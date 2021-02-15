Ученые опровергли заявления Путина: Пресной воды под Азовским морем недостаточно, чтобы обеспечить оккупированный Крым
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Ученые опровергают информацию президента РФ Владимира Путина о том, что под Азовским морем могут быть очень большие запасы пресной воды для решения вододефицита в оккупированном Крыму.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил ученый секретарь Института геологических наук НАН Украины Руслан Гаврилюк.
"Вероятность того, что там будут какие-то подземные воды в количестве, которого будет достаточно для водоснабжения, резко стремится к нулю. И об этом говорят не только наши специалисты, но и специалисты из-за "поребрика", - сказал Гаврилюк.
Его слова подтверждает другой ученый – заместитель директора МГИ института Российской академии наук (РАН) Антон Георга-Копулос. Он отметил, что точных исследований о запасах пресной воды под Азовским морем нет.
"Так, чтобы сказать, что существует огромный источник пресной воды, которую мы могли бы сейчас использовать, не задумываясь о каких-то последствиях, мы, к сожалению, этого сказать не можем. Таких данных у нас нет", - считает он.
Доктор геологических наук Николай Огняник исследовал подземные воды Крыма в советское время. Вспоминает, что в Азовском море, в пяти километрах от берега, геологи находили два источника пресной воды. Но запасы были незначительные - хватило бы лишь на несколько человек.
"Возможно, в частном случае где-то какой-то семье хватило бы. Но даже для маленького города такого снабжения водой в мире, насколько мне известно, нет", - объясняет он.
В тоже время заведующий кафедрой гидрогеологии "Института геологии" КНУ имени Тараса Шевченко Алексей Кошляков отмечает, что теоретически такая вода под Азовом может быть.
"Существует так называемая субмаринная разгрузка подземных вод. Воды подземных водоносных горизонтов разгружаются в море", – поясняет он.
Иначе говоря, подземные воды с материковой Украины и Крыма впадают в Азовское море, просачиваются и накапливаются в горной породе и песке под морским дном. Оттуда пресную воду можно добывать бурением, например, как нефть.
Президент России Владимир Путин в прошлом году заявил, что запасы пресной воды имеются в прилегающих к оккупированному Крыму акваториях, под Азовским морем.
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Несколько лет назад в Керченском проливе бушевал сильный шторм. Высокие волны разломили пополам танкер «Волгонефть» и в Черное море вылилось тогда около 1 тысячи 300 тонн мазута. На дно, в результате аварии, вместе с погибшим судном ушло 6800 тонн технической серы, которая лежит на дне морском до сих пор. Поэтому местные жители не купаются в море и не ловят отравленную рыбу, а приезжим курортникам, о наличии серы в воде, не говорят.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного Крыма получают воду, которую надо предварительно 10 минут кипятить, строго по часам.
В крымских городах и поселках расставлены цистерны в разных районах с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Российские оккупанты, артиллеристы-алкоголики Сергея Кунжутовича Шойгу, отрабатывая в ходе учений «отражение атаки НАТО на Крым» со стороны Херсонской области, как всегда ошиблись в расчетах и БОМБАНУЛИ отстойники отходов химического производства титанового и содового заводов.
Вследствие попаданий православных снарядов в указанные объекты, цистерны были частично повреждены, что привело к экологической катастрофе на севере Крыма в районе города Армянск. Погиб урожай. Дороги стали скользкими от выпавших химических осадков сернистого ангидрида, металлические предметы покрылись ржавчиной, на деревьях пожелтели и опали листья. Детей пришлось эвакуировать из зараженного региона. Прошедший дождь смыл всю эту гадость в водохранилища, из которых вода подаётся в крымские здравницы. Источник: https://atr.ua/news/179316-armansk-gorod-katastrofa-ziteli-zaluutsa-na-otravlennyj-vozduh
Россияне, узнав из новостей об этой бомбёжке, сдали купленные заранее путевки в «крымнаш». Турагентства понесли колоссальные убытки.
Новое крымское руководство дважды судимого Гоблина, разрешило проблему отвода бытовых сточных вод и привело их в «соответствие с требованиями санитарных норм».
В качестве выгребной ямы была избрана севастопольская бухта, куда ничтоже сумняшеся «понаехавшие» из Нечерноземья чиновники слили почти 500 кубометров человеческих фекалий. Министр РФ по делам Крыма Олег Савельев не видит в этом ничего страшного, так как, по его словам, «тварь морская это все поедает».
Ссылка: https://newdaynews.ru/crimea/500334.html
Теперь крымчане ожидают туристов и купальщиков из Снежной Нигерии и Сомали.
Кроме того, ледоходов на море пока не было.
теперь становится все на свое место, появились медузы и дельфины
Украинцы в географии разбираются. Разбираются также в тех, кто свою родину - свободную Россию, за 5 копеек (или чуть больше) продаёт. А ты, подонок, дешифровался тем, что, скурил учебник географии в школьном туалете.
P.S. Днепр в Азовское море не впадает
пс: говорят там прививка щас идет полным ходом...колят конечно же конский Спутник, никем не проверенный и одобренный...дикари даже не догадались встать в очередь за нормальной вакциной...теперь уже, даже если захотят, то получат Пфайзер не раньше 2022 года - после молодых демократий... лапти, ну что с вами не так...
Обнуленный мачо за годы оккупации полуострова переселил в украинский Крым как минимум, около полмиллиона жителей Нечерноземья: угро-финнов, вепсов и мокшу. Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на пришельцев с севера, а местных крымчан уволили с работы, как неблагонадежных. Если каждый понаехавший посетит один раз в сутки туалет и сольёт из бачка ведро воды, то объемов Северо-Крымского канала для смыва российских фекалий не хватит. А еще каждый день регулярно какают на крымской военной ядерной базе еще сто тысяч военных министра нападения Сирожи Кунжутовича Шойгу. Через шесть лет, после возвращения украинского Крыма в «родную российскую гавань», до князя Темнейшего, наконец, дошло, что пахотные земли и виноградники Крыма без днепровской воды зачахнут и превратятся в солончаки. Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного россиянами Крыма получают воду по часам.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Кремль не собирается строить опреснители и готовит исковое заявление в Международный Суд против Украины, из-за прекращения подачи пресной воды с материка для российской военной ядерной базы в Крыму. Чиновники из Офиса президента Украины предложили Верховному Главнокомандующему РФ слетать на Мальту и ознакомиться с новейшими технологиями опреснения морской воды.
Мальта - единственная страна в Европе, в которой нет источников пресной воды. На этом острове не текут реки и не плещутся озёра. Исключением являются только естественные осадки, выпадающие в виде дождя и снега. Много лет назад местые власти закупили и смонтировали опреснители морской воды. Около пяти миллионов туристов в год посещают этот остров. Что мешает встающей с колен Империи, внедрить опыт Мальты на временно оккупированном россиянами полуострове Крым?
***** никогда такого не скажет, потому, что Украину надо всё время делать виноватой в том, что в Крыму не хватает воды. Поэтому твой коммент про то, что надо прислушаться к заявлению ***** и "поддержать заявление *****, чтобы он от нас отвязался!" есть призыв бороться с тем, чего никогда не было.
Послушай, Суров, у ***** миллионы поводов быть притянутым к суду, и не надо выдумывать несуществующие, реальных достаточно. Так поступают те, вроде тебя, кто в поток обвинений вливают нереальные грехи, чтобы потом объявить весь поток обвинений нереальным. Зря стараешься в этом ты и зря стараются другие
если нету-не верю