РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9967 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 199 47
Бабий Яр (185) Киев (24534) Холокост (183) Линчевский (26) Хржановский Илья (15)

Мораторий на проекты за российские деньги в Киеве будет касаться и мемориала "Бабий Яр", - Линчевский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мораторий на проекты за российские деньги в Киеве будет касаться и мемориала

Запрет воплощать проекты за российские деньги в Украине должен касаться всех направлений. В частности, и проекта мемориала Холокоста "Бабий Яр", который финансируют российские олигархи, а воплощает российский режиссер Илья Хржановский.

Об этом в эфире Громадського радіо сказал заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики Александр Линчевский, передает Цензор.НЕТ.

"В нашем городе не может быть российского капитала. Не могут россияне построить здесь что-то хорошее. Любая инвестиция - детский сад, цветочный магазин, музей - означает, что в Украине зарабатывают средства, которые идут на поддержку российской армии", - сказал он.

По инициативе депутата Киевсовета от "Голоса" Алины Михайловой и Александра Линчевского, Киевсовету предложили установить запрет на участие граждан и субъектов хозяйствования из России как государства-агрессора в реализации проектов столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно разобраться с "российской арендой" в Бабьем Яре и устроить прозрачный конкурс проектов мемориализации, - лауреат Премии Мейса-2020 Десятерик

"Нам кажется абсолютно логичным, что город не должен внедрять проекты, связанные с Российской Федерацией. Мы убеждены, что во время войны город и государство не должны пользоваться российскими инвестициями. Когда одни воюют, защищая страну, другие не могут пожимать руки представителям страны-агрессора, заключая соглашения", - считает Линчевский.

По его словам, недопустимо, когда тот, кто получает прибыль в Украине, платит налоги в РФ, содержа армию.

"Этот бизнес, который заработает денег в нашем городе, потом вернется к нам пулями", - уверен Линчевский.

Запрет распространяется и на субъекты хозяйствования, которые находятся под контролем россиян, а также юрлица, в уставных капиталах которых доля РФ. Соответствующий документ, зарегистрированный секретариатом городского совета, оказался в распоряжении LB.ua, отмечает издание.

Также читайте: Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению на территории православного кладбища синагоги, переименовав ее в "место для размышлений", - историк Нахманович. ДОКУМЕНТ

Напомним, что голосование за частный проект реконструкции "Бабьего Яра", который финансируют российские олигархи, должно было пройти на сессии Киевсовета 11 февраля. Однако Кличко снял проект с рассмотрения.

Ранее исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс заявил, что инициаторы этого проекта 25 декабря начали раскопки на Кирилловском православном кладбище и нашли там остатки захоронений.

Зисельс также заявил, что министр культуры Украины Александр Ткаченко не хотел подписывать меморандум с российским проектом "Бабий Яр", его заставил Андрей Ермак. Также Зисельс сказал: "Этот русский проект - троянский конь, которого Путин подкладывает под Украину".

По его словам, в Украине 6-й год разрабатывается украинский проект - комплексная мемориализации Бабьего Яра. 18 ученых, историков, объединились вокруг Института истории Украины Академии наук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мемориальный центр "Бабий Яр" презентовал концепцию музея Холокоста. ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
але вони залізуть з іншого боку...



Саша Лютик@sasha_lutik 21 ч

Закривають центральну районну бібліотеку імені Є. Плужника на Прорізній.
Комусь з верхівки дуже потрібне приміщення в центрі Києва.
Кажуть, буде щось для підвищення кваліфікації депутатів. (це в кулуарах говорять)
Просто викидають людей та весь бібліотечний фонд на вулицю.

Мораторий на проекты за российские деньги в Киеве будет касаться и мемориала "Бабий Яр", - Линчевский - Цензор.НЕТ 1731
показать весь комментарий
15.02.2021 18:57
+7
Зараз євреї почнуть галасувати про антисемітизм.
Так і дозволять їм.
показать весь комментарий
15.02.2021 18:59
+7
київські євреї якраз і проти московського прожекту

