Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором. ДОКУМЕНТ
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Нардеп Гео Лерос направил секретарю СНБО Алексею Данилов депутатское обращение с просьбой ввести против "Квартала-95" санкции из-за продажи франшизы программа "Лига смеха" российскому телеканалу "СТС".
Об этом Лерос сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Он указал, что обращение было направлено на имя Данилова 10 февраля.
"Юмористическую программу "Лига смеха", которую до победы на президентских выборах в 2019 году вел Владимир Зеленский, и до сих пор владеет правами на соответствующую торговую марку, и в конце 2020 получил от ООО "Квартал 95" роялти на общую сумму 4 354 832 гривны. продали российскому телеканалу "СТС", которым владеет медиахолдинг "Национальная медиа группа" (НМГ) и российский госбанк ВТБ. За НМГ, в том числе, стоят структуры банка "Россия". И ВТБ, и банк "Россия" - под международными санкциями за аннексию украинского Крыма Россией и ее причастность к конфликту на Донбассе", - пишет Лерос.
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Депутат подчеркнул, что съемки российского варианта "Лиги смеха" состоятся в Москве, а заявки на участии в отборе подали команды из оккупированных Донецка, Симферополя и Керчи.
"Прошу в случае выявления нарушений (а это совсем не трудно), применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении владельцев и выгодоприобретателей ООО "Квартал 95"", - отметил Лерос.
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Напомним, 19 января стало известно, что российский канал СТС купил франшизу на "Лигу смеха". В "Квартале 95" объясняют, что продажами занимается шведский дистрибьютор. Позже стало известно, что в отборе, кроме двух донецких команд, участие принимают команды из оккупированного Крыма - "B.A.N.G." (Керчь) и "Эльвад Вагнер" (Симферополь) - и несколько команд из свободной от оккупации Украины - Запорожья, Одессы и Харькова.
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...мародера БОГДАНА - навіщо зміщуєте акценти?
Но только почему нет такой же фразы под Петиной фоткой?Или при нём не накрутили украинцам тарифы в сотни процентов?
в 2014 году - 42 копейки
в 2015 году - 79 копеек
"при ПОРОХЕ субсидии не урезали и 100квт было по 90 коп" - а после 100 КВт? Ой..., а кто это сделал?
Да что вы...Кто рулил страной в 18 году?
Вот вам статейка за тот год:
Субсидии на оплату ЖКХ для украинцев сократили до минимума
1. Медведчука
2. Самому Медведчуку трубу дизельного топлива из роSSии (вместе украли у государства)
3. Себе (Порошенку) откаты от торговли Медведчуком тем самым диз. топливом, что по совместно сворованной трубе качал Медведчук из страны, чьи войска убили 15 000 украинцев (роSSии)
4. Тарифы Ротердам плюс для Ахметова.
5. Предательские "минские договренности", подписанные с перепугу.
6. Покрыл преступников власти януковича, в результате чего стал возможен зе и реванш руSSкого мира.
7. Спустил на тормозах расследование преступлений против ЕроМайдана и отпустил убийц.
И прочая, прочая, прочая......
А главное убил надежду у украинцев на справедливое европейское будущее. Ожидался, как Президент Надежды, а стал Президентом- Барыгой.
И раз ты нанятый, служивый, то понимаю. Служи дальше за свою пайку.
Ой воно мовчить...
Наступні на санкції від США - Шарій, Козак, Марченко, Портнов !
Як вирішити питання з заїжджими гастролерами з рашки і нашими заробітчанами в рашку?
Мій варіант:
"Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
ГАРНА ІДЕЯ
И что это если не измена и сотрудничество с оккупантом?