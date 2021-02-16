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Новости Политика Украины
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На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ. СКРИНШОТЫ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Провластные паблики и боты рассказывают об успехах президента и его окружения, цитируют высказывания близких к ОП политологов и нещадно громят Порошенко, Разумкова, Богдана, Лероса, а также мэра Черкасс Бондаренко и режиссера Сенцова.

Об этом пишет издание "Буквы", сообщает Цензор.НЕТ.

Его сотрудники проанализировали ряд Фейсбук-страниц политической направленности. Речь идет о созданных в последние 2 года страницах с количеством подписчиков от нескольких сотен до нескольких тысяч.

"Все страницы ведутся по одинаковому принципу: страницу с определенной периодичностью наполняют контентом из разных СМИ, но акцент на прославлении "успехов" власти и борьбе с ее политическими оппонентами", - пишут "Буквы".

Всего эти страницы потратили на рекламу почти 778 тыс. грн.

На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Лерос: Для поздравления Зеленского подключены ботофермы из Азии и Африки. СКРИНШОТ

Информационными поводами для публикаций часто выступали статьи или выступления политологов Петра Олещука, Петра Охотина, Сергея Лямца, Владимира Фесенко и др. Посты со ссылкой на их мнения создавались на публичных страницах и распространялись при помощи платных публикаций с пометкой "Реклама" и в сторонних пабликах при помощи сети ботов.

На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ 02На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ 03

"В зависимости от того, насколько важна тема, пост могут "закинуть" в пул от 5 до 200 локальных групп. Это позволяет создать эффект "органического" распространения, материал за день могут увидеть несколько сотен тысяч пользователей. Из преимуществ: люди видят новость прямо в группе, где есть только жители определенного города или ОТГ", - пишет издание.

Также на Цензор.НЕТ: Facebook заявил о блокировании в Украине сети "ботов": в "Справі громад" уверяют, что это организованная действующей властью атака (обновлено)

Публикации были направлены против пятого президента Порошенко, спикера ВР Разумкова (только за февраль на рекламные атаки против него потрачено, по данным "Букв", от $1400 до $1800), экс-главы ОП Богдана и нардепа СН Лероса, а также мэра Черкасс Бондаренко и режиссера, бывшего политзаключенного Сенцова. Также негативно упоминали Тупицкого, Кличко и Яценюка.

На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ 04На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ 05На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ 06На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ 07На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ 08

Позитивно в публикациях этой сети отзывались о Зеленском и главе ОП Ермаке, "слугах народа" Корниенко, Качуре и Кравчук, главе Госгеокадастра Романе Лещенко.

На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ 09На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ 10На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ 11На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ 12

При этом у всех страниц - общие боты для распространения материалов (журналисты насчитали 104 основных и несколько второстепенных). У части ботов адрес страницы отличается от фактического имени профиля. Очевидно, их переименовывали, чтобы обмануть алгоритмы защиты соцсети.

"Если просматривать активность каждого бота в отдельно взятой Facebook-группе, где он (она) работает (а таких групп на каждого бота может быть 20-30), можно увидеть тенденцию того, чьи посты эта ботоферма искусственно "разгоняет"", - отмечает издание.

На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ 13

Читайте также: Facebook удалил сеть ботов, агитировавших за Тимошенко

Посты на одну и ту же тему и часто с идентичным содержанием появлялись одновременно на нескольких страницах, а то и на всех одновременно. Их даже визуально оформляли схожим образом.

На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ 14На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ 15

Все эти действия нарушают правила социальной сети Фейсбук и обходятся в круглую сумму.

"Только на рекламу страницы потратили почти 30 000 долларов. Дополнительно нужно платить за пиар-работу на ОП с постоянной критикой тех, кто впадал в немилость президента в конкретный момент, и распространение этого контента по всему Facebook. Такого в декларациях чиновников Офиса президента мы не видели", - пишут "Буквы".

