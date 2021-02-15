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афера (248) НДС (414) СБУ (18677) Харьков (6515)

Пресечена махинация по незаконному возмещению из госбюджета 25 млн грн НДС, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пресечена махинация по незаконному возмещению из госбюджета 25 млн грн НДС, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в Харькове заблокировали многомиллионную схему по незаконному возмещению из бюджета налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2020 году одна из харьковских коммерческих структур приобрела недвижимость в Киевской области. В договоре купли-продажи они указали сумму в 300 млн грн, что почти в пять раз превышает рыночную стоимость имущества. В конце года злоумышленники подали заявку на неправомерный возврат части НДС в размере почти 25 млн грн.

"Инициированная СБУ проверка выявила финансовую махинацию коммерсантов. Руководство фирмы уведомлено об уголовной ответственности за незаконное декларирования НДС. Благодаря своевременному вмешательству спецслужбы, фирма отозвала заявку на незаконное получение возмещения", - подчеркивают в СБУ.

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Автор: Ірина Дашківська
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Как же здорово что украинцев уже 30 лет обдирают дважды только с помощью одного налога- НДС. С одной стороны каждый украинец который даже покупает себе жрать чтобы не сдохнуть с голода платит крахоборам 20% подати. С другой сторороны олигофрены еще и ворую миллиарды с бюджета с помощью афер с возвратом НДС. Кстати именно металурги типо Ахметова експортируя металолом под видом готовой продукции в 90-х так себе *заработали* первые миллиарды.
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15.02.2021 16:59 Ответить
Бей Ахметку!!!
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15.02.2021 17:04 Ответить
Чушь собачья. Металлолом и внутри страны продается и закупается БЕЗ НДС.
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15.02.2021 22:47 Ответить
... и опять не договорились об откатах...
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15.02.2021 17:01 Ответить
Ну и что??
Где деньги??
кто наказан(конкретно)
Ясно чем занимается СБУ
а вот кто занимается Безопасностью Украины-не ясно..
но уши ФСБ торчат отовсюду
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15.02.2021 17:03 Ответить
Руководство фирмы "Рога и Ко" возмещало 25млн. левого НДС без участия налоговой!?
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15.02.2021 17:09 Ответить
 
 