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Минские соглашения нуждаются в модернизации, Украина не может от них отказаться, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минские соглашения нуждаются в модернизации, Украина не может от них отказаться, - Резников

Несмотря на то, что Минские соглашения несут лишь политико-дипломатический характер, Украина не может отказаться от них, однако текст документа нуждается в модернизации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Минские соглашения носят политико-дипломатический характер. Это соглашения, но никак не международный договор, ни тем более международный закон, но это не означает, что Украина может отказаться от Минских соглашений", - отметил вице-премьер.

Он также добавил, что Минские соглашения остаются единственной базой, которая пока есть, принципы и главные цели которых - прекращение войны на Донбассе.

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В то же время Резников подчеркнул необходимость модернизации Минских соглашений.

"Мне как юристу не нравится текст "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", в частности пункт 9, где речь идёт об очерёдности проведения местных выборов на Донбассе и передачи контроля на границе Украины и России. Как минимум, этот пункт требует модернизации и пересмотра, иначе он неисполним в такой редакции", - сказал министр.

Кроме того, Резников призвал Россию внимательно читать текст соглашений: "Первым пунктом есть вопросы безопасности. Без урегулирования вопросов безопасности не может быть и речи о выполнении каких-либо политических вещей, при этом, Россия постоянно настаивает на приоритете политического урегулирования, забывая про безопасность", - объяснил Резников.

