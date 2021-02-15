"Девушка с собачкой из Ухани" Зинченко, глава Госмиграции Соколюк и еще 190 украинцев застряли в Танзании

Уже почти трое суток председатель Госмиграционной службы Максим Соколюк, его жена Анастасия Зинченко и еще 190 туристов не могут вылететь из Африки в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Так, за несколько дней супругам пришлось сменить три отеля, которые не заселяли людей. В конце концов были вынуждены ночевать на улице.

По словам Зинченко, туроператор пытался как-то помочь ситуации, однако виновным в задержке вылета из Занзибара называет авиакомпанию SkyUp.

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Авиакомпания заявляет украинцам, что задержка вызвана поломкой самолета. Уже три дня его не могут починить. Поэтому почти 200 человек не могут вернуться домой в Украину, они вынуждены ночевать на улице. Среди туристов немало маленьких детей.

Напомним, в феврале 2020 года украинка Анастасия Зинченко заявила, что отказалась эвакуироваться из Ухани, так как не может оставить в Китае свою собаку.

Днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.

Через 2 дня после того, как история Анастасии получила огласку, ей позвонил президент Владимир Зеленский. Глава государства обещал ей найти "средства и пути" для возвращения в Украину. После девушка пожаловалась, что этим звонком все и ограничилось, с ней больше никто не связывался и не предлагал помощь.

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1 мая стало известно, что Анастасия Зинченко добралась домой в Херсон. Девушка говорила, что ей не помог ни Зеленский, ни футбольный клуб "Шахтер", которые обещали доставить ее на Родину.

Позже стало известно, что помогал девушке вернуться домой глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк. Между ними завязался роман, чиновник развелся и женился на Зинченко.