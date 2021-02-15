Более тысячи белорусских госслужащих подписали письмо против Лукашенко, - советник Тихановской Вячорка

Белорусские чиновники, которые выступают против Лукашенко, подписываются под письмом. Сейчас собрали около 1200 подписей.

Об этом в эфире Громадське радіоу4 сказал советник Светланы Тихановской Франак Вячорка, передает Цензор.НЕТ.

"Мы проводим кампанию по сбору подписей против Лукашенко. Как только наберется 5000 подписей, мы опубликуем это письмо. Это один из инструментов мобилизации, для раскола элит. Мы стараемся давить с разных сторон, чтобы ослабить режим", - отметил он.

В письме говорится, что госслужащие не согласны с режимом, насилием в отношении собственного народа.

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"Делаем именно в таком формате, чтобы не было персональных расправ. Против пяти тысяч человек даже лукашенковской репрессивной машине будет сложно бороться", - уверен Вячорка.

Последние официальные переговоры с людьми Лукашенко с помощью ОБСЕ были в сентябре-октябре.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа 2020 года, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, а оппозиционная кандидат Светлана Тихановська - 10,1%. Тихановская была вынуждена уехать в Литву.

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