Ранее сообщалось, что посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что с изменением Минских договоренностей надо быть осторожным, потому что к ним привязанные международные санкции против РФ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
А з якого такого буйка не може??? А якщо договір який не виконується однією з сторін вважається не дійсним! Де *** контроль над границею??? Першим пунктом записано
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15.02.2021 17:04
+3
Вангователь, калоборант і проффесор, резнікович, за наші гроші нам варить совітьську комунятську локшину, пора в Ростов.
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15.02.2021 17:49
+2
Только потому, что на них настаивает параша? Ну так если мы будем все делать так, как она хочет, то придется сдать всю Украину.
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15.02.2021 17:06
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А з якого такого буйка не може??? А якщо договір який не виконується однією з сторін вважається не дійсним! Де *** контроль над границею??? Першим пунктом записано
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15.02.2021 17:04 Ответить
Вы тупой? Первый пункт - прекращение огня. Контроль за границей - 9-й!
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15.02.2021 17:32 Ответить
Вывод незаконно находящихся на ТЕРРИТОРИИ Украины иностранных войск - пункт 10 !
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15.02.2021 17:36 Ответить
Вангователь, калоборант і проффесор, резнікович, за наші гроші нам варить совітьську комунятську локшину, пора в Ростов.
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15.02.2021 17:49 Ответить
Пункт Первый для дебилофф!
Контроль над границею це по перше! А все інше потім!
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15.02.2021 19:25 Ответить
А терше будет первым епта!
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16.02.2021 08:39 Ответить
Дебальцево уже отдали Украине ?
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15.02.2021 18:43 Ответить
і федералізацію...
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15.02.2021 19:24 Ответить
Фіделерезацію на Кубі будеш проводити
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15.02.2021 19:30 Ответить
Только потому, что на них настаивает параша? Ну так если мы будем все делать так, как она хочет, то придется сдать всю Украину.
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15.02.2021 17:06 Ответить
Чтобы делать так как хочет Россия никакого договора не надо иметь. Только шмарклю. Который будет раз в месяц ездить в Москву и спрашивать: " Чего изволите ?"
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15.02.2021 18:45 Ответить
Модернизация от зелёных это выборы под полным контролем Кремля без разоружения бандформирований.
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15.02.2021 17:06 Ответить
Експосол України в США, голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий під час публічної дискусії «Мінські угоди: виконати не можна розірвати?» заявив: "Ухвалені шість років тому Мінські домовленості є політичними, вони не мають міжнародно-правового характеру, а підтримка їх Радою безпеки ООН не означає введення їх у дію саме як міжнародно-правового документа".
"Немає ніяких затверджень їх, як часто кажуть росіяни, у Радбезі ООН. Це неправда, це абсолютно не відповідає дійсності. Якщо ви уважно прочитаєте резолюцію (Радбезу ООН від 17 лютого 2015 р. ), вона абсолютно не вводить в дію як міжнародно-правовий документ мінські угоди - цього немає, але ці фейки досі продовжують створюватися", - сказав Чалий.
"І перші, і другі мінські домовленості приймалися під величезним військовим тиском Росії, а військові операції проводилися російськими регулярними військами - російським спецназом, російськими танками. Найголовнішим у «мінських» домовленостях є їхній перший пункт - припинення вогню. Безпекові питання, як би російська сторона не викручувала тоді руки всім і шантажувала зброєю, все одно стоять першими. Без сталого припинення вогню годі говорити про якусь політичну частину, це очевидно і не треба видумувати якусь казуїстику, шукати пункти і переставляти їх", - зазначив В.Чалий
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15.02.2021 17:06 Ответить
Расия в Минском договоре участник войны Украины с оккупантом Расией, если оставлять Минский договор, то в договоре Украина выглядит с гражданским конфликтом, при этом потеряв Крым и часть Донбасса, где российское военное командование разместила свои войска для прорыва в глубь Украины.
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15.02.2021 17:12 Ответить
Пункт 10 может относится только к России! Вывод незаконно находящихся на ТЕРРИТОРИИ Украины иностранных войск - пункт 10
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15.02.2021 17:38 Ответить
Резников, Минские соглашения от Украины писали умные люди, а не зебилы. По ним параша уже 6 лет висит за яйки. А ты опять несёшь херню про пункт 9, забывая о предыдущих. Читай классику, "юрист" хренов:
Минские соглашения нуждаются в модернизации, Украина не может от них отказаться, - Резников - Цензор.НЕТ 7773
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15.02.2021 17:13 Ответить
Итого, если по-чесноку, в окопах сидеть ещё скока? Поставлю пока на 8 лет. Это- в лучшем случае. А Резниковы и всякие Козаки, чи хто там, будут вешать лапшу. Первый- нам, второй- им.
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15.02.2021 17:15 Ответить
"3,14...тит, как Троцкий". Его віражения носят взаимоисключающий характер.
Нам уже ***** пригрозило, что к лету кровью умоемся.
***** умется сам, по самое нехочу.
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15.02.2021 17:16 Ответить
Резніков ще себе не замазав ЗЕбагнюкою, й він дуже розумний чоловік, знайде шляхи своїм вчинкам та ідеям у новій для Вовки міжнародній ситуаціЇ Козир -НА ВИХІД! Його інтерв"ю це дуже показово - пацюк з напівтіні ОПУ вийшов на світло пресухи...
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15.02.2021 17:31 Ответить
12 февраля 2021 произошло событие, которое будет иметь краеугольное значение для привлечения к ответственности виновных в международных преступлениях, совершенных в Украине с 2014 года. Произошло избрание нового прокурора Международного уголовного суда, а именно - британского гражданина, адвоката и доктора права Карима Ахмад Хана. Об этом сообщил на своей странице в Facebook доктор юридических наук, бывший постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин.
«Именно во время каденции Карима Хана Канцелярия прокурора МУС должна определиться - что же делать с «украинскими файлами», что именно, когда и в каком виде подавать судьям МКС с тем, чтобы получить разрешение на начало официального расследования», - отметил Борис Бабин.
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15.02.2021 17:35 Ответить
Єдине що потребує модернізації то це ЗЕгенератні мізки, але це абсолютно неможливо...
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15.02.2021 17:47 Ответить
Модернизация минских соглашений тоже ничего не изменят.Даже не исключено,что они могут оказаться ещё хуже.Резников сам говорит.что нет международного договора.И он крайне необходим.Но он должен быть подписан странами антироссийской коалиции с целью полной экономической изоляции РФ.
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15.02.2021 18:22 Ответить
Нафіга воно нам треба? Все одно не будуть сепаратисти голосувати ні за Зеленського, ні за ОТЗЖ
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15.02.2021 18:41 Ответить
БУДАПЕШТ - міжнародна УГОДА, ДОКУМЕНТ, а мінськ - тимчасова "порада" !!! - вивчай матчастину!!!
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15.02.2021 19:02 Ответить
Меморандум! Це не зобовязальне !!це з доброї волі
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15.02.2021 19:29 Ответить
текст документа нуждается в модернизации. Источник: https://censor.net/ru/n3248053

Дядя обробляє замовлення з Кремля Мінські угоди потребують модернізації, Україна не може від них відмовитися, - Резніков - Цензор.НЕТ 3753
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15.02.2021 19:32 Ответить
А придется отказаться. Минские соглашения,- это предательство.

