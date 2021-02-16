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ВОЗ одобрила применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, ее эффективность составляет 63%

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

ВОЗ одобрила применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, ее эффективность составляет 63%

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину шведско-британской компании AstraZeneca для экстренного применения. В ходе исследований было установлено, что эффективность вакцины составляет 63,09%. В организации отметили, что она подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.

Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"ВОЗ сегодня одобрила для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета. Теперь у нас есть все необходимое для быстрого распространения вакцин. Но нам все еще нужно наращивать производство", - заявил Гебрейесус.

По его словам, таким образом ВОЗ разрешила распространение этого препарата по всему миру с помощью глобального механизма COVAX, созданного для обеспечения доступности вакцин.

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Как сообщается на сайте ВОЗ, данные о вакцине изучила Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации. Они рекомендовали использование препарата для всех возрастных групп от 18 лет и старше.

Одобрение получили две версии вакцины. Одна из них производится совместно с компанией SKBio в Южной Корее, вторая - в Институте сыворотки Индии. По словам Гебрейесуса, обе компании производят один и тот же препарат, но так как они используют разные производственные площадки, потребовались отдельные проверки и разрешения.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Тоже мне фокус. Тут недавно 73% в 18 превратились и никто не заметил.
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15.02.2021 22:47
+9
внимание, наблюдаем аттракцион, как 70% от степашки превращаются в 63...
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15.02.2021 22:47
+6
- Йося за 100 рублей беременным мамашам прогнозировал пол ребенка. Всем кто к нему приходил он говорил что будет мальчик.
- А если получалась девочка?
- А если девочка, он извинялся и отдавал деньги. В итоге прогнозы Йоси сбывались примерно 50/50. Но Йосе етого с головой хватало.
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15.02.2021 22:54
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внимание, наблюдаем аттракцион, как 70% от степашки превращаются в 63...
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15.02.2021 22:47 Ответить
Тоже мне фокус. Тут недавно 73% в 18 превратились и никто не заметил.
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15.02.2021 22:47 Ответить
Головне шо ,09%. Оце точність.
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15.02.2021 22:47 Ответить
Короче самое настоящее говно ,не вакцина а лотерея .... ВОЗ одобрила применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, ее эффективность составляет 63% - Цензор.НЕТ 6330
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15.02.2021 22:47 Ответить
Вовик пообещал в феврале что начнет колоть. Что колоть уже как получилось. Тем более что миллиарды долларов выделенные ВОЗ и ЕС на нормальное вакцинирование уже раздербанили. А еще Вовику понравилось название astra-ZE-neca
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15.02.2021 23:00 Ответить
Ето что за такая ефективность почти 50/50? Тоесть поможет или не поможет? С такой же вероятностью я подорожником могу вас лечить. А как узнать что не подействовала? Когда заболеешь? Ето как в анекдоте, когда на улице можно встретить динозавра с вероятностью 50/50. Тоесть или встретить или не встретить. Так же и с вакциной. Так без вакцины такая же вероятность заболеть. Одни болеют безсимптомно другие сильно
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15.02.2021 22:48 Ответить
Уважаемый Суров. Вы одновременно и правы и неправы. Я не состою на защите какой-то вакцины. Мне интересно с Вами разговаривать. Давайте определимся, что значит "человек заболел ковидом". Тут или он попал в больницу, то есть тяжёлый случай, или не попал, то есть, ничего страшного.
Так вот, в мире попали в больницу 2% населения мира. Вы правы, что пока это не много.
То есть, из каждых 5000 человек в мире опасно (а иначе не было бы причин для обсуждения) заболели и попали в больницу 100 человек (2%). 5000 чел - это будет наша контрольная группа. В ней без вакцины заболеет 100 чел.
Если применять вакцину с 50% эффективностью, это означает, что после её применения заболеет половина от 100 чел, то есть 50 чел. на каждые 5000 чел.
Вы неправы в том, что это равносильно подорожнику. Если применять подорожник, заболеет 100 чел, а не 50. Если вакцина имеет 70% эффективность, это означает, что после её применения заболеет 30 чел. После применения вакцины с эффективностью 95% заболеет 5%, то есть 5 чел из 5000. Много это или мало трудно сказать с гуманитарной точки зрения.
