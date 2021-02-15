Минские соглашения нуждаются в модернизации, Украина не может от них отказаться, - Резников
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Несмотря на то, что Минские соглашения несут лишь политико-дипломатический характер, Украина не может отказаться от них, однако текст документа нуждается в модернизации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"Минские соглашения носят политико-дипломатический характер. Это соглашения, но никак не международный договор, ни тем более международный закон, но это не означает, что Украина может отказаться от Минских соглашений", - отметил вице-премьер.
Он также добавил, что Минские соглашения остаются единственной базой, которая пока есть, принципы и главные цели которых - прекращение войны на Донбассе.
В то же время Резников подчеркнул необходимость модернизации Минских соглашений.
"Мне как юристу не нравится текст "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", в частности пункт 9, где речь идёт об очерёдности проведения местных выборов на Донбассе и передачи контроля на границе Украины и России. Как минимум, этот пункт требует модернизации и пересмотра, иначе он неисполним в такой редакции", - сказал министр.
Кроме того, Резников призвал Россию внимательно читать текст соглашений: "Первым пунктом есть вопросы безопасности. Без урегулирования вопросов безопасности не может быть и речи о выполнении каких-либо политических вещей, при этом, Россия постоянно настаивает на приоритете политического урегулирования, забывая про безопасность", - объяснил Резников.
Ранее сообщалось, что посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что с изменением Минских договоренностей надо быть осторожным, потому что к ним привязанные международные санкции против РФ.
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Контроль над границею це по перше! А все інше потім!
"Немає ніяких затверджень їх, як часто кажуть росіяни, у Радбезі ООН. Це неправда, це абсолютно не відповідає дійсності. Якщо ви уважно прочитаєте резолюцію (Радбезу ООН від 17 лютого 2015 р. ), вона абсолютно не вводить в дію як міжнародно-правовий документ мінські угоди - цього немає, але ці фейки досі продовжують створюватися", - сказав Чалий.
"І перші, і другі мінські домовленості приймалися під величезним військовим тиском Росії, а військові операції проводилися російськими регулярними військами - російським спецназом, російськими танками. Найголовнішим у «мінських» домовленостях є їхній перший пункт - припинення вогню. Безпекові питання, як би російська сторона не викручувала тоді руки всім і шантажувала зброєю, все одно стоять першими. Без сталого припинення вогню годі говорити про якусь політичну частину, це очевидно і не треба видумувати якусь казуїстику, шукати пункти і переставляти їх", - зазначив В.Чалий
Нам уже ***** пригрозило, что к лету кровью умоемся.
***** умется сам, по самое нехочу.
«Именно во время каденции Карима Хана Канцелярия прокурора МУС должна определиться - что же делать с «украинскими файлами», что именно, когда и в каком виде подавать судьям МКС с тем, чтобы получить разрешение на начало официального расследования», - отметил Борис Бабин.
Дядя обробляє замовлення з Кремля
А вот ТКГ в Минске,- это способ легализации террористов, которые выступают там под своими тряпками.Таки образом, эта так называемая ТКГ, является пособницей этих самых террористов. А все ее участники должны быть переведены в разряд государственных преступников.
визнання світом України - як держави, що не відбулася.
Зрозуміло, що і "Мінські
домовленості" , і одна мовність, і знищення договору про визнання кордонів
між Росією та Україною, і політичний розкол нації - все це не на користь
суверенної держави Україна, але йдемо далі і не хочемо зрозуміти, що ніхто і
ніякі Штати ніколи не почнуть війну із термоядерною Росією заради мало ресурсної України і
плани Путіна почали вже здійснюватися хоча б через добудову "Північного
потоку 2", який залишить Україну без транзиту газу. Так, газу достатньо
добувається в Україні для населення, але ж ліцензії на добуток віддані
"західним захисникам України" і вони ніколи не будуть дбати про
розвиток промисловості в Україні. Ми вже позбулися Криму, із якого РФ зробила
мілітаристську зону із станціями виявлення та наведення, позбулися Донбасу,
який давав Україні до 40% товарного ВВП, позбулися кам'яного вугілля, на якому працюють
всі наші теплоелектростанції, а атомні станції у кризовому становищі і вже
відключено 9 блоків по Україні. Але ми "Усрамся та нЕдамся" вже не
хочемо купувати твели в Росії та віддавати використані на схоронення до Росії,
а створюємо прямо під Києвом свою зону захоронення атомних відходів.
Отак і є- Бог і доля нарешті за
всі віки створення українського етносу нам дали незалежність, але ми цю
незалежність не вміємо і не можемо зберегти - і все через виконання інтересу для чужих держав та безталанних зомбованих дурнів, що не розуміють звідкіля береться незалежність і як її вберегти.