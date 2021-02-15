РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10973 посетителя онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
482 3
обстрел (20139) Донбасс (26945) наемники РФ (2002) операция Объединенных сил (4182)

Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станковошл противотанкового гранатомета вблизи Славного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Светлодарск оккупанты осуществили провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.

В районе проведения ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 31 взрывоопасный предмет.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Также читайте: Трое украинских воинов погибли в результате подрыва на неизвестном устройстве. За сутки враг трижды нарушил режим "тишины", - штаб ОС

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"знищено 500 російських окупантів, ЗСУ посунули лінію розмежування ще на 500 метрів в бік кордону з РФ" от такі новини ми повинні чути кожен день!!!
показать весь комментарий
15.02.2021 17:59 Ответить
Режим тиші...голосно радіо включили...порушили режим тиші...наче б то військова термінологія має бути чіткою та однозначною...як по мені, то невдалий термін.
показать весь комментарий
15.02.2021 18:14 Ответить
Найманці РФ із початку доби двічі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3987

У місті Дніпро 14 лютого на Алеї героїв вшанували пам'ять українських військових, які загинули у Боях під Дебальцево в лютому 2015 року.
Захід провели з ініціативи громадськості. Учасники акції - громадські активісти, волонтери, колишні бійці - запалили лампадки в пам'ять про загиблих. Тих, хто загинув у районі Дебальцевого, згадали поіменно.
Найманці РФ із початку доби двічі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1435

.
Найманці РФ із початку доби двічі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9486

.
Найманці РФ із початку доби двічі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8732

..
показать весь комментарий
15.02.2021 18:17 Ответить
 
 