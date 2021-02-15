Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станковошл противотанкового гранатомета вблизи Славного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Светлодарск оккупанты осуществили провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.
В районе проведения ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 31 взрывоопасный предмет.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.
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У місті Дніпро 14 лютого на Алеї героїв вшанували пам'ять українських військових, які загинули у Боях під Дебальцево в лютому 2015 року.
Захід провели з ініціативи громадськості. Учасники акції - громадські активісти, волонтери, колишні бійці - запалили лампадки в пам'ять про загиблих. Тих, хто загинув у районі Дебальцевого, згадали поіменно.
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