- Зараз конкурують два проєкти меморіалу: український і російський. Ви, я так розумію, в українському?
- Так, від серпня 2015 року, коли указом президента Порошенка було створено оргкомітет з підготовки заходів до 75 роковин від початку трагедії в Бабиному Яру. Ми з істориком Віталієм Нахмановичем, власне, і готували цей указ. Оргкомітет ухвалив рішення реприватизувати, себто забрати у власність держави незаконно приватизований будинок по вулиці Юрія Іллєнка, 44, колишню контору колишнього єврейського цвинтаря, і зробити там музей пам'яті жертв Бабиного Яру. А російський проєкт з'явився приблизно в лютому 2016 року, коли сумнозвісний бізнесмен Павло Фукс приїхав із Росії й мені, серед інших, запропонував співпрацю від імені Фрідмана й Хана. Це була перша звістка.
- А коли з'явилася якась конкретика?
- Перший активний захід вони організували у вересні 2016 року, якраз на 75-річчя: презентували свій проєкт у Національному музеї Т. Г. Шевченка. Були Фрідман і Хан, приїхав Петро Порошенко, йому першому надали слово, і він сказав: «Я хочу це робити, я задію свій родинний фонд, а усіх вас, хто тут зібрався, запрошую до мене приєднатися». Тепер брешуть, що він нібито підтримав російський проєкт - це не так, я був у залі й пам'ятаю той виступ. Вони створили наукову команду на чолі з Карлом Беркгоффом, відомим нідерландським істориком, дослідником Голокосту та Другої світової війни, до неї ввійшли інші науковці з іменами, які почали працювати над історичним наративом. Десь у 2017 році вони запропонували свій доробок громадськості, й до їхньої роботи вже тоді виникли дуже серйозні зауваження від присутніх - істориків, громадських активістів і народних депутатів. Зокрема, зовсім не дослідженою виявилася природа європейського антисемітизму, хоча в таких документах вона мала би бути присутньою.
Але головне - їхня методика описувала Голокост як концентричні кола, що розходяться з певного центру, а центр - це Бабин Яр, Київ. Тобто не Берлін, не Ванзейська конференція, де ухвалили «остаточне вирішення єврейського питання», а Київ. Нібито звідси Голокост ішов на Захід - абсурд! До того ж у документі не було жодного пояснення такого явища, як колабораціонізм. Я виступив (і Карл Беркгофф потім зі мною погодився), що для нашої країни таке поняття застосувати неможливо, бо тут геть інші обставини: якщо не взяти до уваги попередніх 20 років терору, розкуркулення й Голодомору, то неможливо зрозуміти, чому частина місцевих мешканців погодилася співпрацювати з нацистами. - https://tyzhden.ua/Society/251453
показать весь комментарий
15.02.2021 19:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виталька не одобрит. Ему уже занесли.
показать весь комментарий
15.02.2021 18:50 Ответить
С облегченим, Додик!
показать весь комментарий
15.02.2021 18:53 Ответить
"Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук. Источник: https://censor.net/ru/p3243969 "
Подлизывай качественнее, шавка.
показать весь комментарий
15.02.2021 18:57 Ответить
+6 не одобрит уже и потратили
показать весь комментарий
15.02.2021 19:42 Ответить
Вот это правильно!
показать весь комментарий
15.02.2021 18:53 Ответить
Запрет будет или запрет должен быть. Это не одно и то же.
показать весь комментарий
15.02.2021 18:57 Ответить
Зараз євреї почнуть галасувати про антисемітизм.
Так і дозволять їм.
показать весь комментарий
15.02.2021 18:59 Ответить
київські євреї якраз і проти московського прожекту