Поставьте лайк, если Вы более-менее согласны со мной.
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16.02.2021 02:32 Ответить
Вот только эфективность не применения вакцины тоже стремтися к 95% по законм природы
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16.02.2021 03:53 Ответить
Весь 2020 год - это год неприменения вакцин. Разделите количество официально заболевших в мире на количество населения мира и получите около 2%, то есть не 5%, как Вы утверждаете.
И при чём здесь законы природы?. Если бы вирус ковида был более заразным, получили бы другие, более печальные результаты.
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16.02.2021 04:30 Ответить
Я веду к тому что приминение такой вакцины с результатом 50/50 может привести к еще большим последствиям чем не применяя ее. Уколотые такой вакциной потеряют осторожность, снимут маски и будут вести себя как до епидемии полагаясь на защиту вакцины. В результате заболевших будет еще больше. К тому же еще не доказано на кого ета вакцина не подействует. На группы риска или на тех кто и без вакцины реагировал на вирус обычным однодневным насморком.
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16.02.2021 10:50 Ответить
В Швейцарии эту жижу уже запретили.
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15.02.2021 22:48 Ответить
швейцарцы не дураки
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15.02.2021 22:50 Ответить
Да и в Австралии тоже про нее не однозначно говорили.
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15.02.2021 22:53 Ответить
От нее даже ЮАР отказались
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15.02.2021 23:44 Ответить
В ЮАР другой штамм вируса, против него Астразенека малоэффективна.
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16.02.2021 12:33 Ответить
маловато как то. что бы широко пользоваться. еще британцам ее доделывать и доделывать..
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15.02.2021 22:49 Ответить
Очередной Фуфломицин Путлера ВОЗ одобрила применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, ее эффективность составляет 63% - Цензор.НЕТ 814
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15.02.2021 22:50 Ответить
у Путлера Спутник. А это швелско-британская разработка.
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15.02.2021 22:52 Ответить
Новичком отравили не только Скрипалей в Британии... ВОЗ одобрила применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, ее эффективность составляет 63% - Цензор.НЕТ 60
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15.02.2021 22:54 Ответить
думаешь, британских ученых тоже? ВОЗ одобрила применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, ее эффективность составляет 63% - Цензор.НЕТ 8297
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15.02.2021 22:55 Ответить
шо-то маловато ВОЗ одобрила применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, ее эффективность составляет 63% - Цензор.НЕТ 6923
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15.02.2021 22:51 Ответить
Для сертифікату зійде, а більш ні для чого і не треба.
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15.02.2021 23:25 Ответить
Новичка на РАБссии соорудили 67 видов...,значит столько есть и Фуфломицина... ВОЗ одобрила применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, ее эффективность составляет 63% - Цензор.НЕТ 1663
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15.02.2021 22:52 Ответить
ES takze takoj nemalo zakupilas,uze i polucili ejio.No tut poka bolse vsego Pfizer polucili
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15.02.2021 22:52 Ответить
- Йося за 100 рублей беременным мамашам прогнозировал пол ребенка. Всем кто к нему приходил он говорил что будет мальчик.
- А если получалась девочка?
- А если девочка, он извинялся и отдавал деньги. В итоге прогнозы Йоси сбывались примерно 50/50. Но Йосе етого с головой хватало.
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15.02.2021 22:54 Ответить
Спутник-6
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15.02.2021 22:55 Ответить
Всемирный лохотрон, и самое смешное что найдутся идиоты которые подставят свою гнилую вену под ослиную мочу
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15.02.2021 22:58 Ответить
Российская 95%.
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15.02.2021 22:58 Ответить
somnevajus gde to 60% maksimum.Tam strano propali dobrovolci 74 stuki iz tex kogo ukololi
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15.02.2021 23:01 Ответить
95 % смертности. И здесь вы, кацапье, рукожопы, ничего до ума довести не в состоянии, дадже отраву
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16.02.2021 04:57 Ответить
Клизма с шампанским эффективнее
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15.02.2021 22:59 Ответить
Поражаюсь Вашему жизненному опыту.
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15.02.2021 23:31 Ответить
ее эффективность составляет 63%..

