, чего никогда не было.
Послушай, Суров, у ***** миллионы поводов быть притянутым к суду, и не надо выдумывать несуществующие, реальных достаточно. Так поступают те, вроде тебя, кто в поток обвинений вливают нереальные грехи, чтобы потом объявить весь поток обвинений нереальным. Зря стараешься в этом ты и зря стараются другие
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15.02.2021 18:25 Ответить
"Нехай п*ють мочу." Г.Г. Москаль.
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15.02.2021 16:46 Ответить
Пусть мочу свою перерабатывают, заодно бабки на установках попилят.
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15.02.2021 16:52 Ответить
Хрущев хоть и кукурузник, но подсказали ему идею присоединения Крыма к Украине правильно. Что мы, собственно говоря, и наглядно наблюдаем.
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15.02.2021 16:54 Ответить
Дело не в присоединении на бумаге, а в интеграции в экономику УССР. На что были потрачены миллиарды из республиканского бюджета
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15.02.2021 17:04 Ответить
Крым всегда был Украиной. Все дороги в Крым шли с Украины, с Украины шло снабжение (продукты питания, промышленные товары), вода, электрика, газ, управление всегда было с Украины. Сегодня хорошо видно, что, оккупировав Крым Россия не способна всем этим снабдить Крым, жизненный уровень снижается, кругом дороговизна, скоро пойдут болезни от употребления некачественной воды, сельское хозяйство исчезло, растительность погибает, Крым на грани экологической катастрофы. Крым для России чужой, как камень на шее.
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15.02.2021 17:07 Ответить
Все до чого торкаються кацапи перетворюється на лайно.
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15.02.2021 17:27 Ответить
Товарищь, а вы не правы. Вода превратилась не в лайно а в мочу.
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15.02.2021 17:43 Ответить
Вчені спростували заяви Путіна: Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити окупований Крим - Цензор.НЕТ 5534
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15.02.2021 17:28 Ответить
Вони ще не пробували "прісної" азовської води. Там стільки калійних солей, що її навіть у Бердянську не п'ють.
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15.02.2021 16:58 Ответить
Зачем опровергать? ПРАВДИВЫЙ ФЮРЕР СКАЗАЛ: "ВОДА ЕСТЬ!" - Всё, вопрос закрыт, больше с этим вопросом к Украине не обращайтесь... Все последующие претензии - к "правдивому" кровавому лубянскому ублюдку...
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15.02.2021 17:07 Ответить
Поток сознания... Местный чудик?
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15.02.2021 17:41 Ответить
Пиня міг би організувати давню совєцку мрію - пєрєброска сібірскіх вод на юг.
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15.02.2021 17:08 Ответить
То, ядерні опріснювачі, уже всьо?
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15.02.2021 17:13 Ответить
Ідіоти! Не потрібно нічого спростовувати! Навпаки, потрібно заохочувати кацапів витрачати дурно гроші та час. Вчені спростували заяви Путіна: Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити окупований Крим - Цензор.НЕТ 2889
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15.02.2021 17:29 Ответить
Для того щоб Криму вистачало води, населення має бути як в 1953 році.
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15.02.2021 17:32 Ответить
Кацапы хвастались, что стырили у Запада технологию бурения под углом. Вот пускай и бурят под Азовским морем под углом. До самого БайКала (в просторечии - КупиГовно, про это есть веселая песенка на Ютубе. Вчені спростували заяви Путіна: Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити окупований Крим - Цензор.НЕТ 3894 )
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15.02.2021 17:39 Ответить
Им не поможет бурение под углом. Дело в том, что под морем пресной воды не больше, чем под сушей. Более того, вероятность существования пресной воды под солёной весьма сомнительна по той причине, что солёная вода тяжелее пресной. То есть, солёная всегда стремиться выдавить пресную вверх. То есть, более устойчивое положение - это внизу солёная, а вверху - пресная.
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15.02.2021 19:01 Ответить
Пусть пьют Кристал и Шато Моё
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15.02.2021 17:42 Ответить
В Криму місця вистачає тільки на пів мільона, а живе - 2,5. Татари нехай залишаються, а решта - в рідну говень.
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15.02.2021 18:25 Ответить
а мультик есть про добычу пресной воды из-под морской? Вчені спростували заяви Путіна: Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити окупований Крим - Цензор.НЕТ 3625
если нету-не верю Вчені спростували заяви Путіна: Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити окупований Крим - Цензор.НЕТ 8292
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15.02.2021 18:29 Ответить
Орком сірка не шкодить
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15.02.2021 19:09 Ответить
Имею подозрение, что был план у московитов взорвать мост аккурат в тот момент когда надо устроить провокацию и открыто влезть в глубь Украины. Что мост простоит долго никто не рассчитывал. С учётом воды в Крыму это может произойти очень скоро.
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15.02.2021 19:56 Ответить
Путин главный гидролог всея Вселенной, и не смей ему перечить, а то он снова насрет в твои штаны!
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16.02.2021 01:53 Ответить
 
 