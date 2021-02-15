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Зеленский в ОАЭ подписал договоров и контрактов на 3 млрд, - глава ФГИ Сенниченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Зеленский в ОАЭ подписал договоров и контрактов на 3 млрд, - глава ФГИ Сенниченко

Подписанные в Объединенных Арабских Эмиратах соглашения на $3 млрд "стали большой победой команды Президента Владимира Зеленского, которая обеспечит прорыв в экономических отношениях с Западной Азией".

Об этом пишет председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Большая победа команды Президента в Объединенных Арабских Эмиратах!

Украинская делегация под председательством Владимира Зеленского заключила инвестиционные меморандумы и контракты на $3 млрд!

Настоящий прорыв в экономических отношений с Западной Азией - такого масштаба сотрудничества между нашими государствами не было никогда ", - говорится в публикации на фейсбук-странице главы ФГИУ.

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Он подчеркнул, что заключенные соглашения обеспечат не только многомиллиардные инвестиции и новые рабочие места, но и станут сигналом для всего мира, с нашим государством безопасно и выгодно работать.

"Прозрачные реформы и честные процессы вместе с огромным потенциалом нашей страны формируют новую Украину. Создают окно возможностей и привлекают инвестиции ", - добавил Сенниченко.

Напомним, что официальный визит Президента Украины в ОАЭ состоялся 13-14 февраля. Украинской делегацией был подписан ряд соглашений, одной из которых стал меморандум о намерениях инвестировать между ФГИУ и фондом Mubadala.

Также читайте: "Первый день в ОАЭ был успешным", - Зеленский сообщил о подписании меморандумов и контрактов на $3 млрд (обновлено)

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+24
@Vinainochka

Ніхто не знає, яка доля спіткала 2,5 млрд фунтів стерлінгів?

Зеленський в ОАЕ підписав договорів і контрактів на 3 млрд, - глава ФДМ Сенниченко - Цензор.НЕТ 3121
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15.02.2021 19:40
+16
Нах нам деньги с эмиратов , мы ещё не потратили деньги привезённые зе с Омана 🤣🤣🤣
Пы сы а если серьёзно это такие же деньги , как начало вакцинации от covid-19 с 15 февраля обещанное властью 😕
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15.02.2021 19:30
+13
Зеленский в ОАЭ подписал договоров и контрактов на 3 млрд, - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 1048 От имени каких фирм зеленский подписывал контракты??
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15.02.2021 19:31
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это ты, зепил, о своей вавке в голове?
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15.02.2021 22:32 Ответить
Агов зєлібоби, а де поділися минулі мульярди ОманськогоЗЕкономіста?!
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15.02.2021 22:33 Ответить
Читаем "продал украинской земли на 3 лярда"
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15.02.2021 22:33 Ответить
Так нащо тоді той МВФ?
По мільярду з кожної візиту - і в казні через край!
Брешуть, ох і брешуть зелені виродки.
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15.02.2021 22:37 Ответить
Земельку им поехал продавать? в аренду с последующим выкупом?
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15.02.2021 22:37 Ответить
Зеленський в ОАЕ підписав договорів і контрактів на 3 млрд, - глава ФДМ Сенниченко - Цензор.НЕТ 4852
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15.02.2021 22:44 Ответить
не підписав
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16.02.2021 00:09 Ответить
Договорился шмаркля, что в Одессе арабы построят стоянку для яхт и отель--итак уже почти все побережье застроено, еще арабам нужно дать здесь нагадить!
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16.02.2021 01:18 Ответить
Новина ні про що. Це може бути, наприклад, договір про відкриття депозитного рахунку в одному з банків ОАЕ. І подібних договорів можна напідписувати цілу хуру...
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16.02.2021 05:32 Ответить
і що ж гундосий виродок продав арабам на 3 лярди?
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16.02.2021 06:34 Ответить
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