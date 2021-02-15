Оккупация Крыма создает угрозу для энергетической безопасности Украины и всей Европы, - Кориневич

После оккупации Россией Крыма украинские залежи газа на шельфе Черного моря оказались под контролем Кремля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Временная оккупация Крыма имеет негативное влияние на вопросы энергетической безопасности как Украины, так и Европы, мира в целом. Российская Федерация, совершив временную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, национализировала ключевое украинское предприятие, нашу собственность "Черноморнефтегаз", которая имела собственный флот, собственные производственные базы, хранилища газа, установки, в частности новейшие, которые были произведены только в 2010 году", - отметил постпред.

По его словам, Украина временно не может использовать свой актив, который мог бы стать альтернативой российскому газу.

"В частности, перед оккупацией в 2013 году уже были заключены соглашения о разделе продукции по разработке со Скифского месторождения на шельфе Черного моря, это недалеко от Крымского полуострова, от Севастополя. В таких разработках были заинтересованы иностранные инвесторы, они готовы были вкладывать инвестиции в это дело. И газ с черноморского и азовского шельфа должен рассматриваться как возможная альтернатива российскому. В целом газ на азовском и черноморском шельфе составляет около половины всех залежей традиционного природного газа на территории Украины", - подчеркнул Кориневич.

Он отметил, что Украина отвечает "юридической правовой войной" на российскую войну: "Украина на уровне государства и государственных компаний подала несколько исков в арбитражи, Постоянную палату третейского суда, которые имеют цель привлечь РФ к ответственности за то, что Украина временно не может пользоваться своим имуществом и не может иметь хозяйственной деятельности на териории временно оккупированного Крыма и континентального шельфа возле него".

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