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Новости Политика Украины
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МВФ (3297) Милованов Тимофей (285) Гетманцев (389)

"Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутатская фракция "Слуга народа" не поддерживает грубые высказывания советника главы Офиса Президента Тимофея Милованова в адрес Международного валютного фонда.

Об этом руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сказал на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не думаю, что этот вопрос стоит какой-либо реакции, более того, стоит того, чтобы мы его обсуждали. Безусловно, это скандал, некий такой скандальчик, скажем так. Он не несёт никакого смысла. Собственно говоря, господин Милованов является такой экстравагантной фигурой в нашей команде и мы его за это любим иногда, а иногда - нет. Он позволяет себе определенные высказывания, с которыми мы не соглашаемся абсолютно, я могу это с уверенностью сказать", - отметил Гетманцев.

Читайте на Цензор.НЕТ: "МВФ обкакался", - советник Ермака Милованов подвёл итоги визита миссии в Украину

Как сообщалось, накануне советник главы Офиса президента и бывший министр экономики Тимофей Милованов, обсуждая безрезультатность переговоров Украины с Международным валютным фондом, заявил, что "МВФ обкакался, а не Украина. Если на это честно смотреть".

Ранее стало известно, что МВФ не даст денег Украине: миссия уехала без результатов. Комментируя данный факт, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ, есть договоренность о дальнейших шагах". Сам Милованов ранее заявил о завершении работы миссии МВФ в Украине следующее: "Каждый отстаивает свою позицию. Обе стороны должны найти компромиссы".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
"Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4153
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15.02.2021 21:04
+18
Принижень України
"Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2271
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15.02.2021 21:23
+15
"Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9394
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15.02.2021 21:07
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Что один, что второй - два шизофреника.
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15.02.2021 20:58 Ответить
Чеговы так? Это наш выбор, это симбиозм нашей нации
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15.02.2021 21:00 Ответить
-- звука МУ... *)
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15.02.2021 21:13 Ответить
это долбозе.изм 73%-ый
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15.02.2021 21:05 Ответить
з тобою в заліку
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15.02.2021 22:27 Ответить
Это ваш выбор ,я например живу второй год без президента ,и мне очень стыдно за ваш выбор ,мне стыдно что украинский народ оказался такой тупой ,глупый ,меркантильный ,и это все очень мягко сказано.
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16.02.2021 08:04 Ответить
forze diskussione, seniore !! "Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4651
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15.02.2021 21:42 Ответить
Членограй🤢🤡 ( будем всех бомбить )возглавляет погорелое шапито 95 слуг 😈, неадекватный у них ,каждый второй
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16.02.2021 01:47 Ответить
95-й квартал не поддерживает?
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15.02.2021 20:58 Ответить
Прикинь?....
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15.02.2021 21:01 Ответить
Одно быдло не поддерживает словестный понос другого быдла?
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15.02.2021 21:01 Ответить
Семимильными шагами в таежный союз и парашную говень,да зебилье 73%?
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15.02.2021 21:01 Ответить
длинный язык у дурака хуже кривого меча у турка...
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15.02.2021 21:02 Ответить
"Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4153
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15.02.2021 21:04 Ответить
Ахрана-атмена. Никто не абкакался. Точнее, абкакался, но не МВФ.
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15.02.2021 21:06 Ответить
с каких пор у нас господа бл...ь!!! они что там вообще страх твари потеряли?
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15.02.2021 21:07 Ответить
"Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9394
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15.02.2021 21:07 Ответить
Это он на радостях обосцался ? 🤔
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15.02.2021 21:17 Ответить
Милованова взяли на ставку Зеленского? Пока тот щеки отъедает за гос. счет?
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15.02.2021 21:07 Ответить
Певно слуги сказали би, що мвф обісрався "Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9614
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15.02.2021 21:09 Ответить
Самое умное было бы промолчать слугам ... Ведь это все Ермачня вытворяет - ан нет подлили маслица...
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15.02.2021 21:12 Ответить
Та лучше уж пусть фекализируются. И соседям виднее с кем имеют дело, и нариду интерес выяснить все же ,,...а кто это сделал...? "Слуга народу" не підтримує висловлювання Милованова про те, що "МВФ обкакався", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4106 ,,
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15.02.2021 23:19 Ответить
Милованов рассказал, как курил марихуану/ Не случайно "В "опросе Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса".На исторической родине шибздика проблема наркомании стоит очень остро.Потребителей наркотиков в Израиле почти треть населения . 45% людей от 15 до 20 лет употребляют каннабиноиды, более половины израильских военных употребляют наркотики , марихуана легализована. Израиль - один из мировых лидеров в употреблении героина среди подростков.
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15.02.2021 21:17 Ответить
и пост этот про МВФ написал еще в те времена, когда с маріей хуаніл?
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15.02.2021 21:22 Ответить
Наркомани на городі Ріжуть маковиння В школі вчителька казали Жи'б ми всі запам'ятали Як побачиш наркомана Бий його як таракана Гей ,Стефо, буди чоловіка Гей, сусіди, берить сокири в руки Від людського гніву наркоманам не втікти
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15.02.2021 21:32 Ответить
Закономірність якась Вами проглядається у невипадковості тих ,хто служить Єрмаку з його підОПічним Зеленським?
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15.02.2021 22:00 Ответить
Наркотики - зло!
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15.02.2021 21:17 Ответить
"Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3900
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15.02.2021 21:21 Ответить
Принижень України
"Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2271
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15.02.2021 21:23 Ответить
Кто ему хвост ободрал?
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15.02.2021 23:22 Ответить
А то что Зеленский-Принижень никто не опровергает "Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8480
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15.02.2021 21:23 Ответить
Даже 73%
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15.02.2021 23:23 Ответить
Целый день ржу с этого слова. Интересно, это Т9 или тараканы в голове Милованова такое выдали? В любом случае получилось в тему. Возможно, за ишаком оманским с легкой руки Милованова новое погоняло закрепится.
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15.02.2021 23:18 Ответить
Слуги есть слуги, для них если не обкакался .то обос р ался. "Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1235
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15.02.2021 21:32 Ответить
а мвф уже знает,что он не обосрался?
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15.02.2021 21:32 Ответить
"Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7601

