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Новости Политика УкраиныОбщество Борьба с коррупцией
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НАБУ (4031) Зеленский (16530) Сытник (953) Парасюк (248)

"Вместо того, чтобы избавиться от коррупционеров в своем окружении, Зеленский решил уволить директора НАБУ. Обществу придется снова выходить на улицу" - Парасюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Вместо того, чтобы избавиться от коррупционеров в своем окружении, президент Владимир Зеленский решил уволить директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет экс-нардеп Владимир Парасюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Что бы кто ни говорил, но НАБУ - это действительно независимый орган, который показывает колоссальный результат. То, что в нашей стране было догадками и мечтами, в определенный момент стало реальностью. Когда видишь как топ-чиновники, депутаты и просто короли жизни трясутся от этих четырех букв, хочется верить в будущее. И то, что делают детективы бюро - не простая работа, потому что посадить олигарха, друга призидента или какого-то бандюка, который прикормил вокруг себя полицию, прокуратуру и СБУ - это не задержать участкового на взятке в 2000 грн. Вы просто посмотрите: всякая нечисть не может за 6 млн. долл. ничего решить, вот где победа. И сколько себя помню, почему-то НАБУ только мешает различным коррупционным подонкам, что и является лучшим доказательством правильного пути", - написал Парасюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Зеленскому - 43, он научился покрывать коррупционные преступления, торговать должностями, ездить в кортежах, полюбил систему", - Парасюк поздравил президента с днем рождения

Экс-нардеп также обратился с президенту Украины: "Господин Зеленский, в вопросах нацбезопасности вы показали себя с правильной стороны и многие едва не подавились шоколадом, но сейчас вы и в дальше покрываете коррупционеров и делаете глупые шаги. Обществу придется снова выходить на улицу. Не забывайте: между 112 и коррупцией можно поставить "равно", что одно, что другое одинаково вредит Украине".

