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депортация (618) история (1998) Польша (7474) СССР (810)

Обнародованы данные о более 7 тыс. семей, депортированных в 1951 году из-за обмена территориями между Польшей и СССР

Новости Цензор.НЕТ Общество

Обнародованы данные о более 7 тыс. семей, депортированных в 1951 году из-за обмена территориями между Польшей и СССР

Центр исследований освободительного движения и Архив Службы безопасности Украины обнародовали документы о последней депортационной операции "обмена населением" между Польшей и СССР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра исследований освободительного движения.

"15 февраля 1951 года Советский Союз и Польская народная республика заключили договор об обмене приграничными территориями. Такое решение аргументировали экономическими интересами двух государств: Польша требовала территории с запасами нефти и газа, СССР - угольных месторождений. Более 7167 украинских семей из 44 населенных пунктов Бойкивщины принудительно переселили в степи южной Украины. Депортация вошла в историю под названием "Акция-51", - говорится в сообщении.

В 1951 году с украинских земель были принудительно депортированы более 32 тысяч жителей. Акция началась 13 июня и продолжалась 126 дней.

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В открытом доступе опубликован сборник из 14 документов, а это копия советского экземпляра карты обмена, договор об обмене территориями между СССР и ПНР, описания границ участков, которые отходили к двум государствам, сообщение по результатам цензуры почты переселенных, сообщение о "нарушении советской законности" во время переселения жителей, многочисленные отчетные документы о ходе выселения, передаче территории и проведенной работе на принятой от ПНР территории.

Документы доступны на сайте электронного архива avr.org.ua - сервиса открытого онлайн-доступа к полнотекстовым копиям архивных материалов. Воплощается Центром исследований освободительного движения при поддержке партнеров. Здесь в свободном доступе и в высоком качестве публикуют документы об украинском освободительном движении, материалы из архивов КГБ и другие тематические коллекции, посвященные истории ХХ века.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Каким образом эти западноукраинские земли оказались в составе Польши после распада Австро-Венгрии? короче, изучай мат.часть.

Польша потеряла на востоке те земли, которые заняла после распада Австро-Венгрии, она фактически оккупировала западно-украинские земли, земли, входившие на тот период в ЗУНР. И хотя Пилсудский обещал дать автономию западноукраинским землям, оккупированным Польшей , но обещание свое нарушил...
после ВМВ часть земель, населенных преимущественно украинцами, Перемышль и окрестности, например, оказались в составе Польши, а украинское население оттуда насильственно изгнано.
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15.02.2021 22:05
+8
Дикая история уничтожения украинской идентичности
Часть сел ровенской области переселили на Луганщину
Большую часть Лемковщины отдали Польше , но прихватили рашке Калининград
Украинские семьи с территории Польши вывозили в Карпаты и селили в пустые холодные , брошенные немцами перед войной , дома ( операция Висла)
Украина могла бы сделать предъявы кремлю
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15.02.2021 23:01
+7
сталин потом завёз лаптей с посохами из раши
А украинцы имели коней и сапоги !!!!

Сейчас и землю у украинцев придумали забрать
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15.02.2021 23:07
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Правила форума Совет форумчан
Силезия, Померания(поморье Балтики) полякам нравятся гораздо больше чем бывшие восточные земли.
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15.02.2021 22:02 Ответить
Ну потеряла она в 39-м, в 46-м согласилась с этой потерей, признав существующие границы... Естественно на 51-й год это уже был обмен территориями) Юридически...
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15.02.2021 22:00 Ответить
Vilnius pod Polsej bil vsego 20 let pod okupacijej,tak sto neznaju sto poteriala tam Polsa jesli eto bylo ne ejio pocti vsio vremia.Vot nemci tak tocno mnogo poteriali Prusiju vsiu iscezla is karti
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15.02.2021 22:07 Ответить
Prusija tam cast mozno i K Litve dobavit,poskolku zyteli govorili po litovski Sovietsk i drugyje teperesnyje okupovanyje raskoj zemli .Zavezli ruskix tiuremsikov,vmesto mesnix zytelej
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15.02.2021 22:19 Ответить
Каким образом эти западноукраинские земли оказались в составе Польши после распада Австро-Венгрии? короче, изучай мат.часть.

Польша потеряла на востоке те земли, которые заняла после распада Австро-Венгрии, она фактически оккупировала западно-украинские земли, земли, входившие на тот период в ЗУНР. И хотя Пилсудский обещал дать автономию западноукраинским землям, оккупированным Польшей , но обещание свое нарушил...
после ВМВ часть земель, населенных преимущественно украинцами, Перемышль и окрестности, например, оказались в составе Польши, а украинское население оттуда насильственно изгнано.
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15.02.2021 22:05 Ответить
Вы думаете под совком, эти 20 лет, местному населению было бы лучше???
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15.02.2021 22:18 Ответить
Я думаю, что называть эти земли польскими, как это делают некоторые кацапсины, очевидная глупость.
Для чего вы додумываете за меня и задаёте глупые вопросы?

