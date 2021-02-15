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Новости Происшествия
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воровство (662) Киев (24534) ОХМАТДЕТ (146) Нацполиция (15731)

Мужчина украл из "Охматдета" датчик от сканера УЗИ за 250 тыс. грн, его задержали, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина украл из

Датчик нашли дома у подозреваемого и вернули медикам. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Пропажу датчика обнаружили медики "Охматдета". Они обратились в полицию, и стражи порядка опросили свидетелей и посмотрели видео с камер наблюдения.

"Оперативники задержали вероятного подозреваемого через несколько дней после совершения преступления. Им оказался 28-летний уроженец Кировоградской области. Также провели неотложный обыск в квартире правонарушителя, где обнаружили похищенный устройство - датчик от сканера ультразвукового диагностирования", - рассказал начальник Шевченковского управления полиции Дмитрий Шумейко.

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Он отметил, что подозреваемого уже не раз привлекали к ответственности за кражи. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Соромно за таких "громадян".
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15.02.2021 18:13
+5
это не лечиться....
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15.02.2021 18:17
+4
Фото цього покидька в студію!
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15.02.2021 18:12
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Фото цього покидька в студію!
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15.02.2021 18:12 Ответить
Та єкє фото.... Вони там *********.
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15.02.2021 18:29 Ответить
Соромно за таких "громадян".
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15.02.2021 18:13 Ответить
Ещё присавке по такой схеме даже детсадки обворовывали ,или раздевалки на заводах,банях итд.
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15.02.2021 18:14 Ответить
это не лечиться....
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15.02.2021 18:17 Ответить
А как он в ОХМАДЕТ попал?
С ребёнком своим?
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15.02.2021 18:22 Ответить
..посадить урода по статье "за изнасилование несовершеннолетних"
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15.02.2021 18:22 Ответить
Если ничего не спер - день прожит зря
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15.02.2021 18:27 Ответить
Посадити цього ган.. .а , волоцюга та ледащо.
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15.02.2021 19:03 Ответить
Явно по заказу, знал что нужно брать -паяльник на живот или утюг на спину кто отправил за устройством, не спирт уволок.
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15.02.2021 19:04 Ответить
Красти у хворих дітей...повна деградація.
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15.02.2021 19:30 Ответить
Полициянты, прекращайте отслеживать людей по мобильному телефону. Дебилов - можно
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15.02.2021 19:50 Ответить
ну украл - а зачем ?
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15.02.2021 20:29 Ответить
Вот говнюк. А как он получил доступ к датчику? Чоловік вкрав з "Охматдиту" датчик від сканера УЗД за 250 тис. грн, його затримали, - поліція - Цензор.НЕТ 5122
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15.02.2021 20:37 Ответить
..яскравый представнык нариду..= як не з"им, так...- по тексту...(((
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16.02.2021 01:05 Ответить
 
 