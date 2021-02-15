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Новости Политика Украины Судебная реформа
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законопроект (3041) Зеленский (16530) Центр противодействия коррупции (217) Окружной админсуд Киева (390)

Предложенное Зеленским сокращение полномочий ОАСК не решит проблем суда и не ликвидирует его, - эксперт ЦПК Чижик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Предложенное Зеленским сокращение полномочий ОАСК не решит проблем суда и не ликвидирует его, - эксперт ЦПК Чижик

Эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик говорит, что поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева не решает проблему суда.

Об этом она заявила в эфире Громадського радіо, передает Цензор.НЕТ.

"Законопроект, который подал Зеленский не решает проблему ОАСК. Он просто предлагает передать часть дел в Верховный Суд, но судьи и дальше останутся работать и будут принимать сомнительные решения. Проблемы в ОАСК настолько глубокие, что, забрав у них несколько дел, их не решишь. Вопрос о ликвидации ОАСК остается на повестке дня", - говорит Чижик.

В Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта, инициированные президентом Владимиром Зеленским для корректировки работы судебной системы Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд споров будет передан в исключительную подсудность Верховного суда, - в ОП рассказали о законопроекте Зеленского по сокращению полномочий ОАСКа

Речь идет о проектах законов №5067 о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, №5068 об изменениях в законодательство о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия и №5069 об административной ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Последние два документа определены как неотложные.

Из полнотекстовые версии пока отсутствуют.

Ранее Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский предложит Верховной Раде поддержать законопроекты относительно функционирования судебной системы, в частности по уменьшению полномочий Окружного административного суда Киева.

Также читайте: Полномочия ОАСКа будут сокращены, я подписал три законопроекта, - Зеленский

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+2
А зачем его ликвидировать и решать проблему? Смысл?
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15.02.2021 22:01
+2
Нехай ті судді йдуть на базар торгувати.
І без пенсії їх лишити.
Але ж прилаштують цих негідників в теплі місця.
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15.02.2021 22:09
+2
Правильно, предложение Зе ничего не решает, это чисто понты в стиле 95 балагана.
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15.02.2021 22:10
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А зачем его ликвидировать и решать проблему? Смысл?
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15.02.2021 22:01 Ответить
так проблеми не суді, чи суддях. В мене слів не має, Судді, що в ОАСК, що в будь якому районному судді звичайні люди. Пороблено? 21 сторіччя, а ми продовжуємо дурити один одного. Проблема, не в ОАСК, а в його виключних повноваженнях. Ст.27 КАС цьому суду надано виключні повноваження розглядати позови проти Центральних органів виконавчої влади. Законодавці виключіть статтю 27 КАС. Просто і назавжди. Переконаний, що влада використовувала ОАСК, а тільки почали опиратися, так почалися розмови про розформування. Корупція!
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15.02.2021 23:06 Ответить
Проблема в Зеленском и текущих властях. им этот суд нужен в почти неизменном состоянии. Косметический ремонт закона даст ему повод говорить о гигантских шагах в борьбе с коррупцией, при том, что по сути ничего не изменилось. Текста законов пока нет, но я уверен, что ничего не изменится к лучшему в силу того, что такие типы как зеленский не для того пришли к власти, чтобы улучшать ситуацию.
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15.02.2021 23:14 Ответить
Нехай ті судді йдуть на базар торгувати.
І без пенсії їх лишити.
Але ж прилаштують цих негідників в теплі місця.
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15.02.2021 22:09 Ответить
Правильно, предложение Зе ничего не решает, это чисто понты в стиле 95 балагана.
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15.02.2021 22:10 Ответить
Очередной ГРОМКИЙ пук в лужу от зекоМанды
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15.02.2021 22:19 Ответить
Хто на шо вчився. В Трускавці.
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15.02.2021 22:24 Ответить
инфошум - наше фсе....КПД 0%
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15.02.2021 23:01 Ответить
 
 