Вместо того, чтобы избавиться от коррупционеров в своем окружении, Зеленский решил уволить директора НАБУ. Обществу придется снова выходить на улицу - Парасюк 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+31
а слабо Ермаку с ноги задвинуть?!
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15.02.2021 20:41
+24
"Вместо того, чтобы избавиться от коррупционеров в своем окружении, Зеленский решил уволить директора НАБУ. Обществу придется снова выходить на улицу" - Парасюк - Цензор.НЕТ 845
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15.02.2021 20:44
+21
Допустят к телу , может и задвинет 😏
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15.02.2021 20:48
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а слабо Ермаку с ноги задвинуть?!
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15.02.2021 20:41 Ответить
Может ему по яелам с наги засадить, чтоб корупцию не разводил ???
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15.02.2021 20:45 Ответить
Парасюк сказал, что Зеленский решил... ничего он не решает. Он кукла, биоробот.
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15.02.2021 21:40 Ответить
Допустят к телу , может и задвинет 😏
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15.02.2021 20:48 Ответить
беня тогда ему ногу вернёт в место её произрастания и паёк ещё больше урежет.
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15.02.2021 21:02 Ответить
Выхлопа т.е пользы или результатов работы от этого директора НАБУ столько же как и от Парасюка в бытность депутатства. -НОЛЬ.Двинуть сапогом по роже подлецу много ума не надо А вот сделать так что бы подлецы не появлялись во власти и несли за свои действия ответственность на это у Парасюка мозгов явно не хватило
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15.02.2021 21:23 Ответить
У тебе хватає?
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15.02.2021 23:08 Ответить
.Двинуть сапогом по роже подлецу много ума не надо
===
Зато много храбрости надо. Двинул то он не какому-то бомжу возле забегайловки. "Замість того, щоб позбутися корупціонерів у своєму оточенні, Зеленський вирішив звільнити директора НАБУ. Суспільству доведеться знову виходити на вулицю" - Парасюк - Цензор.НЕТ 2943
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16.02.2021 12:08 Ответить
*****! Яж подавился! "Замість того, щоб позбутися корупціонерів у своєму оточенні, Зеленський вирішив звільнити директора НАБУ. Суспільству доведеться знову виходити на вулицю" - Парасюк - Цензор.НЕТ 5147
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16.02.2021 00:04 Ответить
"Вместо того, чтобы избавиться от коррупционеров в своем окружении, Зеленский решил уволить директора НАБУ. Обществу придется снова выходить на улицу" - Парасюк - Цензор.НЕТ 845
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15.02.2021 20:44 Ответить
Это лучший способ обьяснить корупционеру, что воровать не хорошо !
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15.02.2021 20:47 Ответить
Вы серьезно так считаете? Не посадить с конфискацией, а 1 раз ударить? Даже ногой без коньков?
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15.02.2021 20:57 Ответить
Відстрілювати уродів,якщо влада не здатна посадити. І змінювати владу, аж поки не прийде чесна і справедлива.
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15.02.2021 21:33 Ответить
Мочить падлюк надо, правильно Парасюк делает. Поддерживаю. Пока не появится в Украине справедливый суд. "Замість того, щоб позбутися корупціонерів у своєму оточенні, Зеленський вирішив звільнити директора НАБУ. Суспільству доведеться знову виходити на вулицю" - Парасюк - Цензор.НЕТ 1203
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15.02.2021 22:05 Ответить
откуда ему появиться???
вы мечтатель, батенька, суд- дело Божье (с)
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15.02.2021 22:38 Ответить
в дикой Швеции никто никого не мочит и коррупции почти нет.
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15.02.2021 22:40 Ответить
птому как больше некого мочить. Дурних бильше нема, бо тих хто крав всих повбивали.
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16.02.2021 03:34 Ответить
Не посадить с конфискацией, а 1 раз ударить?
===
Садить - не в его власти. А ты многих посадил? Или, хотя-бы им...двинул?
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16.02.2021 12:10 Ответить
Прочти еще раз пост, на который ответил я - может поймешь, что я не Парасюка осуждаю, а МНЕНИЕ, что достаточно за кражу 1 удара.
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16.02.2021 12:40 Ответить
Парасюк начал, а добил хенерала Писного КОВИД.. помер 28 января этого года..
и наворованные деньги не помогли...
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15.02.2021 20:49 Ответить
Какая интерестная инфа. Пока не офиц заявлений, никаких новостей... Ктото решил еще разок макнуть в дерьмо на всякий случай, или пи.. абольство это у наших политиканов в крови?
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15.02.2021 20:48 Ответить
Общєство устало от карантіна. Да і вопщє, зачєм тогда слуг вибіралі? Пусть служат і самі разбіраются с Зєлєнскім, ім за ето зарплату плотют!
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15.02.2021 20:48 Ответить
Україна Україна,подивись на себе,в твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
Т.Г.Шевеченко
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15.02.2021 20:49 Ответить
Золотые слова !!!
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15.02.2021 20:51 Ответить
Парасюк абсолютно прав: зельц и его кукловоды абсолютно откровенно уже давно плюют в лицо обществу. Осталось только вытереть ноги об это самое общество.
Но общества, возможно, уже не осталось - это все время проверяют те самые кукловоды зельца. Увыв, они могут оказаться правы. А нарид, конечно, никуда не выйдет, какая разница, кто будет обирать их и их детей...
Запощу еще раз свое видение из другой ветки:
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15.02.2021 20:52 Ответить
В Литве, Латвии и Эстонии никакого реванша нет и не будет - там просто приличные люди, а не быдло "за януковича, он пенсии поднял".
Вангую:
Запад, для начала, прикроет безвиз, чтоб наиболее востребованные заробитчане злые вернулись в Украину и требовали от быдла - оставшихся налогоплательщиков - компенсаций, а от выбраных ими выродков - достойных рабочих мест.
Не этом моменте роль зельца будет сыграна до конца, смоется со всеми отбросами и гонораром нарасию, а продолжит "игру" московитское х*йло..

