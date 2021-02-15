"Девушка с собачкой из Ухани" Зинченко, глава Госмиграции Соколюк и еще 190 украинцев застряли в Танзании
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Уже почти трое суток председатель Госмиграционной службы Максим Соколюк, его жена Анастасия Зинченко и еще 190 туристов не могут вылететь из Африки в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
Так, за несколько дней супругам пришлось сменить три отеля, которые не заселяли людей. В конце концов были вынуждены ночевать на улице.
По словам Зинченко, туроператор пытался как-то помочь ситуации, однако виновным в задержке вылета из Занзибара называет авиакомпанию SkyUp.
Авиакомпания заявляет украинцам, что задержка вызвана поломкой самолета. Уже три дня его не могут починить. Поэтому почти 200 человек не могут вернуться домой в Украину, они вынуждены ночевать на улице. Среди туристов немало маленьких детей.
Напомним, в феврале 2020 года украинка Анастасия Зинченко заявила, что отказалась эвакуироваться из Ухани, так как не может оставить в Китае свою собаку.
Днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.
Через 2 дня после того, как история Анастасии получила огласку, ей позвонил президент Владимир Зеленский. Глава государства обещал ей найти "средства и пути" для возвращения в Украину. После девушка пожаловалась, что этим звонком все и ограничилось, с ней больше никто не связывался и не предлагал помощь.
1 мая стало известно, что Анастасия Зинченко добралась домой в Херсон. Девушка говорила, что ей не помог ни Зеленский, ни футбольный клуб "Шахтер", которые обещали доставить ее на Родину.
Позже стало известно, что помогал девушке вернуться домой глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк. Между ними завязался роман, чиновник развелся и женился на Зинченко.
Пожалуйста, подождите...
Іде чоловік, а на зустріч жінка з собакою.
Чоловік: "Ти чого ведеш цю суку гуляти на дитячий майданчик?"
Жінка: "Ето нє **** а кобель"
Чоловік: "А я його і питаю"
уволить
еп@нарот...
(це ж треба... абсолютно різні й далекі мови - але ім'я, що на суахілі означає Кажанокрил, крізь слов'янську призму раптом відображає всю сутність цієї хтивої тварюки... "забава в попу", мля...)
Таня Адамс: "Да она з@*****)"
Его на малолеток тянет?
Ліл, чоловікам вночі треба начуватися - саме у Танзанії мешкає один цікавий представник світу лихих парфумів, ім'я якого є курйозним випадком ґепічної міжмовної гри слів
...его упоминание чаще вызывает циничный смех, чем ужас. Дело в том, что он, подобно чупакабре - своему сородичу из Западного полушария, нападает на людей. Но нападает отнюдь не для того, чтобы пить кровь.
Попобава (от суахили popo - летучая мышь и bawa - крыло) - согласно легендам, злое существо или злой дух, в которое верят некоторые жители Танзании. Описывается как карлик с единственным глазом во лбу, маленькими острыми ушами, крыльями и когтями летучей мыши. Согласно верованиям, насилует спящих в своих кроватях мужчин.
Присутствие часто невидимого Попобавы может быть обнаружено по резкому запаху или клубам дыма. Иногда Попобава видим каждому, кроме жертвы. По поверьям, это существо днем принимает человеческую форму, но с острыми выдающими его пальцами. После исполнения акта насилия Попобава заставляет своих жертв рассказать всем о случившемся, в противном случае угрожая вернуться и изнасиловать повторно. Кроме того, Попобава приходит только к тем, кто в него не верит.
Местом обитания этого карлика-циклопа является остров Занзибар. Впервые появился на соседнем с Занзибаром острове Пемба (Pemba) в 1972. В те периоды, когда Попобава терроризирует острова, мужчины многих семейств часто спят вместе перед домом, ища защиты в толпе и веря, что сон в кровати делает их уязвимыми.Существо с повадками легендарного Чёрного Властелина не могло не прийтись по нраву обитателям имиджборд. Не последнюю роль во взлёте популярности Попобавы сыграло и его имя, образующее забавную для рунетчика межъязыковую игру слов. Редкий крипи-тред обходится без упоминания похотливой НЁХ.
Причому цей потойбічний розбестотінок щоночі приходить до жертви і повторює "штурм шахтного комплексу лисим диверсантом", аж поки сарака не зізнається публічно, що його петушманив Попобава ))))) не знаю, чи в Танзанії це супроводжується тавром "петух" і соціальною смертю, але вимога зізнатися у ганьбі, мабуть, не просто так... тут очевидний акт екстремального приниження...
На этих в Африке плевать.
А чем вас Занзибар не устраивает?!
а! тут из села спрашивают сколько это 10 млн. в год понятным языком - это зп 23 миллиона гривен в месяц
аа! тут из села спрашивают сколько это 23 миллиона гривен в месяц - объясняю, ну это купить ваше село и еще семь рядом (без земли), и потом каждого председателя колхоза из купленных сел будут *пать 10 негров каждый день на протяжении сорока лет, так понятно?
ааа! вы хотите капитализм, если вашего председателя колхоза будут *пать 10 негров каждый день на протяжении сорока лет? значит вы выздоровели. все чиновники всего лишь нанятые (временно) госслужащие (не тупать с шайкой слуг урода)