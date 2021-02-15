Офис Президента сообщил о признании в ОАЭ украинских водительских прав. На самом деле их признают там с 2007 года, - СМИ
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Вчерашние сообщения властей разошлись с информацией Главного сервисного центра МВД.
На это обратило внимание издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.
Так, вчера, 14 февраля в Офисе Президента сообщили, что Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали меморандум о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.
"Теперь владелец водительского удостоверения, выданного компетентным органом одной из стран, имеет право управлять транспортным средством той категории, указанной в удостоверении водителя, на территории другой страны в течение определенного ее национальным законодательством периода", - сказано в сообщении на официальном сайте президента.
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При этом, согласно информации Главного сервисного центра МВД, украинские национальные удостоверения водителя признаются в ОАЭ с 10 января 2007 года.
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Офис Президента сообщил о офигенном достижении Вовы ЗЕ, который сейчас греет свою жопу в Эмиратах, замаскировав отдых, типа, "рабочим визитом".
Так вот, Вова похвастался тем, что в ОАЭ отныне признают украинские водительские права)))
На самом же деле, их признают там с 2007 года ( при Ющенко )
Согласно информации Главного сервисного центра МВД, украинские национальные удостоверения водителя признаются в ОАЭ с 10 января 2007 года.
Але можна оформити Міжнародне посвідчення водія можна оформити давши фото і сплативши аж 8,16 грн - https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/192443_yak-otrimati-mzhnarodn-prava-vodya
В прошлом году в феврале месяц был в ОАЭ, забронировал машину на прокат, но по приезду мне сказали, что наши права НЕ КАТЯТ !!!
Машину не дали, страховку получить нельзя, а полиция остановит и гаплык.....
Выход был такой: земляк дал свою машину и сказал, что можешь ездить не привлекая внимания полиции и не нарушая правил - так месяц и пропетлял!
Працівники якось конторки не обов'язково є знавцями міжнародного законодавства
Ідіоти, які не знають законодаства і халатно ставляться до виконання посадових обов'язків, є повсюди.
Есть водительские права - пластик, там дублировано все на англ.языке. А есть "міжнародне посвідчення водія" - книжечка которую можно получить вместе с правами, если потребовать.
Венская конвенция говорит о взаимном признании прав, это означает что если человек переехал в ОАЭ и хочет получить вод.права ОАЭ, ему не надо сдавать экзамен - достаточно заплатить пошлину, заполнить заявление и права заменят на местные без всяких экзаменов.
Венская конвенция НЕ ОБЯЗЫВАЕТ прокатные конторы принимать украинские права. Для этого требуются (и не только в ОАЭ, но и в некоторых других странах) - "міжнародне посвідчення водія".
Детально расписано на Цензоре - ссылка
Кстати, оттуда: "Якщо ж ваше посвідчення є безстроковим, ..., то за правилами конвенції, Вам необхідно мати міжнародне посвідчення водія."
"Венская конвенция говорит о взаимном признании прав, это означает что если человек переехал в ОАЭ и хочет получить вод.права ОАЭ, ему не надо сдавать экзамен - достаточно заплатить пошлину, заполнить заявление и права заменят на местные без всяких экзаменов." - Брєд.
Для прикладу, Німмечина теж учасник Віденської конвенції про дорожній рух, як і ОАЕ Как получить водительские права в Германии Deutsche Welle - "Как проходят занятия в немецкой автошколе Тем, у кого уже есть водительские права, например - российские, посещать лекции необязательно, но сдавать теоретическую часть все равно придется."
Венская конвенция Статья 41 Водительские удостоверения ООН https://unece.org/DAM/trans/conventn/Conv_road_traffic_RU.pdf
2. a) Договаривающиеся стороны будут признавать: i)любое национальное водительское удостоверение, соответствующее предписаниям приложения 6 к настоящей Конвенции;
6. Положения настоящей статьи не обязывают Договаривающиеся стороны: b) признавать действительность национальных водительских удостоверений выданных водителям, обычное местожительство которых в момент выдачи удостоверений находилось не на территории, где были выданы удостоверения, или которые перенесли свое местожительство после выдачи удостоверений на другую территорию. - ТОБТО якщо людина турист, то її посвідчення мають визнаватись, якщо ж вона переїхала жити - то можуть на розсуд країни - або просто посвідчення замінити, або ж зобов'язати здати екзамен (як наприклад Німмечина, ОАЕ).
Міжнародне посвідчення водія можна оформити давши фото і сплативши аж 8,16 грн - https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/192443_yak-otrimati-mzhnarodn-prava-vodya
В будь якому випадку Авякян і Зеленський кажуть напівбрехню - якщо араби не визнають посвідчення, яке мають визнавати відповідно до міжнародного договору, то нічого їм не завадить порушувати законні права(в загальному смислі) українців і після підписання меморандуму - "информационно-справочный документ с изложением взглядов на какой-либо вопрос"(з вікіпедії)
"всі нові національні посвідчення водія видані в Україні повністю відповідають вимогам встановленим Віденською конвенцією про дорожній рух і без наявності міжнародного посвідчення водія дають право на керування в країнах, що приєднались до цієї конвенції."
Ключевое слово - "нові".
"Однак, якщо ваше посвідчення є безстроковим та/або не всі записи у ньому продубльовані латинськими літерами, то воно не дає вам права керувати транспортним засобом у жодній із закордонних країн. Джерело: https://reforms.censor.net/m3022006"
Права которые выдавались до 2011 г. с бессрочным термином - НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Все.
Я сам в Польше обменял права по Венецианской конвенции на польские, были бессрочные - теперь польские со сроком действия 10 лет, и по ним уже езжу.
"всі нові національні посвідчення водія видані ... дають право на керування в країнах " - я ж не спречаюсь з цим твердженням. Виходить, що Авякян і Зеля приписали собі те, що і без них нормально працює.
Я давав посилання, міжнародне посвідчення водія можна оформити за 8,16 грн - щоб не сперечатися з упоротими працівниками.
Дубай, ОАЭ. Граждане Украины, являющиеся резидентами Объединенных Арабских Эмиратов, смогут «обменивать» (получать в упрощённом порядке) свои национальные водительские права на местные бесплатно и без экзаменов.