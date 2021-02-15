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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Герус обещает законопроект о запрете импорта света и угля из России

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус собирается подать весной законопроект о запрете импорта из России электроэнергии и антрацитового угля.

Об этом он сказал заявил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Я думаю, что мы весной перейдем к тому, чтобы в каком-то виде, возможно, через закон ограничивать импорт электроэнергии, в частности, из Российской Федерации... Я буду инициировать решение, которое будет касаться и электроэнергии, и антрацитового угля", - сказал он.

По словам Геруса, кроме полного запрета импорта также, возможно, будет предложен механизм специальных пошлин. Эта инициатива нардепа будет касаться нефтепродуктов, сжиженного газа и коксующегося угля.

Также на Цензор.НЕТ: ТЭС не смогут прекратить производство электроэнергии по собственному желанию, - Герус. ВИДЕО

Напомним, Украина 1 февраля 2020 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России из-за дефицита электричества в пиковый зимний период.

До этого в январе 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после почти девятимесячного запрета регулятора.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
"Слуга народа" Герус обещает законопроект о запрете импорта света и угля из России - Цензор.НЕТ 9490
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15.02.2021 17:26
+10
"Слуга народу" Герус обіцяє законопроєкт про заборону імпорту світла і вугілля з Росії - Цензор.НЕТ 1382
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15.02.2021 17:31
+9
Этот косоглазый бездарь и Лизоблюд зеленского и коломойского ещё . что-то вякает??!
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15.02.2021 17:23
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"Слуга народа" Герус обещает законопроект о запрете импорта света и угля из России - Цензор.НЕТ 9587
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15.02.2021 17:22 Ответить
Этот косоглазый бездарь и Лизоблюд зеленского и коломойского ещё . что-то вякает??!
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15.02.2021 17:23 Ответить
"Слуга народу" Герус обіцяє законопроєкт про заборону імпорту світла і вугілля з Росії - Цензор.НЕТ 1382
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15.02.2021 17:31 Ответить
7 лет этот вопрос на повестке дня...
на Московии и Лугандонии наверно ухахатываются от смеха над Киевом..
и там это - пенсии коллаборантам не задерживайте - терпилы..
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15.02.2021 17:24 Ответить
З 2015 до 2019 Україна НЕ купувала електроенергію у мордора.
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15.02.2021 18:01 Ответить
Але усі ці роки експортувала енергію в Крим
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15.02.2021 18:16 Ответить
По воздуху, воде или силой мысли?
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15.02.2021 18:23 Ответить
Как же до них обходились без законопроектов? Прямо жизни не было.
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15.02.2021 17:25 Ответить
Оце Бєню зашкварили!
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15.02.2021 17:26 Ответить
"Слуга народа" Герус обещает законопроект о запрете импорта света и угля из России - Цензор.НЕТ 9490
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15.02.2021 17:26 Ответить
управлять атомной станцией сможет любой дурак - его заместители должны быть умными.. "Слуга народу" Герус обіцяє законопроєкт про заборону імпорту світла і вугілля з Росії - Цензор.НЕТ 5635
ВИДЕО

https://twitter.com/i/status/1360544251239567365
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15.02.2021 17:32 Ответить
Вони усі хворі клептоманієй. Нічого другого не вміють робити та йдуть красти.
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15.02.2021 18:19 Ответить
законопроект о запрете импорта света

