Самолет с украинскими туристами будет лететь с Занзибара через Анталию в Киев, - Криклий
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Самолет с украинскими туристами, которые несколько дней не могут покинуть Занзибар, получил разрешение от Турции на перелет в Анталию. Оттуда он отправится в Киев.
Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.
"Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp с Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение вылета на Анталию и далее на Киев. Скоро всех вернем", - написал Криклий.
Напомним, утром 15 февраля представитель МИД Олег Николенко сообщил, что почти две сотни украинских туристов не могут вылететь с отдыха на Занзибаре.
Позже стало известно, что в Африке также застряли председатель Госмиграционной службы Максим Соколюк и его новая жена Анастасия Зинченко.
Занзибар - главный остров одноименного архипелага в Танзании. Это направление в условиях глобальных ограничений из-за пандемии COVID-19 стал одним из популярных среди предложений на туристическом рынке.
Пожалуйста, подождите...
На горе или в болоте?"
"Мы живём на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо".
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Розводить тьотя на фермі кенгуру.
А я родився тут на Україні
Живу як раб, чогось не доберу.
-В Занзибаре.
Скай Ап никогда не стать порядочной авиакомпанией, она плохо начала, плохо продолжает, (взяла пример с МАУ), не вернула десятки миллионов пассажирам за невыполненные рейсы, неаккуратна в расчетах с контрагентами, там ухудшается финансовое положение. А Криклий на жалобы авиапассажиров на Скай Ап отвечает: если у вас есть претензии к компании, обращайтесь в суд. Подонок как будто не знает о украинском законодательстве, о сущестовании Регламента (ЕС) № 261/2004 относительно компенсаций и помощи пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки рейса (к которому Украина с такими подонками от власти никогда не придет).
Главное, что знает зеленую таблицу (х) и (÷)