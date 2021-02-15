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Новости Политика Украины
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Витренко Юрий (376) Гетманцев (389) Слуга народа (2547)

Вопрос о назначении Витренко на заседании фракции не рассматривался, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вопрос о назначении Витренко на заседании фракции не рассматривался, -

Кандидатуру Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра - министра энергетики могут вынести на голосование в любой день работы Верховной Рады.

Об этом в комментарии журналистам после заседания фракции "Слуга народа" заявил председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, кандидатура Витренко на фракции СН не обсуждалась.

"Кандидатура Витренко не обсуждалась относительно вынесения его в третий раз в Верховную Раду. Но я не исключаю такой возможности, что он будет вынесен. Когда? Этот вопрос должен согласовываться с руководством Верховной Рады. Но вы знаете, что постановление о назначении может быть включено в повестку дня в любой день", - отметил парламентарий.

При этом Гетманцев уклонился от прямого ответа на вопрос, есть ли голоса за назначение Витренко.

"На самом деле, как показали два предыдущих голосования, мы до последнего не можем сказать: есть голоса или нет. Я лично буду поддерживать его кандидатуру. Считаю, что такая настойчивость премьера должна быть оценена Радой. Мы должны наконец дать возможность человеку поработать. Тем более, что в стране не все в порядке с энергетической системой. Иметь министра в статусе "и.о." и с ограниченными полномочиями в соответствии с законом о государственной службе - это опасно для страны в целом", - подчеркнул нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витренко назвал условия своей отставки с должности и.о. министра энергетики: "Если кого-то другого назначат"

Коллеги же депутата говорят, что голоса за назначение Витренко продолжают собирать. По их оценкам "за" готовы проголосовать сейчас 200-211 депутатов.

Напоминаем, Верховная Рада 28 января во второй раз провалила назначение Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали лишь 204 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

До этого 17 декабря 2020 года Верховная Рада не смогла назначить Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики. Тогда проголосовали "за" только 186 народных депутатов.

Также смотрите: Назначение Витренко министром энергетики вынесут на голосование ВР в третий раз, если так решит фракция, - Корниенко. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Вопрос о назначении Витренко на заседании фракции не рассматривался, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8512

Вопрос о назначении Витренко на заседании фракции не рассматривался, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3780
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15.02.2021 22:07 Ответить
***
мои очки надев натаха
кокетливо спросила ну
а я не знаю что ответить
пятну
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15.02.2021 22:27 Ответить
Сча она как достанет вихревой бульбулятор, но тока, если ее изберут в презы Вопрос о назначении Витренко на заседании фракции не рассматривался, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5644
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15.02.2021 22:30 Ответить
гетманцев---ты сам будешь ОТВЕЧАТЬ по полной за НЕЗАКОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ и сознательное утопление украинской экономики,а с БАРИГОЙ витренко целуйся в засос и выпиши ему премию в миллион гр,совесть надо иметь зеленые трутни
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16.02.2021 08:39 Ответить
Красава, старая кошелка отлошила дурачков, собрала деньги на "политическую борьбу" и слиняла в США на постоянное место жительства. Сынок, видать, тех же кровей.
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15.02.2021 23:14 Ответить
Та пускай уже будет! Он все-таки не мама, за столько лет можно было убедиться. Сын за мать не отвечает (И.В.Сталин)
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15.02.2021 22:07 Ответить
А мама любит скорость премии.
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15.02.2021 22:19 Ответить
Realno ministr energetiki dolzen imet kakuju to programu na buduce energetiki strani,a u nego nicego togo net.On govorit tolko pro segodnesni den bez programi sto i kak zdelat.On kak bi celovek staroj sistemi
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15.02.2021 22:28 Ответить
конверты не подвезли?
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15.02.2021 23:00 Ответить
Продожується процес скуповування голосів за Юру Вітренко - третя спроба,запхають кацапа.
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15.02.2021 23:04 Ответить
Опасно таких людей допускать к власти как Витренко. Он хочет уволить 5 тыс. работников Восточного ГОКа, и ликвидировать предприятие, а людям ехать работать в Польшу.
https://strana.ua/articles/analysis/317616-pochemu-mohut-ubit-vosthok-rabotnikam-kotoroho-vitrenko-posovetoval-uezzhat-v-polshu-.html
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16.02.2021 10:32 Ответить
 
 