По нормальному было бы только в одном случае, если бы выстояла УНР, если бы Украина стала независимой в 1918 году, как Польша и Финляндия... Впрочем, это бы не спасло украинцев от ужасов ВМВ, но точно спасло бы от ужасов совка...
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15.02.2021 23:10 Ответить
А он назвал земли польскими? Что именно было в комменте на который вы ответили, я не видел, но в двух предыдущих у него ничего лишнего не было... В том то и дело, что УНР не выстояло и эти двадцать лет эти земли были международно признанны польскими, в том числе и совком... И именно на этом основывается признание совка СОУЧАСТНИКОМ в развязывании Второй Мировой... Отрицая это, мы автоматически оправдываем совок в 39-м... Я в данном случае не сужу о поляках и их отношение к украинцам... Я о международном праве... И я не додумываю, я о реальности того времени... По факту, оккупация Польшей украинских земель, спасла местное население от реалий совка, в том числе и голодомора... Но это никак не оправдывает Польшу... Если бы выстояла УНР, была бы ли Вторая Мировая? И чьим союзником бы она была? Можно только догадываться...
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15.02.2021 23:35 Ответить
По моему оппонент не понял , ЧТО ЗЕМЛИ ЗАБРАЛИ , а украинцев оттуда вывезли в Украину и часть на запад Польши
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16.02.2021 00:04 Ответить
их переселили в Херсонскую область, и поэтому провалился проект Новоросии
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15.02.2021 22:39 Ответить
Да ладно) Я вам могу назвать кучу примеров, когда внуки и правнуки бандеровцев, во время Майдана были в Беркуте, а потом в Крыму кричали "расия") В Херсонской области и не было заварушек... Попытки были, но руководили ими рукожопы, которые были еще раньше сделаны посмешищем на местном уровне) Так совпало)))
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15.02.2021 23:46 Ответить
Только поляки в отличии от нас хранят все документы и если Украина попробует вступить в ЕС нам очень сильно предъявят на возврат экспроприированной собственности. Через такое прошли прибалты и восточная Европа.
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15.02.2021 22:47 Ответить
яку -таку "собствіннасть" получать поляки?!
НЕ повторюйте кремлівських мемів....
Панельні будинки у Львові на Сихові...чи старі хати в Станіславові і в Тернополі....? чи може австрійці захочуть дотаційний лвівський оперний театр оновити, щоб створити конкуренцію Віденьському як було 120 років тому.... ще ніразу не зустрічав інформації, щоб німці когось виселили через суд з Вроцлава або Згоржельця з Лєгніцою....
тут руSSкій мір зi своїми адептами медведчуками, шаріями, ківами, мураєвими..і...і... запускають фейки по всіх ресурсах...
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15.02.2021 23:39 Ответить
Дикая история уничтожения украинской идентичности
Часть сел ровенской области переселили на Луганщину
Большую часть Лемковщины отдали Польше , но прихватили рашке Калининград
Украинские семьи с территории Польши вывозили в Карпаты и селили в пустые холодные , брошенные немцами перед войной , дома ( операция Висла)
Украина могла бы сделать предъявы кремлю
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15.02.2021 23:01 Ответить
Большая часть украинцев присоединилась к диаспорам Канады и США

https://youtu.be/ApP86JFSEFQ
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15.02.2021 23:04 Ответить
сталин потом завёз лаптей с посохами из раши
А украинцы имели коней и сапоги !!!!

Сейчас и землю у украинцев придумали забрать
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15.02.2021 23:07 Ответить
Великолепный Энди Уорхол - выходец из эмигрантской среди украинских лемкив
Оприлюднено дані про понад 7 тис. сімей, депортованих у 1951 році через обмін територіями між Польщею та СРСР - Цензор.НЕТ 8897
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15.02.2021 23:15 Ответить
Все знают его работы
Оприлюднено дані про понад 7 тис. сімей, депортованих у 1951 році через обмін територіями між Польщею та СРСР - Цензор.НЕТ 4915
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15.02.2021 23:18 Ответить
Предьвы можно будет предьявить, только если признать УССР оккупированной рашкой территорией... Юридически можем вырыть для себя большую яму... Тут нужно считать плюсы и минусы.... Тут хотя бы с нынешней войной разобраться и рашку поставить на счетчик...
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15.02.2021 23:53 Ответить
А Вам не надоела идеология - МОЯ ХАТА С КРАЮ ?

Пора требовать максимума для Украины
УКРАИНА ИМЕЛА 2000 ядерных боеголовок( третья в мире по ядерному арсеналу) и отдала их просто так ???????? А теперь забрали Крым и войну устроили ?????

Отдали вот такие умники как Вы , умничающие. ПУСТЬ ВЕРНУТ ТЕПЕРЬ ВСЕ ОБРАТНО из своего кармана , Кучма и Кравчук , все раздав, не обеднели как ни странно
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16.02.2021 00:01 Ответить
По максимуму? Вы хоть немного изучали суть вопроса? Независимая Украина это правопреемник УССР... Именно парламент УССР принимал Декларацию о Независимости... Мы это все похерим? Похерим все международные договора, в том числе и право выхода УССР из СССР, на основании Союзного договора от 1922-года??? Вы хоть немного понимаете какие козыри рашке хотите дать в руки, своим "максимумом"???
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16.02.2021 00:31 Ответить
Не устраивайте венигрет !!!

Лемкив практически уничтожили этими переселениями и за это должна ответить Москва ,
Как и за уничтожение крымских татар
НЕФИГ ПРИКРЫВАТЬСЯ РАЗНЫМИ союзными словами
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16.02.2021 00:50 Ответить
Так москва или рашка? У вас есть возможности заставить их ответить? Меня больше устроит развал рашки, чем мифическое ответить... У этого больше шансов...
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16.02.2021 01:08 Ответить
Судя по вашем Нику , История украинцев - это не Ваша боль
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16.02.2021 01:12 Ответить
Так на основании чего вы предьявите претензии рашке, если решения принимались не рашкой а совком... А совок, это и Украина в том числе... Покричать и навешать ярлыков много ума не нужно... А потом очень удивляться, "акакжетакполучилось"...
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16.02.2021 00:38 Ответить
Вы сначала открытые Документы почитайте , а потом будете рассуждать
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16.02.2021 00:47 Ответить
Так конкретика будет? Или как всегда?
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16.02.2021 01:03 Ответить
Вы Документы почитали ? Чьи там подписи стоят ?
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16.02.2021 01:10 Ответить
 
 