ВОЗ одобрила применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, ее эффективность составляет 63%
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину шведско-британской компании AstraZeneca для экстренного применения. В ходе исследований было установлено, что эффективность вакцины составляет 63,09%. В организации отметили, что она подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.
Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"ВОЗ сегодня одобрила для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета. Теперь у нас есть все необходимое для быстрого распространения вакцин. Но нам все еще нужно наращивать производство", - заявил Гебрейесус.
По его словам, таким образом ВОЗ разрешила распространение этого препарата по всему миру с помощью глобального механизма COVAX, созданного для обеспечения доступности вакцин.
Как сообщается на сайте ВОЗ, данные о вакцине изучила Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации. Они рекомендовали использование препарата для всех возрастных групп от 18 лет и старше.
Одобрение получили две версии вакцины. Одна из них производится совместно с компанией SKBio в Южной Корее, вторая - в Институте сыворотки Индии. По словам Гебрейесуса, обе компании производят один и тот же препарат, но так как они используют разные производственные площадки, потребовались отдельные проверки и разрешения.
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Так вот, в мире попали в больницу 2% населения мира. Вы правы, что пока это не много.
То есть, из каждых 5000 человек в мире опасно (а иначе не было бы причин для обсуждения) заболели и попали в больницу 100 человек (2%). 5000 чел - это будет наша контрольная группа. В ней без вакцины заболеет 100 чел.
Если применять вакцину с 50% эффективностью, это означает, что после её применения заболеет половина от 100 чел, то есть 50 чел. на каждые 5000 чел.
Вы неправы в том, что это равносильно подорожнику. Если применять подорожник, заболеет 100 чел, а не 50. Если вакцина имеет 70% эффективность, это означает, что после её применения заболеет 30 чел. После применения вакцины с эффективностью 95% заболеет 5%, то есть 5 чел из 5000. Много это или мало трудно сказать с гуманитарной точки зрения.
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И при чём здесь законы природы?. Если бы вирус ковида был более заразным, получили бы другие, более печальные результаты.
- А если получалась девочка?
- А если девочка, он извинялся и отдавал деньги. В итоге прогнозы Йоси сбывались примерно 50/50. Но Йосе етого с головой хватало.
То есть чуть-чуть лучше листика подорожника.
Поставки «немного» задерживаются. Глава Минздрава объяснил, почему до сих пор не началась вакцинация
Тедрос Аданомович просто красаучег
Людей похилого віку, надто довірливих та заляканих пенсіонерів, вакцинувати нею не дозволено.
Маю сумнів, що адекватна людина схоче добровільно колотись цим індійським "Спутником"
Источник: The Economic Times со ссылкой на источники, "LIGA.net"
Детали: Газета сообщает, что просьба Минздрава страны связана с тем, что клинические испытания вакцины в Южноафриканской республике показали: она обеспечивает незначительную защиту от легкой и средней тяжести протекания COVID-19, вызванного местным мутантным вариантом коронавируса.
Эта партия вакцины прибыла в ЮАР несколько дней назад. Еще полмиллиона доз должны прибыть со дня на день.
Неделю назад ЮАР приостановила развертывание вакцинации против коронавируса препаратом от компании AstraZeneca в связи с исследованием университета Витватерсранда. Первичные данные показали пониженную эффективность вакцины AstraZeneca против южноафриканского варианта коронавируса (B.1.351) в сравнении с более ранними штаммами.
читать не разучились, бараны?