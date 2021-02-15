Обнародованы данные о более 7 тыс. семей, депортированных в 1951 году из-за обмена территориями между Польшей и СССР

Центр исследований освободительного движения и Архив Службы безопасности Украины обнародовали документы о последней депортационной операции "обмена населением" между Польшей и СССР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра исследований освободительного движения.

"15 февраля 1951 года Советский Союз и Польская народная республика заключили договор об обмене приграничными территориями. Такое решение аргументировали экономическими интересами двух государств: Польша требовала территории с запасами нефти и газа, СССР - угольных месторождений. Более 7167 украинских семей из 44 населенных пунктов Бойкивщины принудительно переселили в степи южной Украины. Депортация вошла в историю под названием "Акция-51", - говорится в сообщении.

В 1951 году с украинских земель были принудительно депортированы более 32 тысяч жителей. Акция началась 13 июня и продолжалась 126 дней.

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В открытом доступе опубликован сборник из 14 документов, а это копия советского экземпляра карты обмена, договор об обмене территориями между СССР и ПНР, описания границ участков, которые отходили к двум государствам, сообщение по результатам цензуры почты переселенных, сообщение о "нарушении советской законности" во время переселения жителей, многочисленные отчетные документы о ходе выселения, передаче территории и проведенной работе на принятой от ПНР территории.

Документы доступны на сайте электронного архива avr.org.ua - сервиса открытого онлайн-доступа к полнотекстовым копиям архивных материалов. Воплощается Центром исследований освободительного движения при поддержке партнеров. Здесь в свободном доступе и в высоком качестве публикуют документы об украинском освободительном движении, материалы из архивов КГБ и другие тематические коллекции, посвященные истории ХХ века.