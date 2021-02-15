"Слуга народа" Герус обещает законопроект о запрете импорта света и угля из России
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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус собирается подать весной законопроект о запрете импорта из России электроэнергии и антрацитового угля.
Об этом он сказал заявил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Я думаю, что мы весной перейдем к тому, чтобы в каком-то виде, возможно, через закон ограничивать импорт электроэнергии, в частности, из Российской Федерации... Я буду инициировать решение, которое будет касаться и электроэнергии, и антрацитового угля", - сказал он.
По словам Геруса, кроме полного запрета импорта также, возможно, будет предложен механизм специальных пошлин. Эта инициатива нардепа будет касаться нефтепродуктов, сжиженного газа и коксующегося угля.
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Напомним, Украина 1 февраля 2020 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России из-за дефицита электричества в пиковый зимний период.
До этого в январе 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после почти девятимесячного запрета регулятора.
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на Московии и Лугандонии наверно ухахатываются от смеха над Киевом..
и там это - пенсии коллаборантам не задерживайте - терпилы..
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https://twitter.com/i/status/1360544251239567365
Ляшко дав свідчення у ДБР по справі про держзраду Геруса
«В діях Андрія Геруса містяться ознаки злочину «державна зрада», тому що Герус змінив законодавство і незаконно вніс поправки, які дозволили із жовтня 2019 року по березень 2020 року відновити імпорт електроенергії з Росії. За цей період ми купили російську електрику на більше мільярда гривень. Постачала її в Україну державна російська компанія «Інтер РАО», Голова ради директорів якої Ігор Сєчін - один з наближених до Путіна олігархів та проти якого США, ЄС, Канада та інші держави ввели санкції за анексію Криму та військові дії на Донбасі. В результаті дій Геруса українська енергетика знищена, понад 50 мільярдів гривень боргів між учасниками ринку електроенергії, державні та приватні компанії в стані банкрутства і десятки тисяч шахтарів, енергетиків без зарплати і роботи впродовж багатьох місяців. Треба бути сліпим, щоб не бачити, що Герус - російський диверсант, ворог України, в результаті дій якого країна зазнали величезні збитки», - обурився Ляшко.
Стратегия нацбезопасности Украины будет разработана до 14 марта. Один из главных факторов - устранение энергозависимости от страны-агрессора, - Данилов