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Оккупанты отправили крымчанку Малахову с младенцем под домашний арест, а ее мужа - в СИЗО по подозрению в финансировании ИГИЛ из-за сбора на благотворительность

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты отправили крымчанку Малахову с младенцем под домашний арест, а ее мужа - в СИЗО по подозрению в финансировании ИГИЛ из-за сбора на благотворительность

Оккупационный Киевский "райсуд" Симферополя отправил под домашний арест Нину (Латифу) Малахову, подозреваемую в содействии террористической организации часть 4 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ. Малахова с мужем собирали на свою карту средства на благотворительность.

Об этом сообщила адвокат Лиля Гемеджи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ґрати". Ее супруга Рузиля Яппарова суд отправил на два месяца в СИЗО.

Нину (Латифу) Малахову и ее мужа Рузиля Яппарова сотрудники ФСБ задержали в Казани 14 февраля и на следующий день этапировали в Крым для избрания меры пресечения. У супругов есть дочка Мелисса в возрасте один месяц, которую доставили вместе с ними в суд. Учитывая это, следствие запросило для Малаховой домашний арест, который она будет отбывать в Крыму. В случае признания виновной ей грозит от 15 до 20 лет заключения. Ее супруга также подозревают в содействии террористической организации, но по части о склонении, вербовке или иному вовлечению лица, ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Оккупанты отправили крымчанку Малахову с младенцем под домашний арест, а ее мужа - в СИЗО по подозрению в финансировании ИГИЛ из-за сбора на благотворительность 01

Нина (Латифа) Малахова с дочерью после заседания суда

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Следствие считает, что "Малахова и Яппаров с 2015 по 2018 год занимались организацией финансирования терроризма под видом благотворительной деятельности различных фондов, в том числе "Мухаджирун", а также помощи в постройке мечетей, беженцам и нуждающимся гражданам". Для этого они якобы организовывали сбор средств в группе "Садака — добровольная милостыня мусульман нуждающимся Симферополь" во ВКонтакте, где призывали жертвовать на нужды мусульман Африки, предоставляя свою банковскую карточку для переводов.

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Фонд "Мухаджирун" или "Живое сердце" был основан дагестанским проповедником Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский в 2013 году. ФСБ РФ считает, что через фонд производится сбор средств и финансирование террористических организаций.

Одновременно с задержанием в Казани ранним утром 14 февраля сотрудники ФСБ пришли в родильное отделение Центральной райбольницы в Симферополе, где задержали медсестру Лилю Решидову. Ее доставили в управление ФСБ на бульваре Франко и объявили, что она является свидетелем по делу Малахова и Яппарова. Адвокат Ислям Велиляев рассказал "Ґратам", что следователь отметил — статус Решидовой может измениться на подозреваемую. По версии следствия, она пересылала деньги на карточку Малаховой по объявлениям о сборе на благотворительные цели. Спустя семь часов Решидову отпустили, на 16 февраля следователь назначил ей участие в очной ставке с подозреваемыми.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Террористы других обвиняют в терроризме... Большего террориста чем рашка, не существует в мире...
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15.02.2021 22:27
+5
Скільки терористів в Криму..це ж треба.
Всі татари - терористи.
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15.02.2021 22:17
+5
А всі українці у них фашисти.
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15.02.2021 22:35
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Скільки терористів в Криму..це ж треба.
Всі татари - терористи.
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15.02.2021 22:17 Ответить
В московитів параноїдальна шизофренія прогресує ,це чергове загострення !!!)))
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15.02.2021 22:26 Ответить
А всі українці у них фашисти.
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15.02.2021 22:35 Ответить
Ядерный чемоданчик изъяли?
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15.02.2021 22:18 Ответить
Ну вот видите, окупанты могут , а Украина медведчука, коломойского,портнова и ермака не может отправить в сизо бо лох и импотент, правда она такая.
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15.02.2021 22:23 Ответить
Волки друг друга не едят. Медведчук и при Порошенко чувствовал себя прекрасно.
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15.02.2021 22:30 Ответить
медведчук не волк, он крыса или таракан.
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15.02.2021 22:48 Ответить
Оккупанты отправили крымчанку Малахову с младенцем под домашний арест, а ее мужа - в СИЗО по подозрению в финансировании ИГИЛ из-за сбора на благотворительность - Цензор.НЕТ 4100
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15.02.2021 22:25 Ответить
Террористы других обвиняют в терроризме... Большего террориста чем рашка, не существует в мире...
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15.02.2021 22:27 Ответить
Москва, це світова столиця тероризма,а Росія розплідник терористів !!!)))
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15.02.2021 22:29 Ответить
Оккупанты отправили крымчанку Малахову с младенцем под домашний арест, а ее мужа - в СИЗО по подозрению в финансировании ИГИЛ из-за сбора на благотворительность - Цензор.НЕТ 4505
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15.02.2021 22:42 Ответить
Кругом одни враги,включая Льоху Насрального,Бедная РАБссия Окупанти відправили кримчанку Малахову з немовлям під домашній арешт, а її чоловіка - в СІЗО за підозрою у фінансуванні ІДІЛ через збір на благодійність - Цензор.НЕТ 1631Мавзолейная,но чЛЕНИН не был террористом...Окупанти відправили кримчанку Малахову з немовлям під домашній арешт, а її чоловіка - в СІЗО за підозрою у фінансуванні ІДІЛ через збір на благодійність - Цензор.НЕТ 8057
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15.02.2021 23:06 Ответить
Окупанти відправили кримчанку Малахову з немовлям під домашній арешт, а її чоловіка - в СІЗО за підозрою у фінансуванні ІДІЛ через збір на благодійність - Цензор.НЕТ 5651
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15.02.2021 23:11 Ответить
Если на заседание того суда придет академик Кадыров, то суд в полном составе сразу на бутылки сядет.
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16.02.2021 07:32 Ответить
Саме мерзенне те що, Аваков, Венедиктова та Баканов за найменшої нагоди видають на Московію тих, кого кремлядь звинуватила в зв'язках з ІГІЛ чи іншими терористами.
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16.02.2021 11:22 Ответить
 
 