- Зараз конкурують два проєкти меморіалу: український і російський. Ви, я так розумію, в українському?
- Так, від серпня 2015 року, коли указом президента Порошенка було створено оргкомітет з підготовки заходів до 75 роковин від початку трагедії в Бабиному Яру. Ми з істориком Віталієм Нахмановичем, власне, і готували цей указ. Оргкомітет ухвалив рішення реприватизувати, себто забрати у власність держави незаконно приватизований будинок по вулиці Юрія Іллєнка, 44, колишню контору колишнього єврейського цвинтаря, і зробити там музей пам'яті жертв Бабиного Яру. А російський проєкт з'явився приблизно в лютому 2016 року, коли сумнозвісний бізнесмен Павло Фукс приїхав із Росії й мені, серед інших, запропонував співпрацю від імені Фрідмана й Хана. Це була перша звістка.
- А коли з'явилася якась конкретика?
- Перший активний захід вони організували у вересні 2016 року, якраз на 75-річчя: презентували свій проєкт у Національному музеї Т. Г. Шевченка. Були Фрідман і Хан, приїхав Петро Порошенко, йому першому надали слово, і він сказав: «Я хочу це робити, я задію свій родинний фонд, а усіх вас, хто тут зібрався, запрошую до мене приєднатися». Тепер брешуть, що він нібито підтримав російський проєкт - це не так, я був у залі й пам'ятаю той виступ. Вони створили наукову команду на чолі з Карлом Беркгоффом, відомим нідерландським істориком, дослідником Голокосту та Другої світової війни, до неї ввійшли інші науковці з іменами, які почали працювати над історичним наративом. Десь у 2017 році вони запропонували свій доробок громадськості, й до їхньої роботи вже тоді виникли дуже серйозні зауваження від присутніх - істориків, громадських активістів і народних депутатів. Зокрема, зовсім не дослідженою виявилася природа європейського антисемітизму, хоча в таких документах вона мала би бути присутньою.
Але головне - їхня методика описувала Голокост як концентричні кола, що розходяться з певного центру, а центр - це Бабин Яр, Київ. Тобто не Берлін, не Ванзейська конференція, де ухвалили «остаточне вирішення єврейського питання», а Київ. Нібито звідси Голокост ішов на Захід - абсурд! До того ж у документі не було жодного пояснення такого явища, як колабораціонізм. Я виступив (і Карл Беркгофф потім зі мною погодився), що для нашої країни таке поняття застосувати неможливо, бо тут геть інші обставини: якщо не взяти до уваги попередніх 20 років терору, розкуркулення й Голодомору, то неможливо зрозуміти, чому частина місцевих мешканців погодилася співпрацювати з нацистами. - https://tyzhden.ua/Society/251453
показать весь комментарий
15.02.2021 19:15 Ответить
Не всі. Наприклад, рабінович дуже ЗА.
І таких багато.
показать весь комментарий
15.02.2021 19:18 Ответить
агєнт Жолудь нє в счьот, как і прочая крєольня, прікормлєнная і подвєшенная на компромати
показать весь комментарий
15.02.2021 19:20 Ответить
С каких это пор Рабинович стал ментально украинским евреем ?
показать весь комментарий
15.02.2021 19:42 Ответить
Ні з яких. В тому то і справа, що таких як рабінович повно - і вони товстосуми.
показать весь комментарий
15.02.2021 19:43 Ответить
зіцпрєдсєдатєль прі дєньгах партії ка пе ес ес - оце вершина їх кар'єри
під наглядом гебістів-феесбістів, звичайно (а як шо нє так - моменто в море)
показать весь комментарий
15.02.2021 19:53 Ответить
Рабинович это ... безголосый Кобзон... Мораторій на проєкти за російські гроші в Києві стосуватиметься і меморіалу "Бабин Яр", - Лінчевський - Цензор.НЕТ 208
показать весь комментарий
15.02.2021 21:08 Ответить
Наші не почнуть. Київські євреї самі зверталися до Зе заборонити будівництво, але до сьогодні ніхто до них не дослухався
показать весь комментарий
15.02.2021 19:18 Ответить
До сьогодні.
Але Зе, як представник цього народу, не відмовився.
показать весь комментарий
15.02.2021 19:21 Ответить
Ото ж бо у цьому і полягала проблема, що Зе було абсолютно інертним з цього питання. Тобто йому було байдуже, хоча євреї йому прямою мовою говорили.
показать весь комментарий
15.02.2021 19:28 Ответить
Та невже...
Ну, побачимо.
показать весь комментарий
15.02.2021 18:57 Ответить
але вони залізуть з іншого боку...



Саша Лютик@sasha_lutik 21 ч

Закривають центральну районну бібліотеку імені Є. Плужника на Прорізній.
Комусь з верхівки дуже потрібне приміщення в центрі Києва.
Кажуть, буде щось для підвищення кваліфікації депутатів. (це в кулуарах говорять)
Просто викидають людей та весь бібліотечний фонд на вулицю.