А вот ТКГ в Минске,- это способ легализации террористов, которые выступают там под своими тряпками.Таки образом, эта так называемая ТКГ, является пособницей этих самых террористов. А все ее участники должны быть переведены в разряд государственных преступников.
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16.02.2021 02:56 Ответить
А что дали эти долгоиграющие переговоры Украине? (Именно Украине, не вам, говорящим от е1 вродк имени и стригущих купоны на всю эту говорильню для себя лично,) Конкрентно, за все годы - первое, второе, десятое! Очень удобная кормушка для всех "участников" переговорного процесса. Понятно, что надо продолжать - очень сытное безбедное корыто для "переговаривающихъся"! А платит кто? Уж не мы ли? Не зря Зеленскому все мало и мало.
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16.02.2021 08:41 Ответить
идиоты во власти,идиотские решения,идиотские заявления.Хотят москали разрушеный донбасс,пусть подавятсяним,оставте донбасс в покое,организуйте там нормальную границу,отделите забором и не платите им дань в виде пенсий,не давайте туда бесплатно воду,газ и электричество,они уже не наши,мы кормим врагов.Переведите все внимание на возврат крыма.Когда орки поймут что прийдется тащить на себе уничтоженные ими территории,они сразу включат заднюю,потому,что поймут ,что шантажировать донбасом уже не получится,а за крым нужно страдать.Они же отвлекают внимание донбасом от решения вопроса о мире вообще.
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16.02.2021 08:42 Ответить
да и честно говоря,окацапленный донбасс Украине не нужен вообще,это раковая опухоль была еще при союзе.Одни бандюки и зеки,вся гадость шла оттуда.Нужно провести референдум и спросить у народа нужен ли нам такой донбасс.Принять его назад в Украину нужно только в отстроеном налаженном и возделанным,каким он был до войны,а сейчас это тяжеленный груз, никому не нужный.раша скоро сама развалится на много частей,по прогнозу рос.политологов в эмиграции.И тогда украине нужно будет вернуть свои земли ,украденные еще до революции.Но это уже не при этом правительстве.Чтоб вы понимали,что росиянам этот предательский даунбас как заноза в жопе.ведь все знают притчу о единажды предавшем.он предаст еще сто раз ,потому,что дух предательский,уголовный,подлый и наглый там царит.
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16.02.2021 08:55 Ответить
Нажаль, усі дії влади сприяють виконанню путінського наказу на створення ситуації задля
визнання світом України - як держави, що не відбулася.
Зрозуміло, що і "Мінські
домовленості" , і одна мовність, і знищення договору про визнання кордонів
між Росією та Україною, і політичний розкол нації - все це не на користь
суверенної держави Україна, але йдемо далі і не хочемо зрозуміти, що ніхто і
ніякі Штати ніколи не почнуть війну із термоядерною Росією заради мало ресурсної України і
плани Путіна почали вже здійснюватися хоча б через добудову "Північного
потоку 2", який залишить Україну без транзиту газу. Так, газу достатньо
добувається в Україні для населення, але ж ліцензії на добуток віддані
"західним захисникам України" і вони ніколи не будуть дбати про
розвиток промисловості в Україні. Ми вже позбулися Криму, із якого РФ зробила
мілітаристську зону із станціями виявлення та наведення, позбулися Донбасу,
який давав Україні до 40% товарного ВВП, позбулися кам'яного вугілля, на якому працюють
всі наші теплоелектростанції, а атомні станції у кризовому становищі і вже
відключено 9 блоків по Україні. Але ми "Усрамся та нЕдамся" вже не
хочемо купувати твели в Росії та віддавати використані на схоронення до Росії,
а створюємо прямо під Києвом свою зону захоронення атомних відходів.

Отак і є- Бог і доля нарешті за
всі віки створення українського етносу нам дали незалежність, але ми цю
незалежність не вміємо і не можемо зберегти - і все через виконання інтересу для чужих держав та безталанних зомбованих дурнів, що не розуміють звідкіля береться незалежність і як її вберегти.
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16.02.2021 08:59 Ответить
 
 