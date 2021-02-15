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Самолет с украинскими туристами будет лететь с Занзибара через Анталию в Киев, - Криклий

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Самолет с украинскими туристами будет лететь с Занзибара через Анталию в Киев, - Криклий

Самолет с украинскими туристами, которые несколько дней не могут покинуть Занзибар, получил разрешение от Турции на перелет в Анталию. Оттуда он отправится в Киев.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp с Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение вылета на Анталию и далее на Киев. Скоро всех вернем", - написал Криклий.

Самолет с украинскими туристами будет лететь с Занзибара через Анталию в Киев, - Криклий 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета, - спикер МИД Николенко

Напомним, утром 15 февраля представитель МИД Олег Николенко сообщил, что почти две сотни украинских туристов не могут вылететь с отдыха на Занзибаре.

Позже стало известно, что в Африке также застряли председатель Госмиграционной службы Максим Соколюк и его новая жена Анастасия Зинченко.

Занзибар - главный остров одноименного архипелага в Танзании. Это направление в условиях глобальных ограничений из-за пандемии COVID-19 стал одним из популярных среди предложений на туристическом рынке.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+25
Скоро всех вернем", - написал Криклий А нах. их возвращать? Вы их уже с Китая вернули так они на Занзибар улетели. Завтра будете с Карибов или Таиланда их возвращать? Почему за одними посылаете самолет а за теми кто в Укарине в беду попал лошадь с подводой?
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15.02.2021 23:05
+15
главное бесполезного *министра* с дамой непонятного поведения собачкой не забудьте в очередной раз))
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15.02.2021 22:57
+12
Неужели кому-то интересно читать про всякую никому не известную шелупонь, которая куда-то полетела, откуда-то не вылетела или не долетела....Гораздо интереснее узнать, зачем Зеленский с Козаком летали в ОАЭ? С кем были встречи? А кремлёвский Козак прилетал на стрелку? Что порешали? Что нас ждёт? Мутные поездки харанта уже стали нормой, и не интересуют даже прессу.....Дикость какая-то....А полёт клоуна на юга стоил , я думаю, не один миллион НАШИХ ДЕНЕГ!!!!
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15.02.2021 23:15
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главное бесполезного *министра* с дамой непонятного поведения собачкой не забудьте в очередной раз))
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15.02.2021 22:57 Ответить
Сейчас Дама с собачкой поменяет министра миграции на министра Криклия 😀😀😀
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15.02.2021 23:21 Ответить
Когда узнает, что он на содержании МАУ и SkyUp, решение примет уже на этой неделе. А вот НАБУ и ГБР об этом никогда не узнают... Они у нас глупенькие и ненастоящие.
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16.02.2021 08:07 Ответить
Почему Зеленский до сих пор не в Занзибаре? Это ведь наш стратегический партнер
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15.02.2021 23:01 Ответить
Почему тема собачки не раскрыта. Или ее съели от бескормицы еще в Занзибаре?
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15.02.2021 23:01 Ответить
Сломавшийся самолет ремонтировал весь Занзибар... Самолет с украинскими туристами будет лететь с Занзибара через Анталию в Киев, - Криклий - Цензор.НЕТ 136
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15.02.2021 23:02 Ответить
Только где же вы живёте?
На горе или в болоте?"
"Мы живём на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо".
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15.02.2021 23:04 Ответить
Скоро всех вернем", - написал Криклий А нах. их возвращать? Вы их уже с Китая вернули так они на Занзибар улетели. Завтра будете с Карибов или Таиланда их возвращать? Почему за одними посылаете самолет а за теми кто в Укарине в беду попал лошадь с подводой?
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15.02.2021 23:05 Ответить
Представляете, сейчас ктото мучается на курортах Доминиканы, хочет сала, а нету. Надо бы им чартером подогнать.
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15.02.2021 23:23 Ответить
Ага, солдата Журавля кинули помирати жахливою смертю, а тут п-ц, люди мучаються по дешевих готелях, погріли жопи і додому хочуть. Мені По.. Уй!
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15.02.2021 23:38 Ответить
Этот ублюдок взял бы для начала и потребовал с МАУ и Sky Up вернуть десятки миллионов гривень пассажирам за невыполненные рейсы начиная с марта 2020 года, все европейские компании отменили и никто не ссылается на Ковид - просто вернули и все! И только МАУ и СкайАп "поясняют" : "у вас не тот тариф", "это не та ситуация". #НенавиджуSkyUp
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16.02.2021 08:05 Ответить
українські жиди рулять Літак з українськими туристами летітиме із Занзібару через Анталію до Києва, - Криклій - Цензор.НЕТ 996
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16.02.2021 08:17 Ответить
И что? Кто туда залетел,сам и вылетит. Тоже мне важное событие,мля.
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15.02.2021 23:12 Ответить
Все помнят об Анастасии Зинченко - девушке с собачкой, которая отказалась ее бросить и лететь в Украину из Китая? Так вот - она там тоже была. И не одна, а со своим свежеиспеченным муженьком - главой государственной миграционной службы Максимом Соколюком. Здесь все подробности:

https://tsn.ua/********/dozvil-na-vilit-otrimano-*********-yaki-zastryagli-v-zanzibari-povertayutsya-dodomu-1726765.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=TCH_channel
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15.02.2021 23:13 Ответить
Неужели кому-то интересно читать про всякую никому не известную шелупонь, которая куда-то полетела, откуда-то не вылетела или не долетела....Гораздо интереснее узнать, зачем Зеленский с Козаком летали в ОАЭ? С кем были встречи? А кремлёвский Козак прилетал на стрелку? Что порешали? Что нас ждёт? Мутные поездки харанта уже стали нормой, и не интересуют даже прессу.....Дикость какая-то....А полёт клоуна на юга стоил , я думаю, не один миллион НАШИХ ДЕНЕГ!!!!
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15.02.2021 23:15 Ответить
Оно со своей ледью, очень устаёт от серых февральских Украинских будней. Оно хочет солнышко и морюшко, ну и типа, привезти в Украину перемогу на 3 лярда.
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16.02.2021 07:51 Ответить
Да как то насрать на это...
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15.02.2021 23:16 Ответить
Если только их не за бюджетные деньги возвращают...
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16.02.2021 00:30 Ответить
Нах вообще лететь в какой-то дикий Занзибар? За бармалеем соскучились?
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15.02.2021 23:20 Ответить
Хзна. Большого бармалея она с собой взяла, а маленький где то на киевской квартире гавкает со злости.
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15.02.2021 23:24 Ответить
У х-йла - Геленжик, у нас - Занзибар. Чем не " адин народ" ? Берем фонарики, свечки и едем в Борисполь встречать. Если чего не хватит, Криклий, Ермак и Сам - подвезут. Слава Україні !
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15.02.2021 23:28 Ответить
Так их тоже в Санжары сразу повезут? Вдруг они там занзибарских блох успели в хостелах нахвататься.
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15.02.2021 23:32 Ответить
Пир во время чумы. Бабушки по мусорникам роются, цены за коммуналку зашкаливают, безработица растет, эпидемия ковида, страна на грани банкротства, а этих спецрейсом забирают. У нас в стране больше спасать некого, кроме как 180 гедонистов???
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15.02.2021 23:35 Ответить
А моя тьотя живе у Занзібарі,
Розводить тьотя на фермі кенгуру.
А я родився тут на Україні
Живу як раб, чогось не доберу.
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15.02.2021 23:38 Ответить
ці теж як бубачка утамілісь от ізнурительних трудов на тренажорах, так рановато с зімовки возврасчаюца?
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15.02.2021 23:48 Ответить
Промелькнула инфа что Настя с собачкой из Уханя в Занзибаре завела себе маленького слоника. Вот он то при загрузке и сломал самолет.
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15.02.2021 23:49 Ответить
Где у женщин самые кудрявые волосы?
-В Занзибаре.
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16.02.2021 00:03 Ответить
Это из-за собачки?
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16.02.2021 00:38 Ответить
Втомлені туристи нам в подарунок везуть юарівський чи британський штам ковіду? Чи обидва відразу?
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16.02.2021 07:26 Ответить
На такие случаи должен быть ЗАКОНОМ установлен специальны ФОНД, куда перевозчики /не только авиа/ отчисляли бы на ДЕПОЗИТ какой-то разумно обосноваый процент от общего оборота /перевозок/, до накопления определенной суммы депозита /на который будет начисляться процент доходов/, а таких случаях, как этот /поломок и иных ситуациях/ нанимают другого перевозчика за счет накопленых сумм с этого ДЕПОЗИТА!
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16.02.2021 07:31 Ответить
Подлее, чем Криклий еще не было министра. Этот негодяй на содержании у МАУ и SkyUp.
Скай Ап никогда не стать порядочной авиакомпанией, она плохо начала, плохо продолжает, (взяла пример с МАУ), не вернула десятки миллионов пассажирам за невыполненные рейсы, неаккуратна в расчетах с контрагентами, там ухудшается финансовое положение. А Криклий на жалобы авиапассажиров на Скай Ап отвечает: если у вас есть претензии к компании, обращайтесь в суд. Подонок как будто не знает о украинском законодательстве, о сущестовании Регламента (ЕС) № 261/2004 относительно компенсаций и помощи пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки рейса (к которому Украина с такими подонками от власти никогда не придет).
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16.02.2021 08:02 Ответить
А туда только таких и назначают!
Главное, что знает зеленую таблицу (х) и (÷) Літак з українськими туристами летітиме із Занзібару через Анталію до Києва, - Криклій - Цензор.НЕТ 1949
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16.02.2021 08:23 Ответить
Прочел Ваш отзыв коллегам, так в ответ: если бы эти сволочи (наша власть) знала умножение... У них вычитание (из бюджета) и деление (откатов), тут им равных нет.
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16.02.2021 09:29 Ответить
 
 