Издание напоминает, что внести свою лепту в поддержание медиа-гигиены можно, пожаловавшись на политическую рекламу с сомнительным содержанием и источником финансирования, а также на подозрительные профили, которые распространяют ложную или провокационную информацию.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+67
Реальные идиоты - это те, кто за все это платит. Бо как ни раскрашивай ишака, ахалтекинским скакуном он не станет.
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15.02.2021 19:48
+34
На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ - Цензор.НЕТ 1745
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15.02.2021 20:00
+31
До речі, в суботу був день презерватива і день народження КОломойського...
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15.02.2021 19:49
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Страница 2 из 2
Чего зебот? Куда зебилы резко подевались? Шестое место по Украине все таки больно лечит мозги порохоботам?
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15.02.2021 23:45 Ответить
А многие причитают, почему среди президентов Украины нет порядочных людей. А смог бы нормальный, честный человек выложить столько денег? Да и это только капля в море, еще телевидение, сайты, блогеры, реально там на пиар идут миллионы. Да и появись он его утопили бы в дер...ме на миллионы долларов. У нас люди банально не могут различить правду от лжи.
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15.02.2021 20:43 Ответить
Ерунда какая то.Враги Зеленского придумывают ботов . а потом о них рассказывают.как бы они от Зеленского.Это из 3-го класса
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15.02.2021 20:47 Ответить
Ну ты же как враг Пети , в его ботов верил 🤣
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15.02.2021 20:51 Ответить
Откуда инфа?
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15.02.2021 20:54 Ответить
Нет, Серж, этот петушок - лаптекопытный репоед, судя по его высерам.
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15.02.2021 21:15 Ответить
шо их искать - они тут толпой всех с другой точкой зрения банять за минуту .
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15.02.2021 20:55 Ответить
А почему не критикуют Медведчука, Шария и других колаборантов.
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15.02.2021 20:58 Ответить
Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із окупаційною громадською чи військовою владою на шкоду власній країні.
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15.02.2021 20:58 Ответить
П'ятою колоною точніше...
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15.02.2021 21:41 Ответить
На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9350
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15.02.2021 21:06 Ответить
Это вся правда, прямо в точку, о Зебанутом ослике.
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15.02.2021 21:16 Ответить
Идут бараны, стучат в барабаны
А шкуру для них дают сами бараны
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15.02.2021 23:26 Ответить
Зебилоиды, кушайте!
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15.02.2021 21:07 Ответить
деньги на ветер
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15.02.2021 21:09 Ответить
А нас не обманешь фантиком! Мы чувствуем запах гнили!
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15.02.2021 21:16 Ответить
Пашут боты и кремлевские консервы в поте лица, а ZEрейтинг всеравно катится вниз! Ха-ха. Таки умнеет народ!🙂 Или уже холодильник убеждает?
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15.02.2021 21:18 Ответить
Вы слишком хорошего мнения о нашем мудром нариде. Естественно, холодильник убеждает. До выборов им Беня или ***** еще какую-нибудь куклу организуют.
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15.02.2021 22:56 Ответить
Платежки за комуналку в первую очередь, холодильник во вторую.
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16.02.2021 11:18 Ответить
Огидність зеленського - кремлівського дуполіза зашкалює! Саме зараз, опудало ти ганебне, в режимі твого сраного перемир'я, гинуть воїни! ...
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15.02.2021 21:30 Ответить
Лорочка -ви уже на фронте ротный парамедик выносите раненых с передка?Или вам по жизни кто-то должен?
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15.02.2021 21:45 Ответить
Или у тебя бутылка в анусе муляет?
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15.02.2021 21:47 Ответить
а в тебе не муляє?
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15.02.2021 22:46 Ответить
На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7309 На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7015
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15.02.2021 21:38 Ответить
Шо, зебилоид, подгорает?
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15.02.2021 21:45 Ответить
На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5617
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16.02.2021 00:00 Ответить
На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6666
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16.02.2021 00:35 Ответить
А где тактические памперсы ?
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16.02.2021 18:25 Ответить
Ты хочешь сказать что ты против Пороха тут топил то ты не агент кремля. Митенька тогда ты полезный идиот для Кремля!
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16.02.2021 02:15 Ответить
Як і сам шут, боти у нього ніякі
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15.02.2021 21:45 Ответить
Толи Петины волчары На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8214
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15.02.2021 21:47 Ответить
а, шо так, вазелин уже не помогает?
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15.02.2021 21:54 Ответить
І що, висер бота подлякового Артём Ярмолич та Артём Ярмолич 438ee8c1 просто знесли, і разом з ним "відгуки" йому?
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15.02.2021 21:54 Ответить
Прикольная новость на ресурсе конкурента по ботофермам.
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15.02.2021 22:22 Ответить
и 100 ботов,

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На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3797 тю, а що так мало? Тіки на одном ресурсі штук з п*ятдесят петровзадівців...
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15.02.2021 22:44 Ответить
Ботоферма зелени финансируется за бабло Привата из кармана бабломойского.
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15.02.2021 23:22 Ответить
для чого йому свій телеканал, якщо є зеботи?
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16.02.2021 00:01 Ответить
Член зе-команди нагородив "найвеличнішого" новим титулом, тепер він Принижень України.