Мораторий на проекты за российские деньги в Киеве будет касаться и мемориала "Бабий Яр", - Линчевский - Цензор.НЕТ 1731
показать весь комментарий
15.02.2021 18:57 Ответить
За знищенням української бібліотеки завжди стоять жидобільшовики.
показать весь комментарий
15.02.2021 21:09 Ответить
Весь Харьков застроен церквями на деньги Московского улуса.А у себя не могут старинных церквей починить за пределами Мацквы.Старушки деньги жертвуют.
показать весь комментарий
15.02.2021 18:59 Ответить
Своє залишиться своїм , а Україну конче необхідно повернути в "родную говєнь" Московію,для цього ніяких коштів не пошкодують !!!))))
показать весь комментарий
15.02.2021 19:04 Ответить
Крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине» есть. Крупнейшего в мире мемориального комплекса «Память украинского народа и Голодомор в Украине» нет . Пора строить. В Украине живут не только евреи.
показать весь комментарий
15.02.2021 19:11 Ответить
Жидов в Украине осталось 30-40 тысяч (по переписи 2001 их было 103 000). И все сволочи еще те! - глупцы и лузеры ... Умные уже давно уехали отсюда... Осталось ворье, коррупционеры-чиновники и чмо ни на что не годное...
показать весь комментарий
15.02.2021 21:15 Ответить
Что за ахинея? Наоборот, чем больше русня потратит денег на разные памятники у нас, тем меньше достанется донбасским ихтамнетам.
показать весь комментарий
15.02.2021 19:12 Ответить
Частью московитского проекта есть постройка синагоги на Православном кладбище. Против этой грязной, ничем не прикрытой провокации выступают наиболее уважаемые в Украинской еврейской общине сионисты, напр. Зисельс. Ты поддерживаешь эту провокацию?
показать весь комментарий
15.02.2021 19:29 Ответить
Конечно поддерживаю. Пусть построят, потом подумаем и может снесём. Сильно кацапам тысячи истуканов-лениных помогли?
показать весь комментарий
15.02.2021 19:36 Ответить
Ну да, для определенной категории людей срубли не пахнут. За срубль они готовы построить синагогу на Православном кладбище, спровоцировать вспышку антисемитизма в Украине со всеми вытекающими международными последствиями.
показать весь комментарий
15.02.2021 19:42 Ответить
Вспышка антирусизма против авторов проекта нам только на пользу.
показать весь комментарий
15.02.2021 19:52 Ответить
Ты действительно живешь в параллельной реальности, или притворяешься?
показать весь комментарий
15.02.2021 19:54 Ответить
В 1989 году мы с отцом Сенатором побывали в Быковнянском лесу,с нами были фото корреспонденты ВВС и Голоса Америки,там были раскопки массовых захоронений расстрелянных в лесу .Картина была не для слабонервныххх
Никому не желаю такое увидеть...поседеть можно за 5 минут...
показать весь комментарий
15.02.2021 19:20 Ответить
На рассейские деньги можно построить только петуха из говна😁
показать весь комментарий
15.02.2021 19:21 Ответить
Или двухглавую курицу с герба Рабсиянского Мораторій на проєкти за російські гроші в Києві стосуватиметься і меморіалу "Бабин Яр", - Лінчевський - Цензор.НЕТ 4928
показать весь комментарий
15.02.2021 19:24 Ответить
А шо там с игорным бизнесом? Он счас почти весь за кацапские деньги...
показать весь комментарий
15.02.2021 19:25 Ответить
Євреї,це головна нація світу.І не надувайте щоки,що це не так.Дійові особи з Біблії,були ким? Невже українцями? Так що потрібно на колінах плазувати,перед ними.
показать весь комментарий
15.02.2021 19:26 Ответить
Как же так, нарасее ведь человеколюбие...
https://www.facebook.com/groups/308341717064987/permalink/414621189770372/
показать весь комментарий
15.02.2021 19:28 Ответить
Под Харьковом, 6-я лесополоса,надо тщательно исследовать тоже...там расстреливали людей тысячами,следы в любом случае должны быть..
показать весь комментарий
15.02.2021 19:31 Ответить
Хатынь в Белоруси была сожжена НКВДистами,а не немцами,село Дражно в Белоруси было сожжено похлеще Хатыни,также НКВД,а списали все на немцев...шакалы позорные...
показать весь комментарий
15.02.2021 19:37 Ответить
а рашеские деньги через третьи руки и офшоры уже перестанут быть рашескими???
показать весь комментарий
15.02.2021 19:42 Ответить
Клас!!!!
Мораторій на проєкти за російські гроші в Києві стосуватиметься і меморіалу "Бабин Яр", - Лінчевський - Цензор.НЕТ 7977"
показать весь комментарий
15.02.2021 19:44 Ответить
Без "старших братів" ми нездатні нічого побудувати? Для чого сьюди росіян запросили?
показать весь комментарий
15.02.2021 19:50 Ответить
Какой-то антисемитизм.
показать весь комментарий
15.02.2021 19:53 Ответить
Набираю у Гуглі - національно визвольна війна...Хмельниччина і нічого крім Хмельниччини. Тобто результатом української національно визвольної війни з поляками стало приєднання України до Росії. Визволилися.
показать весь комментарий
15.02.2021 20:37 Ответить
ВелосиПедик вообще продался с потрохами. У него один бог - благосостояние.
Уже почти год, как построили типа Шулявку, вгатив в его карманы 3 бюджета строительства, только киевляне по прежнему месят грязь, чтобы дойти до метро от Космополита! И до полноценного ремонта Шулявки руки так и не дошли! Корпус Большевика не позволяет завершить строительство. Это значит, что Кличко на обогащении одной только Шулявки не остановился!
показать весь комментарий
15.02.2021 21:49 Ответить
Ермак, главный троянский конь в Украине. Он не стесняется роSSких денег, обагренных кровью убитых украинцев.
Мораторій на проєкти за російські гроші в Києві стосуватиметься і меморіалу "Бабин Яр", - Лінчевський - Цензор.НЕТ 6439
показать весь комментарий
16.02.2021 02:44 Ответить
В свій час ГАРАНТ лобіював меморіал рашкіним "землякам".
показать весь комментарий
16.02.2021 08:21 Ответить
 
 