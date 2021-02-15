Мужчина украл из "Охматдета" датчик от сканера УЗИ за 250 тыс. грн, его задержали, - полиция

Датчик нашли дома у подозреваемого и вернули медикам. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Пропажу датчика обнаружили медики "Охматдета". Они обратились в полицию, и стражи порядка опросили свидетелей и посмотрели видео с камер наблюдения.

"Оперативники задержали вероятного подозреваемого через несколько дней после совершения преступления. Им оказался 28-летний уроженец Кировоградской области. Также провели неотложный обыск в квартире правонарушителя, где обнаружили похищенный устройство - датчик от сканера ультразвукового диагностирования", - рассказал начальник Шевченковского управления полиции Дмитрий Шумейко.

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Он отметил, что подозреваемого уже не раз привлекали к ответственности за кражи. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.