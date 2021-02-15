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Новости Политика Украины
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Приватизировать Одесский припортовый и другие объекты "большой приватизации" можно только после решения ВР, - представитель ФГИ Славский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Приватизировать Одесский припортовый и другие объекты

Приватизировать Одесский припортовый завод и другие объекты из списка "большой приватизации" можно будет только после решения парламента - пока законопроект о снятии моратория рассматривается в Верховной Раде.

Об этом журналистам, отвечая на вопрос Радіо Свобода, сообщил руководитель регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в Одесской и Николаевской областях Александр Славский, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров вместе с Фондом государственного имущества Украины осенью подал законопроект о снятии моратория на "большую приватизацию" в Верховную Раду, и сейчас он проходит рассмотрение в парламенте. Недавно законопроект прошел обсуждение в комитете", - сказал Славский. По его словам, в Фонде надеются, что процесс "большой приватизации" будет вскоре разблокирован.

Славский также отметил, что после принятия закона в перечень объектов могут быть внесены изменения. В списке "большой приватизации", утвержденном еще в январе 2019 года, более двух десятков объектов. В Одесской области из них расположены Одесский припортовый завод, приватизация которого обсуждается с 2000-х годов, а также ПАО "Одесская ТЭЦ".

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До отмены моратория возможна только "малая приватизация" государственного имущества, отметили в Фонде. Таких объектов в Одесской и Николаевской областях около 70, в том числе несколько винных заводов, помещения рекреационных комплексов, бывшие научные центры. В 2021 году региональное отделение ФГИ планирует продать объектов как минимум на 400 млн гривен и получить от аренды 465 млн гривен.

Автор: Анна Судак
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Порежут на метал.
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15.02.2021 20:51 Ответить
Без рішення моностада та супутних коломойсько- фуйлових партій? Тоді, без питань.
Ці з радістю розпродадуть всю Україну.
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15.02.2021 20:55 Ответить
Оборонні підприємства тільки ВОРОГ продає за безцінь!!!- МОТОР СІЧ- ще не навчив??? - ЗРАДНИКІВ до ТРИБУНАЛУ!!!
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16.02.2021 08:14 Ответить
 
 