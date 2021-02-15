"Вместо того, чтобы избавиться от коррупционеров в своем окружении, Зеленский решил уволить директора НАБУ. Обществу придется снова выходить на улицу" - Парасюк

Вместо того, чтобы избавиться от коррупционеров в своем окружении, президент Владимир Зеленский решил уволить директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет экс-нардеп Владимир Парасюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Что бы кто ни говорил, но НАБУ - это действительно независимый орган, который показывает колоссальный результат. То, что в нашей стране было догадками и мечтами, в определенный момент стало реальностью. Когда видишь как топ-чиновники, депутаты и просто короли жизни трясутся от этих четырех букв, хочется верить в будущее. И то, что делают детективы бюро - не простая работа, потому что посадить олигарха, друга призидента или какого-то бандюка, который прикормил вокруг себя полицию, прокуратуру и СБУ - это не задержать участкового на взятке в 2000 грн. Вы просто посмотрите: всякая нечисть не может за 6 млн. долл. ничего решить, вот где победа. И сколько себя помню, почему-то НАБУ только мешает различным коррупционным подонкам, что и является лучшим доказательством правильного пути", - написал Парасюк.

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Экс-нардеп также обратился с президенту Украины: "Господин Зеленский, в вопросах нацбезопасности вы показали себя с правильной стороны и многие едва не подавились шоколадом, но сейчас вы и в дальше покрываете коррупционеров и делаете глупые шаги. Обществу придется снова выходить на улицу. Не забывайте: между 112 и коррупцией можно поставить "равно", что одно, что другое одинаково вредит Украине".