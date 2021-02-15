Украине нужно идти по "азербайджанскому пути" развития армии, но много генералов этому препятствуют, - Арестович
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Военное руководство до сих пор не может определиться, Украина идем по "армянскому" или "азербайджанскому" пути в реформе вооруженных сил.
Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" назвал две основных проблемы украинской армии, информирует Цензор.НЕТ.
"У Вооруженных сил много проблем, они связаны с двумя вещами. Мы до сих пор не обеспечили правильный контроль Министерства обороны над Вооруженными силами, что называется - гражданский и демократический контроль. Второе, что военное руководство не может до сих пор определиться, условно говоря, мы идем по армянскому пути или азербайджанскому по строительству вооруженных сил.
"Армянский путь" - это продолжение строительства армии 1990-х годов, сильные сухопутные войска, с массой призывников, много артиллерии, танков. "Азербайджанский путь" - это ставка на высокопрофессиональных военных, высокотехнологические вооруженные силы, современную войну", - пояснил он.
По словам Арестовича, сейчас Украина стоит перед выбором.
"Мы на распутье. Нам надо идти по азербайджанскому пути, но мы по нему пока не идем. Причина в том, что много генералов имеют старый менталитет, им трудно осознать это, они действуют как сообщество, защищают клановые интересы, логику привычной им схемы управления. Они хотят не управлять, а править, сидеть в кабинетах и командовать", - сказал он.
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У Азербайджана тоже очень сильная сухопутная армия, причем втрое большая численно, чем у Армении. Но кроме развития собственно многочисленной сухопутной армии они выделили деньги и на военный хай-тек. А почему бы и нет, если денег от продажи нефти хватает?
А вот у Украины нефти нет. Чего Арестович и не понимает.
Также Арестович не понимает, что когда дело доходит до месилова стенку на стенку - никакие БПЛА не выиграют войну за мотивированную и хорошо вооруженную пехоту. У азербайджанцев такой момент (переломивший всю войну!) был, когда их пехота без поддержки с воздуха (облачность!) горными козьми тропами форсировала перевалы и захватила Шушу, перерезав главнейшую автотрассу в Карабахке. Причем бой в собственно Шуше шел врукопашную - ножами и пистолетами.
А сколько их появилось еще за годы войны?! Гелетей, Муженко, Полторак!
Например Муженко, генералом был ЗАДОЛГО до войны.