...
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15.02.2021 21:35 Ответить
Милованов переборщил с коксом на пару с Криварагулем Аравийским и теперь это ТОП новость для обсуждении в кодле слуг урода
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15.02.2021 21:36 Ответить
МВФ покинув Україну недавно тому, що влада України не виконала ЖЛДНОЇ ОБІЦЯНОЇ НЕЮ умови для надання кредиту від МВФ. А тепер , після НАВМИСНИХ образливих заяв ворогів України з офісу президента, які свідомо руйнують країну, ми цей кредит отримаєм дуже не скоро поки тут керує в нас така влада ЗЕ. А відповідно нам не дадуть гроші і інші міжнародні фінансові організації. Тобто, ця не українська влада свідомо руйнує нашу фінансову систему. Згадаєм , як Беня в нашому "самому справедливому"суді оспорив передачу державі Приватбанку, який розграбував з своїми подельниками і довів його до банкрутства, а вкладників міг залишить ні з чим, якби Порошенко не забрав банк в державу, яка спасла банк вливши 150 млрд грн в нього.ЦІ гроші з бюджету вийняв Беня з карманів українців. В США проти Бені відкрили кримінальну справу, а в Україні ЗЕ влада до сих пір грає під його дудку...
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15.02.2021 21:48 Ответить
Сразу после избрания Клоуна президентом (если не до того) здесь на Цензоре публиковалось интервью Бени. Длинное. Я еще тогда советовал зебилам его прочитать и выучить. Человек открыто заявлял о своих планах. Если коротко, то он предупреждал, что отымеет всех.
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15.02.2021 23:24 Ответить
Гетманцев обкакался от правды Милованова и пытается оправдаться)))
Даня, не поможет тебе это, ты и так в гавне по уши!
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15.02.2021 21:57 Ответить
А что будет если МВФ узнает что они обкакались?)
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15.02.2021 22:36 Ответить
Они постараются обьяснить Милованову и всей зеленой ватаге чем их шутки пахнут
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15.02.2021 23:32 Ответить
"Слуга народу" не підтримує висловлювання Милованова про те, що "МВФ обкакався", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 701
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15.02.2021 22:46 Ответить
Даешь пять!
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15.02.2021 23:08 Ответить
Безусловно, это скандал, некий такой скандальчик, скажем так. Он не несёт никакого смысла.Источник: https://censor.net/ru/n3248103

Выставляют Милованова "городским сумасшедшим", типа, придурок что с него взять, вот только МВФ кантора злопамятная. Не видать ЗЕкодле денег, воруют много. Пусть почитают Резолюцию Совета Европы с осуждением уровня коррупции в Украине.
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15.02.2021 23:03 Ответить
Одни (МВФ) с деньгами. Другие (ну понятно кто) с долгами. Так кто обкакался? Интересно, что они употребляют? "Слуга народу" не підтримує висловлювання Милованова про те, що "МВФ обкакався", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5988
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15.02.2021 23:13 Ответить
В ставке грантососов раздрай,хлопчики надеялись,что к их потным ладошкам кое что прилипнет,но транша не будет и им жестко обломилось.
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15.02.2021 23:14 Ответить
Эх,евреи, вы же умный народ,но почему отбросы своего народа вы оставили в Украине...
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15.02.2021 23:35 Ответить
Дал понять, что на обиженных нельзя обижаться.
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16.02.2021 07:02 Ответить
Оце вже вибрав"розумнийукраїнськийвиборець"на свою голову стид і позор.
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16.02.2021 13:38 Ответить
 
 