Стратегия энергетической безопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов
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Совет национальной безопасности и обороны Украины до 14 марта завершит разработку стратегии энергетической безопасности "Безопасность человека - безопасность страны".
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На сегодняшний день наше ведомство отрабатывает эту стратегию, и в ближайшее время, до 14 марта, она должна быть закончена", - сказал Данилов во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30", добавив, что после этого документ будет публично представлен украинскому обществу.
Секретарь СНБО напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности 14 сентября прошлого года указом №392.
По его словам, при разработке стратегии особое внимание уделяется объединению с европейской энергетической системой. "Одним из главных факторов, на которых мы настаиваем, является объединение с европейской энергетической системой", - сказал Данилов, добавив, что это будет способствовать окончательному устранению зависимости от страны-агрессора.
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На Донбасі загинули троє українських військових - підірвалися на ворожому вибуховому пристрої неподалік Новолуганське.
Говнокомандувач Зеленський, у тебе там в Еміратах кров горлянкою ще не пішла?
Прокляття мають матеріальну властивість.
Стріляти й досі не можна?
Олег Леусенко
@leusenko1
Совок вернулся!
Поздравляю россиян с карточной системой! https://oleg-leusenko.livejournal.com/13541969.html
На РФ уже начали вводить продуктовые карточки.
Не за горами карточки на сигареты, обувь, трусы и мн. др.
Практически 22-летнее правление Путина увенчалось успехом - обнулением благополучия россиян.
Жили без всякой стратегии
Без всякой нацбезопасности
а теперь раз!-и разработают!!
Жди повышения цен на пиво и коммуналку
Ась?
И кто ж тогда создал эту энергозависимость, с которой вы собираетесь гераисски бароцца?
Как сказал классик - это неправильные пчёлы делают неправильный мёд!
В смвле, когда Сеня отказался от расийского газа, а Грося - от расийского электричества - это была зрада потому, что у них не было Концепции!