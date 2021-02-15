До конца недели минимум по две мобильные бригады из каждой области освоят навыки вакцинирования от COVID-19, - ЦОЗ
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине 15 февраля начались практические занятия мобильных бригад для иммунизации от коронавируса вакцинами Pfizer-BioNTech и AstraZeneca/Oxford.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.
"15 февраля 2021 года в Киеве начался второй этап обучения мобильных медицинских бригад, которые будут проводить вакцинацию от COVID-19. Первый - онлайн-тренинги - некоторые из членов мобильных бригад уже прошли. Тренинги проводит Центр общественного здоровья совместно с Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине", - говорится в сообщении.
В ЦОЗ отметили, что до конца недели практические занятия пройдут как минимум по две мобильные бригады из каждой области.
"Одна мобильная бригада из области изучит способ использования, введение и особенности работы с вакциной Pfizer BioNTech, другая - с AstraZeneca. Это позволит оперативно запустить процесс иммунизации против COVID-19 по всей Украине, как только доставят вакцину", - отмечается в сообщении.
Также обучение проходят медики, которые вошли в резервный состав мобильной бригады.
Напомним, закупленная вакцина англо-шведской компании AstraZeneca должна поступить в Украину 17 или 18 февраля.
Для проведения первого этапа вакцинации будут сформированы 600 мобильных бригад. Уже набраны более 300.
Пожалуйста, подождите...
P.S. Проводів багато. Різних.
Спочатку йдуть паралельно три.
Потім нижче - один.
А потім, ще нижче, інший - дуже товстий, чорний-чорний.
І отак розходяться до будинків.
Мені здається, що той чорний провід іноді гуде.
І ще на тих проводах якісь штучки висять.
Отаке.
Тільки ж без тих черевиків.
Ти ОК ?
А це прямо - ціла виставка.
От ти мені розказав, як у нас організовано постачання електрики в помешкання.
Так, через телефонну лінію. Є мобільний, але кажуть, що він нестійкий, а я ж мушу мати добрий сигнал, бо працюю здому. Тому тримаю квартирний номер.
Пішла глянула квитанцію - вони взяли 30$ за активацію нового інтернету. Але я не знаю, яка у мене швидкість. Напиши які є - може, якось згадаю, що вони казали.
Вчора важкий день був, не писала.
Можливо, не така велика, але головне, що мені для роботи вистачає. То ок.
Мені сьогодні колега жалівся.
Що ніби взяв теж хороший deal, так кожних чотири години пропадає сигнал, вибиває, фільми дивитися неможливо.
Компанії є, вибрати можна.
Я просто експериментувати не хочу зараз, оскільки нам до осені вже продовжили роботу з дому.
Так дістало. Тиснуть далі.
Перед цим платила 50.
Коли підключаєшся до компанії, тобі присилають модем - 100$.
Перший був простенький, технік не приїздив.
Я кілька років ним користувалася. В кінці минулого - накрився.
Подзвонила, вони запропонували ту акцію (ще швидший інтернет) і вислали новий модем - 100$.
Приїхав технік і налагодив на вулиці з тими кабелями. Цього разу через ковід мені сказали, що він заходити в квартиру не буде, а по телефону казатиме мені, що робити.
Я відкрила двері, кажу: заходьте, це буде значно швидше. Так то взяло 5 хв.
Ось так.
То через компанію дорого.
Але тут так роблять. З телефонами те саме. Купуєш в кредит в компанії разом з планом.
Просто ти сам купиш - а підключити як ? Провайдер хоче свою модель, яку він використовує під різні типи свого інтернету.
(на глиняных! это важно!!!))))
Вернулся сверхсветовой космонавт на Землю в далёкое будущее.
Ну, надо ж как-то устраиваться -- специальность получить, работать...
А обучение во сне происходит -- за одну ночь. И только один раз в жизни.
Выбрал он профессию мастера по ремонту машин времени -- заснул, а утром побёг на биржу труда...
Там ему и говорят: А машину времени ещё не изобрели -- придётся вам трошки подождать...
Володя Рейган
невідомо для тех кто читать не умеет, или шизанутый на всю голову 5G