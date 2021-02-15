Мораторий на проекты за российские деньги в Киеве будет касаться и мемориала "Бабий Яр", - Линчевский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Запрет воплощать проекты за российские деньги в Украине должен касаться всех направлений. В частности, и проекта мемориала Холокоста "Бабий Яр", который финансируют российские олигархи, а воплощает российский режиссер Илья Хржановский.
Об этом в эфире Громадського радіо сказал заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики Александр Линчевский, передает Цензор.НЕТ.
"В нашем городе не может быть российского капитала. Не могут россияне построить здесь что-то хорошее. Любая инвестиция - детский сад, цветочный магазин, музей - означает, что в Украине зарабатывают средства, которые идут на поддержку российской армии", - сказал он.
По инициативе депутата Киевсовета от "Голоса" Алины Михайловой и Александра Линчевского, Киевсовету предложили установить запрет на участие граждан и субъектов хозяйствования из России как государства-агрессора в реализации проектов столицы.
"Нам кажется абсолютно логичным, что город не должен внедрять проекты, связанные с Российской Федерацией. Мы убеждены, что во время войны город и государство не должны пользоваться российскими инвестициями. Когда одни воюют, защищая страну, другие не могут пожимать руки представителям страны-агрессора, заключая соглашения", - считает Линчевский.
По его словам, недопустимо, когда тот, кто получает прибыль в Украине, платит налоги в РФ, содержа армию.
"Этот бизнес, который заработает денег в нашем городе, потом вернется к нам пулями", - уверен Линчевский.
Запрет распространяется и на субъекты хозяйствования, которые находятся под контролем россиян, а также юрлица, в уставных капиталах которых доля РФ. Соответствующий документ, зарегистрированный секретариатом городского совета, оказался в распоряжении LB.ua, отмечает издание.
Напомним, что голосование за частный проект реконструкции "Бабьего Яра", который финансируют российские олигархи, должно было пройти на сессии Киевсовета 11 февраля. Однако Кличко снял проект с рассмотрения.
Ранее исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс заявил, что инициаторы этого проекта 25 декабря начали раскопки на Кирилловском православном кладбище и нашли там остатки захоронений.
Зисельс также заявил, что министр культуры Украины Александр Ткаченко не хотел подписывать меморандум с российским проектом "Бабий Яр", его заставил Андрей Ермак. Также Зисельс сказал: "Этот русский проект - троянский конь, которого Путин подкладывает под Украину".
По его словам, в Украине 6-й год разрабатывается украинский проект - комплексная мемориализации Бабьего Яра. 18 ученых, историков, объединились вокруг Института истории Украины Академии наук.
Пожалуйста, подождите...
Подлизывай качественнее, шавка.
Так і дозволять їм.
- Зараз конкурують два проєкти меморіалу: український і російський. Ви, я так розумію, в українському?
- Так, від серпня 2015 року, коли указом президента Порошенка було створено оргкомітет з підготовки заходів до 75 роковин від початку трагедії в Бабиному Яру. Ми з істориком Віталієм Нахмановичем, власне, і готували цей указ. Оргкомітет ухвалив рішення реприватизувати, себто забрати у власність держави незаконно приватизований будинок по вулиці Юрія Іллєнка, 44, колишню контору колишнього єврейського цвинтаря, і зробити там музей пам'яті жертв Бабиного Яру. А російський проєкт з'явився приблизно в лютому 2016 року, коли сумнозвісний бізнесмен Павло Фукс приїхав із Росії й мені, серед інших, запропонував співпрацю від імені Фрідмана й Хана. Це була перша звістка.
- А коли з'явилася якась конкретика?
- Перший активний захід вони організували у вересні 2016 року, якраз на 75-річчя: презентували свій проєкт у Національному музеї Т. Г. Шевченка. Були Фрідман і Хан, приїхав Петро Порошенко, йому першому надали слово, і він сказав: «Я хочу це робити, я задію свій родинний фонд, а усіх вас, хто тут зібрався, запрошую до мене приєднатися». Тепер брешуть, що він нібито підтримав російський проєкт - це не так, я був у залі й пам'ятаю той виступ. Вони створили наукову команду на чолі з Карлом Беркгоффом, відомим нідерландським істориком, дослідником Голокосту та Другої світової війни, до неї ввійшли інші науковці з іменами, які почали працювати над історичним наративом. Десь у 2017 році вони запропонували свій доробок громадськості, й до їхньої роботи вже тоді виникли дуже серйозні зауваження від присутніх - істориків, громадських активістів і народних депутатів. Зокрема, зовсім не дослідженою виявилася природа європейського антисемітизму, хоча в таких документах вона мала би бути присутньою.
Але головне - їхня методика описувала Голокост як концентричні кола, що розходяться з певного центру, а центр - це Бабин Яр, Київ. Тобто не Берлін, не Ванзейська конференція, де ухвалили «остаточне вирішення єврейського питання», а Київ. Нібито звідси Голокост ішов на Захід - абсурд! До того ж у документі не було жодного пояснення такого явища, як колабораціонізм. Я виступив (і Карл Беркгофф потім зі мною погодився), що для нашої країни таке поняття застосувати неможливо, бо тут геть інші обставини: якщо не взяти до уваги попередніх 20 років терору, розкуркулення й Голодомору, то неможливо зрозуміти, чому частина місцевих мешканців погодилася співпрацювати з нацистами. - https://tyzhden.ua/Society/251453
І таких багато.
під наглядом гебістів-феесбістів, звичайно (а як шо нє так - моменто в море)
Але Зе, як представник цього народу, не відмовився.
Ну, побачимо.
Саша Лютик@sasha_lutik 21 ч
Закривають центральну районну бібліотеку імені Є. Плужника на Прорізній.
Комусь з верхівки дуже потрібне приміщення в центрі Києва.
Кажуть, буде щось для підвищення кваліфікації депутатів. (це в кулуарах говорять)
Просто викидають людей та весь бібліотечний фонд на вулицю.
Никому не желаю такое увидеть...поседеть можно за 5 минут...
https://www.facebook.com/groups/308341717064987/permalink/414621189770372/
"
Уже почти год, как построили типа Шулявку, вгатив в его карманы 3 бюджета строительства, только киевляне по прежнему месят грязь, чтобы дойти до метро от Космополита! И до полноценного ремонта Шулявки руки так и не дошли! Корпус Большевика не позволяет завершить строительство. Это значит, что Кличко на обогащении одной только Шулявки не остановился!