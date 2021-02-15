Пресечена махинация по незаконному возмещению из госбюджета 25 млн грн НДС, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в Харькове заблокировали многомиллионную схему по незаконному возмещению из бюджета налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2020 году одна из харьковских коммерческих структур приобрела недвижимость в Киевской области. В договоре купли-продажи они указали сумму в 300 млн грн, что почти в пять раз превышает рыночную стоимость имущества. В конце года злоумышленники подали заявку на неправомерный возврат части НДС в размере почти 25 млн грн.

"Инициированная СБУ проверка выявила финансовую махинацию коммерсантов. Руководство фирмы уведомлено об уголовной ответственности за незаконное декларирования НДС. Благодаря своевременному вмешательству спецслужбы, фирма отозвала заявку на незаконное получение возмещения", - подчеркивают в СБУ.

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