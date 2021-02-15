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безопасность (956) Данилов (1057) СНБО (4373) стратегия (180)

Стратегия энергетической безопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Стратегия энергетической безопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины до 14 марта завершит разработку стратегии энергетической безопасности "Безопасность человека - безопасность страны".

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день наше ведомство отрабатывает эту стратегию, и в ближайшее время, до 14 марта, она должна быть закончена", - сказал Данилов во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30", добавив, что после этого документ будет публично представлен украинскому обществу.

Секретарь СНБО напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности 14 сентября прошлого года указом №392.

По его словам, при разработке стратегии особое внимание уделяется объединению с европейской энергетической системой. "Одним из главных факторов, на которых мы настаиваем, является объединение с европейской энергетической системой", - сказал Данилов, добавив, что это будет способствовать окончательному устранению зависимости от страны-агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис президента о предстоящем заседании СНБО: Угрозы нацбезопасности требуют жестких решений

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
М-да, это надо уметь, чтоб, разрабатывая стратегию независимости от страны-агрессора, импортировать у нее электроэнергию!
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15.02.2021 16:29
+4
Так не было такой зависимости до 2019 года. Что же случилось в стране в 2019 году?
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15.02.2021 16:29
+4



Олег Леусенко

@leusenko1


Совок вернулся!
Поздравляю россиян с карточной системой! https://oleg-leusenko.livejournal.com/13541969.html
На РФ уже начали вводить продуктовые карточки.
Не за горами карточки на сигареты, обувь, трусы и мн. др.
Практически 22-летнее правление Путина увенчалось успехом - обнулением благополучия россиян.
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15.02.2021 17:07
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Ой... Так это же прямо против Бени с Ринатом! Снова пчелы против меда?!
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15.02.2021 16:29 Ответить
Герус опечалится.
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15.02.2021 16:29 Ответить
М-да, это надо уметь, чтоб, разрабатывая стратегию независимости от страны-агрессора, импортировать у нее электроэнергию!
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15.02.2021 16:29 Ответить
а тех из зевласти, кто ввел страну в зависимость сажать будете?
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15.02.2021 16:29 Ответить
Стратегия нацбезопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов - Цензор.НЕТ 1684
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15.02.2021 16:37 Ответить
Так не было такой зависимости до 2019 года. Что же случилось в стране в 2019 году?
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15.02.2021 16:29 Ответить
Прокляття раптом матеріалізуються.

На Донбасі загинули троє українських військових - підірвалися на ворожому вибуховому пристрої неподалік Новолуганське.
Говнокомандувач Зеленський, у тебе там в Еміратах кров горлянкою ще не пішла?
Прокляття мають матеріальну властивість.
Стріляти й досі не можна?

Стратегия нацбезопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов - Цензор.НЕТ 1655

Стратегия нацбезопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов - Цензор.НЕТ 7284
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15.02.2021 16:37 Ответить
Стратегия нацбезопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов - Цензор.НЕТ 3103

Стратегия нацбезопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов - Цензор.НЕТ 5024
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15.02.2021 16:40 Ответить
Но для этого надо вкладывать деньги в своё знергетическое оборудпвание,особенно в АЭС,а не менять б...й на подобее Ветренко, да и Зеленского не допускать на пушечный выстрел.
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15.02.2021 16:38 Ответить
Стратегия нацбезопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов - Цензор.НЕТ 117
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15.02.2021 16:41 Ответить



Олег Леусенко

@leusenko1


Совок вернулся!
Поздравляю россиян с карточной системой! https://oleg-leusenko.livejournal.com/13541969.html
На РФ уже начали вводить продуктовые карточки.
Не за горами карточки на сигареты, обувь, трусы и мн. др.
Практически 22-летнее правление Путина увенчалось успехом - обнулением благополучия россиян.
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15.02.2021 17:07 Ответить
зєнєлох, яка там столиця ОУЬІ?
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15.02.2021 16:48 Ответить
цього дядька бачив по телеку, справляє враження розумного і компетентного фахівця. але в нас що, до цих пір немає такої стратегії?. чи щось радикально змінилось за останній час?
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15.02.2021 16:51 Ответить
Во дают!!Стратеги..
Жили без всякой стратегии
Без всякой нацбезопасности
а теперь раз!-и разработают!!
Жди повышения цен на пиво и коммуналку
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15.02.2021 16:57 Ответить
Устроить такой жуткий бардельеро в энергетике- это надо было изловчиться! И онЕ изловчились. Честно говоря я не ожидал, что стать дотационным государством в сфере электрики можно мгновенно, будучи экспортером!!! Б.ять, но вот как ЭТО можно было спроворить столь быстро?!
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15.02.2021 17:05 Ответить
Дядя, а на момент вашего прихода во власть - Украина закупала в РФ газ и электрику?
Ась?

И кто ж тогда создал эту энергозависимость, с которой вы собираетесь гераисски бароцца?
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15.02.2021 17:35 Ответить
АААА ось чому Герус укакался!
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15.02.2021 17:37 Ответить
Що знову!? на 7 му році війни
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15.02.2021 18:29 Ответить
Никогда такого не было и вот через 2 года ЗЕ-цирка решили хотя бы план составить, как бы сделать так, шоб было, как при Порохе. Стратегія енергетичної безпеки України буде розроблена до 14 березня. Один із головних чинників - усунення енергозалежності від країни-агресора, - Данілов - Цензор.НЕТ 3185
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15.02.2021 18:40 Ответить
Стратегія у зелених до смішного проста,зупинити свої енергоблоки,спожити всю електроенергію росії,там колапс,і все,ворог переможений!
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15.02.2021 18:57 Ответить
Нда....
Как сказал классик - это неправильные пчёлы делают неправильный мёд!
В смвле, когда Сеня отказался от расийского газа, а Грося - от расийского электричества - это была зрада потому, что у них не было Концепции!
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15.02.2021 19:00 Ответить
для безопасности надо перестать минировать свои территории с помощью АЭС
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15.02.2021 22:33 Ответить
Срам, да и только! Сначала успешно создали эту зависимость, теперь бороться будут! ЧТО ЖЕ Стратегія енергетичної безпеки України буде розроблена до 14 березня. Один із головних чинників - усунення енергозалежності від країни-агресора, - Данілов - Цензор.НЕТ 3309 ВЫ ПРОСИРАЕТЕСЬ БЕСКОНЕЧНО!!!
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16.02.2021 08:55 Ответить
 
 