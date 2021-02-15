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Компенсацию за электроотопление получат 571 тыс. потребителей: ее средний размер составит 564 грн, - Лазебная

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Компенсацию за электроотопление получат 571 тыс. потребителей: ее средний размер составит 564 грн, - Лазебная

Компенсацию за электроотопление получат 571,6 тыс. потребителей, а средний размер компенсации составит 564 грн.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Платежка", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Постановление уже принято ... Мы уже его даже и реализовали, потому что мы провели работу с Минэнерго, с поставщиками универсальных услуг. Мы приняли заявку на тех всех людей, кому мы компенсируем этот льготный тариф, собственно, ту дельту, ту разницу, и мы уже даже перечислили им средства на поставщиков универсальных услуг, которые будут зачислены на личные счета потребителей. И таким образом... компенсацию получат 571,6 тыс. потребителей и средний размер компенсации 564 грн. То есть ежемесячно до 15 числа три месяца подряд мы будем возмещать такую ​​компенсацию для людей", - подчеркнула Лазебная.

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По ее словам, поскольку было важно поддержать людей и сделать это быстро, "мы пока сняли эти деньги по программе субсидий, у нас было 36,6 млрд, сейчас мы 1,4 млрд отдали на эту программу, но программа субсидий тоже пока обеспечена".

"Поэтому главное для нас пройти отопительный сезон, а потом дальше будем видеть и корректировать", - заметила министр.

Она напомнила, что в связи с отменой льготного тарифа на электроэнергию было введено правительственное решение о компенсации категориям потребителей, на которых оно повлияло.

"Это тем, у кого жилые помещения были оборудованы электроотопительными установками, у которых отключено централизованное отопление и дома которых негазифицированы, и это детские дома семейного типа, многодетные и приемные семьи. Этим трем категориям - сейчас новая программа, компенсаторные механизмы для покрытия разницы, связанной с отменой льготного тарифа на электроэнергию", - пояснила Лазебная.
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Компенсацию за электроотопление получат 571 тыс. потребителей: ее средний размер составит 564 грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5772
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15.02.2021 16:16 Ответить
Компенсацию за электроотопление получат 571 тыс. потребителей: ее средний размер составит 564 грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 6538
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15.02.2021 16:24 Ответить
Это 10 миллионов баксов на всех. Для Америки просто смешные цифры уровня сельского бюджета.
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15.02.2021 16:20 Ответить
Дача Шараповой в Калифорнии стоит 9 миллионов баксов. А полмиллиона украинцев должны выживать на такие деньги. Жируете пиндосы.

Компенсацию за электроотопление получат 571 тыс. потребителей: ее средний размер составит 564 грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 4834
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15.02.2021 16:28 Ответить
остальные будут платить по повышенным, снижать не будут
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15.02.2021 16:27 Ответить
люди поставили электроотопление и тут нежданчик.... вот и играй с государством по правилам... вернее нет уже ж все продано ахмету....
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15.02.2021 16:32 Ответить
Что то нет ничего на этих счетах и платёжки выставлены по полной, брешут как всегда.
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15.02.2021 16:47 Ответить
За минулий piк ,у нашому глухому селi розкупили майже усi хати яки продовалися 10-15 рокiв.
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15.02.2021 16:49 Ответить
Тарифи на користь ахметових-фірташів, а компенсації громадянам - з бюджету, тобто за наш же рахунок, за наші податки... ще й вихваляються, як вони про нас піклуються. Всі гроші пересічних громадян, як не через двері, так через вікно казнокради тими тарифами видурять, а далі що?!... будуть з ясними очима дивуватися, чому економіка не росте?
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15.02.2021 17:44 Ответить
1.68грн.-0.9грн.=0.78грн.х3000кВт.=2340грн., компенсация-564грн., потери 1-го домохозяйства в месяц: 2340-564=1776грн. Я ничего не перепутал?
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15.02.2021 18:52 Ответить
 
 