То есть чуть-чуть лучше листика подорожника.
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15.02.2021 23:02 Ответить
Щось ефективність не дуже.А може і ще набагато нижча.
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15.02.2021 23:03 Ответить
Минздрав обещал, что вакцинация от коронавируса начнется 15 февраля!

Поставки «немного» задерживаются. Глава Минздрава объяснил, почему до сих пор не началась вакцинация
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15.02.2021 23:09 Ответить
"В организации отметили, что она подходит для небогатых стран.."
Тедрос Аданомович просто красаучег ВОЗ одобрила применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, ее эффективность составляет 63% - Цензор.НЕТ 7554
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15.02.2021 23:11 Ответить
Сколько их там осталось,-зе ослов 18%,вот им пусть и колют,их не жалко...
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15.02.2021 23:11 Ответить
Имхо, 63% сказали только для того чтобы беднота кипишевать не начала. Степашку нужно на нары ронять за нецелевое расхищение денег налогоплательщиков!
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15.02.2021 23:14 Ответить
Її немає!!!
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16.02.2021 00:03 Ответить
Норм вакцина, снижает сильно количество тяжелых случаев и госпитализаций, а это самое главное, так что для начала сойдёт.
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16.02.2021 00:24 Ответить
Интересно кто это при здравом уме будет себе колоть какую то фигню с вероятностью 50/50? Я надеюсь Зеленский китайскую себе уколет?
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16.02.2021 00:27 Ответить
Кого вони збираються колоти цією бодягою?
Людей похилого віку, надто довірливих та заляканих пенсіонерів, вакцинувати нею не дозволено.
Маю сумнів, що адекватна людина схоче добровільно колотись цим індійським "Спутником"
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16.02.2021 00:29 Ответить
Можливо Google вам допоможе
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16.02.2021 05:42 Ответить
Давно говорили что это хрень полная а не вакцина, кстати Спеташка утверждал что ниже 70% Украина закупать не будет, вот и посмотрим.
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16.02.2021 06:41 Ответить
Спустя неделю после приостановки процесса тест-вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca власти Южно-Африканской республики попросили Институт сыворотки Индии забрать обратно поставленные в начале февраля 1 млн доз.
Источник: The Economic Times со ссылкой на источники, "LIGA.net"
Детали: Газета сообщает, что просьба Минздрава страны связана с тем, что клинические испытания вакцины в Южноафриканской республике показали: она обеспечивает незначительную защиту от легкой и средней тяжести протекания COVID-19, вызванного местным мутантным вариантом коронавируса.
Эта партия вакцины прибыла в ЮАР несколько дней назад. Еще полмиллиона доз должны прибыть со дня на день.
Неделю назад ЮАР приостановила развертывание вакцинации против коронавируса препаратом от компании AstraZeneca в связи с исследованием университета Витватерсранда. Первичные данные показали пониженную эффективность вакцины AstraZeneca против южноафриканского варианта коронавируса (B.1.351) в сравнении с более ранними штаммами.
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16.02.2021 09:21 Ответить
О СЕРИИ ПРОВАЛОВ КАРАНТИНОВ И ВАКЦИНАЦИЙ В ИЗРАИЛЕ
читать не разучились, бараны?
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16.02.2021 11:03 Ответить
 
 