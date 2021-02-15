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Гражданин Украины в Польше использовал поддельные фамилии и документы, чтобы избежать задержания

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Гражданин Украины в Польше использовал поддельные фамилии и документы, чтобы избежать задержания

Польские пограничники задержали в городе Костшин-над-Одрон на западе Польши гражданина Украины, который пользовался девятью разными фамилиями и поддельными польскими документами. 58-летнего мужчину арестовали.

Как сообщила в понедельник пресс-секретарь Надоджанского отдела пограничной службы Иоанна Конечняк, иностранца обвинили, среди прочего, в предоставлении недостоверной информации и пересечении обманным путем государственной границы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Суд решил арестовать его на три месяца.

Гражданин Украины признал свою вину и дал объяснения. Он использовал девять различных фамилий, когда его признали нежелательным лицом в Польше.

Украинца также разыскивал Интерпол и районный суд в Томашуве-Любельском с целью отбытия 88 дней заключения за налоговые преступления.

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Автор: Анна Судак
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В том мире, где мячи не тонут - татьяна топит в речке лом..
И снова есть над чем поплакать - и в жизни есть какой-то смысл..(с) Громадянин України в Польщі використовував підроблені прізвища і документи, щоб уникнути затримання - Цензор.НЕТ 8548
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16.02.2021 00:24 Ответить
 
 