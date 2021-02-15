Минские соглашения нуждаются в модернизации, Украина не может от них отказаться, - Резников

Несмотря на то, что Минские соглашения несут лишь политико-дипломатический характер, Украина не может отказаться от них, однако текст документа нуждается в модернизации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Минские соглашения носят политико-дипломатический характер. Это соглашения, но никак не международный договор, ни тем более международный закон, но это не означает, что Украина может отказаться от Минских соглашений", - отметил вице-премьер.

Он также добавил, что Минские соглашения остаются единственной базой, которая пока есть, принципы и главные цели которых - прекращение войны на Донбассе.

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В то же время Резников подчеркнул необходимость модернизации Минских соглашений.

"Мне как юристу не нравится текст "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", в частности пункт 9, где речь идёт об очерёдности проведения местных выборов на Донбассе и передачи контроля на границе Украины и России. Как минимум, этот пункт требует модернизации и пересмотра, иначе он неисполним в такой редакции", - сказал министр.

Кроме того, Резников призвал Россию внимательно читать текст соглашений: "Первым пунктом есть вопросы безопасности. Без урегулирования вопросов безопасности не может быть и речи о выполнении каких-либо политических вещей, при этом, Россия постоянно настаивает на приоритете политического урегулирования, забывая про безопасность", - объяснил Резников.

Ранее сообщалось, что посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что с изменением Минских договоренностей надо быть осторожным, потому что к ним привязанные международные санкции против РФ.

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