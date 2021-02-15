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Верховный Суд (1062) иск (635) ZIK (121)

Верховный Суд отправил иск телеканала ZIK на исправление недостатков: нет доказательств оплаты судебного сбора и целесообразности привлечения третьих лиц

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Верховный Суд отправил иск телеканала ZIK на исправление недостатков: нет доказательств оплаты судебного сбора и целесообразности привлечения третьих лиц

В Верховный Суд поступил иск от ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" (канал ZIK) по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о введении в действие санкций против медиа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Судова влада України".

Решение мотивировано тем, что судебный сбор за иск не поступил на соответствующий казначейский счет, а поэтому необходимо предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств.

Также канал не предоставил доказательств, подтверждающих необходимость и целесообразность привлечения Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности, Верховной Рады к участию в деле в качестве третьих лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия опосредованно финансировала каналы Козака, - Ткаченко

Каналу дали 10 дней на исправление недостатков.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Читайте также: Верховный Суд не стал открывать дел по двум искам о применении санкций к телеканалам, в одном из них распорядился устранить недостатки

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Ранее в Верховный Суд поступило три иска относительно санкций против телеканалов.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
"Цензор", давай про ще один черговий облом напиши: Харківський суд вдруге відмовив міськраді Харкова у поверненні назви Жукова проспекту Григоренко.
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15.02.2021 20:02
+6
Медведчуку сказали:
Верховный Суд отправил иск телеканала ZIK на исправление недостатков: нет доказательств оплаты судебного сбора и целесообразности привлечения третьих лиц - Цензор.НЕТ 6767
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15.02.2021 19:54
+6
найкрутіше зараз про Харков є те, що там Кернес все ще є мером. керує із гроба.
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15.02.2021 20:16
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Медведчуку сказали:
Верховный Суд отправил иск телеканала ZIK на исправление недостатков: нет доказательств оплаты судебного сбора и целесообразности привлечения третьих лиц - Цензор.НЕТ 6767
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15.02.2021 19:54 Ответить
"Цензор", давай про ще один черговий облом напиши: Харківський суд вдруге відмовив міськраді Харкова у поверненні назви Жукова проспекту Григоренко.
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15.02.2021 20:02 Ответить
найкрутіше зараз про Харков є те, що там Кернес все ще є мером. керує із гроба.
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15.02.2021 20:16 Ответить
Видал я гепу у гробу в белых тапках ! ))
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15.02.2021 20:20 Ответить
а можеш побачити на зборах, бо перестане він бути мером лише у кінці лютого.
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15.02.2021 20:23 Ответить
гепа памножился на ,,0,, !
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15.02.2021 20:41 Ответить
спиритически
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15.02.2021 20:22 Ответить
В деле этих трех "аналов" без привычного и любимого мертвечиной совкового бюрократизма не обойтись. Верховный Суд отправил иск телеканала ZIK на исправление недостатков: нет доказательств оплаты судебного сбора и целесообразности привлечения третьих лиц - Цензор.НЕТ 4660
И пусть длится годы вся эта хрень, пока мертвечина не станет мертвечиной де-факто Верховный Суд отправил иск телеканала ZIK на исправление недостатков: нет доказательств оплаты судебного сбора и целесообразности привлечения третьих лиц - Цензор.НЕТ 7088
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15.02.2021 20:06 Ответить
Верховный Суд отправил иск телеканала ZIK на исправление недостатков: нет доказательств оплаты судебного сбора и целесообразности привлечения третьих лиц - Цензор.НЕТ 6970"
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15.02.2021 20:11 Ответить
Верховный Суд отправил иск телеканала ZIK на исправление недостатков: нет доказательств оплаты судебного сбора и целесообразности привлечения третьих лиц - Цензор.НЕТ 8471"
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15.02.2021 20:14 Ответить
ZIK пашли вы сепары на х.й !
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15.02.2021 20:15 Ответить
Жлобы, даже судебный сбор зажали!
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15.02.2021 20:19 Ответить
Иск телеканала zik должен быть скручен в трубочку и отправлен мертвечуку в анус.
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15.02.2021 20:20 Ответить
👏😁 ✌️🤪👍
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15.02.2021 20:21 Ответить
Цинічно провели банківською платіжкою по губам.
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15.02.2021 20:27 Ответить
 
 