Из рук вон плохо на сайте работают скрипты, вставляю после набранного текста, вставляется, но в сообщении теряется.
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15.02.2021 20:54 Ответить
Есть такое дело) Приходится энтерем клацать, а потом назад возвращать)
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15.02.2021 21:20 Ответить
Это чтоб зараьотала кнопка "отправить" после вставки. А тут кнопка работает, т.к. руками набрал сначала, а потом вставил, но вставленное пропадает. А если сперва вставил, а потом или набрал, или энтер, то все нормально... пока нормально..
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15.02.2021 21:24 Ответить
Нет... Я в разные места вставлял... Если оставляешь как есть, то текст пропадает... Если после того как "вставил", нажимаешь Энтер(за пробел не помню), а потом "стрелочкой" возвращаешься назад, то все норм работает) Это я за комп говорю, на остальном как то не приходилось)
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15.02.2021 21:34 Ответить
Самоучка, как правильно фиг его знает) Еще и название клавиш вылетело с головы))
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15.02.2021 21:37 Ответить
Меньше всего морального права об этом имеет право говорить Парасюк и ему подобные. Это при их активном участии мы сейчас имеем то, что имеем.
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15.02.2021 22:33 Ответить
Меньше всего морального права говорить об этом у парашенки. Именно он канализировал дух Майдана, то самое ощущение чести и народовластия. Его плевок в лицо Майдана - шокин-ярема-луценко, один из плевков, но какой!
А Парасюк не имел ничего общего с другом мертвячука и кучмы, даже воевал...
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15.02.2021 22:39 Ответить
Его плевок в лицо Майдана - шокин-ярема-луценко, один из плевков, но какой!


а ты хотел, чтобы депутаты тогда Портнова одобрили ?

Ты вообще в курсе, что президент не самолично назначает генпрокурора, а с одобрения большинства депутатов ?
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15.02.2021 22:42 Ответить
А ты в курсе, что депутаты не представленного президентом не могут рассматривать? Трижды в этом моменте плюнул!
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15.02.2021 22:46 Ответить
а ты в курсе, шо управление государством - это не цирк шапито

и любые кандидатуры согласовываются заранее ?
Порошенко не клоун, чтобы для развлекухи на потеху всему миру каждый день предлагать Раде новую кандидатуру без малейшего намёка, шо её поддержат.
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15.02.2021 23:28 Ответить
Без ответа. Быдло, вместо разговора по сути, цепляется к личностям. Не мой собеседник.
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15.02.2021 23:34 Ответить
Я про твой более ранний коммент ниже.
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15.02.2021 23:36 Ответить
А с Луценком как было?
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16.02.2021 00:08 Ответить
ЗЫ.
А "имеем то, что имеем" - пока последствия выбора дважды старого уголовника кучмы.
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15.02.2021 22:41 Ответить
а кого надо было выбрать ?
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15.02.2021 22:43 Ответить
Гриценко или Тимошенко. От них тогда не смерднло кучмой.
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15.02.2021 22:47 Ответить
Не смердело.
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15.02.2021 22:48 Ответить
спасибо за чистосердечное признание.

с сектантами не спорю.
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15.02.2021 23:25 Ответить
. Это при их активном участии мы сейчас имеем то, что имеем.
===
Мы имеем то, что имеем от тех, кто в 10 году за ВФЯ проголосовал. И из- за протывсихов-дебилов.
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16.02.2021 12:17 Ответить
Идет полная узурпация власти.
Так нельзя, нужен хоть какой то баланс.
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15.02.2021 20:53 Ответить
Выходи, талпайоп.
Тока учти - сейчас у власти не "плохой барыха", против которого ты боролся до усрачки.
Сейчас у власти "прастой парень из народа", "на лисапете ездить", "ни варуить", "бубачка и пупсичек".

Это при "плохом барыге" тебя в жопу целовали.
А при "простом парне" тебя битой по почкам так **********, что ты забудешь маму родную.
А потом лет 15 зоны.

"Простой парень" он такой.
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15.02.2021 20:53 Ответить
Если бы Парасюк не вышел на сцену, и не сказал свой ультиматум Янеку, то Майдан мог бы закончиться ничем, побухтели бы, и разошлись. И были бы во главе с Янеком федеральным округом. Также, кто бы ни звиздел, торговлю с сепарами нужно было прекращать.
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15.02.2021 22:35 Ответить
вот бы ещё увидеть хоть одну фотку Парасюка с Майдана

ДО ЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
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15.02.2021 22:45 Ответить
Моих фоток с Майдана тоже нет в общем доступе. Но это ни хрена не говорит, что меня там не было. Парасюк, между прочим, был сотником какой-то там сотни. Думаю, свидетели есть, и фотки есть.
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16.02.2021 00:11 Ответить
вот именно, что "какой-то там сотни ".

