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Более тысячи белорусских госслужащих подписали письмо против Лукашенко, - советник Тихановской Вячорка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Более тысячи белорусских госслужащих подписали письмо против Лукашенко, - советник Тихановской Вячорка

Белорусские чиновники, которые выступают против Лукашенко, подписываются под письмом. Сейчас собрали около 1200 подписей.

Об этом в эфире Громадське радіоу4 сказал советник Светланы Тихановской Франак Вячорка, передает Цензор.НЕТ.

"Мы проводим кампанию по сбору подписей против Лукашенко. Как только наберется 5000 подписей, мы опубликуем это письмо. Это один из инструментов мобилизации, для раскола элит. Мы стараемся давить с разных сторон, чтобы ослабить режим", - отметил он.

В письме говорится, что госслужащие не согласны с режимом, насилием в отношении собственного народа.

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"Делаем именно в таком формате, чтобы не было персональных расправ. Против пяти тысяч человек даже лукашенковской репрессивной машине будет сложно бороться", - уверен Вячорка.

Последние официальные переговоры с людьми Лукашенко с помощью ОБСЕ были в сентябре-октябре.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа 2020 года, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, а оппозиционная кандидат Светлана Тихановська - 10,1%. Тихановская была вынуждена уехать в Литву.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Хтось вірить в такі підписи?
Це ж треба бути смертником, аби підписувати в тій ситуації.
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15.02.2021 19:18
+4
ТЫ? Против уссатого бульбофюрера? Спасибо, посмешил, холоп Більш як тисяча білоруських держслужбовців підписали лист проти Лукашенка, - радник Тіхановської Вячорка - Цензор.НЕТ 8200 Більш як тисяча білоруських держслужбовців підписали лист проти Лукашенка, - радник Тіхановської Вячорка - Цензор.НЕТ 2704
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15.02.2021 19:44
+3
Госслужащие такие же как светка?
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15.02.2021 19:19
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Хтось вірить в такі підписи?
Це ж треба бути смертником, аби підписувати в тій ситуації.
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15.02.2021 19:18 Ответить
Бреше тіхановська, їй більше нічого не залишилося.
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15.02.2021 20:37 Ответить
Госслужащие такие же как светка?
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15.02.2021 19:19 Ответить
Тепер диктатор точно піде. Более тысячи белорусских госслужащих подписали письмо против Лукашенко, - советник Тихановской Вячорка - Цензор.НЕТ 4024 І навіщо нам Білорусь? Це вже тема не цікава,давайте за великого патріота України.Навального.Хочеться в Києві побачити мітинги на підтримку його.І пофіг.що він грузинів називав гризунами і пропонував пальнути ракетою по них.Я вже навіть не кажу за Крим.
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15.02.2021 19:22 Ответить
Ідіоти. Ви або беріть владу в свої руки, або тихенько існуйте при цій системі.
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15.02.2021 19:22 Ответить
Фонариками посветили? Хотя бы под одеялом...
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15.02.2021 19:24 Ответить
Они уже реально кумарят со своим "ненасильственным😁" протестом
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15.02.2021 19:24 Ответить
Этот усато-упоротый председатель радгоспу все красные линии пересёк. Он по тихому и в отставку не уйдёт никогда. Зря письма пишут---на деревню дедушке это. В реале это кгб. За эти пол года весь компромат что был уже сгорел. Копать нечего уже---поздно. Будет отстреливаться до последнего патрона. Готовьте лучше гранаты---если охота быстро.
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15.02.2021 19:25 Ответить
Что там они подписывают, может для начала опубликовать текст? Возможно почитаю и сам подпишусь .
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15.02.2021 19:26 Ответить
Квартиру переписывают на Бацьку.
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15.02.2021 19:31 Ответить
А діти її де? Бо кажуть, що в Росії.
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15.02.2021 20:40 Ответить
ТЫ? Против уссатого бульбофюрера? Спасибо, посмешил, холоп Більш як тисяча білоруських держслужбовців підписали лист проти Лукашенка, - радник Тіхановської Вячорка - Цензор.НЕТ 8200 Більш як тисяча білоруських держслужбовців підписали лист проти Лукашенка, - радник Тіхановської Вячорка - Цензор.НЕТ 2704
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15.02.2021 19:44 Ответить
Я даже против Трампа был.
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15.02.2021 20:53 Ответить
Угу, против Трумпа оно, конечно, безопасно. А бульбофюреру ты будешь лизать пятки до конца
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15.02.2021 20:54 Ответить
после опубликования, подписанты получат 10 лет без права переписки лично от бульбохуйла. его верный гаврош-рожконоситель коленька, только и будет успевать 5тыщ патронов подносить.
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15.02.2021 19:26 Ответить
А що писати...
Треба напевно воювати з міліцією, яка захищає Луку.
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15.02.2021 19:28 Ответить
Записуйся до Свєти, підеш в партизани ))
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15.02.2021 20:43 Ответить
Наверное можно уже говорить бывшие госслужащие Більш як тисяча білоруських держслужбовців підписали лист проти Лукашенка, - радник Тіхановської Вячорка - Цензор.НЕТ 4599
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15.02.2021 19:34 Ответить
Ну все, Лука еще 1200 в концлагерь посадит. Асад вон 150 тысяч держит в концлагерях, как минимум. Кстати асадиты, недовольные голодом и отсутсвием работы, выступают в соцсетях и потом их хватают и увозят в концлагерь, а там пытки и мало кто оттуда возвращается, недавно вояку даже известного схватили, такие хунты они и своих начинают уничтожать, когда денежка заканчивается Більш як тисяча білоруських держслужбовців підписали лист проти Лукашенка, - радник Тіхановської Вячорка - Цензор.НЕТ 9688
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15.02.2021 20:26 Ответить
Білоруси усім задоволені.
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15.02.2021 20:47 Ответить
вау!!
хороводы продолжаются
пока в головах совок, ничего не будет, сябры
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15.02.2021 22:46 Ответить
 
 