На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9896
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16.02.2021 00:23 Ответить
Зустрічався він в Еміратах з заступниками міністра оборони, прем'єр-міністра....Як пише Emsrates News Agensy WAM, наслідний Принц Абу-Дабі (не плутати з усіма Еміратами) заступник верховного головнокомандувача Збройних Сил ОАЕ (рівень других осіб в державі) ПРИЙНЯВ Президента України. На зустрічі були присутні ще й міністр внутрішніх справ, і міністр у справах президента (рівень третіх осіб держави - зами прем'єра).
Щоб ви розуміли рівень зустрічі - напередодні той же принц точно так же прийняв творця Telegram - Дурова. До речі, злі язики вже наклеветали, що наш "найвпливовіший" теж планував зустрітися з Дуровим - з приводу доступу до нашого з вами трафіку спілкування в цьому месенджері).

На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4195
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16.02.2021 00:31 Ответить
Інша річ в часи Порошенка - тоді і президента вважали президентом!
На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2527
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16.02.2021 00:32 Ответить
Пабліки і боти Зеленського сіпаються, бо рейтинг Вави летить у прірву.

Президентский рейтинг: 22,7% - за Зеленского, 18,3% - за Порошенко, 14,5% - за Тимошенко и 11,4% - за Бойко, - опрос КМИС

На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8886
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16.02.2021 00:42 Ответить
Ну и у Порошенко этих ботозверьков не меньше. Блин, как с этим бороться не знает никто! Только своими мозгами просеивать инфу. Больше наверное никак.
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16.02.2021 06:22 Ответить
Ну в том что сейчас при помощи СМИ можно сделать президентом "табуретку" никто не сомневался😁😁😁
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16.02.2021 09:08 Ответить
А сколько медведчук отваливается за своих ботов забыли подсчитать? А как же клоун шарий со своей ботофермой?
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16.02.2021 09:10 Ответить
нелох-бот
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16.02.2021 09:33 Ответить
Яких сто ботів? Може сто окремих бот мереж?
Бо сторінок ботів у них тисячі. Можу легко доказати. У них боти досить примітивні. Немає свого лахта центру із тисячами операторів тому їх боти спамлять реакції та шаблонні речі із дуже обмеженого списку.
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16.02.2021 09:34 Ответить
И во главе этих ботов -- всеми любимая и талантливая:
На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7958
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16.02.2021 09:43 Ответить
Love is - на день Святого Валентина поехать с женой в Эмираты за счет налогоплательщиков.

На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3468
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16.02.2021 09:46 Ответить
И шо помогает?
У ЗЕ из собственного говна только макушка торчит. Тут никакие ботофермы не помогут.
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16.02.2021 10:01 Ответить
Не понимаю кипиша вокруг всех этих ботоферм. Да пусть развлекаются сколько угодно. Жизнь все расставляет на свои места. Если себестоимость добычи украинского газа 2 грн/куб., а нищему населению его продают по 7 грн., то какие боты меня убедят в том что это правильно?
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16.02.2021 10:12 Ответить
А кто такие издание "буквы"?, ой! так это приближённые люди Порошенка, тогда с этой новостью всё ясно.
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16.02.2021 10:56 Ответить
Ой, а кто такая анна гончар? Так это же тупорылая зебилка, тогда с ее высером все ясно
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16.02.2021 12:10 Ответить
зеленае мудила
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16.02.2021 15:22 Ответить
Так Мендель говорила с принцем или нет ?
Принцу понравилось ?
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16.02.2021 18:27 Ответить
Оман,Занзибар, ОАЭ и Мавзолейная РАБссия работают на ГологоБородька На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4621не президента...
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16.02.2021 19:56 Ответить
Во всем виноват Аргентинский и Колумбийский наркотрафик... На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9678 На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9678но то таке..Сплетни из Ютьюба.. На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5243
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16.02.2021 19:59 Ответить
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