только вот в одежде он вышел на сцену совсем нулёвой, как первый раз одетой.
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16.02.2021 16:19 Ответить
вот бы ещё увидеть хоть одну фотку
===
надо было там бывать. Увидел бы не только фотку.
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16.02.2021 12:21 Ответить
Знаешь, есть древняя, еще средних веков, поговорка:
ЗОЛОТОМ НАПИСАЛ, А ГОВНОМ ПРИПЕЧАТАЛ.

Так вот это прям про Парасюка.
Майдан - да.
Но после Майдана, если человек не поддерживал Пороха, то он талпайоп.

Это не мои инсинуации - это научный факт.
Достаточно посмотреть, что началось после ухода Пороха.

Сейчас задача одна - вернуть Пороха во власть.
И выкинуть оттуда клоунов, квартирычей и парасюков.
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16.02.2021 12:45 Ответить
Порох токсичный. За него могут не проголосовать. Он накосячил не меньше, чем Парасюк. Конечно, лучше чем зекоманда и рыги, но тоже выбирать по нужде. Лично я за него голосовал только потому, что второй выбор - зе.
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16.02.2021 14:08 Ответить
К сожалению то, что Вы называете косяками Порошенко - это большая политика. Та самая, которая скрыта от публики. И это не только в нашей стране. Слишком много всего и всех, с разных сторон вовлечено было в эту игру. И ситуации большинства в Раде, как это было и есть со Слугами, ему и не снилось. Была коалиция, при чем весьма условнаяя. При всем положительном в НФ, они вели свою музыкальную партию в этом оркестре. .
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16.02.2021 16:15 Ответить
Лично я за него голосовал только потому, что второй выбор - зе.


А шо, Будда, Христос и Черчилль вдруг ни с того ни с сего не участвовали в выборах ?

Странно.

А должны ж были !!!

Во всяком случае, нарід був впевнений, шо вони обов'язково мали брати участь

і тагда нарід би голосував ісключітєльно за них.
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16.02.2021 16:22 Ответить
По-моему проще было думать "до". Так было, так есть и так будет. Всегда. Иначе потом разгребать последствия, что всегда сложнее. Зебилы, прочли? Прочтите еще раз, а потом еще. Попробуйте запомнить. Не вышло, прочтите опять. До "запомнить". Немного помучавшись сегодня, сделаешь себе жизнь немного проще завтра.
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15.02.2021 20:54 Ответить
Насрать на поросюка с горы.
Пускай бубочка делает шо хочет.
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15.02.2021 20:55 Ответить
Шо-то тот директор ни прихватил ни одного коррупционера "Вместо того, чтобы избавиться от коррупционеров в своем окружении, Зеленский решил уволить директора НАБУ. Обществу придется снова выходить на улицу" - Парасюк - Цензор.НЕТ 1155Случайность ?
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15.02.2021 20:55 Ответить
Теперь назначат еще одного татарова и пойдет дело)
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15.02.2021 21:00 Ответить
Багатьох прихватив.
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17.02.2021 12:11 Ответить
выходи. мне лично пох

один хер после зеленой плесени все вычищать придется под ноль
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15.02.2021 20:57 Ответить
🥴
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15.02.2021 21:03 Ответить
не помню громких посадок...помню громкую междуусобицу...
выборами нигде не пахнет? раз парасюк решил напомнить о себе?
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15.02.2021 21:05 Ответить
БЕЗ КОММЕНТАРИЕЙ
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15.02.2021 21:08 Ответить
ПАРАСЮК МАЙДАНЕЦ +++++++++
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15.02.2021 21:09 Ответить
#ВОЛОДЯ @БАШ "Вместо того, чтобы избавиться от коррупционеров в своем окружении, Зеленский решил уволить директора НАБУ. Обществу придется снова выходить на улицу" - Парасюк - Цензор.НЕТ 4707
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15.02.2021 21:13 Ответить
Парасюк ще й підлизав легенько.
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15.02.2021 21:14 Ответить
Так він, такий темний, топив за зелену макаку на минулих виборах. Мовляв, наша надія. Що таке з людьми?! Чи, Що не так?!
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15.02.2021 22:32 Ответить
"Вместо того, чтобы избавиться от коррупционеров в своем окружении, Зеленский решил уволить директора НАБУ. Обществу придется снова выходить на улицу" - Парасюк - Цензор.НЕТ 9054
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15.02.2021 21:15 Ответить
Баба і кіт
@babaikit
·
12 ч
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15.02.2021 21:16 Ответить
Обществу придется снова выходить на улицу" - Парасюк
-- на двор...
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15.02.2021 21:18 Ответить
Володя! Ти ж сам заявляв що Зеленський харошій парєнь.
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15.02.2021 21:19 Ответить
Він так більше не буде. Панять і прастіть. "Замість того, щоб позбутися корупціонерів у своєму оточенні, Зеленський вирішив звільнити директора НАБУ. Суспільству доведеться знову виходити на вулицю" - Парасюк - Цензор.НЕТ 8428
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15.02.2021 22:33 Ответить
Звідки, ви, викопали цього урода семимісячного? "Замість того, щоб позбутися корупціонерів у своєму оточенні, Зеленський вирішив звільнити директора НАБУ. Суспільству доведеться знову виходити на вулицю" - Парасюк - Цензор.НЕТ 8179
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15.02.2021 21:36 Ответить
"Господин Зеленский, в вопросах нацбезопасности вы показали себя с правильной стороны и многие едва не подавились шоколадом" Источник: https://censor.net/ru/n3248100

