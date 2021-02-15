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Украине нужно идти по "азербайджанскому пути" развития армии, но много генералов этому препятствуют, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украине нужно идти по

Военное руководство до сих пор не может определиться, Украина идем по "армянскому" или "азербайджанскому" пути в реформе вооруженных сил.

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" назвал две основных проблемы украинской армии, информирует Цензор.НЕТ.

"У Вооруженных сил много проблем, они связаны с двумя вещами. Мы до сих пор не обеспечили правильный контроль Министерства обороны над Вооруженными силами, что называется - гражданский и демократический контроль. Второе, что военное руководство не может до сих пор определиться, условно говоря, мы идем по армянскому пути или азербайджанскому по строительству вооруженных сил.

"Армянский путь" - это продолжение строительства армии 1990-х годов, сильные сухопутные войска, с массой призывников, много артиллерии, танков. "Азербайджанский путь" - это ставка на высокопрофессиональных военных, высокотехнологические вооруженные силы, современную войну", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обострение на Донбассе практически неизбежно. Скорее всего, это будет ближе к лету, - Арестович

По словам Арестовича, сейчас Украина стоит перед выбором.

"Мы на распутье. Нам надо идти по азербайджанскому пути, но мы по нему пока не идем. Причина в том, что много генералов имеют старый менталитет, им трудно осознать это, они действуют как сообщество, защищают клановые интересы, логику привычной им схемы управления. Они хотят не управлять, а править, сидеть в кабинетах и командовать", - сказал он.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+30
Украине нужно идти по "азербайджанскому пути" развития армии, но много генералов этому препятствуют, - Арестович - Цензор.НЕТ 9104
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15.02.2021 16:37
+22
Что-то слишком много в новостях этого дегенерата..
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15.02.2021 16:36
+7
Этот дрыщ отрабатывает у Зебанутых свои 30 серебренников.
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15.02.2021 16:42
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Арестович дурень. Стратегія розвитку армії має спиратись у першу чергу на наші потреби і наш театр воєнних дій. У нас на відміну від Азербайджана не гори, а степи, потужні та чисельні танкові та механізовані сили тут просто небхідні
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15.02.2021 18:39 Ответить
учитывая что основа азерского пути - в том, что они легли под Турцию, сомнительно что ЕС позволит такой финт украине
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15.02.2021 18:53 Ответить
Арестович и прочие клоуны, которые раньше говорили про "хорватский опыт", теперь поют уже про "азербайджанский путь". Хотя разница любому, у кого есть хоть капля мозгов, очевидна: Азербайджан ждал 26 лет своего шанса, но самое главное имел численный, мобилизационный, экономический и военный перевес над Арменией, потому и вернул земли, да и то не все, сливки забрали кацапы. У Украины нет шансов победить рашку в прямом военном столкновении, даже без учета ядерного оружия, и надо быть реалистом, что никто нам напрямую не поможет, то есть свои войска не пошлет!
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15.02.2021 19:01 Ответить
Арестович кадинально ошибается, называя отличия азербайджанского пути от армянского.
У Азербайджана тоже очень сильная сухопутная армия, причем втрое большая численно, чем у Армении. Но кроме развития собственно многочисленной сухопутной армии они выделили деньги и на военный хай-тек. А почему бы и нет, если денег от продажи нефти хватает?
А вот у Украины нефти нет. Чего Арестович и не понимает.
Также Арестович не понимает, что когда дело доходит до месилова стенку на стенку - никакие БПЛА не выиграют войну за мотивированную и хорошо вооруженную пехоту. У азербайджанцев такой момент (переломивший всю войну!) был, когда их пехота без поддержки с воздуха (облачность!) горными козьми тропами форсировала перевалы и захватила Шушу, перерезав главнейшую автотрассу в Карабахке. Причем бой в собственно Шуше шел врукопашную - ножами и пистолетами.
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15.02.2021 20:57 Ответить
«По количеству генералов Украина лидирует в Европе. Если сложить все страны Восточной и Западной Европы, то не наберется столько генералов, сколько есть в Украине, - заявил Геннадий Москаль. Это данные 2012 года!
А сколько их появилось еще за годы войны?! Гелетей, Муженко, Полторак! Україні потрібно йти "азербайджанським шляхом" розвитку армії, але багато генералів цьому перешкоджають, - Арестович - Цензор.НЕТ 475
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15.02.2021 21:36 Ответить
А Вы, биографии читали?
Например Муженко, генералом был ЗАДОЛГО до войны.
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16.02.2021 08:41 Ответить
Дурак арестович! Зеленая шмаркя выбрала из двух третий вариант: НИЧЕГО не делать и рассказывать как все хорошо и какой он гениальный!
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15.02.2021 23:11 Ответить
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