"Слуга народу" Герус обіцяє законопроєкт про заборону імпорту світла і вугілля з Росії - Цензор.НЕТ 573
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15.02.2021 17:31 Ответить
до червня впишуться ...
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15.02.2021 17:34 Ответить
Собирается весной подать проект закона запрещающий давать врагу деньги на войну с Украиной?
"Слуга народу" Герус обіцяє законопроєкт про заборону імпорту світла і вугілля з Росії - Цензор.НЕТ 7234
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15.02.2021 17:35 Ответить
Першою весною після каденції шмарклі...
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15.02.2021 18:20 Ответить
2 липня 2020 Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус виніс на голосування комітету законопроект №3657-1, яким планується внести поправки в закон "Про ринок електроенергії". Для відновлення пропонується відновити раніше заборонений імпорт електроенергії з країн СНД, зокрема Росії.
Ляшко дав свідчення у ДБР по справі про держзраду Геруса
«В діях Андрія Геруса містяться ознаки злочину «державна зрада», тому що Герус змінив законодавство і незаконно вніс поправки, які дозволили із жовтня 2019 року по березень 2020 року відновити імпорт електроенергії з Росії. За цей період ми купили російську електрику на більше мільярда гривень. Постачала її в Україну державна російська компанія «Інтер РАО», Голова ради директорів якої Ігор Сєчін - один з наближених до Путіна олігархів та проти якого США, ЄС, Канада та інші держави ввели санкції за анексію Криму та військові дії на Донбасі. В результаті дій Геруса українська енергетика знищена, понад 50 мільярдів гривень боргів між учасниками ринку електроенергії, державні та приватні компанії в стані банкрутства і десятки тисяч шахтарів, енергетиків без зарплати і роботи впродовж багатьох місяців. Треба бути сліпим, щоб не бачити, що Герус - російський диверсант, ворог України, в результаті дій якого країна зазнали величезні збитки», - обурився Ляшко.
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15.02.2021 17:37 Ответить
Прозрів? 😊 Хрен там!! Хоче, курва (літературне, походить від латинського kurvus - кривий, можна трактувати, як особа, яка ходить криво, манівцями) уникнути відповідальності за похерену енергетику країни. Чомусь вважає, що у всіх українців така ж куца пам'ять, як і у 73 відсотків зебілів. Воно навіть не здогадується, що рукописи, медвафайли не горять. 😁
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15.02.2021 17:37 Ответить
історія називається - ЧОМУ ГЕРУС УКАКАЛСЯ?

Стратегия нацбезопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов
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15.02.2021 17:38 Ответить
вибачаюсь .... ОБКАКАЛСЯ ("мемити" треба точно за текстом)
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15.02.2021 17:40 Ответить
"Слуга народу" Герус обіцяє законопроєкт про заборону імпорту світла і вугілля з Росії - Цензор.НЕТ 3081
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15.02.2021 17:40 Ответить
То щось ще Енштейн намутив....
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15.02.2021 18:22 Ответить
Что же ты это сделал с монобильшостю, которые нанесли материальных убытков Украине.А с тебя и твоего комитета надо вернуть эти убытки и вы обязаны ни копейки не получать от государства пока не вернёте.Посмотрим реакцию ОП,прокуратуры,СБУ на тот нанесённый ущерб.Вот на практике увидим реальную борьбу власти с коррупцией.Но зтого не будет.Ведь президент подписывал.Вот вам и коррупция в действии.
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15.02.2021 17:49 Ответить
Як наші міністри так і депутати все формулюють в майбутньому часі. Вони в українській мові навіть не вчили не неастоящего часу, ні минулого, тільки майбутнє.
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15.02.2021 18:11 Ответить
тільки збирається... А чи не сказав, - весною якого року?
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15.02.2021 18:33 Ответить
импорта света/ ещё не все технари привыкли к "импорту тока" , а надо уже привыкать к "импорту света".
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15.02.2021 18:43 Ответить
Це точно. Може то варто навчитися продавати сонячне чи місячне світло )))
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15.02.2021 19:04 Ответить
Вже наторгувався???
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15.02.2021 18:54 Ответить
Импорт света - это типа Солнце встаёт на востоке?
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15.02.2021 19:18 Ответить
Стоїть кораблик біля Одеси. Привіз вугілля з ПАР. І кожен/через день митники його оформлюють.А він все стоїть і стоїть. І наче тече вугілля з далекої країни...а насправді?
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15.02.2021 19:35 Ответить
Администратор, звыняюсь, но у нас тут не детский сад и не бабули у подъезда, чтобы нам электричество светом и током называли.
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15.02.2021 20:04 Ответить
Теперь начнутся отключения под разными предлогами. И за что нам такое горе...
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15.02.2021 20:20 Ответить
Как можно импортировать свет из царства тьмы? "Слуга народу" Герус обіцяє законопроєкт про заборону імпорту світла і вугілля з Росії - Цензор.НЕТ 1430
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15.02.2021 21:11 Ответить
"Слуга народу" Герус - в назві статті. "Слуга народу" - звучить огидніше ніж матюк. Як треба не не любити, не поважати себе, щоб обирати собі в "царі" людей, які так зневажливо ставляться до плебсу, коли так зверхньо, з такою зневагою до всіх називають себе "слугами народу". Пошукав історію виникнення цього погоняла. Знаходжу, СРСР, «Слуга народу» - новелла в киножурнале «Фитиль» (1991) То, здавалось, вже був кінець того ганебного явища неповаги до людей, коли компартчинуші саркастично називали себе «Слуга народу». Люди люто ненавиділи цих "слуг". Огидні постаті, совкові "керівники", проти яких повстали народи СРСР. І тепер вони знову при владі. Скільки можна наступати на одні й ті ж самі граблі.
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16.02.2021 10:41 Ответить
 
 