Обнародованы данные о более 7 тыс. семей, депортированных в 1951 году из-за обмена территориями между Польшей и СССР
Новости Цензор.НЕТ Общество
Центр исследований освободительного движения и Архив Службы безопасности Украины обнародовали документы о последней депортационной операции "обмена населением" между Польшей и СССР.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра исследований освободительного движения.
"15 февраля 1951 года Советский Союз и Польская народная республика заключили договор об обмене приграничными территориями. Такое решение аргументировали экономическими интересами двух государств: Польша требовала территории с запасами нефти и газа, СССР - угольных месторождений. Более 7167 украинских семей из 44 населенных пунктов Бойкивщины принудительно переселили в степи южной Украины. Депортация вошла в историю под названием "Акция-51", - говорится в сообщении.
В 1951 году с украинских земель были принудительно депортированы более 32 тысяч жителей. Акция началась 13 июня и продолжалась 126 дней.
В открытом доступе опубликован сборник из 14 документов, а это копия советского экземпляра карты обмена, договор об обмене территориями между СССР и ПНР, описания границ участков, которые отходили к двум государствам, сообщение по результатам цензуры почты переселенных, сообщение о "нарушении советской законности" во время переселения жителей, многочисленные отчетные документы о ходе выселения, передаче территории и проведенной работе на принятой от ПНР территории.
Документы доступны на сайте электронного архива avr.org.ua - сервиса открытого онлайн-доступа к полнотекстовым копиям архивных материалов. Воплощается Центром исследований освободительного движения при поддержке партнеров. Здесь в свободном доступе и в высоком качестве публикуют документы об украинском освободительном движении, материалы из архивов КГБ и другие тематические коллекции, посвященные истории ХХ века.
Пожалуйста, подождите...
Польша потеряла на востоке те земли, которые заняла после распада Австро-Венгрии, она фактически оккупировала западно-украинские земли, земли, входившие на тот период в ЗУНР. И хотя Пилсудский обещал дать автономию западноукраинским землям, оккупированным Польшей , но обещание свое нарушил...
после ВМВ часть земель, населенных преимущественно украинцами, Перемышль и окрестности, например, оказались в составе Польши, а украинское население оттуда насильственно изгнано.
Для чего вы додумываете за меня и задаёте глупые вопросы?
По нормальному было бы только в одном случае, если бы выстояла УНР, если бы Украина стала независимой в 1918 году, как Польша и Финляндия... Впрочем, это бы не спасло украинцев от ужасов ВМВ, но точно спасло бы от ужасов совка...
НЕ повторюйте кремлівських мемів....
Панельні будинки у Львові на Сихові...чи старі хати в Станіславові і в Тернополі....? чи може австрійці захочуть дотаційний лвівський оперний театр оновити, щоб створити конкуренцію Віденьському як було 120 років тому.... ще ніразу не зустрічав інформації, щоб німці когось виселили через суд з Вроцлава або Згоржельця з Лєгніцою....
тут руSSкій мір зi своїми адептами медведчуками, шаріями, ківами, мураєвими..і...і... запускають фейки по всіх ресурсах...
Часть сел ровенской области переселили на Луганщину
Большую часть Лемковщины отдали Польше , но прихватили рашке Калининград
Украинские семьи с территории Польши вывозили в Карпаты и селили в пустые холодные , брошенные немцами перед войной , дома ( операция Висла)
Украина могла бы сделать предъявы кремлю
https://youtu.be/ApP86JFSEFQ
А украинцы имели коней и сапоги !!!!
Сейчас и землю у украинцев придумали забрать
Пора требовать максимума для Украины
УКРАИНА ИМЕЛА 2000 ядерных боеголовок( третья в мире по ядерному арсеналу) и отдала их просто так ???????? А теперь забрали Крым и войну устроили ?????
Отдали вот такие умники как Вы , умничающие. ПУСТЬ ВЕРНУТ ТЕПЕРЬ ВСЕ ОБРАТНО из своего кармана , Кучма и Кравчук , все раздав, не обеднели как ни странно
Лемкив практически уничтожили этими переселениями и за это должна ответить Москва ,
Как и за уничтожение крымских татар
НЕФИГ ПРИКРЫВАТЬСЯ РАЗНЫМИ союзными словами