На Буковине осложняется ситуация с COVID-19, школы хотят перевести на дистанционное обучение, - ОГА

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала городской комиссии ТЭБ и ЧС принять решение о переводе школ на дистанционное обучение.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служб Черниговской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на прошлой неделе за сутки в лечебные учреждения области были госпитализированы 114 человек. Это рекордный показатель, таких цифр не фиксировали на протяжении всего 2020 года.

"Когда есть определенная совокупность лиц, которые очень хорошо повеселились, дальше они идут в свои семьи, оттуда переносят вирус в садики и школы, затем в другие семьи, после - в коллективы. Сейчас эпидемиологам достаточно сложно работать, потому что мы уже на той стадии, когда трудно проследить цепь", - рассказала замглавы Черниговской ОГА Наталия Гусак.

Вспышка COVID-19 сейчас наблюдается в бывшем Кицманском, Заставнивском, Сторожинецком районах, а также в Черновцах.

В связи с ситуацией, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала городской комиссии ТЭБ и ЧС принять решение о переводе школ на дистанционное обучение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине обесточен ряд населенных пунктов в двух областях, - ГСЧС