На этих словах поросюка я точно подавилась шоколадом!
Это что имеется в виду? Сдача территорий и позиций, запрет стрелять и за это штрафы и иудины премии за не "открывать ответный огонь",демотивация армии, невыполнение оборонного заказа, увольнение 70 тысяч военных с боевым опытом,слив операции по вагнеровцам, размещение во всех властных кабинетах кадров овоща, раздрай полный с союзникамии и МВФ, и заискивающее заглядывание в мертвые зеньки х-ла (это неполный перечень)----это " правильная" забота о нацбезопасности???

поросюк охренел.
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15.02.2021 21:44 Ответить
Давно з ним таке. Відколи топив на минулих виборах за зелену макаку. Хоч би вже мовчав. Разом з Касьяновим. Який теж, бачте, вирішив, що з Зе "у Украины есть шанс".
Концені люди.
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15.02.2021 22:35 Ответить
Нет, он как всегда на чьем-то подсосе. И не нужно быть гением, чтобы понять на чьем.
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15.02.2021 22:37 Ответить
Так для того и нужно заменить сытника, что бы убрать коррупционеров из окружения Зеленского законно.
Что не так?
Или ссытся, что новый глава может и других посадить?))))
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15.02.2021 21:51 Ответить
новая генпрокурорша многих посадила из тех, кого Луценко не посадил ?
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15.02.2021 22:49 Ответить
Номерной, давай, завали меня количеством дел, которые сытник передал в суд.
Кстати, перечисли отдельно, сколько он передал венедиктовой.
Пысы.
В статье речь о сытнике, просто констатирую, ибо замечаю деменцию у тебя.
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15.02.2021 23:31 Ответить
)))))вождь сметунов?парасюк такой же тупой ,как зеля -кто в своем уме,никогда,после всего, вместе с парасюком никого сметать не пойдет,чтоб не терпеть снова это чучело с мандатом
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15.02.2021 21:52 Ответить
за Ситника ніхто не вийде на Майдан.
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15.02.2021 21:58 Ответить
мне каэцца, шо Байден таки выйдет.

у себя в кабинете, но таки немножко выйдет.
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15.02.2021 22:50 Ответить
ну, хіба що, Джо.
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15.02.2021 22:53 Ответить
"Что бы кто ни говорил, но НАБУ - это действительно независимый орган, который показывает колоссальный результат. Источник: https://censor.net/ru/n3248100

----------------------------------------------------------------
А де це?
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15.02.2021 22:39 Ответить
а кого сытник отправил за # ????
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15.02.2021 22:43 Ответить
суд отправляет за решетку, а не Сытник.

а в суде обвинение представляет прокурор, а не Сытник.
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15.02.2021 22:52 Ответить
Ви ж пане Парасюк, як дурний страус прагнули стати самовисуванцем і тому воювали з Порошенком, вибираючі Зеленського! Отже оти ЗЕлені «слуги» вдячно стрижуть зелену капусти з тих хто повірив вам і не проголусував проти Порошенка! Тож чим ви незадоволені КМІТЛИВИЙ ВИ НАШ?
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15.02.2021 23:38 Ответить
Вцілому Володя правий!
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16.02.2021 10:43 Ответить
 
 